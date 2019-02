Dha Yurt Bülteni -16

BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki E Blok'un 2'nci katında bulunan Patoloji Servisi'nde çıktı. Hafa sonu olması nedeniyle kapalı olan serviste elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, serviste bulunan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patoloji servisinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



MİLLET İTTİFAKI, MANİSA ADAYLARINI TANITTI







MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti, büyükşehir ile birlikte 17 ilçe adayını tanıttı.



CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve iki partinin üyeleri katıldı. Salona sığmayan bazı partililer, toplantıyı ayakta takip etti. Akhisar adayı Besim Dutlulu ve Kırkağaç adayı Şerif Ozan İren, başka programları nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılamadı. İki partinin il başkanları sahneye birlikte çıktı. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, her iki partinin ortak paydasının memleket olduğunu belirtip, adaylarının Orkun Şıktaşlı olduğunu söyledi. CHP İl Başkanı Semih Balaban ise Cengiz Ergün'ün tek adamlığına hep birlikte son vereceklerini söyleyip, tarihi bir gün yaşadıklarını kaydetti. Balaban, 17 ilçeyi alacaklarını ve Büyükşehir'e Orkun Şıktaşlı'nın başkan olacağını dile getirdi. İki il başkanının konuşmalarının ardından adaylar tek tek sahneye çıktı.



'PROJELERİMİZİ TANITACAĞIZ'



Adayların ardından sahneye çağırılan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart'a kadar çok çalışacaklarını belirtti. Şehri birlikte yöneteceklerini vurgulayan Şıktaşlı, "Ulaşılamayan bir büyükşehir belediye başkanlığı olmayacağız. Büyükşehri merkezde yönetmeyeceğiz. Büyükşehirle birlikte Alaşehir'i Alaşehir'de, Gölmarmara'yı Gölmarmara'da yöneteceğiz. Herkesin sorununa kucak açacak, hep birlikte şehrimizin gelişmesini sağlayacağız. Bundan 13-14 yıl önce Manisa, geleceğin yatırım yapılacak en iyi şehir ödülünü aldı. Ama bunu günümüzde önemli ölçüde yitirdik. Yapacağımız işlerle, şehrimizin imkanlarını tekrar derleyip toplayacağız. Önümüzdeki günlerde projelerimizi tanıtacağız. Bizim hedefimiz 31 Mart'ta ipi göğüslemek. Manisa'da hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.



'BİR OY BİR OYDUR'



Şıktaşlı'nın ardından konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Özgür Özel'in nerede oy kullanacağı çok merak ediliyor. Ben Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturuyorum. Milletvekili istediği yerde oy kullanır. İstanbul'da mı, Ankara'da mı oy kullanacaksınız, İzmir'e mi gideceksiniz? Bütün CHP'lilere, Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere söylüyorum. Özgür Özel oyunu, Yunusemre'de kullanacak. Yunusemre'de Kürşat başkana, il genelinde Orkun Şıktaşlı'ya oyunu verecek. İYİ Parti'ye verdiğiniz oy sizin ilçenizdeki partiye verdiğiniz oydur. İYİ Parti'ye bastığınız oy İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, İzmir'de Tunç Soyer'e, Ankara'da Mansur Yavaş'a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur. Bu ittifak bizim onurumuzdur, gururumuzdur sonuna kadar arkasındayız. Onun için hep birlikte çalışacağız. Bir oy bir oydur" diye konuştu.



MİLLET İTTİFAKI MANİSA ADAYLARI



Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, CHP'nin adayları Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahemt Öküzcüoğlu, Gölmarmara'da Birol Bak, Saruhanlı'da Zeki Bilgin, Sarıgöl'de Emrah Eroğlu, Turgutlu'da Çetin Akın, Ahmetli'de Mehmet Eryürek, Salihli'de Mazlum Nurlu, Soma'da Abdullah Saka, Kırkağaç'ta Şerif Ozan İre. İYİ Parti'nin adayları Demirci'de Haluk Şenyurt, Gördes'te Mesut Efe, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Selim Aşkın, Selendi'de Yasin Dumlupınar, Şehzadeler'de İsa Özdemir ve Yunusemre'de Kürşat Mithat Özkan oldu.



TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK BÜTÇELİ 'HİNT DÜĞÜNÜ' SERİK'TE YAPILIYOR







TÜRKİYE'de bugüne kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştiriliyor. Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum" dedi.



Hintli ailelerin son dönemde düğün için tercih ettiği Antalya bölgesi bu günlerde Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğün organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aylar öncesinden planlanmaya başlanan düğün, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de 7 Şubat'ta başladı. Görkemli düğün 10 Şubat'a kadar devam edecek.



3 gün, 3 gece sürecek olan, Hindistan'ın en tanınmış ve varlıklı ailelerinden Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin'in düğünü için 650'yi aşkın davetli charter uçaklarla Antalya'ya getirildi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan aileler, Hindistan jet sosyetesini Antalya'da ağırlıyor. Baştan sona tamamen Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları büyük bir titizlikle hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.



ÜNLÜ İSİMLER ANTALYA'DA



Düğün için Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya'ya geldi.



Görkemli düğününde 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de özel uçaklarla Antalya'ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya'nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı. Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm koordinasyonunu gerçekleştiren şirket de yaklaşık 250 kişilik özel bir ekiple hizmet verdi.



EN YÜKSEK BÜTÇELİ HİNT DÜĞÜNÜ



Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren şirketin kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum. Düğünü pek çok ülke arasından hem de düşük sezon olarak tabir ettiğimiz şubat ayı içinde ülkemize kazandırdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam yerli yabancı pek çok sektör profesyonelinin çok uzun süren emek ve hazırlıkları sonucunda oluşturuldu. Özellikle ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Her düğünde olduğu gibi bu düğün de bizim için de çok heyecan verici bir süreç" dedi.



Düğün turizmine damga vuran bir bütçeyle tüm düğünü gerçekleştirdiklerini anlatan Bünyat Özpak, "Uzun süredir yürüttüğümüz aktif tanıtım politikamız ve bilhassa IMWF'nin (International MICE and Wedding Forum) katkısı bu gibi düğünler için ülkemizi daha yüksek oranda tercih edilir kılmakta ve bu bizi çok memnun etmektedir. IMWF'19 için de hazırlıklarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, sektörümüz ve ülkemiz için yüz akı olacak bir programla mayıs ayında, yine dünyadan sektörün en iyilerini ağırlayacağızö diye konuştu.



2019 yılında Türkiye özel etkinlik sektörüne bu tarz hatta daha da yüksek bütçeli düğünlerin kontratlarını imzaladıklarını ve devamını getireceklerini vurgulayan Bünyat Özpak, şöyle devam etti:



"Şimdiye kadar ailelerin özel ricasıyla bu bilgileri gizli tuttuk fakat artık ilerleyen günlerde bu detayları paylaşacağız ve sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yer yerinden oynayacak. Tüm dünyada turizm üreten ülkelerin hayalini kurduğu büyük projeleri ülkemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Amacımız Türkiye'yi özel grup organizasyonlarında en çok tercih edilen ülke haline getirmek ve bu amacımıza her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."



