Dha Yurt Bülteni - 16

Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıTÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından 17 kişi gözaltına alındı.



Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silahlı şüpheliler, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.



Jandarma bölgesi olan Uludağ'a, olayın ardından Bursa'dan da çok sayıda polis, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi. Ayrıca Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahli şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı.



Bu arada aramalar sırasında Uludağ iskametinden Bursa'ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri, silaha el koyarak sürücüyü gözaltına aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için sçalışmalar sürdürülüyor.



BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI



Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın, Uludağ'da ki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.



TATİLCİLER OTELLERİ BOŞALTTI



Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinin araçlarda arama yapması



-Silahtan görüntüler



+++



-Ekiplerin inceleme yapması



-Boş kovanlardan görüntüler



-Zarar görev camlardan görüntüler



-Özel harekat ekiplerinden görüntüler



-Tatilcilerin otelleri boşaltması



-Röportaj



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



====================================



Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Medine Bulvarı'nda meydana geldi. 700'üncü Yıl İlkokulu yakınlarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Zırhlı araç



Olay yeri inceleme ekibi



Saçmaların isabet ettiği duvar



Kalabalık



Okul önü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



=======================================



TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.



Kaza, bu gece Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi istikametine giden İsmail Erdoğan yönetimindeki 59 VE 539 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hüseyin Cabbar'ın kullandığı 34 ZDG 82 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğan yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulans ile Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, tedavi altına alınoı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yerinden görüntü



-Ambulanstan görüntü



-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Jandarma ekiplerinden görüntü



Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),



=============================================



Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruz (ek)



'EFENDİ SENİN AKLIN SSK'YA YETMEDİ, TÜRKİYE'YE HİÇ YETMEZ'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin tanıtım toplantısına katıldı. Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu, Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, AK Parti ile MHP'li vekiller ve çok sayıda partili katıldı. Soylu, programda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede Türkiye'nin elinin güçlü olması için 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu vurguladı.



Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini beka seçimi olarak gördüklerini aktardığı konuşmasında, "31 Mart'ı sadece belediye başkanlığı seçimi olarak göreceğiz öyle mi, yapılan her şeyi unutacağız, terörün üstüne, yapılan ekonomik saldırıların üstüne, son 6 yıldır yaşadıklarımızın üstüne bu seçimi beka seçimi olarak görmeyeceğiz, sadece sıradan bir seçim olarak göreceğiz öyle mi ' Kampanya yapmayacağız, evimizde oturacağız öyle mi ' Size şunu söyleyeyim, vallahi öyle değil. Bizim jandarmamız 179, polis teşkilatımız 173 yaşındadır. İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde 100 yıllık, 200 yıllık evraklar, atama kararları, siciller, talimatnameler var. Biz mazisi olmayan bir millet değiliz. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağı pazardan almadık" ifadelerini kullandı.



'HDP SİZİ BU MİLLETE KUŞUN SIKANLARA ORTAK ETMŞ, SİZ AYAKTA UYUYORSUNUZ'



Millet İttifakı'nın iki lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yüklenen Soylu, HDP'nin bu iki partiyi avucunun içine aldığını iddia etti. Soylu, şunları söyledi:



"Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle, kadınıyla onurlu, kahramanca bir mücadele verdik. Biz 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Biz seçimin de ne olduğunu biliriz, diplomasinin de ne olduğunu biliriz, milletimizin gücünün de ne olduğunu biliriz. Bize tezgahlanan oyunları da biliriz, o tezgahları başlarına geçirmesini de çok iyi biliriz. Aslan gibi evlatlarımızı şehit eden PKK parti kuracak, onu Meclis'e sokacaksın. Utanmadan her evden onun için oy isteyeceksin, pazarlıklar yapacaksın, ittifak kuracaksın. Sonra milletin karşısına geçip pişkin pişkin, 'Bu bir yerel seçimdir, bu bir beka meselesi değildir' diyeceksin. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi. Efendi senin aklın SSK'ya yetmedi, kendi partine yetmedi. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. Hanımefendi, senin aklın bakanlığa yetmedi. 6 ay bakanlık yapabildin, 6 ay. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. HDP sizi üç kuruşluk aklıyla avucunun içine almış, bu millete kurşun sıkanlara ortak etmiş, siz ayakta uyuyorsunuz."



Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması üzerinden sürdürülen tartışmalara değinen Soylu, "Bizim derdimiz nedir, bizim Balkanlarla, bizim Orta Asya'yla, Kafkasya'yla ve Orta Doğu'yla ilişkimizin sebebi nedir. Biz niçin Suriye'ye elimizi uzattık, bizi 400 yıl aynı sancak altında aynı kıbleye yönelmiş insanlarımıza sırtımızı dönmemizi istediler ve onlara el uzatmayalım istediler. Hala bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Hala etrafı karıştırıp, hala kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ne yapsaydı Tayyip Erdoğan. Orada Esad'ın adamları kadınlara tecavüz ederken, hamile annelerin karnına şiş batırırken, kapımıza gelenler 'Ne olursunuz bizi içeri alın' derken, ne yapsaydık sırtımızı mı dönseydik, ne yapsaydık 400 yılımıza ihanet mi etseydik. Ne yapsaydık aynı kıbleye dönüp namaz kıldığımız insanlara, 'Biz sizi tanımıyoruz' mu deseydik. Nerede Müslümanlığımız, nerede Mevlanamız, hani Hacı Bayram'ın bize anlattıkları, nerede kardeşliğimiz" açıklamasında bulundu.



'O UYUŞTURUCU SATICILARININ KAFALARINI KIRAMADIKTAN SONRA, NEYE YARAR SENİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞIN'



Uyuşturucu terörüne karşı da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda uyuşturucuyla da mücadele ediyoruz. 2016'da yaklaşık 941 kişi uyuşturucudan direkt ölmüş. Batı'dan sürekli kimyasal uyuşturucular Türkiye'ye naklediliyor. Doğu'dan da doğal uyuşturucular, esrarından afyonuna, eroinine kadar. Annenin birisi yanıma geldi. Kolumu tutup, 'Şu gözüme bakıyor musun' dedi. Gözü mosmor. 'Ne olursun beni bu ayıptan kurtar. Sen devletin güçlü adamısın' dedi. Neye yarar senin İçişleri Bakanlığın oradaki ananın derdini çözemedikten sonra, o uyuşturucu satıcılarının kafalarını kıramadıktan sonra, neye yarar senin İçişleri Bakanlığın" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Davetlilerden görüntü



Film gösterimi



Bakan Soylu'nun açıklaması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



========================



Bursa'da kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi







BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacabey ilçesi Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aramada yapılan kamyonette kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi. Konuyla ilgili T.O. isimli kişiye ise 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.







Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,



=============================

