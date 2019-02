Dha Yurt Bülteni-16

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 10 polise gözaltıSİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 polis gözaltına alındı.

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 10 polise gözaltı



SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 polis gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K., M.Z., A.K., F.Ö., O.E., M.G., M.A., O.A., M.E. ve R.P. bulundukları illerde yakalanarak Sivas'a getirildi. Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.



Bakan Kurum: Diyarbakır, eski Diyarbakır'dan güzel olacak



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi ile yapımı süren projeleri yerinde gezip inceledi. Projelerin tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın eski Diyarbakır'dan daha güzel olacağını söyleyen Bakan Kurum, gönül belediyeciliğiyle hizmet edeceklerini belirterek, "81 milyon vatandaşımıza hizmet etmek suretiyle, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak suretiyle projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.



Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarihi Sur ilçesinde yapımına devam edilen yeni Diyarbakır evlerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çalışma yapılan alanı gezen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi alıp, örnek daireyi gezdi. Daha sonra terör örgütü PKK tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilen ve restorasyon çalışmaları bitmek üzere olan Kurşunlu Camii'ni gezen Bakan Kurum, teröristlerce yakılan ibadethanenin eski halinin fotoğraflarını basın mensuplarına gösterdi. Cami içerisinde yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, buradan tarihi İçkale alanındaki millet bahçesini gezdi.



DİYARBAKIR'A 3'ÜNCÜ MİLLET BAHÇESİ



Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'a verdiği zararları ortadan kaldırmak için Sur ilçesinde büyük bir dönüşüm projesi başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde tarihe, kültüre büyük zararlar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmaları sürdürüyoruz. Suriçi'nde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın burada gezebilmeleri için millet bahçelerini yapıyoruz. Bu anlamda iki millet bahçesini bitirdik ve stadyumun olduğu alanda da üçüncü millet bahçesinin inşaatını da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.



'DİYARBAKIR ESKİ DİYARBAKIR'DAN GÜZEL OLACAK'



Bakan Kurum, projelerin tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın eski halinden güzel olacağını ifade ederek, "Vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması amacı ile alt yapıdan üst yapıya birçok projeyi AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle vatandaşımıza sunmamız gerekiyor. Konut olarak bin 500 tescilli eser var. Bunların 320 tanesinin inşallah bir buçuk ay içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir buçuk ay içerisinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak. Bu proje bittiği zaman Sur, eski Sur'dan daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır'dan daha güzel bir hal alacak. Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır'a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile valiliğimiz programı organize ediyor, inşallah o zaman Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesini de duyuyor olacağız" diye konuştu.



'DEVLET OLARAK SEFERBER OLDUK'



Buradaki programın ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Buradaki yaşamı yeniden sürdürmek adına Cumhurbaşkanı'nın talimatları çerçevesinde devlet olarak seferber olduk. En kısa zamanda Sur bölgesinde terör örgütünden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir sürece girdik. Geldiğimiz bu süreçte vatandaşımıza evlerini teslim etmeye başladık. Diyarbakır'ın hafızasını yok etmeye çalıştılar, Diyarbakır'ın kültürünü, ecdadının bize bıraktığı eserleri yok etmeye çalıştılar ama devletimiz, güvenlik güçlerimiz buna müsaade etmedi. Cumali Atilla 2 yıldır belediyede hizmet ediyor. Devletimizin buraya gönderdiği ödeneği Diyarbakır için harcadığınızda bakın neler oluyor, hepimiz görüp şahit olduk. Bundan önceki belediye başkanları devletin buraya göndermiş olduğu, vatandaş için harcanması gereken bedelleri dağa, terör örgütüne gönderdiler. Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hizmet etmediler. Devletimiz de gerekeni yaptı. Cumali Bey, 2 yıldır gece gündüz demeden çalışıp, Diyarbakır'ın çehresini değiştirdi."



'YENİDEN GAZİ OLMAMIZ GEREKİYORSA OLACAĞIZ'



İstanbul Kartal'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'na da değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu, belediyelerin bir sorumluluğudur. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle birlikte hizmet edeceğiz ve şehirde fethedilmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmayacağız. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 81 milyon vatandaşımıza hizmet etmek suretiyle, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak suretiyle projelerimizi sürdüreceğiz. Bu vatan toprağı için, bayrak için yeniden canımızı vermek gerekiyorsa vereceğiz. Yeniden gazi olmamız gerekiyorsa olacağız. Bu şehirde, ecdadın bize bıraktığı değerleri, eserleri biz de gelecek nesillerimize doğru bir şekilde aktarmak zorundayız. Bu noktada 31 Mart seçimleri çok önemlidir. Bu seçimlerle birlikte Diyarbakır, bu bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Turizmin, sanayinin, kültürün, bu bölgedeki can damarıdır. 31 Mart seçimleri öncesinde hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz burada yaptıklarımızı anlatmak durumundayız. Gidip her kapıyı çalmak durumundayız, her kalbi kazanmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde illerimizi ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız şehirlerdeki projeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verdiği talimatlar, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, yeşil alan miktarını artırmak ve deprem riskinden bertaraf etmek, 2023 yılında marka şehirler yapmak üzere bu projeleri kendisi bizzat takip ediyor. Diyarbakır, bizim çok önem verdiğimiz bir şehrimizdir. Diyarbakır'a çok büyük hizmetler verildi. Biz inşallah 31 Mart seçimleriyle birlikte bu bayrağı daha yukarı taşıma adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumali Başkanımızın her projesinin arkasındayız. Diyarbakırlıların ihtiyaç duyduğu her projenin arkasındayız."



====================



Bingöl'de HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi



BİNGÖL'de, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup, uyarının ardından dağıldı.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır'da açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için partinin Muş milletvekilleri Mensur Işık ve Şevin Coşkun ile Bingöl milletvekili Erdal Aydemir'in de aralarında bulunduğu grup, öğleden sonra yürüyüş yapmak istedi. HDP binası önünde güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere dağılmalarını söyledi. Bunun üzerine binada bulunanlar, birkaç kişilik gruplar halinde dağılırken, milletvekilleri yürümek istedi. Polisler, yürümelerine izin vermediği milletvekillerinden de dağılmalarını istedi. Milletvekilleri de yürüyüş yapmadan bölgeden ayrıldı.



====================



Pozantı'da TIR, otomobille çarpıştı: 2 yaralı



Adana'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Gülek Tüneli Mevkii'nde meydana geldi. Durmuş Karakuş'un kullandığı 51 KY 044 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. İbrahim Bulut'un kullandığı 01 ACE 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. TIR sürücüsü Durmuş Karakuş hafif yaralanırken, takla atan otomobilden çıkarılan İbrahim Bulut, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



====================



İYİ Parti'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Karakaya, "İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ordu'nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı İdris Naim Şahin'dir. Pazar günü kendisini Ünye ilçe sınırında karşılayacağız. Orduluların bu karşılamaya davet ediyorum" dedi.



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya ise, "Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP'nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değilizö diye yanıtladı.



Haber: Mustafa KIRLAK/ORDU, -



===============



Köydeki ahır yangınında 4 büyükbaş telef oldu



SİVAS'ta çiftçi İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş telef oldu.



Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Söğütçük köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın samanlığın yan tarafındaki ahıra sıçradı. Alevleri gören köylüler yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri köye giderek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası kullanılmaz duruma gelen ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



=================



Nikah memuru anne, 14 Şubat'ta kızının nikahını kıydı



MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi'nde görevli nikah memuru 52 yaşındaki Şengül Yıldız, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kızı Özge Yıldız'ın nikahını kıymanın mutluluğunu yaşadı.



Turgutlu Belediyesi evlendirme memurlarından Şengül Yıldız, bugün farklı duygular yaşadığı bir nikaha memurluk etti. Şengül Yıldız'ın kızı bilgisayar öğretmeni 26 yaşındaki Özge Yıldız, jeoloji mühendisi 27 yaşındaki Mesut Asil Seğmen ile Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı MHP'li Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kara, 'Millet İttifakı' Belediye Başkan adayı Çetin Akın, çiftin yakınları ve arkadaşları törene katıldı. Çiftin nikahını gelinin annesi Şengül Yıldız kıyarken, şahitliklerini Turgay Şirin ve Mehmet Ölmez yaptı. Kızının nikahını kıyarken heyecanlanan ve duygulanan Yıldız, "Bugün benim, çok özel bir günüm. Bu güne kadar görev yaptığım süre içerisinde çok nikah kıydım. Bugün de biricik kızımın nikahını kıyma görevi bana düştü. Biricik kızım vardı, şimdi ise onunla birlikte bir ömür boyu geçirecek bir oğlum var. Kızım ve damadımı kutluyorum. Her şey gönüllerince olsun. Her kişiye nasip olmaz, kızının nikahını kıymak. Çok güzel ve gurur verici bir olaydı. Çok duygulandım" dedi.



Nikahları kıyılan Özge ve Mesut Asil Seğmen çiftinin mutlulukları da yüzlerine yansıdı.



