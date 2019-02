Dha Yurt Bülteni -16

Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldı (2)BAKAN KURUM YÜKSEKOVA'DA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari'nin ardından Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldı (2)



BAKAN KURUM YÜKSEKOVA'DA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari'nin ardından Yüksekova ilçesine geldi. Bakan Kurum'u Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, muhtarlar ve çok sayıda kişi karşıladı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden ve ardından AK Parti seçim bürosuna geçen Bakan Kurum burada açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum, Yüksekova'nın 2 yıldır kayyum eliyle yönetildiğini kaydederek, "Görüyoruz ki kayyum eli ile devletin gönderdiği kaynakları vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliniyor. Şehrin alt yapısı yeniden inşa ediliyor, Belediye başkan adayımız Teoman Bey'in şehrin geleceği ile ilgili çok sayıda projesi var. Hakkari ve Yüksekova'ya çok güzel hizmetleri vardı. İnşallah bu hizmetlerine belediye başkanı olarak devam eder. Bunlarla ilgili birçok projeyi bize sundu. Millet bahçesi projesi var. Şehrin tüm altyapısını değiştirdik. Bu bölgede kanazilasyon, atık su arıtma tesisi yoktu. Çok eksiklikler vardı. Konut eksikliği vardı, kiralık konut fiyatları yüksekti. ve devletimiz olaya müdahil oldu. TOKİ eliyle konutların yapımına başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. İçme suyu, asfalt kaplamaları ile ilgili birçok projeyi burada yürüttük. Şehrimizde okul eksikliği vardı. Tam 6 okulun yapımını şuan sürdürüyoruz. Hakkari'de üniversitemizin ilk etabını inşallah yedinci ayda tamamlayacağız. Millet bahçesi ile ilgili proje kapsamında birazdan Köy Hizmetleri'nin eski yerinde incelemeleri yapacağız. Yüksekova şehir merkezine millet bahçesi kazandıracağız. Şahin Tepesi'nin bulunduğu alanı da Yüksekova halkımızın gezip eğlenebileceği bir millet bahçesine çevirmek istiyoruz. Diğer projelerden biri de şehir merkezinden geçen derenin ıslahı. 5 kilometrelik bir alan ve inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.



Ak Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Bakan Kurum'a Yüksekova ziyareti için teşekkür ederek, "Yüksekova'nın bir sürü sorunu var. Bunların hepsini gönül belediyeciliği ile çözeceğimize inanıyoruz. Bu göreve talip olduk, geldik, çalışıyoruz. Yüksekova'daki sorunların hepsini biliyoruz. Bunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin bize bu yetkiyi vermeniz gerekiyor. Kendiniz için, evlatlarınız, memleketiniz için sizden oy talep ediyoruz. Yüksekova'yı iyi bir geleceğe kavuşturalım" diye konuştu.



Açıklamaların ardından esnaf ziyaretlerine sürdüren Bakan Kurum, daha sonra Selahhaddin Eyyubi Havalimanı'na giderek ilçeden ayrıldı.



Bakan Pakdemirli: Yatırımcının peşindeyiz, yatırımcı arıyoruz (2)



BABASININ, AYDIN MENDERES'İN VELİSİ OLDUĞUNU ANLATTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programının ardından Kuşadası ilçesinde Belediye Düğün Salonu'ndaki 'Gönüller Buluşması' adıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Partili ve MHP'li Aydın milletvekilleri de Pakdemirli'ye eşlik etti. Coşkuyla karşılanan Pakdemirli, 1960'lı yıllarda askeri vesayet döneminde Aydın Menderes'in kolejden atılmak istendiğini, babası Ekrem Pakdemirli'nin ona sahip çıktığını anlattı.



Pakdemirli, "Aydın'a gelmişken rahmetli Adnan Menderes'i anmamak olmaz. Milletin iradesine kasıt, ilk olarak Adnan Menderes dönemindedir. Adnan Menderes, 1960'larda Yassıadadayken, Aydın Menderes'i okuldan atmak üzerelerdi. TED Kolejinin müdürü Berrin hanımı çağırıyor ve 'biz Aydın'ı koruyamıyoruz, okuldan almanızı istiyoruz' diyor. Berrin hanım ağlıyor. 'Ben Aydın'ı okuldan alırsam, hiçbir okul almaz, kabul etmez' diyor. Bu duruma üzülen okul müdürü 'Bize geceleri denetmenlik, öğretmenlik yapan Ekrem diye bir arkadaş var, onu çağıralım diyor', babamı çağırıyorlar. Ona, 'Sen Aydın'ın velisi olur musun' diye soruyorlar. Babam, tereddütsüz kabul ediyor. Bunu bugün ben söylüyorum, kolay. Siz dinliyorsunuz, kolay. Ama askeri vesayet olduğu zamanda, askerlerin silahlarının gölgesinde demokrasi mücadelesi veren bir genç diyor ki 'Ben Aydın Menderes'in velisi olurum ve dışarıdan sınavlara hazırlar, üniversiteyi kazanacak hale getiririm' diyor. Ben böyle bir ailenin evladı olduğum ve Aydın'da bunu söylediğim için gurur duyuyorum" dedi.



Aydın'da Cumhur İttifakına sahip çıkılacağına inandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Menderes ailesinin bir dostu olarak Aydınlılar, lütfen Adnan Menderes'i düşünün. Lütfen milletin iradesine yapılan kasıtları düşünün. Bu kasıtlar bitmiyor. Menderes'i astılar, Özal'ı bizden aldılar, Recep Tayip Erdoğan'ı teslim edecek miyiz" dedi. Salonu dolduranlardan hep bir ağızdan "hayır" yanıtı alan Pakdemirli, "İnşallah 1 Nisan sabahı uyandığımızda yeter söz milletin diyeceğiz" diye konuştu.



CHP'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ



CHP'li belediyelerin vatandaşın sorunlarına duyarsız kalmakla suçlayan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin sorunlarına dertlenen yöneticilere ihtiyacınız var. CHP'nin böyle bir derdi yok. Bunların derdi, paraları kazansınlar, yesinler, içsinler, kendi reklamlarına harcasınlar. Bunların derdi bu. Siz CEO seçiyorsunuz. Efendim bizim borcumuz yok, bizim kasamızda paramız var. Biz, size o paraları niye veriyoruz? Hükümet size o paraları niye veriyor? 'Harca, memleketine ilçene iline yatırım yap' diye veriyor. Onlar ise billboard'lara harcamakla övünüyor" dedi.



KUŞADASI TERMAL BÖLGESİ OLACAK



AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ise Kuşadası'nı termal turizm bölgesi ilan edeceklerini söyledi. CHP'li başkanın yöntemindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Savaş, "5 yılda 100 milyon lira reklam harcaması yapıldı. Bu para ile Aydın, Kuşadası ve diğer ilçelere neler yapılırdı" eleştirisinde bulundu.



Toplantı sonrası ise doğum günü olan Mustafa Savaş için küçük bir pasta getirildi. Sahnede Savaş'ın doğum günü kutlandı.



Ardından Bakan Pakdemirli, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.



Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım eli uzattı



TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 2018 yılında 23 milyon insana yardım eli uzattığını söyledi. Dr. Kınık, Akdeniz'e çıkıp mültecilerin hayatlarını kurtarmaya çalışan Kızılay ve Kızılhaç hareketinin mensuplarının engellendiğini kaydetti.



Türk Kızılayı Antalya Şubesi Olağan Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve şube yöneticileri ile Kızılay gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul açılışında konuşan Dr. Kınık, 1.5 asırlık iyilik yolculuğunun emanetçileri olduklarını, milyonlarca gönüllünün katkısıyla iyiliğin amiral gemisinin sınır tanımadan dünyanın bütün mazlumlarına ulaşmak için çırpındığını söyledi.



ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ ENGELLENİYOR



Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyetleri yürüten gemilerin bandıralarının söküldüğüne dikkati çeken Dr. Kınık, engellendiklerini savundu. Bunu yapanların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanları olduğunu iddia eden Kerem Kınık, "Orta Akdeniz'de arama-kurtarma gemisi Aquarius'un Cebelitarık ve Panama bandıraları o ülkelere tehditler savrularak çektirildi. En son Aquarius gemisi Marsilya'da tutuklandı. Akdeniz'e çıkıp mültecilerin hayatlarını kurtarmaya çalışan Kızılay ve Kızılhaç hareketinin mensupları engelleniyor. Ne için? Avrupa'ya mülteci gelmesin. Bugün bizler kapılarımızı, gönüllerimizi açtık. 4.5 milyon insan ölümden kaçıp bizim topraklarımıza geldi" dedi.



30 BİN KİŞİNİN MEZARI AKDENİZ'DE



Öncelikle kendi vatanlarındaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini anlatan Kerem Kınık, dünyada mezar taşı bile bulunmayan, bulundukları ülkede ölüm korkusundan, işkenceden kaçan ama özledikleri Avrupa'ya kavuşamadan Akdeniz'de boğulan 30 bin kişinin mezarlarının Akdeniz'de olduğunu söyledi.



KIZILAY 23 MİLYON İNSANA YARDIM ETTİ



Kızılay'ın 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattığını da kaydeden Dr. Kınık, şöyle dedi:



"Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa milletin desteği ve yardımlarıyla oralardakilerin ızdırabını dindirmek için çalıştık. 2019'da bu rakamları daha yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Her gün 70 bin insana yardım götürmek zorundayız. Her gün 9 bin ünite kan toplayıp 1600 hastanedeki 20 bini aşkın hastaya ulaştırmak zorundayız. Türkiye'de 500 bin kişi kök hücre bağışçıya ulaştık. 2018 yılında 23 milyon insana yardım ettik."



'2 MİLYON 500 BİN KİŞİ BİZE BAĞIŞ YAPTI'



Kızılay olarak kurumsal gelişim ve dönüşüm reformu ile bütün bağış süreçlerini bağışçılara raporlayacaklarını anlatan Dr. Kınık, "Kızılay'ın hem bağışçı hem de gönüllü desteği katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı. Bu önemli bir sorumluluk ama önemli bir de güç. Amacımız insan acısını dindirmek" dedi.



Dr. Kerem Kınık'ın konuşmasının ardından gerçekleşen Türk Kızılayı Antalya Şubesi'nin tek listeyle yapılan genel kurulunda Avukat Esra Özkoç ve yönetimi seçildi.



Satranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadı



TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvası kapsamında Tekirdağ'a gelen dünyaca ünlü FIDE Ustası(FM) Sasa Jevtic, düzenlenen turnuvada simultane satranç maçında 20 kişi ile karşılaştı.



Süleymanpaşa ilçesindeki bir AVM'de gerçekleşen satranç maçında Sasa Jevtic'e rakip olmak isteyenler için etkinlik günü başvuru merkezi kuruldu. Jevtiç, farklı yaşlardan oluşan 20 rakibi ile tek tek maç yaptı. Oldukça çekişmeli geçen 20 maçın 17'sini Jevtiç, kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sasa Jevtiç'in dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu belirterek, "Tekirdağlı satranç oyuncularıyla simultane maçlar gerçekleştirdi. Biliyorsunuz her sene bizim yaptığımız Rodostoşah turnuvaları, gelişerek devam ediyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin satrançla zihinsel gelişimlerini, uzun vadede planlama yapma becerilerini arttırmalarını sağlamak ve Süleymanpaşa'da satranç sporunu geliştirmek. Süleymanpaşa bu anlamda çok önemli yol aldı. Türkiye Satranç Federasyonuyla birlikte her yıl farklı etkinlikler yapıyoruz. Önümüzdeki senede dünya çapında büyük bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Artık Süleymanpaşa satrançta ülke sınırlarını aşarak Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bizim hedefimiz satrançta dünya çapında Süleymanpaşa'yı tanınır hale getirmek. Bu hedefe de adım adım ilerliyoruz" dedi.



20 satranç severle simultane maç yapan dünyaca ünlü satranç ustası Jevtic, Tekirdağ'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Jevtiç,



"Genç satranç oyuncularının kendilerini geliştirmeleri ve satranca olan ilginin arttırılması için bu gibi etkinlikler çok önemli. Genç yaşta üst düzey satranç oyuncuları ile tanışıp onları takip edebilmek ve bugünkü gibi etkinliklerde onlara karşı oynayabilmek gelişim açısından çok faydalı. Bu anlamda, Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'na işbirliği içinde gerçekleştirdikleri organizasyonlarla satrancın yaygınlaşmasına katkı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu oldum" dedi.



