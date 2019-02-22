Dha Yurt Bülteni -16

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (2)'İLK KEZ SÖYLÜYORUM; AMERİKA, KARAYILAN'A ZEHİRLİ SİLAH VERMİŞ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı.

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (2)



'İLK KEZ SÖYLÜYORUM; AMERİKA, KARAYILAN'A ZEHİRLİ SİLAH VERMİŞ'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı. Açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele ve terör konularında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım, diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi ona, 4 tane duvar verdik, 'İstediğine daya' dedik. Kötü mü dedik? Amerika Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu Türkiye'de. Zehirli silah. Yanına birisi giderse, zehirli silahı atsın da karşısındakini öldürsün diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin."



'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI'



Bakan Soylu, yürütülen operasyonlar neticesinde teröristlerin kafalarını çıkaramadığını, fare gibi saklandıklarını belirtti. 1990 ile 2000 yılları arasında, dağlarda 15 bin teröristin bulunduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Şimdi 700 kaldı, saklandılar. 700'ü de kafalarını çıkardığı an keseceğiz, hiç merak etmeyin. Kafalarını çıkaramıyorlar. Fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi teröristin ayağına basıyor muyuz? Uyuşturucu satıcısının ayağına basıyor muyuz? FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? PKK'nın ayağına basıyor muyuz? DEAŞ'ın ayağına basıyor muyuz? Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanların ayağına basıyor muyuz? Cumhur İttifakı işte bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. İnşallah bu güçle beraber, önümüzdeki 4,5 yılda hep birlikte daha kuvvetli daha güçlü adımlar atacağız."



'HAKKARİ'DE DİK YÜRÜDÜM'



Geçen hafta Hakkari'ye gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Sokaklarında dik yürüdüm. Oradaki kardeşlerim de artık sokaklarda dik yürüyor. Anneler, babalar çocuklarıyla beraber gecenin saat 1'ine kadar PKK'nın musallat olmadığı, dükkanlardan haraç almadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğe baktığı bir Türkiye var. En ufak bir şey yaptıkları zaman gereğini yerine getiriyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Bakan Soylu'nun Akdağmadeni ilçesinde Camiye girişi



-Miting alanı



-Bakan Soylu'nun konuşması



-Detay



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



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Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı (2)



TUTUKLANDI



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanark cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Reyhanlı saldırısının zanlısı Aykan Hamurcu'nun adliyeden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



SÜRE: 53" BOYUT: 99 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



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Çavuşoğlu: Gazipaşa'nın turizm imar planı onaylandı



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın 5 yıldızlı oteli olmayan tek sahil ilçesi Gazipaşa'nın imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığını belirterek, ilk 5 yıldızlı otelin temellinin mart ayında atılacağını açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan adayları Menderes Türel ve Adil Çelik'in seçim ofisinin açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşalılara turizm imar planı, ilk 5 yıldızlı otel ve Koru sahil projesiyle ilgili müjdeler verdi. Gazipaşa'ya yapılan sağlıktan ulaşıma birçok yatırım ve yeni projeleri anlatan Bakan Çavuşoğlu, Koru sahil projesi için 2 milyon TL hibenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gazipaşa Belediyesi'ne gönderildiğini, belediyenin de ihaleyi gerçekleştireceğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa Havalimanı'nın yanı sıra kara yollarıyla da kolay ulaşılabilen bir bölge olması için yapılan yol yatırımları ve projeleri anlattı. Çavuşoğlu, bugün Gazipaşa Havalimanı'na Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan turistlerin geldiğini, misafirlerin buradan Alanya veya Anamur'a gittiklerini belirtti.



Çavuşoğlu, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir belediyelerinin turizm imar planının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Çavuşoğlu, Gazipaşa'ya ilk 5 yıldızlı otelin temelinin de mart ayı ortalarına doğru atılacağını açıkladı. Gazipaşa'da sıranın turizme geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gazipaşa'nın sahili, koyları kadar güzel sahil, koylar var mı; yok. Ne eksikti; planların hazırlanması gerekiyordu. Size güzel bir haberim var. Gazipaşa ve Büyükşehir belediyelerimizin planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır, hayırlı ve uğurlu olsun. Size güzel bir müjdem daha var. Mart ayında ilk defa, yani Belek'teki gibi bir otel inşaatının temeli atılacak. Anex firması şu anda Rusya'nın değişik bölgelerinden Gazipaşa Havalimanı'na turist getiriyor. Martın ortasına doğru temelini birlikte atacağız, ilk otelimiz Gazipaşa'ya başlıyor, hayırlı uğurlu olsun. Ama bir tane yetmez, sırada bekleyenler var, hepsiyle görüşüyoruz. Şimdi herkes bu planı bekliyordu. Menderes Bey'in Antalya'daki projelerinde 70 bin kişi çalışacak. Yarın buralarda 50 otelimiz olacak. Her birinde 1000 vatandaşımız çalışacak, 50 bin kişiye iş demektir bu. Turizmden artık Gazipaşa da inşallah nasibini alacak, Gazipaşa kalkınacak" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-



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Kalabalık detay



Bakan Detay



Alandan detay



Bakan konuşma



Açılış kurdelesi kesilmesi



Haber: Mehmet ÇINAR- Yücel BULUT- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Vali Elban: Türkiye'de 80 ilin 2 katından daha fazlayız



Ağrı Valiliği tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde hayata geçirilen "Kodla Ağrı" projesi kapsamında, ilköğretim ve liselerdeki yaklaşık 53 bin öğrenciye kodlama ve robotik eğitim verildi.



İl genelindeki tüm okullarda uygulanan projeyi bir adım daha ileri taşıyan Valilik, anaokulları ve okulların ana sınıflarında eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciyi de projeye dahil etti. Bu kapsamda ildeki okullarda okul öncesi öğretmenleri kodlama eğitimine tabi tutan Valilik, bu yolla ana sınıfı öğrencilerine de kodlama ve robotik eğitimleri verecek. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda okul öncesi öğretmenlerin eğitim programına katılan Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, projenin kent için önemine değindi.



"Türkiye'de 80 ilin 2 katından daha fazlayız"



Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerinin tamamının kodlama öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Vali Elban, Ağrılı çocukların yazılım ve kodlama alanında çalışanların büyük bir çoğunluğunu oluşturmasını istediklerini aktardı.



Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Elban, şunları kaydetti:



"Şu anda bizim bulunduğumuz sayı Türkiye'de İstanbul dahil bizim dışımızda kalan 80 ilin tamamında ilkokuldan, üniversitesine, devlet okulundan özel okuluna kadar eğitim alan tüm öğrenci sayısından 2 katından daha fazlayız. Tek başımıza il olarak. Bu yıl hedefimiz 50 bindi biz bu hedefimizi geçtik. Muhtemelen yüzde 50'yi de geçeceğiz. 165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Büyük ihtimalle bunu geçeceğiz. Bugünden gelecek için bir hedef daha koyalım. 2019-2020 eğitim yılı sonu itibariyle artık bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamı bu eğitimle buluşmalı diye düşünüyorum. Hedefi de öyle görüyoruz."



Konuşmanın ardından uzmanlarca okul öncesi öğretmenlere yönelik kodlama ve robotik eğitim verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



-Kodlama Detay Görüntüsü



-Vali Elban'ın Konuşması



-Robotik ürünler



Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



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