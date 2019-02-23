Dha Yurt Bülteni -16

EVE 'SU SIZMA' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ KAYSERİ'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü.

EVE 'SU SIZMA' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ







KAYSERİ'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serdar K. ile banyosuna su sızması nedeniyle tartıştı. Daha önce de aynı nedenle kavga ettikleri öğrenilen Veysel Kuşoğlu ve Serdar K.'nın tartışması, kısa sürede yine kavgaya döndü. Serdar K., belinden çıkardığı tabancayla Veysel Kuşoğlu'na ateş etti. Boynundan ve karnından yaralanan Kuşoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Veysel Kuşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Serdar K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yeri



Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA



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PERİBACALARINDA YIKIM KARARI VERİLEN 16 YAPIDAN 12'Sİ YIKILDI







NEVŞEHİR'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.



Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10'u daha önce yıkıldı. Göreme'de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de bugün iş makinesiyle yıkıldı. Böylece peribacaları bölgesinde otel inşaatı ile birlikte toplam 12 yapı yıkılmış oldu. Kalan 4 yapının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi.



Öte yandan, Göreme'de esnaf ve turizmciler yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Esnaftan Aynur Dağyüksel, Göreme'de turizmin 1970'li yıllarda başladığını belirterek, "O zaman ev pansiyonculuğu ile turizm başlamış. Göreme'ye gelen misafirler evlerin odalarında ağırlanmıştır. 1980 ile 1990 yıllarında turizm hareketlenmiş, yöre halkı 2 bin- 3 bin yıllık kayalardan yapılmış ambar, samanlık ve ahırları restore ederek artan taleplere cevap vermeye çalışmıştır. Esnaf ve turizmcilerimiz, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkılar yaparak, dünya turizm platformlarında Göreme'yi bir dünya markasına taşımıştır. Bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açtık" diye konuştu.



Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da yıkımla ilgili açıklamada bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yıkımdan detaylar



Turistlerden detaylar



Peribacalarından detaylar



NEVŞEHİR,



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KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde eşi Fidan Güngör'ü (35), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldüren Özkan Güngör (42) tutuklandı.



Olay, dün sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 187'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Güngör, 5 çocuğunun annesi eşi Fidan Güngör ile evde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Güngör, eşini dövüp, bıçakladı. Güngör, daha sonra da ağır yaralanan eşini bırakıp, kaçtı. Çocukların çağırdığı sağlık ekipleri Fidan Güngör'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahatttin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Fidan Göngör, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, olaydan sonra kaçan Özkan Güngör'ün yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Zanlı, Bağlar ilçesinde Cemiloğlu Caddesi'nde yakalandı. Özkan Güngör, emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Adliye binası



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



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Elvan: Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhuyla kuruldu



AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Mersin'in Mut İlçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle seçim çalışmalarına katıldı.



Ak Parti Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Milletvekili Baki Şimşek, MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker'le ilçeye bağlı Kıravga Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Daha sonra ilçe merkezindeki seçim bürosunu ziyaret eden Lütfi Elvan ve beraberindekiler, bir otelde STK temsilciler, muhtarlarla biraya geldi. Burada bir konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesinin hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Sizlerde görüyorsunuz. Yüzlerce kez millete boyun eğdirmeyi denediler. Ama bu millet asla boyun eğmedi bundan sonra da eğmeyecek" dedi.



15 Temmuz gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştiren Lütfi Elvan, "15 Temmuz gecesi sizler tanka topa tüfeğe göğsünüzü siper ettiniz dimdik ayakta durdunuz. Ama birileri de ne yaptı? Tankların arkasından usulca sıvıştı ve kendi belediye başkanının evine gitti kahvesini yudumladı. Siz değerli milletimiz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bir bütün olarak darbecilere karşı direnirken o gitti belediye başkanının evinde kahvesini yudumladı. Türkiye üzerinde emeli olanlar hiç bir zaman boş durmadılar, yine durmuyorlar, bundan sonra da durmayacaklar. Milletin evlatları dik durduğu sürece, sizler dik durduğunuz müddetçe, ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte Cumhur ittifakı 15 Temmuzda bu ruhla kuruldu. Cumhur ittifakını millet oluşturdu. Ortada aynı hedef, aynı amaca odaklanmış bir ittifak var. Nedir bu hedef? Bu hedef milletimiz bekasıdır, istiklalidir" diye konuştu.



CHP-HDP-İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİNE TEPKİ



Elvan, seçimler nedeni ile yapılan işbirliğine de tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir tarafta biz bu ülkenin bekası derken, millet derken, devlet derken, bayrak derken diğer tarafta bir başka ittifak oluştu. Ülke genelinde CHP, HDP ve İyi Parti'nin işbirliği halinde çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Düşünün bir taraftan 'Milliyetçiyim' diyeceksin diğer taraftan HDP'yle işbirliği yapacaksın. Sizin aklınıza sığıyor mu? Mersin güzel bir örnek. Mersin'de de aynı yola başvurdular. İşte CHP'yi destekleyen HDP. HDP Mersin Büyükşehir'de aday gösterdi mi, göstermedi. Terörün siyasi uzantıları ve kol kola girdikleriniz bu milletin tokadını bir kez daha yiyecektir. Onlar ancak Kandil'den aldıkları talimatla hareket ederler. Siz onlar HDP Kürt kardeşlerimizi asla temsil etmiyorlar. Teröre ve teröristlere asla aman vermiyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında hainlere göz açtırmıyoruz. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, terör örgütü kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tepelerine çöküyoruz. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Zamanı gelir gelmez onların da başına ineceğiz ve terörün kökünü kurutacağız. Cumhur ittifakı olarak Mersin Büyükşehir'i almakta kararlıyız."



'KUR ÜZERİNDEN CİDDİ SALDIRI OLDU'



Lütfi Elvan, 2018 yılında özellikle kur üzerinde ülkemize ciddi bir saldırı olduğunu bu nedenle zaman zaman ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı projelerde aksamalar ve gecikmeler yaşandığını, hükümetin gerekli önlemleri alması nedeniyle bu yılla birlikte yine yatırımlara hızla devam edileceğini sözlerine ekledi.



Elvan, daha sonra Ankara'ya hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Toplantı Salonundan genel



Lütfi Elvan konuşma yaparken



Belediye Başkan adayları ve Milletvekilleri ellerini kaldırırken



Lütfi Elvan ve davetliler toplantı yerini terkederken



Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)



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Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız (2)



OKUL AÇILIŞLARINI YAPTI



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla Çorum'da yapımı tamamlanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu'nun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, spor eğitiminin çok güzel olmasını arzuladıklarını aktararak, "Gençlerin daha güçlü hazırlanmaları, yarınlarımız için dünya ölçeğinde çok daha güçlü bireyler olmaları için gerçekten çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Eğitim alanında ve okulumuzda geleceğimizin güçlü gençlerini yetiştirmek için öncelik yapacaklardır buna inanıyorum. Zira okullarımız bizim en önemli mekanlarımız ve bu mekanlarımızın hayat dolu olmasını çok arzuluyoruz. Bu manada spor, çok önemli bir konumuz. Spor eğitiminin çok güzel olmasını arzuluyoruz. Basketbol, voleybol, hentbol ve diğer tüm branşların okullarımızda olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka spora bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Buralarda spor alanları geliştirebiliriz. Buradaki spor teşkilatımıza da gerekli talimatı vereceğiz. Okulumuzun spor noktasında hiçbir eksiğinin kalmaması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Bunun yanında Çanakkale gezisini size de sağlayacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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İstiklal Marşı- Saygı duruşu



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşması



-Okul ve öğrenciler



-Detay



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM,



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Başkan Tuna'dan İyi Parti'ye: Çadır Partisi



MERSİN'de Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP'li Hamit Tuna, adaylığa engel olduğu suçlamasını yönelten İyi Parti yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yanıt vererek, " Varsa belgeniz atın ortaya" dedi.



Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mut ilçesinde bir toplantıya katıldı. Burada konuşan Tuna, adaylığa engel olduğu suçlamasını yönelten İyi Parti yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yanıt verdi. Tuna, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Burhanettin Kocamaz'ın İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunun geç verilerek İyi Parti'den aday olmasına engel olduğu iddiasıyla ilgili kendisi hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirterek, "Genel Başkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa belgeniz atın ortaya. Demek ki bu parti bir çadır partisi. Başka bir şey denmez ki. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra 'Müsebbibi Hamit Tuna' de. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olur mu? Mazlum, mağdur, küçük Emrah rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş buradan oy çıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsa o çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki sonuç alacaksın. Onun için biz inandık yol yürüyoruz. Biz koltuk olursa ölürüz diyen bir anlayışımız yok. Bizin maksadımız bu kente hizmet etmek" diye konuştu.



Toplantının ardından Tuna ve MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, esnafları ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Toplantıya katılanlar



Hamit Tuna'nın konuşması



Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)



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