Dha Yurt Bülteni -16

GAZİANTEP'te, İbrahim Eldek (17) çalıştığı marketten çıkıp yolda yürüyen kız çocuğunu, son anda kolundan tutarak otomobilin altında kalmaktan kurtardı.

Küçük kızı kolundan çekerek son anda otomobil altında kalmaktan kurtardı



GAZİANTEP'te, İbrahim Eldek (17) çalıştığı marketten çıkıp yolda yürüyen kız çocuğunu, son anda kolundan tutarak otomobilin altında kalmaktan kurtardı. Küçük kızın kazadan kurtuluş anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen Pazartesi günü Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait markette çalışan İbrahim Eldek, malzeme indirdiği sırada, marketten çıkan çocuğu fark etti. 3-4 yaşlarındaki küçük kız, etrafını kontrol etmeden yola gittiği sırada, gelen bir otomobili fark eden Eldek, çocuğu son anda kolundan tutarak yanına çekti. Eldek, bu manevrası ile küçük çocuğu otomobilin altında kalmaktan kurtardı. Küçük kızın saniyelerle kazadan kurtuluşu ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından kahraman ilan edilen İbrahim Eldek, "Ben marketin önünde çalışıyordum. Bir anda kız çocuğu yola fırladı. Otomobilin hızla geldiğini görünce çocuğu çektim ve onu olası bir kazadan kurtardım" dedi.



Yük treninden ayrılan vagonlar, diğer yük trenine çarptı



Malatya'da, makinistinin manevra yaptığı trenden ayrılan 2 vagon, karşı yönden gelen yük trenine çarparak, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu.



Kaza, öğle saatlerinde, Müselles İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Makinistinin manevra yaptığı çimento yüklü trenden 2 vagon ayrıldı. Karşı yönde ilerlemeye başlayan vagonlar, 15 kilometre sonra, Dilek İstasyonu yakınlarında, Sivas yönüne giden '53513' numaralı yük trenine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunun, vagonların kaldırılmasıyla yeniden açılacağı belirtildi.



Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde tarih yazıp, yeni başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimi kapsamında, il ziyaretlerinin ilkini Batman'a gerçekleştirdi. Beraberinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Narlıdere Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkanı adayı Abdül Batur ile birlikte uçakla öğle saatlerinde Batman Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, buradan kara yoluyla Sason'a geçti. AK Parti'den yeniden aday gösterilmeyince CHP'den belediye başkanı adayı yapılan Belediye Başkanı Cuma Uçar'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından belediyenin karşısındaki ilçe meydanında toplanan kalabalığa hitap etti.



'BİREYSEL BEKLENTİM YOK'



Partisinin belediye başkan adayı Cuma Uçar'a destek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sason'a ilk kez geldiğini belirterek, ilçeye yapılmak üzere meydan ve cami sözü verdi. Ailesinden örnek verip, kimseden kişisel beklentisi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, herkesin işinin ve aşının olması gerektiğini söyledi. Bunun için oy istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Sizler nasıl yetiştiyseniz ben de öyle yetiştim. 7 çocuklu aileden geliyorum. 7 kardeşten üniversiteyi bitiren sadece benim. Kardeşlerimin ne iş yaptığını çoğunuz bilmezsiniz. Kimisi işçiydi emekli oldu, kimisi memurdu emekli oldu, kız kardeşlerim evlendi. Annem okuma yazma bilmezdi ama ben halktan birisiyim. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yoktu. Benim yerim evim. Ben başkaları gibi millete tepeden bakmam. Benim gençliğim de çocukluğum da hep sizlerin yaşadığı gibi aynı yerlerde, aynı bölgelerde geçti. Üniversiteyi okudum, bitirdim; çocuk çocuğum var. Allah'a çok şükür, kimseye muhtaç değilim. 'Milyon dolarlarım olsun, milyar dolarlarım olsun, vatandaş fakir olsun' diye bir düşüncem yoktur. Herkesin işi, aşı olsun. Benim isteğim budur. Hep şunu söylerim; 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir'. Eğer bir yerde açlık ve yoksulluk varsa bir çocuk aç yatarsa ve bu ülkeyi yönetenler saraylarda oturuyorsa ayın 31'i geliyor. Martta güzel bir ders verin Allah aşkına. Ben sizden oy istiyorum. Bireysel olarak sizden bir beklentim yok. Çoluk çocuk geçinip gidiyoruz, ele güne muhtaç değiliz. Ama bu ülkede milyonlarca gencimiz işsizse ve onlar hala annelerinin ve babalarının eline bakar durumdaysa 6 milyondan fazla insanımız geçimini sokaktan sağlıyorsa 24 milyon insanımız bu sokaktan gelen paralarla geçiniyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ülkeyi düzlüğe çıkarmamız lazım. Herkesin işinin, aşının olması lazım. Bunun mücadelesinin verilmesi lazım."



'BİZ BU MEMLEKETİ SEVİYORUZ'



Ülkenin huzur ve refahı için mücadele ettiklerini, gerektiğinde canlarını bile verebileceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Sason'da balınız ve ceviziniz çok meşhur. Aslında tütününüz de meşhurdu ama gözü kör olsun, işletmeyi kapattılar. Şimdi dışarıdan tütün getiriyorlar. Sanki ülkede tarla yok, insan yok, eken ve biçen yok. Dışarıdan tütün, nohut, canlı hayvan, et ve sonunda kuru soğan ithal ediyorlar. O kuyruğa da 'Varlık kuyruğu' diyorlar. Allah aşkına hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyorlar, anlamış değilim. Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi? Bunlar kimden korkuyorlar? Trump'tan korkuyorlar, Macron'dan korkuyorlar, Merkel'den korkuyorlar; Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar bu memleket cennet gibi, bir çocuk yatağa girmez. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa günahı bunların boynuna. Bunları bileceğiz, anlatacağız, konuşacağız. 'Ülkede yok bu dert var, yok şu dert var'. En büyük dert 17 yıldır bu memleketi yönetip, memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert bu. Gönül ister ki sizin adınızı sadece Türkiye değil, bütün dünya duysun. Emin olun bunu yapmak, benim boynumun borcu. İşsizlik en temel sorunlarımızdan biridir. Batman için 'İşsizliğin kenti Batman' diyorlar. Binlerce gencimiz işsiz, iş arıyor. Diyarbakır'da 587 kişi alınacak; bir kuyruk var, sonu görünmüyor. Şanlıurfa'da stadyumda iş için kura çektiler. Ne olacak bu insanların hali? Düşünen var mı acaba? Çıkıp ahkam kesiyorlar, 'Efendim dış güçler yaptı'. İyi de bu memleketi 17 yıldır dış güçler mi yönetti? 17 yıldır bu memlekete kim başbakanlık, kim cumhurbaşkanlığı yaptı, kim 17 yıl bu memleketi yönetti ve kim bu memleketi 17 yıl sonra bu hale getirdi? Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleket için, bayrağımız için, vatanımız için, birlikte huzur içinde yaşamak için huzur içinde yaşamak için canımızı da veririz. Bu ülkenin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de cennet gibi bir ülkedir; ama cennet gibi bir ülkede, cehennemi yaşatıyorlar."



'KAVGADAN UZAK DURACAĞIZ'



CHP lideri Kılıçdaroğlu, hep birlikte, huzur içinde yaşamak için kavgadan uzak durup, herkesin mutlu olabileceği tablo inşa etmenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Cennet gibi bir ülkedir, dedik. Cennet gibi bir ülkede hep beraber huzur içinde yaşayabiliriz, dedik. Kavgaya gerek yok, gerginliğe gerek yok. Hizmetse hizmet yarışına, evet. Ama niye kavga, neden kavga? Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimler olacak. Yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Adana'yı, Aydın'ı, Uşak'ı, bütün buraları Allah'ın izniyle alacağız. Yeni bir sayfa açacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar diyorlar ki 'Nefes almak istiyoruz' Nereye? Doğru CHP'li belediyelerin olduğu yerlere. Niçin? Orada huzur, bereket, insana saygı ve hiç kimseyi ötekileştirmeme var. Bize inanın, bize güvenin. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Size hizmet etmek, halka hizmet etmek; Hakk'a hizmet etmektir. Çünkü biz bunu kutsal, mübarek bir görev olarak görüyoruz."



Sason'a gelen ilk siyasi parti genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Sason Belediyesi'nce 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yemeğe katılıp, Batman'a geçti.



CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan için YSK'ya itiraz (2)



YSK İTİRAZI REDDETTİ



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti. CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.



Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



==================



3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (3)



KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA



Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili Serik Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli olarak görev yapmakta olan Asiye Karademir ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılması hasıl olmuştur. Devlet memuru olarak ilk ataması 12.06.2015 tarihinde yapılmıştır. 15.08.2018 tarihinde Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne naklen atanmıştır. 06.11.2018 tarihinde doğum yapmıştır. 25.02.2019 tarihinde sabah saatlerinde bebeğinin şüpheli ölümü üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmıştır. Otopsi yapılmak üzere bebek adli tıpa gönderilmiştir. Adli tıp raporu henüz çıkmamıştır. Kişi Şubat 2019 maaş bordrosuna göre 2988 TL maaş almakta olup, iddia edildiği gibi maaşında herhangi bir icra kesintisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ANTALYA



Sosyal medyada canlı yayındayken, kaza yaptılar



KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen kazada, yaralanan olmadı.



Kaza, öğle saatlerinde, Camili köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 37 AJ 146 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza anı, aracın ön koltuğunda oturan Uğur Maden'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayın dolayısıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçtakilerin kaza sonrası panik yaptığı anlar da yer aldı. Facebook'taki canlı yayını izlerken, kazayı görenler, 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza anı



Haber: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), -



Husumetli aileler barıştı



ŞANLIURFA'da 5 ay önce komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.



Şanlıurfa'da 5 ay önce Baglarbaşı Mahallesinde komşu olan Eken ile Altıntaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden taşla ağır yaralanan Hüseyin Şidim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki aile arasında 5 aydır süren husumetin son bulması için görüşmeler yapıldı. Arabulucuların ikna etmesinin ardından husumetli aileler için barış yemeği düzenlendi. Yemeğe; İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, bölgenin kanaat önderleri ile iki aile fertleri katıldı. Duaların okunduğu törende iki aile fertleri birbirlerine sarılarak barıştı ve birlikte yemek yedi.



