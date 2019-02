Dha Yurt Bülteni -16

Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendiBilecik'te kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın bahçesinde çinko alışım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı.

Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi



Bilecik'te kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın bahçesinde çinko alışım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 6 işçi, yoğun dumandan etkilenerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Bilecik 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya ait çinko alışım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı. Alevleri gören işçiler yangını söndürmek istedikleri sırada yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine giden ve kimsayal maddeler nedeniyle özel kıyafet giyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler İbrahim Ç., Bekir Ç., Şeref U., Hüseyin İ., Ahmet Y. ve Burak E. ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangını AFAD ekipleri söndürürken, TIR ve yükünde de inceleme yapıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------



-Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçiler



-Fabrika bahçesindeki yanan TIR'ın görüntüsü



-Fabrikadaki AFAD ekipleri



-Fabrika genel görüntüsü



Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-



==================



'Hamsi sezonu kapattı'



Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'deki balık tezgahlarında yerini kilosu 15 TL'den satılan sardalya balığına bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle hamsinin sezonu kapattığını söyledi.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle soğuğu seven hamsi Gürcistan'a kaçtı. Denizden çıkmayan hamsinin yerine bolca avlanan sardalya balığı Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda, kilosu 15 liraya yerini aldı. Hamsinin alternatifi sardalya vatandaşın tercih ettiği balık olurken, barbun ve istavritte fiyatlarıyla vatandaşın sofrasında yerini aldı. Yunanistan ve Bulgaristan'da müşterilerinin olmasıyla 'uluslararası balıkçı pazarı ' olma özelliğini elinde bulunduran Edirne'de balıkçılardan Feridun Bistiren, hamsi balığının sezonu kapattığını söyledi.



'HAMSİ KİLOSU 40 LİRADAN SATILIYOR'



Denizden çıkmayan hamsinin kilosunun İstanbul'da balık halinden Edirne'ye 40 liraya mal olduğunu belirten Feridun Bistren, "Hamsi havaların sıcak gitmesiyle Gürcistan'a kaçtı. Onun yerine sardalya satıyoruz. Hamsi bu yıl sezonu kapattığını düşünüyoruz. Sardalya balığını kilosu 15 liradan satıyoruz. Hamsinin alternatifi sardalya oldu. Vatandaş hamsi sorsa da bize maliyeti 40 liradan gelen hamsiyi satamıyoruz. Az olan hamsinin kilosunu 40 liradan alsak bile 50 liradan aşağı fiyata satamayız. Bu yüzden hamsiyi tane ile satmamız gerekir. Sardalya, barbun ve istavrit balıkları şu an revaçta" dedi.



Emekcan Taşdelen ise yoğun talep olmasına karşılık hamsi balığı gelmiyor. Bu yüzden tezgahlarda bulunduramıyoruz. Onun yerine istavrit bolluğumuz var. Müşterilerimiz soruyor hamsi ne zaman gelir diye, cevap veremiyoruz. Güneşi gören hamsinin kaçtığını düşünüyorum. Yunan ve Bulgar müşterilerimizde hamsi soruyor. Yıllardır bizden alışveriş yapan Yunan ve Bulgar müşterilerimize diğer balıkları öneriyoruz. "dedi. Diğer balıkçılarda hamsinin olmayışıyla birlikte satışlarının düştüğünü öne sürüyorlar. Edirne'de balık tezgahlarında sardalya 15 litaran, istavrit 20, barbun 10, palamut 20, levrek 27, uskumru ise kilosu 20 liradan satılıyor.



Görüntü Dökümü



-------



Balık tezgahlarından genel



Balıkçılardan genel



Balıkçılar ile röp.



Müşterilerden detay



Farklı açılardan görüntüler



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-



=======================



Trafik lambalarındaki yeşil ışıklar 'hilal' şeklini aldı



Sivas'ta kent merkezinde bulunan trafik lambalarında yeşil ışık, Yeşilay Haftası nedeniyle hilal şeklinde yandı.



Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1-7 Mart arası çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle trafik ışıklarında yeşil ışığa hilal şeklini verdi. Kırmızı ve sarı ışık normal yanarken, yeşil ışığın ise hilal şekline büründü. Yeşilay Haftasında farkındalığı artırmak için bir hafta boyunca hilal şeklinde yanacak olan yeşil ışık, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekti.



Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, Türkiye'de ilk defa bu uygulamanın Sivas'ta yapıldığını ve çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Kaynar "Yeşilay Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına böyle bir uygulamayı Sivas Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Tabi sürücülerin ve yayaların dikkatini çekiyor. Yeşilay Haftasının önemini ve mahiyetini iyi anlama, iyi kavrama adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Gerçekten güzel bir uygulama. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışmaydı. Sivas Belediyesi olarak böyle bir uygulamayı aktif hale getirdik. 1-7 Mart arası, bu haftanın etkinliği süresince devam edecek sonrasında sinyalizasyonlarımız yeniden eski haline dönecek. Güzel, olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



-Trafik lambalarından görüntüler



-Yeşil ışıkların hilal şeklinde yanması



-Belediye Ulaştırma Müdürünün açıklamaları



-Detaylar



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



=====================



'Genç Çiftçilik' projesiyle Merve'nin hayatı değişti



Siirt'in Baykan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran ortaokul Merve Türköz'ün (19) hayatı değişti. Proje kapsamında 37 keçi hibe edilen Merve, "Babamın desteği ile projeye başvurdum. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım" dedi.



Baykan'ın Yukarı Tutacılar köyünde oturan Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçilik' projesine başvurdu. Merve'ye proje kapsamında 37 keçi hibe edildi. Ailesiyle birlikte köyde çiftçilik yapan Merve Türköz, hibe keçiler sayesinde ailesinin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Ailem çiftçilik yapıyor ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yaz aylarında şehir dışına çıkarız. Babamın desteği ile ben de bu yapılan projeye başvurdum. Bana 37 keçi verildi. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım. Keçilerim gün geçtikçe büyüyor ve onların sütünden etinden yararlanacağız. Keçilerime her gün bakıyorum, onları otlatmaya götürüyorum, besliyorum, bu işi severek yapıyorum. Bölgemizde kızlar daha çok eve kapanır. Ben de okumadım, anneme ev işlerine yardımcı oluyorum. Şimdiki hedefim büyük bir sürü elde etmek, bu işi meslek olarak yapmaktır" diye konuştu.



'2 BİN KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ'



Baba Muzaffer Türköz ise kızının köyde tek kadın çobanı olduğunu ifade ederek, Merve'nin 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran 2 bin kişi arasında seçildiğini söyledi. Muzaffer Türköz, "Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti. 2 bin kişinin arasından seçildi ve kendisine 37 keçi verildi. Evimizin altında bulunan ahıra koyduk. Kızım her gün onlara bakıyor. Havalar güzel olduğu zaman köy civarında otlatmaya çıkarıyor. Ben okul okumasını istedim ancak imkanlar el vermedi, bu mesleği seçti" dedi.



Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meral Alkaş Ceylani de ilçe ve köylerinde 'Genç Çiftçilik' projesinden 38 kişinin faydalandığını, proje için 1 milyon 140 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti.



Görüntü Dökümü:



-----------



Merve'nin evde çalışması



- Türköz ailenin görüntüsü



Merve'nin ahırda keçilere bakması



Röpotajlar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



====================



Validen bekçilere uyarı: Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız



Afyonkarahisar'da göreve başlayan 118 bekçi için düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. İlk iş şimdi düğüne gidip silahı gösterme psikolojisinde olacaksınız. Bugüne kadar bu oldu. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız" dedi.



Afyonkarahisar'da görev yapacak olan 150 bekçiden 118'i düzenlenen törenle görevlerine başladı. Polisevi'nde yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet mensupları ve yeni görev başlayacak bekçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bekçilerin heyecanlı oldukları görüldü.



'BURADAN SİZLERİ UYARIYORUM'



Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, göreve yeni başlayacak olan bekçileri uyardı. Toplumda huzuru güvenlik güçlerinin sağladığını belirten Vali Tutulmaz, "Toplumda huzuru bazen güvenlik güçleri bozar. Bunu açık söyleyeyim. Çoğu zaman güvenlik güçleri sağlar huzuru ama bazen de bozar. Köylerde, düğünlerde silah atılıyor biliyorsunuz. Şükür bayağı bir azalttık. Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. İlk iş şimdi düğüne gidip silahı gösterme psikolojisinde olacaksınız. Ben bunu biliyorum. Bu bir bir daha iki. Bugüne kadar bu oldu. Sizin polis abiniz, uzman çavuş abiniz, jandarma astsubay abileriniz bunları yapmaya çalıştı. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Bunu açıkça söyleyeyim. Hem mesleğinizi kaybedersiniz hem de o silahı bir daha cebinize hiçbir şekilde sokamazsınız. Bugün buradan sizleri uyarıyorum. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız. Bu tür bir şeyle benim karşıma geldiğiniz zaman kesinlikle cezanın en ağırını verileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.



'MENFAAT TATLI GELİR'



Devletin bekçilere verdiği yetkileri kesinlikle kişisel çıkarları için kullanamayacaklarını belirten Tutulmaz, "Kesinlikle yetkilerinizi kişisel bir şey için kullanmayacaksınız. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Sokakların güvenliği sizden sorumlu olacak. Bunu yaparken kişisel ilişkilere girmeyeceksiniz. Kişisel menfaatlere girmeyeceksiniz. Menfaat tatlı gelir. Filan esnafla, filan iş yeri sahibiyle ilişki içerisinde olmak tatlı gelir. Buna girdiğiniz zaman görevinizi yapmazsınız. Kesinlikle vatandaşla ilişkilerinizde hep bir mesafe koyacaksınız. Bu mesafe iş ilişkilerinde olacak. Bu mesafe üstten bakma anlamında değil. Onu da söyleyeyim. Mesafe koyacaksınız derken kendinizi en üstte ayrı bir havada görmeyeceksiniz. Vatandaşa her zaman yardımcı olacaksınız. Onların problemlerini çözmeye onlarla iyi ilişki içerisinde olmaya özen göstereceksiniz. Menfaat ilişkileri olabilecek olanlarla kesinlikle belli bir mesafeyi kuracaksınız" diye konuştu.



'İŞ YERİ SAHİPLERİYLE İÇLİ DIŞLI OLMAYIN'



İş yeri sahipleriyle mesafelerini iyi korumaları gerektiğini vurgulayan Vali Tutulmaz, şöyle devam etti:



"Örneğin gece kontrol etmeniz gereken son kapanış saati olan yerler vardır. Bu yerlerin sahipleriyle kesinlikle samimiyet içerisinde olmayacaksınız. O ilişkiler başka şeyleri beraberinde getirir. Yani filan kahvede bir kahve 24.00'de kapanacaksa kahvenin sahibiyle siz içli dışlıysanız ya da filan yerde umumi açık alkollü bir lokanta eğlence yeri ve benzeri bunların sahipleriyle içli dışlı olursanız kesinlikle kaybeden siz olursunuz. Bunu açıkça söyleyeyim. Soruşturmalar olur, yer değişiklikleri olur. Bir adım ötesi de görevinize son verilme olur. Buradan açıkça ifade ediyorum. Hayatınızda başarılı olabilmeniz için iş ilişkisi içerisinde olduğunuz kişilerle belirli bir mesafeyi korumanız gerekir. Onlarla içli dışlı olamazsınız. Onlarla dışarıda birlikte gezemezsiniz. Onların bulunduğu yerlere gidip oturamazsınız. Bunu açık söylüyorum. İlk günden ben testiyi kırmadan önce dövme taraftarıyım. Testi kırıldıktan sonra dövmememizin bir anlamı yok. Biz ilk günden her şeyi söyleyeceğiz. Yeni bir göreve başlıyorsunuz. Bunlara dikkat edeceksiniz."



'GAYRİMEŞRU İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLMAYIN'



Gayrimeşru ilişkiler içerisine girmemeleri konusuna bekçileri uyaran Vali Tutulmaz, şöyle dedi:



"Bir diğer husus kız meselesi arkadaşlar. En fazla güvenlik güçlerinin başını ağrıtan şeylerden birisi de budur. Gayrimeşru bir ilişki içerisinde kesinlikle bir güvenlik görevlisi olamaz. Bekçiler hiç olmaz. Sokaklar size emanet. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olursanız ondan sonra başınız en fazla sizin ağrır. Önce devletin başı ağrır, devlete itibar azalır inşaların gözünde. 'Ya bunlar neden böyle yapıyor' der vatandaş önce söyleyemez biraz halktan dedikodular başlar. Devletin saygınlığı düşmeye başlar. Onun kokusu zamanla yukarılara çıkar tabii. Bu konuda devletin itibarını sarsmaya bizim hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu konularda kesinlikle duyarlı olacağız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Salondaki bekçilerden detay



Vali Tutulmaz'ın tören alanına gelişi



Salondan detaylar



Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunurken detay



Vali Tutulmaz'ın konuşması



Bekçilerden detaylar



Toplu fotoğrafı çekiminden detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



===================



Öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak için öğretmenlere zeka oyunları kursu



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla düzenlenen zeka oyunları kurslarında öğretmenler eğitim aldı.



Burhaniye'de öğrenciler arasında teknoloji bağımlılığının artması üzerine harekete geçen İlçe Milli Eğitim ile Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından zeka oyunları kursları açıldı. Rehber öğretmen Mine Bunsuz'un eğitmenliğini yaptığı kursa katılan 28 öğretmen zeka oyunlarını öğrenirken, öğrendiklerini öğrencilerine aktaracaklar. 44 saatlik kursun 35 günde tamamlanacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kursların 5 etap halinde devam edeceğini söyledi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner de kurs öğretmeni Mine Bunsuz'dan bilgi aldı ve öğretmenlerle zeka oyunu oynadı.



Kursun birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Bunsuz, "Zeka oyunları eğitimde son denece önemli. Kursumuza katılan öğretmenler öğrencilere ve ailelerine faydalı olacaklar. Öğrencilerimizi telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak verimli ders çalışma alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz. Önümüzdeki aylarda anne, baba, çocuk turnuvaları düzenlemek istiyoruz. Yaşlı ve emekli olmuş insanlarımıza da zeka oyunlarını öğreterek alzheimer olmalarının önünü geçmek istiyoruz. Zeka oyunları dikkati artırıyor, tablet ve telefondan uzak tutuyorö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



Verilen derslerden görüntüler



Öğrencilerin oyun oynarken görüntüleri



Öğretmen Mine Bunsuz ve kursiyerler ile röportajlar



Süresi: 4 Dakika 59 Saniye, Boyutu: 159 MB.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



===================



Okuma-yazmadan önce kodlama öğrenmeye başladılar



Ağrı'da 'Kodlama ve Robotik' projesi kapsamında okul öncesi eğitim gören anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Henüz okuma-yazmayı bile öğrenmeyen öğrenciler, robot teknolojisiyle tanıştı.



Ağrı'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 'KodlaAğrı' projesine ana okulları da dahil edildi. Kodlama eğitimi ilk olarak Kardelen Anaokulu'nda başlatıldıl. Robotik kodlama alanında eğitim alan minikler, harfleri tanımadan önce robotik kodlama öğrenmeye başladı. Bir yandan kodlama eğitimi gören ana okulu öğrencileri bir taraftan da robotik ekipmanlarla elektronik ve mekanik konularıyla da tanışıyorlar.



KodlaAğrı projesiyle kodlama robotik dersi alan öğrenci sayısının 65 bin 900'e ulaştığını belirten Vali Süleyman Elban, "165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Hedefimiz. 2019-2020 eğitim yılı sonu itibariyle artık bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamını bu eğitimle buluşturmak olacak" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



-Anaokulu Kodlama sınıfı detayları



-Vali Elban Röp



-Öğrencilerin robotik yapmaları



3.29DK/ 392MB



Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

