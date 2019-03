Dha Yurt Bülteni-16

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan ve dün akşam Kırklareli'nin Asilbey köyü yakınlarında yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan Okan Algur'ün (29) yakınları, firari cinayet şüphelisi Önder M.'nin evine yürüdü. Evin çevresinde önlem alan polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, ilçede güvenlik önlemleri arttırıldı.



Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, dün yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder M. ile birlikte Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Okan Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında karayolunun ortasında saat 01.00 sıralarında bir ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Okan Algur'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerde Algur'un darp edilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi. Algur'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



YAKINLARI AYAKLANDI



Öldürülen Okan Algur'un birlikte pazara gittiği Önder M.'den ise haber alınamadı. Jandarma ekipleri Önder M.'yi arama çalışmalarını sürdürürken, öldürülen Algur'un Babaeski'nin Gazi Kemal Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi. Cinayetle ilgili aranan Önder M.'nin bulunmasını isteyen kalabalık, daha sonra şüphelinin Hamidiye Mahallesi'ndeki evinine önüne yürüdü. Önder M.'nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın eve yaklaşmasına izin vermedi.



Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, olay yerine gelerek kalabalığını sakinleştirmek istedi. Olakçı, "Merak etmeyin cinayeti işleyen kişi en kısa zamanda bulup, adalete teslim edeceğiz. Sizden sakin olmanızı istiyorum, burada durmanız hiç bir şey ifade etmez. Siz şimdi mahallenize gidin, birazdan bende gelip sizinle konuşacağım" diye topluluğa seslendi. Bu sözler üzerine öfkeli kalabalık dağıldı.



Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Belediye Başkanı Belediye Başkanı Abdullah Hacı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, cinayet kurbanı Okan Algur'ün yakınlarının oturduğu Gazi Kemal Mahallesi'ndeki kahveye gitti. Kaymakam Özarslan, öldürülen Okan Algur'un kayınpederi Levent Karan ve yakınlarına başsağlığında bulundu. Özarslan, "Acınızı paylaşıyorum. En kısa zamanda adalet yerine bulacaktır. Katil yakalanıp adalete teslim edilecek. Hiç merak etmeyin, olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Yeter ki siz sakin olun" dedi. Mahalle sakinleri de sorun yaratmadan cenazelerini bekleyecekleri sözünü verdi. Ancak herhangi bir olay yaşanmaması için ilçede güvenlik tedbirleri arttırıldı.



Kaymakam Özarslan ile beraberindekiler bir süre kahvede kaldıktan sonra ayrıldı. Öldürülen Algur'un eşi Burca Algur'un 3'üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.



Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı







ÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Akpınar Caddesi Devane Parkı'nda meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan E.E, B.Y. ile E.Ü, U.E, A.K, F.E.K, A.A, Y.T, ve E.Ş., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar E.E. ve B.Y.'ye isabet etti. Diğer grup olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan 7 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



SOFUOĞLU: HIZ TUTKUSU OLAN GENÇLERİN BU TUTKULARINI YAŞAYACAKLARI YER YOK



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapılacak yarış pisti ile ilgili olarak, "Hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız" dedi.



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Belediye Başkan adayı Recep Tuna'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Sofuoğlu, milli sporcu olduğu dönemde Cumayeri ilçesine yapacakları yarış pistinin halen tamamlanamadığına dikkat belirtti. Türkiye'de pist eksikliği olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Daha önce Ankara'da beni Melih Gökçek bile davet etti. Bu hayal projeyi herkesin beklediği projeyi gerçekleştirebilir miyiz diye gittik yeri belirledik, ardından danışmanlarını İtalya'da benim yarışlarıma gönderdi. Parkur incelendi, alan belirlendi ama gel gelelim yapamadık. Bu projeyi hayata geçiremedik. Türkiye'de çok büyük bir eksilik var. Motor sporlarına uygun tesis yok. Bu pisti siyasi kimliğim yokken sporcuyken benim yapacağımı söylediler, bende arayış içindeydim. Biz mecliste 3 ay önce bir kanunu onayladık. Caddelerde hız drift yasaklanacak, cezalar arttırılacak. Peki bu hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız." diye konuştu.



Milletvekili Kenan Sofuoğlu ardından sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.



ÇAMAŞIR ASARKEN BALKONDAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamasır asarken ikinci katın balkonundan düşen Zuhour Ajjan El Hadid(27) ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi 1'inci Kahraman Sokak'taki apartmanın ikinci katında ikamet eden Zuhour Ajjan El Hadid(27) yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Balkondaki tele çamaşırları asmaya başlayan kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üzeri beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Destici: Seçimde hazineden siyasi bölücülere 95 milyon lira verildi







BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçime 12 partinin katılmasına rağmen 5 partinin hazine yardımı aldığını belirterek, "Arkasını PKK'ya dayayan siyasi bölücülere bu seçimde tam 95 milyon lira hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Belediye Başkan Adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. İl Başkanı Bilal Odunkıran, Başkan Adayı Fulya Köse ve partililerle birlikte kurdeleyi kesen Destici, yaptığı konuşmada bu seçimlerin BBP için zafer ve şahlanış seçimleri olacağını söyledi.



'ADALETSİZLİK TAM GAZ DEVAM EDİYOR'



Seçimlerde parti olarak hazineden yardım alamadıkları için adayların ailelerinin rızkından keserek seçim çalışması yaptığını belirten Mustafa Destici, "Biz, hazine yardımı almayan bir siyasi partiyiz. Türkiye'de bu konuda adaletsizlik tam gaz devem ediyor. Seçime 12 parti katılıyor lakin seçim yardımını 5 parti alıyor. ve en çok bizi acıtan, bize dokunan, milletimizin aslında kahır ekseriyeti bunu bilmiyor. Bilseler onlar da büyük bir acı yaşarlar ve yüreklerine dokunur. Bu ülkede; ülkemizin bil bölümüne 'Kürdistan' diyeler, arkasını PKK'ya dayayanlara bu seçimde hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" diye konuştu:



'SİYASİ BÖLÜCÜLÜK, ELİ SİLAHLI TERÖR GÜÇLERİNDEN DAHA TEHLİKELİ'



Seçime katılan tüm siyasi partilere taban para belirlenip daha sonra diğerlerini aldığı oylara göre dengeleyerek bu adaletsizliğin önüne geçilebileceğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:



"Öyle bir siyasi partiler kanunu yaparsın ki devlete kafa tutan, terörü övüp destekleyen, teröristlerin cenazelerine katılanları yardımdan mahrum edersin. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmak zor değil ki. Nasıl şu anda devletimiz terörle mücadelede gereğini yapıyor, askerimiz polisimiz, hükümet, devlet gereğini yapıyor, bu konuda da gereğini yapacak. Bakın şu anda Türkiye'de siyasi bölücülük, eli silahlı terör güçlerinden daha tehlikeli boyuta geldi. Eli silahlı terörist karşındadır, bulursun etkisiz hale getirirsin ama siyasi bölücülük... Şu an TBMM'de siyasi bölücüler var. Devlet kadrolarında siyasi bölücüler var. Basında siyasi bölücüler var. Onun için geçmiş dönemde yapılan hatalardan ders alınmalı, o çözüm süreci gibi süreçlere dönülmemeli ve terörle mücadele her alanda devam etmeli, siyasi bölücülere imtiyaz ya da güzellik yapılmamalı ya da meşruiyet kazandıracak hiçbir davranış ya da eylem içerisinde olunmamalı."



Mustafa Destici son olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalmak adına büyükşehirlerde aday çıkarmayıp ilçelerde aday çıkardıklarını, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de siyasi bölücülere karşı hangi partinin adayı öndeyse onu desteklediklerini söyledi.



