Dha Yurt Bülteni -16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması: Düzene girmediği takdirde 81 vilayette yaygınlaştıracağızCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanzim satış noktalarıyla ilgili eleştirilerine yönelik, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması: Düzene girmediği takdirde 81 vilayette yaygınlaştıracağız



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanzim satış noktalarıyla ilgili eleştirilerine yönelik, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık, atıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, helikopterle Zonguldak Gümrük Müdürlüğü sahasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle halkı selamlayarak mitingin yapılacağı Madenci Anıtı'nın bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Ekmeğini taştan çıkartan Zonguldak. Türkiye gelişsin büyüsün diye yıllarca gün yüzü göremeden çalışan fedakar insanların şehri Zonguldak. Ardından ağıtlar yaktığı nice evladını yer altında kaybeden yüreği yaralı Zonguldak. Süleyman Şah'ın, Yıldırım'ın, Fatih'in yadigarı Zonguldak. İstiklal harbimizde Kuvayi Milli'ye en önde katılan Zonguldak. Seni yürekten selamlıyorum" diyerek başladı. Hep birlikte, millet ile hedefleri gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:



"Bizim muradımız tek milletimiz ile yol yürümek. Bizim muradımız hep birlikte milletimizde hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim hedefimiz milli iradeyi üstün kılmak, demokrasiyi, hukuku üstün kılmak olmuştur. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz ama sadece o kadar değil. Bu seçim Türkiye'ye kurulmaya çalışan tuzakları birlikte bozacağız. Pür dikkat 31 Martta sandıktan çıkacak sonucu bekliyorlar. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek."



'PUSUDA BEKLİYORLAR'



Türkiye'nin birlikte ve beraberliğine göz dikenlerin pusuda beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koç başı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar."



'4'LÜ ÇETEYE OY VERECEK MİSİNİZ?'



Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanıdır. Ne diyor? Doğuda, güneydoğuda oylar malum HDP'ye, batıda Ak Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz diyor. Şimdi bunların yanında kim var? Bunların yanında CHP var. Bunların yanında kim var? Sözde İyi Parti var. Kim var? İşte maalesef adı saadet olan saadetsiz bir parti var. Bunu görüyoruz değil mi? Ben CHP'ye, İyi Parti'ye HDP'ye gönül veren vatandaşlarımıza­ sesleniyorum. Bu kadar vatanda ihanet içinde bir araya geldiği bu 3 partiye oy verecek misiniz? Bu 4'lü çeteye oy verecek misiniz? Ne yapacağız? Hayır demek yetmiyor. Çok çalışacağız. Bunları anlatacağız ki milletimiz gerçekleri görsün."



'BİZ KOVALAYACAĞIZ ONLAR KAÇACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle ilgili verilen mücadeleyle ilgili de bilgiler verdi. Terör örgütlerinin inlerine gireceklerini daha önceden söylediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ne diyor? Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz diyor. Hale bak, sen onlara dayayıver. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar, başka şeyleriniz olsa ne yazar. Ne dedim? Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz. Hatta hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyoruz. F-16'larımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla bunları çökerttik mi? Daha devam ediyor, nefes aldırmayacağız. FETO'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz bunları kovalayacağız onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Kovalamaya devam edeceğiz."



'31 MART'TA MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKIYORUZ'



31 Mart'ta Zonguldak'ta da milli irade sahip çıkılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTK'ya alınacak 1500 işçinin binin kurasının çekildiğini 500'ü için de gelecek ay çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Zonguldak'a son 17 yılda 18 buçuk kattrilyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde şehrimize 1760 adet yeni derslik yaptık. BEÜ'ye 17 fakülte, meslek yüksek okulu ve yüksek okulu kurarak büyüttük. Öğrenci sayımızı iki katına çıkartarak 35 bine yükselttik. Martın ikinci yarısında Çaycuma Havalimanı'na yoğun çalışmayla tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak. Zonguldak gar binasının tadilatını yaptık. Kırıkkale, Karabük ve Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Bir diğer hat ise Adapazarı karasu limanı, Ereğli limanı ve Bartın limanı demiryolu projesidir. Yapımı devam eden karasu liman projesinin devamı olacak bu projenin fizibilite çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl buna başlamayı düşünüyoruz." dedi.



'KARADENİZ'İN ANA İHRACAT MERKEZİ FİLYOS OLACAK'



Filyos limanının Karadeniz için çıkış yolu olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, limanın hem boğazların yükünü hafifletecek hem de dış ticaretin demir yolu ağı üzerinden Güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Filyos limanını 2023'de inşasının tamamlanacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "150 yıllık bir proje olan Filyos Limanı Projesi'nde yarıya geldik Filyos limanı projesiyle liman kompleksi hayata geçirilecek. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos Limanı olacak.Tüm Karadeniz'in ana hattı Filyos limanı olacak." dedi.



81 VİLAYETTE TANZİM SATIŞI MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftiler ve tanzim satışları hakkında ki eleştirilerine sert sözlerle cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti, tükendi. Bay Kemal bak ben sana resmi rakamlarla konuşuyorum, sen yalanla konuşuyorsun, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2.5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığı iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçik ile alakası yok. Bay Kemal, benim Mehmedimi, ordumu gidiyor batıya, oradaki teröristlere, oradaki terör sevicilere şikayet ediyor. Onlarla beraber fotoğraf çektiriyor. Bunların yandaşlarıyla beraber YPG ile resimler çektiriyor. 31 Martta buna dersi vermemiz lazım. Şimdi ne diyor? Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar, senin gibi, müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık atıyoruz Biz bu adımları atarken Zonguldak'taki çiftçilerimize toplam 411 bin lira tarımsal destek verdik."



'SİYASETTE YERLİ VE MİLLİ DURUŞA İHTİYAÇ VAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Ak Parti belediyeciliğiyle hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi. Halkın terör örgütleriyle diz dize ve kol kola olan ittifaka gereken cevabı vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkartmadı. CHP'nin ve zillet ittifakının adaylarını destekliyorlar. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar. Türkiye'yi ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler, 31 Mart'tan milletimizden, öncelikle CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz." diye konuştu.



Yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşını öldüren kişi yakalandı



AKSARAY'da sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı ve vatandaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Muhammed Bin Kadir (23), polis tarafından saklandığı evde, üzerinde kanlı elbiseleriyle birlikte yakaladı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesinde Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Bin Kadir, cep telefonuyla konuşarak sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı'yla telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Kadir, yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları, polise, adını Nasir olarak bildikleri kişi ile ölen Navsandı'nın birlikte yürüdüğünü, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu Nasir'in, Navsandı'yı bıçakladığını söyledi. Polis de saldırganın Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı.



POLİSİN YANILTMAYA ÇALIŞMIŞ



Saldırgan Muhammed Bin Kadir, gece yarısı polis tarafından Eskil ilçesinde saklandığı bir yakının evinde, olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı elbiseleriyle birlikte yakalandı.



Afganistan'da askeri eğitim alan Kadir'in, olayın ardından polisi arayıp, Aksaray kent merkezine kaçtığını ve orada teslim olacağını, tekrar aradığında ise Konya'ya gittiğini söyleyerek polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. Kadir, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yeniköy'de rahatsızlanan hamile Gülten Oğul (32), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE), 6 saatlik çalışmalarıyla evden alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Karlıova ilçesine bağlı Yeniköy'de hamile Gülten Oğul, dün gece rahatsızlanınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE bölgeye hareket etti. Karlı ve zor şartlarda köye ulaşan ekipler, Oğul'u, evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alınan Oğul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bakan Turhan: Önümüzdeki yıl 5G'yi getireceğiz



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G'yi getireceğiz. Bu teknoloji, dünyadaki birçok ülkeden önce ülkemizde hizmete girecek. İletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere, Erzincan'a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, daha sonra esnafla sohbet etti. Turhan, esnaf ziyaretinin ardından Erzincan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bakanlığa bağlı kurum personeli ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Turhan, 5G teknolojisine birçok ülkeden önce Türkiye'de geçileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Biz tüm ülkemizin her köşesini ulaşılabilir, erişilebilir yaptık. Bölünmüş yollarıyla devlet ve il yollarıyla hava alanlarıyla demir yollarıyla hızlı ve yüksek hızlı demir yolları ile insanımızı buluşturduk. Bu hizmetleri insanımıza sunduk. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 4,5G geniş bandında standardında erişim, iletişim sağlıyoruz. İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G'yi getireceğiz. 5G demek, ne demek? Geçen hafta Barcelona'da bir fuara katılma fırsatım oldu. Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji, inşallah dünyadaki birçok ülkeden önce hatta ilk 3 arasında düşünüyoruz; ülkemizde hizmete girecek. Yani iletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak. Sanayi sektörümüz, eğitim sektörümüz, sağlık sektörüz, tarım sektörümüz bu manada bu sistemden daha rahat bir şekilde faydalanıp, insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak için insanımızın yaşam kalitesini artırmak için birçok hizmetleri sunduk."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Erzincan programının ardından hava yoluyla Erzurum'a hareket etti.



Başkan Bozbey, projelerini anlattı



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hakkında, Millet İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını ve partilileri bilgilendirdi. Çok iyi yolda olduklarını belirten Bozbey, "Kimseyi ötekileştirmeden insanları severek çalışmalıyız. Biz bütün Bursa'nın ve ilçelerinin adayıyızö dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın tamamını kapsayan insan öncelikli projelerini, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclisi üyesi adayları ve CHP ile İYİ Parti yönetimlerine anlattı. Toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti Bursa İl Başkan Vekili Haluk Hısımcı, Millet İttifakı Belediye Başkan Adayları, belediye meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda Bozbey; ulaşım, kültür-sanat, sosyal hizmetler, kentsel dönüşüm, tarım, çevre, turizm, istihdam, kadın ve çocuk, engelli gruplar başta olmak üzere birçok konuda hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.



'BÜTÜN BURSA'NIN ADAYIYIZ'



Birlikte, omuz omuza vererek yapılacak çalışmanın Bursa ve ilçelerinde kendilerini 31 Mart sonrası zafere taşıyacağını ifade eden Mustafa Bozbey, "Bizler hepimiz yerel siyaset yapacağız. Yerelde insanları ötekileştirmeden çalışmalıyız. Biz insanları seviyoruz, biz insanlara hizmet etmek için varız. Her bir belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşım, gençlik kolları, kadın kollarındaki arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. İlçelerde, bölgelerinizde halkın tümünün oyuna talibiz. Bunu yaparsak mutlaka başarılı oluruz. Biz her ilçenin adayıyız. Ben de Mustafa Bozbey olarak bütün Bursa'nın adayıyım. Çünkü biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. İnsanları inancından, siyasi kimliğinden, sıfatından ya da başka bir özelliğinden dolayı ayırmıyoruzö dedi. Bursa'nın sorunlarını çözmek için geldiklerini ifade eden Bozbey, "Bizim anlayışımız diğerlerinden farklı. Biz köylülerimiz için de, kentlilerimiz için de, çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve engelli bireyler için de projelerimizi ürettik, bunları uygulamak için geliyoruz. Genel merkezlerimiz gerektiğinde genel siyaset yaparlar ama biz yereldeyiz. Bizim işimiz hizmet etmek. Kutsal bir görev için yola çıktık. Ulaşım, çevre, tarım, şehir planlaması, sosyal konular başta olmak üzere birçok konuda proje ürettik. Bursa'nın sorunlarını katılımcılık anlayışıyla çözeceğiz. Seçim sürecinin son günlerini omuz omuza vererek çalışırsak zafere ulaşmamız için bir engel yokö diye konuştu.



İTTİFAKTA BİRLİKTELİK VURGUSU



Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, tüm adayların insan ve parti ayrımı yapmadan halkı kucaklaması gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşımız açken bize tok yatmak yakışmaz. Biz saray sosyetesi değiliz. Millet açken varlık kuyruğu var demeyiz. Biz hizmet için yola çıktık. Bütün Bursa'yı birlikte omuz omuza vererek Nilüfer gibi yapmalıyızö dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da Türkiye'nin sorunlarının siyasi partiler tarafından tek başına çözülemeyecek hale geldiğini söyleyerek, "Partilerin tek başına bu ülkenin sorunlarını çözecek iradesi kalmadı. Bugün gelinen sistem tek başına koalisyonsuz yürümüyor. Evet bugün bir beka meselesi var. İşsizlik, yoksulluk, beka meselesidir. El ele vererek artık ülkede yeni bir siyasi anlayışı ortaya koyacağızö diye konuştu. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da CHP ve İYİ Parti'nin çok ortak noktası olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye bugün çok zor dönemden geçiyor. Ekonomik şartlar son 60 yılın en zor dönemi. Yeni bir reforma ihtiyaç var. Mustafa Bozbey 10 yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı ben burada bugün konuşmazdım. Genel Başkanımız Meral Akşener, Mustafakemalpaşa'da 'Bozbey'e kefilim' demezdi. Bozbey'e bir şans verelim, beğenmezsek 5 yıl sonra değiştiririzö şeklinde konuştu.



Toplantıda CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve İYİ Parti Bursa İl Başkan Vekili Haluk Hısımcı da söz alarak birliktelik mesajı verdi. Millet İttifakı ilçe belediye başkan adayları da etkinlikte kısa konuşmalar yaparak, 31 Mart Yerel Seçimleri için başarı sözü verdi.



