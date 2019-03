Dha Yurt Bülteni -16

'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza alan Yusuf dedeye kötü haberTrabzon'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren, banyo ile tuvalet yapan ve hakkında, 'Kültür ve...

'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza alan Yusuf dedeye kötü haber



Trabzon'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren, banyo ile tuvalet yapan ve hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan verilen 18 ay hapis cezası, 6 bin TL para cezasına çevrilerek, ertelenen Yusuf Gurbetoğlu'na (83) kötü haber geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun karara karşı yaptığı itiraz, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yusuf Gurbetoğlu yeniden yargılanacak.



Of'a bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde Yusuf Gurbetoğlu, 1955 yılında, ahşap ev yaptı. Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimarisi ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet yaptı. Gurbetoğlu hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, tutuksuz yargılandığı davada, 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, cezayı 6 bin TL paraya cezasına çevirip, hükmün açıklamasını geri bıraktı.



Ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu karara üst mahkemeye başvurarak, itiraz etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun yaptığı itiraz, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kararla birlikte Yusuf Gurbetoğlu yeniden yargılanacak.



'DEVLETİN UĞRADIĞI ZARAR GİDERİLEMEMİŞTİR'



Konuyla ilgili Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, 293 ada, 7 parseldeki taşınmazın Koruma Bölge Kurulu'nun 21.10.2005 tarihli kararı ile kişi adıyla tescil edildiği belirtilerek, anılan kararın kaymakamlık, belediye başkanlığı ve muhtarlıklara iletildiği ifade edildi. Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu personellerinin 2017 yılında söz konusu yapıda izin alınmadan çatı örtüsünün yenilendiği, doğu cephesinde yer alan eklentinin bu cephenin ortasındaki kapıyı kapatılacak şekilde büyütüldüğünü tespit ettiği anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24/05/2017 tarih ve 3520 sayılı kararıyla yasal soruşturma açılmıştır. Of Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 08/09/2017 tarihinde iddianame düzenlemiş, Of Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen bu iddianameyi kabul ederek, kovuşturmaya karar vermiştir. Kovuşturma kararı verilen dosya bakanlığımız avukatınca takip edilmiştir. Kovuşturma sırasında mahkeme ve bilirkişi heyetiyle birlikte kurumumuz avukatı da keşfe katılmış; Yusuf Gurbetoğlu ve yakınlarına bu izinsiz uygulamanın düzeltilmesini, bunun için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini şifahen söylemiştir. Yusuf Gurbetoğlu ve yakınları bu durumu ciddiye almamış ve izinsiz uygulamayı düzeltmemişlerdir. Böylece Anayasa ve kanunlardan kaynaklanan devletin uğramış olduğu zarar da giderilmemiştir. Mahkeme tarafından 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilebilmesi için devletin uğramış olduğu zararın giderilmesi gerekmektedir. Bu zarar da ancak Koruma Kurulu'nun onay verdiği bir projenin hazırlanması ve projeye uygun olarak yapının tadil edilmesiyle mümkündür. Bu zararın giderilmemesi sebebiyle avukatımız mahkemenin vermiş olduğu 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına' itiraz etmiş, yapılan itiraz Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir."



'ANAYASANIN BİZE YÜKLEDİĞİ GÖREV YERİNE GETİRİLMİŞTİR'



Açıklamada, Anayasa'nın tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı 63'üncü maddesi hatırlatılarak, "'Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır' diyerek, kültür varlıklarını Anayasal koruma altına almıştır ve bu görevi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yüklemiştir. Bakanlığımız, müdürlüğümüz ve avukatımız, Anayasa'nın bize yüklemiş olduğu bu görevi kanunlara uygun şekilde yerine getirmiştir. Davaya ilişkin hiçbir usulsüzlük bulunmamaktadırö denildi.



GURBETOĞLU: BU YAŞIMDA HAPİSHANEDE YATMAMI MI İSTİYORLAR?' DEMİŞTİ



Ahşap evininin çatısının su akıttığı için kiremitlerini değiştirdiğini anlatan Yusuf Gurbetoğlu, "1959 yılında işçiliği bana ait olan, ahşaptan, 2 odalı bu evi yaptım; sonradan büyüttüm. Evimi koruma altına almışlar; ama benim haberim yok. Çıktığım mahkemede de hakime 'Bana tebliğ edilmedi' dedim. Böyle bir kanun varsa bile hukuki olmadığını belirttim. O da 'Sizin haklı olduğunuzu biliyorum; fakat mevcut kanunu uygulamak zorundayım' dedi. 18 ay ceza hapis verdi. Bunu da 6 bin lira para cezasına çevirerek, 5 yıl erteledi ama karara itiraz ettiler. Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" açıklamasında bulunmuştu.



Görüntü Dökümü



--------



Ev detayları



Yusuf Gurbetoğlu ile röp.



Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,



=================



Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık (2)



İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine seslenen Bakan Dönmez, 2019 yılı içerisinde karada ve denizde, yaklaşık 140 sondaj ile doğalgaz çalışmalarını artıracaklarını söyledi. Türkiye'de az miktarda doğalgaz üretiminin olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Doğalgaz keşiflerimiz var ama hala yetersiz. Karada ve denizde keşiflerimizi artırıyoruz. Bilimsel tüm çalışmaları yaptıktan sonrada hem denizde hem karada bu aramaları devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz arama üretimi için Türkiye Petrolleri devlet kuruluşumuz 70 civarında sondaj yapmıştı. Bu yıl bütçeyi, 'iki katı arttıralım' dedik ve yıl içinde 140 tane sondaj vuracağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor daha meşakkatli ve daha maliyetlidir. Doğu Akdeniz'de, diğer keşiflere baktığımızda biz de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer burada bir hidrokarbon rezervi kaynağına rastlanırsa, müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Bulamasak da aramaya devam edeceğiz. Unutmayın bulanlar arayanlardır. Biz hep şunu dedik, 'varsa bulacağız' " dedi.



Görüntü Dökümü



--------



-Valilik ziyareti



-Toplantıdan görüntü



-Bakan Dönmez'in konuşması



-Detay



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ANKARA,



===================



Köpeğe isyan ettiren işkence



KÖPEĞİ OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE SÜRÜKLEDİLER



İzmir'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu korkunç işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medyadan paylaştı. Aracın plakasını da veren vatandaşlar, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.



Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen TIR'ın sürücüsü de görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, aracın plakasını da veren vatandaşlar, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Görüntü Dömkümü



-------------



Köpeğin araç arkasından çekildiği sıradaki görüntüsü.



Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: İZMİR



==================



Şehit yakını sosyal medyadan davet etti, Bakan Kasapoğlu nikah şahidi oldu



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir şehit yakının sosyal medya hesabından çağrısı üzerine salona giderek nikah şahitliğini yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Havaalanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Atatürk Caddesi üzerinde esnafla sohbet edip, ziyaret ettiği Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Bakan Kasapoğlu, daha sonra ziyaret ettiği Gençlik Merkezi'nde bulunan öğrencilerle sohbet etti. Adıyaman'a yapılacak spora yatırımlarının sürekli gündemlerinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Buraya havuzlardan, semt sahalarına, tenis kortlarına pek çok yatırım yaptık. Yatırımlarımızın hızla bitirmesinin çabasını veriyorum. Tabi yeni yatırımları da konuşuyoruz. Adıyaman'ın gençlerine, sporcularına yeni sporcular kazandırma Adıyaman'dan şampiyonlar yetiştirme noktasında planlarımız, projelerimiz devam edecek" dedi.



NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI



Gençlik merkezi ziyareti sırasında Bakan Kasapoğlu, 1979 yılında İstanbul'da vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit olan Mehmet Özer'in yeğeni Abdulvahap Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı; "Sayın Bakanım bir şehit yakını olarak Adıyaman'da olmanız bizleri sevindirdi. Saat 14: 00'te nikah törenimde sizi görmekten gurur duyacağız. Lütfen gelirseniz çok memnun olurum" paylaşımı için Adıyaman Belediyesi nikah salonuna gitti. Bakan Kasapoğlu, burada Ebru Tan (26) ve Abdulvahap Özer (29) çiftinin törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.



Genç çiftlerin nikah şahitliğini Bakan Kasapoğlu ile Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç yaptı. Kıyılan nikahın ardından nikah cüzdanını geline veren Bakan Kasapoğlu, çifte mutluluklar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ebru ve Abdulvahap Özer çifti, törene gelerek şahitlik yapan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-----------



Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyareti



Bakan Kasapoğlu'u Gençlik Merkezi ziyareti



Bakan Kasapoğlu'lu ile röp.



Bakan Kasapoğlu, nikah törenine katılması



Genç çiftlerin evlilik cüzdanını vermesi



Salondan ayrılması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 520 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



================



Sapanca'da kaza 1 ölü, 1 yaralı



KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma çarpan otomobilin yan yatarak olduğu yerde dönmesi ve ters dönmesi yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anı 2 farklı kameradan



Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),



================



Bağımlılıkla mücadelede UEDAŞ ve Yeşilay el ele



Yeşilay Haftası'nda Bursa'da Yeşilay bilinci oluşturmak için adım atan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde yer alan bir trafoya yazdırdığı "Bağımlılığa karşı yalnız değilsinö sloganıyla farkındalık oluşturdu.



BURSA'da Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, dikkat çeken projeleri arasında yer alan "Trafolar Konuşuyorö projesini sürdürüyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi ile birlikte, çeşitli bağımlılıklara karşı mücadele etmek için harekete geçen UEDAŞ, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesinde 'Yeşilay Trafosu' oluşturdu. Gençleri ve çocukları zarar veren kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla, grafiti sanatı ile "Bağımlılığa karşı yalnız değilsinö mesajı yazılan trafoyu Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Genel Sekreter Suat Arvas ve Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ziyaret etti. Trafoya yapılan grafitiyi inceleyen Yamalı, " Türkiye'de bağımlılıkla mücadele kapsamında halkımıza daha fazla ulaşabilmek adına birçok kurumla iş birliği yapmaktayız. Burada da halkımıza uyarılarda bulunmak için UEDAŞ'la birlikte bir trafoyu 'Yeşilay'ın renkleriyle süslemiş bulunuyoruz. Desteklerinden dolayı UEDAŞ'a teşekkür ederiz" dedi.



SOSYAL SORUMLULUKTA TRAFO ETKİSİ



UEDAŞ tarafından 2017'de başlatılan ve "Engel Sen Olmaö, "Emniyet Kemeri Hayata Bağlarö, "Kadına şiddete, dur deö gibi sosyal sorumluluk projelerine ses olan 'Trafolar Konuşuyor' projesiyle gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek için "Bağımlılığa karşı yalnız değilsin" sloganını trafolarına yazdırdı. 'Trafolar Konuşuyor' projesini Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yusuf Ziya Yüce "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kötü alışkanlıklarından kurtulması için tüm kurumlarımızla çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütüyoruz. Bugün Yeşilay'la gerçekleştirdiğimiz projemiz gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede başta gençlerimiz olmak üzere bağımlılığı olan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapma fırsatı bulursak ne mutlu bize. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da belirlenen 35 trafoda boyama çalışması bitirilirken, Bursa'da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 23 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyorö



Görüntü Dükümü



---------



-Trafoya grafiti yapılması



-Dr. Serhat Yamalı, Suat Arvas ve Yusuf Ziya Yüce'nin trafoya yapılan grafiti çalışmasını incelemesi



-Dr. Serhat Yamalı'nın röportajı



-Detay



Süre: 1.29 - Boyut: 166 MB



Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



===============



Define çukuruna düşen kedi kurtarıldı



Bolu'da, atıl haldeki bir evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.



Saat 15.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan bir evin bodrum katından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulmak için evin çevresi ve bodrum katında arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kedi evin bodrum katında açılan 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukurda bulundu. Ekipler, kuyunun derin ve dar olması nedeniyle aşağıya inemedi. İtfaiye, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyu içerisine sarkıttı. Kedinin kafese girmesiyle ipi yukarı çeken ekipler, kediyi kurtardı. Kedi daha sonra evin bulunduğu yerde bırakıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı düşünülen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------



-Çukurdan görüntüler



-Evden detaylar



Süre: 02.01-Boyut: 227.9 MB



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



==============



CHP'den, AK Parti'ye geçen belediye başkan adayı ile ilgili açıklama







CHP Hakkari İl Başkanlığı, Derecik ilçesi Belediye Başkan adayı Suat Yüksel'in partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti yöneticilerinin istifa eden Yüksel'e, maddi yardım taahhüdünde bulundukları ileri sürüldü. CHP Hakkari İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Partimizin Derecik ilçemizdeki belediye başkan adayı belirleme ve sonrasındaki süreçte yaşananlar kamuoyuna bir açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Adaylaştırma sürecinde, partimize Derecik ilçemizden tek bir başvuru olmuştur. Suat Yüksel isimli vatandaşımız üye yapılmış ve adaylığı için yasal süreç başlatılmıştır. Kendisinin kaçakçılık ve insan kaçakçılığı suçlarından 6 ay hapis yattığı öğrenildikten sonra, hakkında partimizden ihraç süreci başlatılmıştır. Suat Yüksel, bu süreçte istifa etmek suretiyle adaylıktan çekilmiştir.Takip eden süreçte Suat Yüksel'in AKP yöneticileri ile ilişkileri ve partimizden adaylık girişiminin bir kurgu olduğu ortaya çıkmış ve istifa sürecinde de başta Milletvekili Husret Dinç olmak üzere AK Parti yöneticileri, kendisine maddi yardım taahhüdünde bulunduklarını itiraf etmiştir. Ayrıca, bu kurgunun bir parçası olarak Millet İttifakı ve bağımsız aday Kasım Demir'e ağır hakaretlerle saldırmıştır. Kendisi, daha sonra bu süreçteki tavrından dolayı kamuoyu önünde, toplumdan özür dilemiştir. Yaşanan süreç, ilimizde siyasetin çirkin yüzünü ve AKP teşkilatının seçim kazanabilmek için ortaya koyduğu çaresizliği göstermektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, siyasetin dürüstçe yapılması gerektiğine inanırız. Bizim için amaca giden her yol mübah değildir. Siyasi karakter ve doğruluk bizim temel şiarımızdır. Halkımızdan 31 Mart sabahı sandığa giderken ülkesinin geleceğini düşünen dürüst insanlara oy vermelerini diliyoruz."



HAKKARİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı

Suud Trollerin Yeni Hedefi Süleyman Soylu

Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu