Dha Yurt Bülteni -16

LİMAN KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDIANTALYA'da kent merkezi ile batı ilçeleri ve Batı Çevre Yolu'nun bağlantısını sağlayan Liman Kavşağı'nda yapılan yonca tipi katlı kavşağın bazı kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hizmete açıldı.

ANTALYA'da kent merkezi ile batı ilçeleri ve Batı Çevre Yolu'nun bağlantısını sağlayan Liman Kavşağı'nda yapılan yonca tipi katlı kavşağın bazı kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hizmete açıldı.



Antalya şehir merkezini Kemer'den Kaş'a kadar batı ilçeleriyle ve Burdur istikametine dönük Batı Çevre Yolu'nun da bağlantılı olduğu Serbest Bölge Kavşağı olarak da bilinen Liman Kavşağı'nda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yonca tipi katlı kavşak projesi çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Projeye göre Konyaaltı'ndan Kemer'e dönen köprülü kol, Konyaaltı'ndan Batı Çevre Yolu'na dönen kol, Kemer'den Konyaaltı'na giren kol hizmete açıldı. Yolun hizmete açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çoban ve ilgililer katıldı. Yeni yolda ilk sürüşü, Vali Karaloğlu'nun da oturduğu otomobille Menderes Türel yaptı.



3 AY ÖNCE SÖZ VERİLMİŞTİ



Yolun açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, kavşağın uzun bir hikayesi olduğunu belirterek, yolun açılışının uzamasının nedenini, kamulaştırma nedeniyle mahkemelerden çıkan kararların gecikmesi olarak gösterdi. 3 ay önce yarım kalan işlerin yeniden başladığını belirten Karaloğlu, ilk etabını 8 Mart'ta hizmete açacaklarına yönelik beyanları olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Birileri acaba bu tarihe yetişir mi diye sormuş olabilir. 3 ayda kavşağın bu hale gelmesi Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünü gösteriyor. Bugün 4 kolu açacağız, kalan kolları mayıs ayında tamamlayıp turizm sezonundan önce peyzajı ile kavşağı tamamlamış olacağız" dedi. Vali Karaloğlu, turizm sezonunda araçların bu kavşakta 15-20 dakika beklediğini, tamamlanacak kavşakla bu süreyi vatandaşa hediye etmiş olacaklarını söyledi.



TÜREL: SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın en büyük kavşaklarından bir tanesinin önemli kollarının açılışını yaptıklarını söyledi. 3 ay önce burada olduklarını hatırlatan Türel, "8 Mart'ta ana hatların açılacağını ifade etmiştik. Sözümüzü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyorum" dedi.



=========



HDP'Lİ BULDAN: DİĞER PARTİLERİN LİSTELERİNDE KADININ ADI YOK







VAN'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dedi



Maraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, ilçe belediye eş başkan adaylarının yanısıra çok sayıda kadın katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, kadınlar olarak baskılara ve şiddete hayır diyeceklerini belirtirken, kentte kadınlara yönelik yapacakları projeleri anlattı.



Vanlı kadınların ne sıkıntı çektiğini diğer partilerin bilmediğini savunan HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dedi. Buldan, şöyle devam etti:



"Oysa biz HDP olarak her yerde kadın adaylarımızı ön planda tutuyoruz. Her gün alanlarda HDP'nin eş başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına iftira atan, yalan söyleyen, hakaret eden, tehdit eden bir anlayışı buradan reddediyoruz. Bugün ekonomik krizin üstünü kapatmak için, kadınların yaşadıkları sıkıntının üstünü kapatmak için, anketlerde kaybedeceklerini gördükleri için HDP'ye saldırıyorlar. Ama artık bunlara halkımızın karnı tok. 31 Mart seçimlerinde halkımız sandıklarda, AKP ve MHP ortağına öyle bir ders verecek ki; utanacaklar."



121 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in talebinin meşru ve demokratik bir talep olduğunu savunan Buldan, "Ancak Adalet Bakanlığı bunu görmüyor ve duymuyor. 'Bu ülkenin barışına, demokrasisine, geleceğine katkı sunun' diyoruz" dedi.



Buldan, belediye eşbaşkanlarının yerine atanan kayyumların kadın kurumlarını kapattığını da ileri sürerek, şunları söyledi:



"Kadın sığınma evlerini, kreşleri kapattılar. Şimdi de çıkmış diyorlar ki 'Halkın yüzde 65-70'i kayyumlardan memnundur.' Madem Van halkı o kayyumlarda memnunsa niye onları aday göstermediniz? O kayyumların hepsini aday yapsaydınız, halkımızın karşısına çıkarsaydınız. Onlar tek aday gösteriyor ve bütün adayları erkek. Çünkü zihniyet tek. Van halkı bir kez daha tarih yazacak."



==========



KADIN POLİSLER İÇİN PASTA VE KARANFİLLİ KUTLAMA



MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürü Metin Ercan, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında kadın meslektaşlarının gününü pasta kesip karanfil dağıtarak kutladı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde düzenlenen programda, üzerinde polis teşkilatı amblemi ile '8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazısı yer alan pasta, kadın polislerle birlikte kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 45 kadın polise ayrıca karanfil verildi.



İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, "Kadınlarımız toplumun mihenk taşıdır. Toplumun her alanında kadınlarımızın önemi büyüktür. Marmaris Emniyeti'nin çalışmalarında başarıya ulaşmasında kadın meslektaşlarımızın yeri ayrıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü canı gönülden kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim" dedi.



Kesilen pasta dilimleri, erkek polisler tarafından kadın meslektaşlarına dağıtıldı.



===============================



Tunceli'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı



TUNCELİ'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Tunceli'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara Vali Sonel tarafından karanfil verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ardından Vali Sonel ve beraberindekiler Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezildi. Etkinlik kapsamında kadın konulu resim sergisinin gezilmesinin ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.



Kentteki başka bir kutlama da Tunceli Kadın Platformu tarafından düzenlendi. Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Ardından Tunceli Kadın Platformu Sözcüsü Fatoş Yiğit tarafından basın açıklaması yapıldı.



========================



297 gün sonra eylemlerini sonlandırdılar



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kozmetik firmasının sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkardığı 132 işçinin 297 gündür sürdürdüğü eylem, işverenin yasal haklarını ödeme kararının ardından son buldu.



Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kozmetik firması geçen yıl sendikalı oldukları gerekçesiyle 132 işçiyi işten çıkardı. Geçen yıl 15 Mayıs tarihinde eyleme başlayan işçiler, sıcak ve soğuk havaya, yağmura ve kara aldırış etmeden 297 gün boyunca fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdü. Petrol İş Sendikası'nın işverenle yaptığı görüşmelerin ardından işçiler eylemlerini sonlandırdı. Bugün sendika ve işçiler bir araya gelerek açıklamada bulundu. Gebze Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Akyüz yaptığı konuşmada, "297 gün Türkiye tarihinde ender görülen eylemlerden bir tanesi. Sendikalı oldukları için işinden edilen, tazminatsız olarak işinden atılan 132 arkadaşımızı işten çıkaran işverene karşı bu eylemimizi ve bu duruşumuzu 297 gün onuruyla, şerefiyle yürüten bir üye grubu ile beraber bu işi yaptık. Bu eylemliliği ya da sonucu itibari ile kim nereye çekerse çeksin bu eylemlilik zaten zaferdir. Bir avuç insanla bütün dünyaya mesajlar verdik, mücadele ettik. Bu insanların iki tane hedefi vardı. Sendikalı olmak, işlerine dönmek. Dün akşam itibari ile saat 18.00'den 22.00'ye kadar işçi arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz müzakere sonucu en son işçinin onayı olursa yapılacak olan oylamada ne çıkarsa o karara uyacağımızı söyledik. Evet derseniz de yanınızdayız, hayır derseniz de biz eylemdeyiz yarın bütün gün oradayız dedik. Arkadaşlarla kapalı oylama yaptık. Bu oylamada da çoğunluk olarak tazminatlarımızı ve haklarımızı alarak bu eyleme sona verelim kararı çıktı. Bu karar doğrultusunda da bugünden itibaren eylemi kestik. Sendikal davamız ve mücadelemiz devam edecek, mahkeme süreci devam edecek." dedi.



Flormar işçileri adına konuşan Nurhan Güler ise, "Anayasal ve yasal haklarını kullanıp Petrol İş'e üye olan ve sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçileri, 15 Mayıs 2018 günü başlattıkları onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca sürdürdüler. Flormar direnişi o günden bu yana, ülkemizde direnişin ve işçi mücadelesinin simgesi haline geldi. Haklı olduklarını ve mutlaka kazanacaklarını bilen Flormar işçileri 297 gün tüm kararlılıklarıyla direndiler. Tüm Türkiye'nin sahiplendiği Flormar direnişi ülkemizde uzun süredir bu boyutta gerçekleşmeyen bir sınıf dayanışması sayesinde etrafında büyük bir emekçi kitlesini kenetlemeyi başardı. Bu onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca kararlılıkla sürdüren Flormar işçileri ve sendikamız 6 Mart tarihinde işverenin yaptığı teklif üzerine ara değerlendirme yapma kararı vermiştir. Kamuoyunun da bildiği üzere Flormar'da toplamda 132 işçi hiçbir yasal hakları verilmeden işten çıkarılmış, halen süren işe iade ve sendikal tazminat davaları açılmıştı. İşverenin işçilerin tüm yasal haklarını, boşta geçen süre ücretini ve sendikal tazminat davasında kazanılabilecek en üst sınırdan tazminatlarını ödemeyi önerdiği teklif değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıda işçinin görüşüne sunulan bu teklif direnen Flormar işçilerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. İşçilere ayrıca işten çıkarma maddelerinde yapılacak düzenleme ile işsizlik maaşına başvuru yapabileceklerdir. Flormar işçilerinin verdiği bu kararla direniş 298'nci gününde 8 Mart 2019 tarihinde bitirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde direniş işçilerin yasal tüm hakları ve en üst sınırdan sendikal tazminatları kazanımla sonuçlandırılmıştır. Flormar markasıyla üretim yapan Kosan Kozmetik'te sendikal mücadelemiz ve yargıya taşınan örgütlenme sürecimiz ise devam edecektir." diye konuştu.



=========================



MAHSUR KALAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI



ADANA'da ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen itfaiye ekibi güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin daha sonra görevliler tarafından yaşam alanına bırakıldı.



