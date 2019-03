Dha Yurt Bülteni -16

Bakan Gül: Balon ittifakını FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar (2)82 MİLYONU KİMSE TEHDİT EDEMEZAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ardından Kilis'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Bakan Gül: Balon ittifakını FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar (2)



82 MİLYONU KİMSE TEHDİT EDEMEZ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ardından Kilis'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılış için merkez önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Gül, Türkiye olarak 82 milyon insana yan bakan veya tehdit edenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.



Kilis'e geçmişte teröristler tarafından sınır ötesinden saldırılar olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "Kim Kilis'e, kim Gaziantep'e, kim Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatı'nı, nasıl Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, 82 milyonu kimse tehdit edemez; sınır şehri Kilis'ten söylüyorum" dedi.



Türkiye'nin güney sınırında tehdit oluşturacak terör koridorunun oluşturulmasına izin vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Bütün derdimiz Kilis'i büyütmek, yüceltmek, huzurumuzu artırmak. Bunu yaparken hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Ama orada güvenli bir bölgenin oluşması, orada tekrar düzenin sağlanması için bütün diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülke ülke temaslarını sürdürüyor. Amacımız Suriye güvenli bir hale dönsün, ekmeğimizi bölüştüğümüz Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün. Bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirimiz evine döndü. Daha da dönecek, inşallah."



Konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Bakan Gül, daha sonra caddeleri dolaşıp esnafla sohbet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Bakan Gül'ün gelişi



Bakan Gül'ün vatandaşları selamlaması



Adalet Bakanı Gül'ün konuşması



Esnaf ziyaritinden görüntüler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



===========



YAZICI: CUMHUR İTTİFAKI O GECE KURULDU, YENİKAPI'DA TAÇLANDI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin millet tarafından önlendiğini belirterek, "İşte bu Cumhur İttifakı'nın temeli, o gece kuruldu. Ağustos'ta Yenikapı'da taçlandı" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ak Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül'ün Hürriyet Caddesi üzerindeki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Hayati Yazıcı yaptığı konuşmada, "Bakın bizim tarihimiz darbeler tarihidir. Her 10 yılda bir darbe yapılır. En son, en alçak darbe 15 Temmuz 2016'dır. Bu milletin içinden çıkmış, bu millete ait topu, tüfeği, tankı, uçağı, milletin mukadderatını ortadan kaldırmak, bu ülkeyi müstevli güçlere teslim etmenin taşeronluğunu yapanların girişimi. Ama bu girişim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, akşam başlayan darbe sabah olmadan aziz milletimiz tarafından önlenmiştir. Darbe önlemişiz, darbe. İşte bu Cumhur İttifakı'nın temeli, o gece kuruldu. Ağustos'ta Yenikapı'da taçlandı. Bu ittifak bu ülkede 150 yıldır tartışılan, müzakere edilen konuşulan sistemi mecliste birlikte değiştirmeyi başardı. Anayasayı değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etti. 16 Nisan 2018 referandumunda sizin onayınıza getirdik. Onayladınız ve bu anayasa değişikliği çerçevesinde ilk seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleştirdik. Aynı gün cumhurbaşkanını seçtik ve meclisi yeniledik. Yeni bir Türkiye." dedi.



Yazıcı birbirine benzeyen siyasi yapıların ittifakının çok önemli olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği süre içerisinde ilk defa yerel seçim yapıyoruz. En güçlü şekilde Cumhur İttifakı'nı her seçim çevresinde, Kocaeli'de inşa etmiş bulunuyoruz. Siyasi kadroların bu ittifakı önemli. Birbirine benzeyen ortak değerleri olan siyasi yapıların bu ittifakı çok kıymetli. 31 Mart günü hep birlikte sandığa giderek armudun sapı, üzümün çöpü demeden, bu ittifaka güç vermeye kararlıyız"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Programdan görüntüler



-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuşması



-Detaylar



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=================



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ÇORLU'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİYLE BULUŞTU



TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde olduğunu belirterek, "Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenleyenen toplantıya katıldı. Şentop'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ile oda yöneticileri karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve bir saat süren toplantının ardından verilen yemeğe katılan Şentop, burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tekirdağ'a, Rumeli'ye, Trakya'ya bir teveccüh olarak kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterdiğini belirten Şentop, kendisine destek veren milletvekillerine de teşekkür etti. Daha çok hizmet üretebilmek için daha büyük gayret göstereceklerini belirten Şentop, Tekirdağ'ın da hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



'SANAYİ VE TURİZME AÇMALIYIZ'



Tekirdağ'ın sanayi, turizm, ticaret, tarih, ulaşım bakımından birçok şehirde bulunmayan potansiyel barındırdığını dile getiren Şentop, şunları söyledi:



"Esas meselemiz bu potansiyelleri, gücü, hacmi nispetinde bunları şehrimiz için bir imkana çevirmek, uygulamaya koymak. Eski tabirle kuvvete, fiile döndürebilmek, esas meselemiz bu. Bugüne kadar bir gayret gösterdik şimdi imkanlarımız daha da arttı. Hep beraber çok daha fazla gayret göstereceğiz.Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk 5 içerisinde. Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz. Bizim bu potansiyeli Tekirdağ'ın faydasına, burada yaşayan insanımızın faydasına çevirmemiz lazım. Bunun altyapısını kurmamız lazım. Bu bakımdan ben her anlamda desteklerinizi istiyorum, bekliyorum. Proje üreterek çalışacağız. Tekirdağ'ı, Çorlu'yu, Türkiye'nin en güzide şehri haline getireceğiz hep beraber. Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a bir teveccühüdür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran seçimlerinde burada vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh bir karşılık buldu. Tekirdağ'da birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ'ı, Çorlu'yu daha iyi yerlere taşımak için hep beraber gayret göstereceğiz. Sizlerin bu anlamda ferasetini talep ediyorum. Bundan sonra da hep beraber çalışacağız."



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Şentop'a hediye takdim etti. Şentop'da TBMM ambleminin bulunduğu çiniyi Volkan'a hediye etti. Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırılı da Şentop'a Yeşilay Haftası dolayısıyla bileklik verdi.



EN GÜZEL YERİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ



Daha sonra Çorlu'da esnafları ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, davet üzerine bir taksi durağına girerek, şoförlerle çay içerek bir süre sohbet etti. Şentop, daha sonra kurulması planlanan Millet Bahçesi alanına geçerek Vali Aziz Yıldırım ile Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılar'dan bilgiler alarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alandaki binaların yıkılarak temizlendiğini söyleyen Şentop, "İnşallah yakın zamanda Millet Bahçesi'yle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askeri birlikte taşınmıştı zaten. Orada 57'nci Alay'a ait binalar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'na gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da Askeri Müze olarak eski binalar yapılacak. Onun etrafından da çok geniş bir alan millet bahçesi olarak yapılacak" diye konuştu.



'DAVA DEVAM EDİYOR'



Bir gazetecinin, "Millet Bahçesi alanının bir bölümünün tesciliyle ilgili açılan davanın seyri ne durumda?" sorusu üzerine Şentop,



mera arazisinin tesciliyle ilgili davanın devam ettiğini söyledi. Şentop, "Mera arazisinin şahsi mülkiyet olması mümkün değil.



Zaman aşımı da söz konusu değil bu konuda. Onların sonucu da beklenir ama tabi buradaki alan çok büyük kademe kademe de yapılabilir Millet Bahçesi. genişletilir daha sonra büyür. Proje en kısa zamanda tamamlanacak ve bakan bey onunla ilgili açıklama yapacaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Başkan Şentop'un gelişi



-Şentop'un konuşması



-Esnaf ziyareti



-Millet Bahçesi incelemesi



-Şentop'un açıklaması



-Genel ve Detaylar



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



=============================



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: DİJİTAL AMBULANS DÖNEMİNE GEÇMİŞ OLUYORUZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de dijital ambulans dönemini başlattıklarını söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova programı kapsamında, Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, sağlık personeli kıyafeti giyen çocuklar, Koca'yı çiçeklerle karşıladı. Yalova Valiliği'nde kurum müdürlerinden brifing alan Bakan Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalova'ya 233 milyon liraya, 400 yataklı hastanenin yapılacağını söyleyen Bakan Koca, bu projeyle ilgili bilgi verdi. Koca, "Biliyorsunuz son 16 yıldır iktidarımız, Yalova'ya 12 milyar değerinde hizmet getirdi. Bu hizmetin içinde özellikle ulaşımdan şehirciliğe, sağlıktan eğitime olmak üzere sağlıkda da 300 milyon toplam yatırım gerçekleşti. Yalova için üzerinde çok durduğumuz ve planlaması biten ve ihale süreci de biten 400 yataklı bir hastane yatırımımız var. Bunun 23 Ocak'ta ihalesi yapıldı. 400 yataklı hastanenin 233 milyon bedelle ihalesi tamamlandı ve toplam 200 dönümlük arazi üzerinde, 14 ameliyathanesi ve 105 yoğun bakım yatağı, 130 polikliniği olan deprem izolatörleriyle güvenliği sağlanan bir yatırımdan bahsediyorum. Toplam 710 günlük bir zaman diliminde tamamlanması yani biz 2 yıllık zaman diliminde ödenek sorunu oluşturmadan özellikle gelecek yıl sonuna 2021'in en geç başında tamamlama noktasında gayret içinde olacağımızı söylemek istiyorum. " dedi. Bakan Koca daha sonra, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da yeni hizmete giren ambulansların hizmete alım törenine katıldı.



TÜRKİYE'DE DİJİTAL AMBULANS DÖNEMİ



Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de ambulans sayısını 5 bin 700'e çıkaracaklarını belirtti. Ambulanslarda bir de dijital dönüşüm yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, "Özellikle acil hizmetlerin Türkiye'nin geldiği noktada Dünya'da hem hava ambulansı yani helikopter, uçak ambulansı dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımıza yani 82 milyon vatandaşımıza, ücretsiz bu hizmeti götüren bir başka ülke yok. Yalova'da bu süreçte 42 hastamız helikopter ambulansla taşınarak hizmet sağlamış olduk. Toplam ambulans sayımızı 4 bin 900'den 5 bin 300 oldu. İlave 400 ambulans daha alarak sayımızı 5 bin 700'e çıkarmış olacağız ki bu dünya ortalamasının önemli oranda üstünde olan bir rakamdan söz ediyoruz. Özellikle yeni dönemde ambulanslarımızı hizmetin dijital altyapılarını da sağlayarak dijital ambulans yapısına dönüştürüyoruz. Bunun ilk pilot uygulamasını da Şubat ayında Bolu'ndan başlamış olduk. Süreçte bütün ambulansların dijital yapıya dönüşümü ve bu dijital yapıyla birlikte müdahale imkanı veren gerektiğinde EKG'sini çeken ve bu yapılan uygulamaları merkezle irtibatlı bir şekilde daha önceden erkenden gerektiğinde müdahale etme imkanı veren dijital ambulans dönemine de geçmiş oluyoruzö dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Koca, ambulansın şoförlerine de anahtar teslimi yaptı. Bakan Koca, yeni hizmete alınan ambulansın direksiyonuna geçerek poz verdi.



Görüntü Bilgisi



-------------------



-Bakanın gelişi



-Basın açıklaması



-Çocuklara hediye vermesi



-Ambulans töreni



-Ambulansları incelemesi



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER- Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA



=============================



BAKAN KURUM: TOKİ'YE 3 GÜNDE 25 BİN KİŞİ BAŞVURDU, 500 BİN TALEP BEKLİYORUZ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine 3 günde 25 bin 198 kişinin başvuru yaptığını belirterek, "Dün itibariyle bu projeye 25 bin 197 vatandaşımız başvurdu. Başvurularımız 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Valla ben 400-500 bin kadar talep bekliyorum. Yani tüm Türkiye çapında böyle bir talep bekliyoruzö dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'de geldi. Partisinin bazı ilçelerindeki seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katılan Bakan Kurum daha sonra bir otelde düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Burada basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sosyal konut başvurularıyla ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, dün itibariyle TOKİ'ye 25 bin 197 kişinin başvuruda bulunduğunu ve bu sayının 19 Nisan'a kadar 500 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Kurum, "Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Türkiye genelinde başlattığı 50 bin konutluk bir sosyal konut projemiz var. Dün itibariyle bu projeye 25 bin 197 vatandaşımız başvurdu. Başvurularımız 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tüm Türkiye genelinde yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız bu projede Eskişehir'e de 1000 adet konut yapıyoruz. Zemin artı 4-5'i geçmeyecek, yatay mimari anlaşışıyla o Eskişehir'in özünü kültürünü yansıtacak bu projede 2 ayrı bölgede yer alıyor. Eskişehir'deki 2+1 konutlarımızın taksitleri 475 liradan başlıyor. 3+1 konutlarımız da 929 lira taksitle 240 aya varan vadelerimiz var. Buradaki sosyal konut anlamında alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konutlara erişimi anlamında da bu proje hem Eskişehir hem de Türkiye için önemli bir proje. Valla ben 400-500 bin kadar talep bekliyorum. Yani tüm Türkiye çapında böyle bir talep bekliyoruzö deid.



'EN PAHALISI İSTANBUL'



Türkiye çağında sosyal konut kiralarının 388 liradan başladığını ve illere göre fiyatların değiştiğini kaydeden Bakan Kurum, sosyal konutlarda en pahalı ilin İstanbul olduğunu açıklayarak şunları söyledi:



"İnşallah biz bunu etaplar halinde ki ilk etapta 50 bin konutu yapacağız. Akabinde o millet bahçesindeki hedefimiz gibi sosyal konutta da sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı 'hiçbir vatandaşım evsiz kalmasın' bizde bu çerçeve de yıllar içerisinde yıllar içerisinde bu projelerin sayısını arttırmam suretiyle alt ve orta gelir grubu, emeklilerimize, içinde gazilerimiz ve şehit ailelerimiz yönelikte kontenjanlar var. Bu süreci tamamlamak istiyoruz. Sosyal konut kiraları Türkiye genelinde 388 liradan başlıyor, Eskişehir'de 475 lira işe iline göre değişiyor. En pahalı İstanbul galiba 580 lira yani kiradan daha az. Bugün baktığınızda kira öder gibi diyoruz ama Eskişehir'de 2+1 yeni daire tutamazsınız. Dolayısıyla kiradan daha az o asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruzö



Görüntü Dökümü:



-Bakan Kurum'ın otele gelişi



-Basın açıklaması



-Sorularını yanıtlaması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-



==============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek

Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı