Dha Yurt Bülteni-16

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİN DEVLETİNE GÜVENMESİ LAZIMTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletin devletine güvenmesi gerektiğini belirterek, "Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletin devletine güvenmesi gerektiğini belirterek, "Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi, milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi, aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bakkallar Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Yemekte Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, yöneticiler ve oda üyeleri eşlik etti.



'TARİHÇİLER, BİR ÇAĞIN AÇILDIĞINI BİR ÇAĞIN DA KAPANDIĞINI KAYDEDECEKLER'



TBMM Başkanı Şentop, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Hepimiz içinde bulunduğumuz günlerin ne kadar önemli olduğunun, tarihin akışının değiştiği günlerin içerisinde yaşadığımızın ama bu akışı değiştiren kişiler, aktörler olduğumuzun farkında değiliz. Bundan 5-10 sene sonra tarihçiler yazarken, bugünlerde özellikle de Türkiye'de aslında bir çağın açıldığını ve bir çağın kapandığını kaydedecekler. 2002'den itibaren milletimiz bir siyasi akla itimat etti, bir liderliğe itimat etti. Cumhurbaşkanımız, liderliğinde Türkiye'yi yönetecek bir kadroyu iktidara getirdi" diye konuştu.



Birçok konuda çok yönlü politikalar ürettiklerini ifade eden Şentop, "Şimdi bazı siyasetçiler bazı köşe yazarları diyorlar ya, 'daha önce böyle diyordunuz şimdi böyle diyorsunuz'. Arkadaşlar, bir politika üretirken elinizdeki o günkü parametrelere göre, bilgiler göre, belgelere göre o politikayı üretiyorsunuz. Diyelim ki 3 ay sonra parametreler değişti siz eski politikayı mı devam ettireceksiniz, eski sözleri mi söyleyeceksiniz? Yeni dengelere göre yeni politikalar üretmek, yeni sözler söylemek zorundasınız. Biz bunu basit bir şekilde şöyle ifade ediyorduk, anayasamızda, aslında bu maksatla yazılmış değil. Bu ama bahsederken 'devletin ülkesi ve milleti' diye bir tabir kullanılıyor. Bir devlet var, devletin ülkesi, toprakları, bir de milleti var. Biz bunun, bu anlayışın yanlış olduğunu devletin milleti değil, ne olur, milletin devleti olur. Doğru tabirin 'milletin devleti' olduğunu ifade ediyorduk. Bu zihniyet, paradigma farklılığını da devletin milleti anlayışından milletin devleti anlayışına geçmek olarak ifade ediyorduk bunu" dedi.



'DAHA ÖNCE YÖNETİM DEVLETİN MİLLETİ YÖNETMESİ ŞEKLİNDEYDİ'



Mustafa Şentop, devlet ve millet bütünleşmesinin önemine değinerek, "Milletin devletine güvenmesi lazım. Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi. Eskiye dönüp bakarsanız, bürokratik dönemlerde de hatta sonra seçimle olan dönemlerde de daha çok devletin içerisinden yetişmiş insanların siyasi aktör olarak ortaya çıktığı ve milletin oyunu alarak devleti yönettiğini fark edeceksiniz. Demirel böyleydi, bir bürokrat olarak siyasete girdi. Rahmetli Özal böyleydi, o da aynı şekilde devletin içinden yetişmiş bir bürokrat olarak siyasete girdi. Biraz abartılı olacak söyleyeceğim ama daha önce yönetim devletin milleti yönetmesi şeklindeydi. Fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden çıktı. Bir bürokrat hayatı yok. Çocukluğundan itibaren milletin içinden yetişmiş bir insan, milletin bağrından yetişmiş bir insan ve geldi, seçildi, devleti yönetmeye başladı. Yani ne oldu bu sefer milletin devleti yönetmesine döndük. Dolayısıyla devlet millet bütünleşmesi önemli" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-TBMM Başkanı Şentop'un gelişi



-Salondan görüntüler



-Şentop konuşma



-Genel ve Detaylar



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



===============



'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti(2)



SERBEST BIRAKILDI



Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



=========================



EV YANGININDA İTFAİYE ERİ DÜĞÜN PARASINI YANMAKTAN KURTARDI







BOLU'da, Özay ailesinin yaşadığı ev, ahır ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, aile bireyleri kontrol için hastaneye kaldırıldı. Yangında, Emre Özay'ın düğünü için biriktirdiği 16 bin TL para itfaiye ekibi tarafından zarar görmeden kurtarılarak teslim edildi.



Yangın, saat 23.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Özay'ın (59) eşi Makbule (56) ve oğlu Emre Özay ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangını fark eden Yusuf Özay, eşi ve oğlunu da alarak dışarı çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Aile, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvanı da yangından zarar görmeden dışarı çıkardı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli endişe içinde yangını izlerken, ağlayan Makbule Özay'ı teskin etmeye çalıştı. Polis, yangının olduğu sokakta toplanan meraklı kalabalığı da bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yusuf, Makbule ve Emre Özay tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ 16 BİN TL'Yİ İTFAİYE KURTARDI



Bu arada evin sahibi Yusuf Özay, yangın sırasında oğlu Emre Özay'ın yazın yapılması planlanan düğünü için biriktirdiği bir miktar paranın evde olduğunu söyledi. Eve giren itfaiye ekibi tarif üzerine 16 bin TL'yi yanmaktan kurtardı. Para polis eşliğinde tutanak tutularak Yusuf ve Makbule çiftinin yangın haberini alıp gelen kızına teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Yangından görüntüler



Ekiplerin müdahalesi



Kalabalıktan görüntüler



Komşu ile röportaj



Paranın teslim edilmesi



Detaylar



Amatör kamera alev görüntüleri



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===========================



MENEMEN'DE CHP'Lİ BAŞKAN ADAYININ EŞİ İLE KADIN KOLLARI BAŞKANINA SALDIRI







İZMİR'in Menemen ilçesinde Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ev ziyaretleri yaptı. Çalışmalarını tamamlayan Elkatmış ve Aksoy 35 ACJ 832 plakalı araca binerek eve dönmek için yola çıktı. Kazımpaşa Mahallesi'nde geldiklerinde Ülkü Elkatmış araçtan indiği sırada, bir kişi elindeki sopa ile Elkatmış'a vurdu. Saldırısına devam eden şüpheli daha sonra Dilek Aksoy'un bulunduğu aracın arka kısmına vurdu. Olayda Elkatmış hafif şekilde yaralanırken, aracın arka camı kırıldı.



Olayın ardından Elkatmış ve Aksoy, Menemen Merkez Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, adı öğrenilemeyen saldırganı yakaladı. Saldırgan ifade vermek üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Araç ve kırılan camı



Emniyet Müdürlüğü önü



CHP'li Serdar Aksoy ve partililer



Dilek Aksoy'dan fotoğraflar



Haber-Kamera: Seyfi GÜL/MENEMEN, (İzmir),



==========================



BIÇAKLADIĞI KİŞİ TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE VURULDU, AĞIR YARALANDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen ay bıçakladığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Halil Gümüş(34) ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde kırsa Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Halil Gümüş, ikamet ettiği 34 gün önce kavga edip bıçakla yaraladığı Fatih A. ile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Fatih A. pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Halil Gümüş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Halil Gümüş, ameliyata alındı.



Olaydan yarım saat sonra Fatih A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



-Yaralı kişinin hastaneye getirilmesinden görüntü



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),



============================



HURDA OTOMOBİL YANDI, ALEVLER YANDAKİ BOŞ BİNAYA SIÇRADI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, hurda otomobil yanarken, alevler yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.



Olay, gece saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi.



Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-Yanan otomobilin görüntüsü



-İtfaiyenin çalışmaları



-Detay



HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),



===============================



TEKİRDAĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.



Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey mahallesi mevkiindeki uygulama noktasında 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçlar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Yaylagöne Mahallesi mevkiinde güçlükle durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.A. (42), F.Y. (26), E.T. (30) ve E.D. (26) ise gözaltına aldı.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.A., F.Y., E.T. ve E.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



-Şüphelilerin jandarma aracından indirilmesi



-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

