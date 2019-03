Dha Yurt Bülteni -16

Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25) şehit oldu. Acı haber, Önal'ın Malatya'daki ailesine ulaştı.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'de görevli Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, bugün sabah saatlerinde, Çobanbey mevzisinde çıkan yangını söndürmek isterken patlama meydana geldi. Patlamada, Önal şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Malatya'nın Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden evlatlarının şehit olduğu haberini alan Ramazan ve eşi Ümmühan Önal, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 1 erkek ile 2 kız kardeşi bulunan Şehit Ramazan Önal'ın, İzmir'den geçici görevlendirme ile Suriye'ye gittiği öğrenildi.



Kilis'e getirilen şehidin cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Malatya'ya uğurlanacağı belirtildi. Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesinin yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.



Görüntü Dökümü



----------



Şehit evingörüntüler



Türk bayrağının eve asılışı



Ekiplerden detaylar



Ağlayan yakınlarının eve gitmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU 239 MB



Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



================



SİLAHLI SALDIRIDA MUHTAR ÖLDÜ, AFGAN ÇOBAN YARALANDI



ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.



Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nin Üçpınar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çobanla birlikte otomobiliyle köyden çıkan muhtar Behsat Çakmak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhtar Behsat Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Afgan çoban, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Ambulansın hastaneye gelişi



-Yaralının ambulansatan indirilmesi



-Hastane acilinden detay



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



============



Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (EK)



CENAZE MEHMET ALİ YALÇIN'A AİT



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçükten çıkarılan cenazenin, bekçi Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.



Göçük altında kalan diğer bekçi Mehmet Çiftçi'ye (69) ulaşmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Taylan YILDIRIM/İZMİR,



===============================================



BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİNİ, TÜRK DEVLETİNİ HİÇ KİMSE AYAĞA DÜŞÜRÜMEZ (YENİDEN)



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin beka seçimleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet odakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda halka seslendi. 31 mart seçimlerinin Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçimlerden birisi olacağını ifade eden Bahçeli, "31 Mart'ta hazır mısınız? Sandığa gidecek minisiz? 31 Martta sandığa sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Zonguldak'ın makus tarihini değiştirip MHP'ye oy verecek misiniz. huzur istiyorsanız adres MHP'dir. Güven ve güvence istiyorsanız çare MHP'dir. Zonguldak ağırlıklarından kurtulsun prangalarından sıyrılsın diyorsanız çözüm MHP'dir. Huzurlarınızda Zonguldak MHP adayı Hamdi Ayan'ı hepinize emanet ediyor ve 3 hilale desteğinizi bekliyorum. TTK Zonguldak'ın geçim kaynağı, ekmek teknesidir. TTK'nin kapatılacak durumda olması hiç kabul ettiğimiz bir şey değildir. Alın terinizi emekleriniz zayi olmasına sessiz duramayız. TTK millidir ve Zonguldak'ın geleceğidir. Kesinlikle sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır." dedi.



'EN KORKUNÇ ÖLÜMLERE MARUZ KALMAMAK İÇİN BEKA DİYORUZ'



Bahçeli, MHP olarak her güzel insanı eşit gören bir mizaca sahip olduklarını söyledi. Hiç kimseyi dini, ırkı, mezhebi ve ideolojileri nedeniyle ayırmadıklarını ifade eden Bahçeli, şöyle dedi:



"CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu mücadeleye sizde katılın. İP'ye gönül veren sizde ortak olun. Zillet ittifakını niyeti iyi değildir amacı temiz değildir . Şimdi soruyorum size Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? Zonguldak için iradenizi gösterecek misiniz? Milli bekamızın yanında duracak mısınız? Türk milleti ahlakıyla anılarıyla var oluş ilkeleriyle tarih boyunca adından söz ettirmiş, hükümdarlığını ve haysiyetini korumayı bilmiştir. En korkunç ölümlere maruz kalmamak için beka diyoruz. Tarihten silinmemek için beka diyoruz. Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Edebiyat ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa bağımsızlık yoksa milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne çıkarılacak kömürün hiç bir önemi de yoktur. Beka milli cevherdir. Damarlarımızda asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı bildik. Söğütten yayıldık yayılı bekamızı korumak için ant içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik. En küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyetini muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik."



'TÜRK MİLLETİ BU OYUNLARI YUTMAZ'



Terör örgütleri durmak bilmediğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"Emperyalizmin karanlık, planlarını icra etmekten vazgeçmiyorlar. Avrupa Parlamentosunun çürük bükümsüz kararını hepiniz duymuşsunuzdur. Avrupa Birliği müzakerelerin askıya alınmasını belirten raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki bölünelim. İstiyorlar ki Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim. Birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler. İster ekonomik tetikçileriyle gelsinler, döviz silahını üzerimize doğrultsunlar ister siyasi kumpaslarıyla gelsinler isterse 15 temmuz gecesinden olduğu gibi tepemizden bomba atsınlar yapamazlar. Bu milleti geçemezler, Türkiye'yi yıkamazlar. Biz bekamıza sahip çıktıkça zalime direniriz. Biz bekamıza sahip çıktığımız müddetçe haine aman dedirtiriz. Bu nedenlerle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Tekrar soruyorum sizlere. Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Dürüstlük adamlık budur. Kahraman Zonguldak işte bu kadar görkemlidir."



'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR'



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli tehditlere ve milli bekaya yönelik saldırılara çok güçlü bir cevap olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni hükümet sistemi muhtemel 15 Temmuz gecelerine Türkiye'yi istila emellerine karşı kalıcı sağlam donanımlı ve kuvvetli bir tedbirdir. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Bu itibarla kurum kurallarıyla oturması ve olgunlaşması lazımdır. İlke ve esaslarıyla iyice köklemiş devlet sorunlarını tedavi edecek acil bir ihtiyaçtır. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam manasıyla uygun bir mahalli idareler yönetimi bizzat milletimiz tarafından tesis ve bina edilmelidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşanmamalıdır. Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak milli irade zaafa uğrayacaktır. Bu durum karşısında zaafa düşmemiş güvencesiz kalmamız mutlaktır. İşte bu sebeple 31 mart seçimleri bekamızın seçimidir. Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet odakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor. Bunu anlamıyor. Türk milletinin var oluş mücadelesine riayet göstermiyorlar, hürmet etmiyorlar. Çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez. Hiç kimse zillete mecbur edemez. Zilletin zehrinden içilemez."



'KILIÇDAROĞLU KULAĞINA NE FISILDANMIŞSA ONU SÖYLÜYOR'



CHP'nin HDP ile yol yürüdüğünü ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor. Kürdistan beyanlarına sıcak ve sempatik bakıyor. Şu gaflete bakar mısınız? Şu zillete dikkat eder misiniz? Kılıçdaroğlu kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor. Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor. Bölücülerle aynı safa giriyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarım. Bunu nasıl kabullenecekler, bu izlete nasıl tahammül gösterecekler. CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor. Ayıptır, günahtır yazıktır. CHP'ye gönül verenlere hakarettir. İP'e oy veren kardeşlerim. Bugüne kadar giydikleri parti şapkalarıyla övünen ilke ve fikriyatları olmayan, HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlayıp ittifak kuran ilkesizleri nereye kadar sırtlarında taşıyacaklardır? Bunlarda siyasi ahlak yok. Bunlarda Türkiye sevgisi yok. Bunlarda Zonguldak'a muhabbet yok. İşleri güçleri yalan dolan. Üstelik 31 Mart seçimlerine beka seçimi dedikçe hopluyorlar. Adeta zıvanadan çıkıyorlar. Akıl ölçüleri hepten kayboluyor, şuur kapakları tümden kapanıyor. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşısındaki çetedir, şebekedir, mihraktır. Zillet İttifakı siyasi aldatma ve kandırma markasıdır. Dikkat buyurunuz, 31 Mart seçimlerinden çok korkuyorlar. Başlarına gelecekleri görüyorlar. Belalarını bulacaklarını hissediyorlar. Zonguldak'ın iradesinden ürküyorlar, heybetinden tir tir titriyorlar. Ama korkuları beyhudedir, kaçacakları, saklanacakları yer kalmamıştır.Biliniz ki, vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Miting alanında toplananlar



-Devlet Bahçeli'nin gelmesi



-Madenci bareti takan kadınlar







Süre: (3.17) Boyut: (367 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



====================================================



Meral Akşener: Olayı buraya getiren, kullanılan dildir (2)



'MUHTARIN BEKA İLE NE ALAKASI VAR?'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında, Akhisar'da ilçe sakinleriyle buluştu. Tahir Ün Caddesi'nde parti otobüsünden seslenen Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili konuştu. Kimseye iftira atmadığını belirten Akşener, birlik vurgusu yaparak, "Arkadaşlarımın çalışmalarına, hizmet etme ruhlarına ve heyecanlarına bakın ve karar verin. Onlara destek isterken, kimseyi kötülemiyor, tehdit etmiyor ve kimseye iftira atmıyorum. Herkes beni tehdit ediyor; ama ben kimseyi tehdit etmiyorum. Bütün siyasi hayatım boyunca özellikle İYİ Parti'yi kurduğumdan bu yana iftiram, hakaretim, tehdidim ve terbiyesiz sözüm yoktur. Dil o kadar bozuldu ki '5 harfli' diyor, 'Kaçacak deliği yok' diyor. Burada yalnız başımayım. Bugün karşınızda duran Meral Akşener'e, bunlar deniyorsa bu devletin çivisi çıkmıştır. Siz siz olun, aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz. 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin. Muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz. Kim 'Daha iyi hizmet ederim' diyorsa ona oy vereceğiz. Muhtarın beka ile ne alakası var? Belediye meclis üyesi seçeceksiniz. Bu arkadaşların, Türkiye'nin bekasına nasıl bir zararı olabilir? Bunlara aldanmayın. İnsanları birbirlerine düşürüp, seçim almayı gelenek haline getirdiler. 31 Mart seçimlerinde dedikodu, tehdit, şantaj siyasetini bitireceğiz. Ülkede işsizlik sayısı almış başını gitmiş. Bunlara verilecek cevapları yok" diye konuştu.



'BÖYLE SİSTEMDE ÇİFTÇİ NASIL ÜRETSİN?'



Üretim maliyeti artan çiftçinin, yüksek maliyetle ürettiği için ürününü pahalıya sattığını kaydeden Akşener, "Yem parası almış başını gitmiş. Çiftçi mazotu 6- 6,5 liradan alıyor. Yatlara ise ucuz mazot veriyorlar. Böyle bir sistemde çiftçi nasıl üretsin? Ama yapmak istedikleri tarımı bitirmek. Biz buna direneceğiz. Bizim ülkemiz kendi kendine yeten bir ülkedir. Artık her şeyi ithal eden bir ülke olduk. Angusu ithal ediyoruz. Onun da samanını ithal ediyoruz. Arpa her toprakta yetişir; ama biz arpa ithal ediyoruz. İndir kardeşim mazotu, indir. Tunus'tan zeytinyağı ithal ediyormuşuz. Afrin'den zeytin ithal ediyormuşuz. Bu Manisa'ya ayıptır, Akhisar'a ayıptır. Bilerek ve isteyerek, tarımı bitirmek istiyorlar" dedi.



İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sizin karşınızda Meral Akşener var. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. İşsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. Tencereyi kaynatmaya çalışan kadınları konuşacağız. Rahmetli Demirel'in 'Tencere iktidarları sallar' sözünü hatırlatıp, hep birlikte sallayacağız. Cebinizdeki kimlik belgesini çıkardığınızda ağa da budur paşa da budur torpil de budur. Sizin iktidarınız zamanında evine baskın yapılmış bir Meral Akşener var. O zaman korkmadıysam şimdi de korkmayacağım."



Konuşmasının ardından 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı ve Akhisar Belediye Başkanı adayı Besim Dutlulu'yu tanıtan Meral Akşener, Gördes ilçesine geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Açıklamadan görüntü



Karşılamadan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



========================



CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN AYAKKABILARI KAYBOLDU, TERLİKLE CENAZE NAMAZI KILDI







CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, akrabasının cenaze namazını, camide kaybolan ayakkabıları nedeniyle terlikle kıldı.



CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, hayatını kaybeden akrabası Faik Keçeçi'nin cenazesine katılmak için Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'ne gitti. Burada Kuru Köprü Camii'nde Cuma namazı kılan Kaya, camii çıkışında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Kaya, ayakkabıları birinin yanlışlıkla giyip gitmiş olabileceğini düşünürken, camide anons yapılıp ayakkabıların geri getirilmesi istendi. Bir süre bekleyen Kaya, cenaze namazını terlikle kılmak zorunda kaldı.



'İHTİYAÇLI BİRİYSE GÜLE GÜLE KULLANSIN'



Yaşadığı ilginç durumu anlatan Kaya, "Cenazemize gelmiştik. Ayakkabıları da çıkardık, ayakkabılığa koyduk. Cuma namazı sonrası camiden çıktığımızda ayakkabıları bulamadık. Hoca anons yaptı. Arandı ama bulamadılar. Biri aldı gitti muhtemelen. Alan ihtiyaçlı biriyse güle güle kullansınö dedi.



Serkan KILINÇ/TRABZON, -



========================



(ÖZEL) KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TIR'IN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERADA



KAHRAMANMARAŞ'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde insanların yaralıları kurtarmaya çalıştığı sırada TIR sürücüsünün, kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması dikkat çekti.



Dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun KMTSO Kavşağı'nda meydana gelen kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşakta bekleyen araçlar, yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket ediyor. Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobil, sola döndüğü sırada karşı yönden gelen Serkan Sancar yönetimindeki 73 SA 394 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Erdoğan'ın otomobiline çarpıyor.



YARALILAR KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR



TIR'ın önüne katıp yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Okan Erdoğan ile Gökhan Fırat yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, yaralıları kurtarma çalışmaları mobese kameraları tarafından kaydedildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlarla birlikte yaralıları kurtarmak için sefer oldu. Önce Gökhan Fırat, ardından da Okan Erdoğan sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Tüm bunlar yaşanırken TIR sürücüsü Serkan Sancar'ın kaza nedeniyle aracından kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması ise dikkat çekti. Sancar'ın daha sonra olay yerine gelen polislerle konuşup bir şeyler anlatmaya çalışması da yine kameralara yansıdı.



YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaralılardan Gökhan Fırat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fırat'ın, tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Otomobillerin hareket etmesi



Kızılay aracının dönmesi



TIR'ın gelişi



Otomobile çarpması



Otomobili sürüklemesi



Kurtarma çalışmaları



Serkan Sancar'ı n parçaları dampere atmaya çalışması



Sancar'ın polislerle konuşması



Kaza yeri



Otomobilin çekiciye yüklenmesi



TIR sürücüsü (kareli gömlekli, mavi kotlu) polislerle birlikte



Kaza yerinden detay



Ambulansın gelişi



Yaralının hastaneden çıkarılması



Ambulansa konulması



Ambulansın gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==========================

