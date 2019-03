Dha Yurt Bülteni-16

ANTALYA'da ayrıldığı sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan İlayda Özen (23), açılan davaya 7 ay sonraya duruşma günü verilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Özen, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.



Antalya'da yaşayan İlayda Özen, 2016 yılında F.A. (34) ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift zaman zaman ayrılık yaşadı. Son olarak 2018 yılının son ayında İlayda Özen, ilişkiyi bitirdi. Ancak, F.A. genç kızın peşini bırakmadı.



İddiaya göre F.A., bir kez darbettiği Özen'i, Mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez defa polis merkezine başvuran, Özen son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.



DURUŞMA GÜNÜ 7 AY SONRAYA VERİLDİ



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda F.A. hakkında dava açıldı. Ancak davanın ilk duruşması için Ekim ayına tarih verildi. Kendisini tehdit eden eski sevgilinin, 7 ay sonra hakim karşısına çıkacak olmasına İlayda Özen sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özen, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.



Genç kıza çok sayıda takipçi destek verdi.



'KORKMAYIN CESARETLİ OLUN'



DHA muhabirinin görüştüğü İlayda Özen, "Yanımdaki her erkeği sevgilim zannederek, tehdit ediyor. Bir arkadaşıma kafa attı, benim boğazımı sıktı. Sürekli beni takip ediyor. Etrafımdaki herkese hakaret ediyor. Bulunduğum ortamlara gelip, beni tehdit ediyor. Mart ayı itibariyle ölümle tehdit edilmeye başlandım. Şikayetlerime rağmen adalet bir şey yapmıyor. Bu adam elini koluna sallayarak dolaşıp beni tehdit ediyor. Annem panik atak krizleri geçiriyor. Babam bu adam yüzünden kalp krizi geçirdi, ben tedavi görüyorum. Sesimi sosyal medyada duyurdum ama adalet anlamında süreç işlemiyor. Tereddütsüz, korkusuz gezmek istiyorum. İçten gülmek ve dışarıya çıkmak istiyorum. Korkmayın cesaretli olun, yoksa bu tür erkekler çoğalacaktır. Kadınların susmamaları gerekiyor" dedi.



Derede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gitti (3)



ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA ARAMA



Mersin'de, Yalınayak Deresi'ne düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (9) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Küçük kızın suya düştüğü nokta ile derenin denizle buluştuğu bölüm arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, derenin Liman Hal Kavşağı'nın altından geçen kısmında çöken istinat duvarından şüphelendi. Hediye'nin burada olma ihtimaline karşı bölgeye getirilen vinçle enkazı kaldıran ekipler, alanı kontrol etti. Herhangi bir ize rastlamayan arama- kurtarma ekipleri, çalışmalara kavşağın güneyindeki sazlıkta devam etti.



KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU; HDP KONTENJANINDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA



KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin (SP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda, drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Dilovası ilçesinde SP'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül, HDP'nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ele geçirilirken, evraka da el koyuldu.



6 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA



Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, Suriye'ye gidip, örgüte katılan kişilerden olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.



YAMAÇTAN UÇAN BETON MİKSERİNDEN SON ANDA ATLAYARAK CANLARINI KURTARDILAR



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, rampada frenleri boşalan beton mikseri yamaçtan uçtu. Kazada, sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan atlayarak canlarını kurtardı.



Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Çifte Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan gelen otomobile yol vermek için rampada duran Ayhan Sivrioğlu yönetimindeki 41 R 8146 plakalı beton mikserinin frenleri boşaldı. Beton mikseri geri geri giderek yamaca yaklaşırken sürücü Ayhan Sivrioğlu ve araçta bulunan Adem Özkay araçtan atladı. Beton mikseri ise çalı ve ağaçlarla kaplı yamaçtan yuvarlandı.



Son anda canlarını kurtaran sürücü Ayhan Sivrioğlu ve Adem Özkay, olay yerine gelen polis ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HAKKARİ-DURANKAYA KARAYOLU'NUN 3 AYRI NOKTASINA DÜŞEN ÇIĞ TEMİZLENDİ



HAKKARİ- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.



Hakkari'de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Durankaya Beldesi yakınındaki Şibekör tepesinde yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Durankaya Beldesi'nin 15'inci kilometresinde bulunan Şibekör tepesinin 3 ayrı noktasına bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



VAN'DA KARLA KAPLI BÖLGEDE SU EKİPLERİNİN ZORLU MESAİSİ



VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla kaplı bölgedeki su hattında meydana gelen arıza, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin yoğun çalışması sonucu giderildi.



Yurdun birçok yerinde bahar yüzünü gösterirken Van'da kış koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu Bahçesaray'ın İslam Mahallesi'nde de içme suyu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye bir süre su verilemedi. Durumun bildirilmesiyle yola çıkan VASKİ ekipleri, engebeli arazi ve metrelerce yükseklikteki kar ile mücadele ederek bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ekipler, yaklaşık 800 metrelik yolu karlara bata çıka yaya gitmek zorunda kaldı.



Saatler süren zorlu yolculuktan sonra mahalleye ulaşan ekipler, kar nedeniyle ıslanan kıyafetlerini çıkarmak zorunda kaldı. Arızayı soğuk havaya rağmen bu şekilde gideren ekipler, yoğun çalışma sonunda İslam Mahallesi'ne tekrar su verilmesin



'7 MEHMET' EFSANESİ, ÜÇÜNCÜ KUŞAĞA EMANET







ANTALYA'da hizmet veren 7 Mehmet Restaurant, yöreye özgü ürünlerle hazırlanan 650'nin üzerinde farklı yemek çeşidiyle damaklarda iz bırakıyor. Restoranın üçüncü nesil temsilcisi Mehmet Akdağ, gastronomi eğitimini ve becerisini işletmenin markasını bir adım ileri taşımak için kullanıyor. Akdağ, "Her lezzeti bilim gibi yönetiyoruz" diyor.



Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlayan restoranı özel kılan mevsimsel lezzetlere öncelik vermesi. Restoranın üçüncü nesil temsilcisi Mehmet Akdağ, gastronomi eğitimini ve becerisini, 7 Mehmet markasını bir adım ileri taşımak için kullanıyor. Kimi zaman yıllanmış lezzetleri, farklı ürünlerle harmanlayarak ortaya bambaşka bir tat çıkartıyor, kimi zaman cacık gibi geleneksel bir lezzeti mevsimsel meyvelerin yardımıyla bambaşka bir lezzete ve görünüme kavuşturuyor.



7 MEHMET İSMİ ALIN YAZISI



7 Mehmet isminin kaynağına ilişkin '7 kardeş, 7 belalı Mehmet, 7 aşçı' gibi şehir efsanelerini hatırlatan Mehmet Akdağ, 7 Mehmet adının gerçek hikayesini anlattı. 7 Mehmet Restaurant'ın kurucusu dedesi Mehmet Akdağ'ın küçükken eşekten düştüğünü ve alnında 'V' şeklinde bir yara meydana geldiğini belirten Akdağ, "Arapça'da 'V' harfi Türkçe'de '7' anlamına gelmektedir. Kendisine '7 Mehmet' lakabı takıldığı için ilk restoranına da bu adı veriyor. Her şeyde vardır bir hikmet dedikleri bu olsa gerek. Aslında düşerek oluşan bir iz, yıllar sonra Türkiye'yi temsil edecek bir restorana dönüşüyor ve damaklarımızda iz bırakan lezzetlere imza atıyor. Tam anlamıyla bir alın yazısı hikayesi" dedi.



ATATÜRK'E BAHÇEDEN TOPLADIĞI FASÜLYELERİ PİŞİRDİ



Dedesi Mehmet Akdağ'ın Atatürk'ün aşçılarından Hacı Hasan'ın çırağı olduğunu hatırlatan Mehmet Akdağ, dedesinin bir hikayesini de anlattı. 1936 yılında Atatürk'ün Antalya ziyaretinde Mehmet Akdağ'ın o dönemde çalıştığı Hacı Hasan'ın restoranına yemek yemeye gittiğini söyleyen Akdağ, "Hacı Hasan hemen Mehmet Akdağ ile birlikte Atatürk'ün en sevdiği yemek olan taze fasülye yapmak ister fakat sebzeyi bulmakta güçlük çekmişler. Mehmet Akdağ civar bahçelerden dökülen taze fasülyeleri toplayarak Atatürk'ün en sevdiği yemeği pişirmiş. Bu jestleriyle Atatürk'ün gönlünü fethetmişler" diye konuştu.



650'NİN ÜZERİNDE LEZZET AYNI MUTFAKTA BİRLEŞTİ



Türk, Osmanlı ve dünya mutfaklarının yanı sıra 7 Mehmet mutfağına özel 650'nin üzerinde farklı yemek, salata ve mezenin tadına bakmak mümkün. Mevsim meyveleri ve sebzelerine göre Antalya'ya özgü ürünler kullanılarak hazırlanan lezzetler arasında; iç pilavlı kuzu tandır, kuzu kokoreç, keçi peynirli zeytinli salata, çilekli cacık, hibeş, karidesli civve, karamize soğanlı fava, zeytinyağlı kabak çekirdekli üzüm yaprağı, brokoli yaprağı yoğurtlu tereyağlı ısırgan otu, avokadolu kırma salata, kabak tatlısının yanısıra yörük yoğurt, şeftalili salata ve turşu çeşitleri ile dağkeçisi peyniri bulunuyor.



MASADAKİ HER TABAK FARKLI BİR LEZZET



Başlangıçlardan hibeş, Antalya yöresine özgü tahinli bir meze. Bakla favası, üzerinde gelen tereyağında iyice karamelize edilmiş soğan ile uyumlu. Salatalar en iyi kalite malzemeler kullanılarak yapılıyor. Keçi peynirinin tadına bakmadan oradan ayrılmak mümkün değil. Çünkü Antalya dağlarında 7 Mehmet için özel üretiliyor, domates, salatalık, fesleğen ve zeytinle geliyor. Cacık da semizotu, taze nane ve çilekle sunuluyor.



MEVSİMSEL LEZZETLER ÖN PLANDA



Mehmet Akdağ, mönülerinde ön plana çıkan lezzetlerin mevsimsel lezzetler olduğunu söyledi. Bunu "Kış ayında canınız buz gibi karpuz çeker mi" örneğiyle anlatan Akdağ, "Tabi ki çekmez. Bu nedenle biz de bölgesel ve mevsimsel lezzetleri mutfağımızda buluşturuyoruz. Bu tatları farklı lezzetlerle harmanlayarak ortaya hiçbir restoranda olmayan yemekler çıkartıyoruz. Farkımız bu" dedi. İyi bir yöneticiliğin dışında farklı üniversitelerde düzenlenen gastronomi seminerlerine katılarak öğrencilere sunum yapan, aynı zamanda mesleğin üstatlarından sürekli kendini güncelleyen, gittiği gezilerde bir çocuğun annesinin yemekleriyle ilgili anlattıklarından bile haz alarak onu kendi mutfağına uyarlayan Mehmet Akdağ, mutfaktan asla vazgeçemeyeceğini belirtiyor. Aşçılığı ve yaratıcılığı 'fizik-kimya' örneğiyle renklendiren Akdağ, "Yemeğin içindeki tuzdan, şekere, yağından içindeki sebzelerin karışımına kadar aslında her tadın bir karşılığı var. Benim misyonum dedemin babama, babamın da bana öğrettiklerinin üzerine bir şeyler katarak farklı noktalara ulaşmak. 7 Mehmet ismini gelecekte 4'üncü nesle emanet edebilmek" diye konuştu.



MÜŞTERİ İYİ YEMEK İÇİN BEKLEMELİ



Yemek servisinin de önemine dikkat çekerek, "Yemekler insanları beklememeli, insanlar yemekleri beklemeli" diyen Akdağ, "İyi yemek yemek istiyorsak beklemeliyiz. Çünkü bir seferde 300 kilo pilav yapıp onu gün içinde dağıtmak vardır, bir de günde 10 kez 30 kilo pilav yapıp taze taze müşterinin önüne getirmek vardır. Biz günde 10 kez pilav yapmayı tercih ediyoruz. Misafirlerimiz taze, lezzetli ve kaliteli yemeği hak ediyor" dedi.



KOKOREÇİ BÖYLE GÖRMEDİNİZ



7 Mehmet'te tadılması gereken farklı lezzet ise kokoreç. Kokoreç, ağır ateşte 3 saat fırında pişirildikten sonra kesilip, kenar kısımları ızgarada mühürlenerek servis yapılıyor.



KABAK TATLISININ İÇİNDEKİ SIR



7 Mehmet'in ismi gibi efsanevi olan bir diğer lezzeti ise kabak tatlısı. Özenle seçilmiş kabaklardan yapılan tatlı kaymak, ceviz ve tahinle servis yapılıyor. Tahinin özelliği çift çekilmiş olması. Kabakları kendileri için üreten üreticiler olduğunu anlatan Mehmet Akdağ, "İyi gördüğümüz kabakların çekirdeklerini ayırıyoruz. Çünkü iyi çekirdek, gelecekte de iyi kabak demektir. Bu çekirdekleri üreticimize göndererek üretimini bu çekirdeklerden yapmasını istiyoruz. Bizi farklı kılan özelliğimiz de bu. Her lezzeti bilim gibi yönetiyoruz" diye konuştu.



ZENGİN İÇECEK SEÇENEĞİ



Restoran yemek mönüsü kadar içecek seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Çok sayıda içeceğin bulunduğu restoranın barmenleri, maydonoz suyunu, portakal suyu ve kurutulmuş elma ile harmanlayarak vitamin kokteyli yapıyor. İçeçeklerin tadına bakanlar vitamin kokteyllere de tam not veriyor.



ANI DEFTERİNDE YILLANMIŞ MESAJLAR



Restorana ait anı defterinde yıllanmış notlara rastlamak mümkün. Açıldığı günden bu yana tutulan anı defterinde iş insanları, sanatçılar, siyaset dünyasının ileri gelenlerinin notları, görenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.



