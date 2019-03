Dha Yurt Bülteni-16

ADANA'DA 15 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA CAN PAZARI ADANA'da, lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İmamaoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi Çelikler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, midibüste bulunanlardan 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.



Yol üzerindeki yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılaran yaralılar, tedaviye alındı.



Yerde yatan yaralılardan görüntü



Haber: Uğur SELÇİK-Kamera: Ali GÖKDAL/İMAMOĞLU,(Adana),



SABUNCUBELİ TÜNELİ'NDE TIR YANGINI



İZMİR'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, araç yangınını söndürdü.



İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir tırda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel önlem amaçlı, araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Sabuncubeli girişindeki güvenlik önlemi ve duran araçlar



Haber- Kamera: İZMİR,



FRENİ BOŞALAN TIR, ARACA ÇARPTI



MERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan TIR park halindeki iki araca çarptı, kazada TIR şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Mut -Karaman karayolu Mustafa Kemal Bulvarı eski Ermenek yol kavşağında park halindeki 70 AG 896 plakalı TIR'ın dorsesindeki un boşaltırken, bir anda hareket etti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, TIR şoförü Atilla Cüce, hareket eden TIR'ı durdurmak için koşarak araca binmesine rağmen TIR'ı durduramadı. TIR, market önünde bulunan park halindeki 42 FEL 82 plakalı araca çarparak durabildi. TIR'ın çarptığı araçlardan birisi kullanılamaz hale gelirken araçlardı kimsenin bulunmaması faciayı önledi.



Olayda yaralanan TIR şoförü Atilla Cüce, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



-TIR'ın gelmesi



-Şoförün koşması



-TIR'ın araçlara çarpması



-Genel ve detay



Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MUT(Mersin),



AK PARTİ'Lİ TURAN: TÜRKİYE AYAĞA KALKARSA, DÜNYANIN KADERİ DEĞİŞİR







ÇANAKKALE'de, konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "Geçen hafta menfur bir saldırı gerçekleşti. 50 Müslüman kardeşimiz hiçbir günahı yokken camide namaz kılarken öldü. 50 Müslüman öldü, şehit oldu. O hain saldırıyı yapan alçak, yayınladığı manifestoda sadece 'Türkiye' diyor, 'Erdoğan' diyor. Biliyor ki, bu İslam dünyasının kalbi Türkiye'de atar. Biliyor ki, Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir" dedi.



Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde belediyesinin arazi tahsisini yapıp, yap-işlet-devret modeliyle hizmete kazandıracağı Umurbey Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma töreni ile Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Temel atma ve açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ENGELLİ BAKIM MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve beraberindekiler ilk olarak kurban kesimi ve duanın ardından Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirdi. Umurbey Engelli Bakım Merkezi, 100 hasta kapasiteli olacak. 50 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Bakım merkezinde ruhsal engellilere hizmet verilecek. 4 bin metrekare arsa üzerine 2 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek. Ardından Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışına geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program açılış konuşmalarıyla devam etti.



'TÜRKİYE AYAĞA KALKARSA, DÜNYA'NIN KADERİ DEĞİŞİR'



Kürsüye gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ve Çanakkale gündemini değerlendirdi. Sözlerine geçen hafta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği olaya değinerek devam eden Turan, şöyle konuştu:



"Yeni Zelandalılar, 18 Mart'ın olduğu o savaş ortamında buraya geldiler. Bilmeden sömürge olarak geldiler. Bizimle savaştılar. Ama savaş bitti. Gazi Mustafa Kemal dedi ki: 'Evlatlarınız evlatlarımızdır. Bize emanettir. Savaş bitti. Barış zamanı'. Biz her gelen Yeni Zelandalı'yı baş tacı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Dedelerini anmaya geldiler. En iyi imkanları vermeye çalıştık. Yine yapacağız. Fakat gördünüz geçen hafta menfur bir saldırı gerçekleşti. 50 Müslüman kardeşimiz hiçbir günahı yokken camide namaz kılarken öldürüldü. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Ölenler arasında Türk yok. 50 Müslüman öldü, şehit oldu. Türk yok. Fakat o hain saldırıyı yapan alçak, o yayınladığı manifestoda sadece 'Türkiye' diyor, 'Erdoğan' diyor. Neden, biliyor ki, bu İslam dünyasının kalbi Türkiye'de atar. Biliyor ki, Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir. Biliyor ki, Bosna'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya kadar her alanda Türkiye'nin hatırası var. O yüzden Arabistan, Mısır, orası, burası demedi. 'Türkiye düşmanımız' dedi. Bu çok farklı bir ifade. O yüzden biz beka meselesi derken, Türkiye'nin birliği, beraberliği derken bizim ufak hesaplara, ufak polemiklere muhatap etmeyin derken bunu demeye çalışıyoruz. Adam 'Türk' diyor, 'Türkiye' diyor ve 'Erdoğan' diyor. Ölenler arasında Türk olmamasına rağmen bunu söylüyor. Biz de 81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu bir hayatı, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız" dedi.



UMURBEY KADINLAR KAHVESİ AÇILDI



Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşmasının ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Turan ve beraberindekilerin Kadınlar Kahvesi'nin gezmesi ve ikramlar ile açılış programı sona erdi.



-Umurbey Engelli, Bakım Merkezi temel atma töreninden genel ve detay görüntü.



-Umurbey Kadınlar Kahvesi açılışından genel ve detay görüntü.



-Bülent Turan açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale),



İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI EFKAN ALA: DÜMENDE SAĞLAM BİR LİDER VAR







İÇİŞLERİ Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Yalova'nın Altınova İlçesi'nde Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Ala, "Denizde büyük güçlerin birbiriyle silahsız savaşa tutuşması, orayı dalgalandırıy2or. Bizim gemimiz de o dalgadan nasibini alıyor. Ama dümende sağlam bir lider ve arkasında sağlam bir millet var" dedi.



İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Altınova Belediyesi tarafından yapılan Faruk Üzmez Parkı, Yeni İtfaiye Binası ve Kadın Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Ala, güçlü ülke olmak için savunma sanayinde yerli üretimin önemine değildi. Ala, "Paranız varsa bir çok şeyi satın alabilirsiniz. Ama bazen paranız olsa da savunma sanayinde ihtiyaç duyduğunuz firkateyni, gemiyi, insansız hava aracını bir takım silahları siz üretmiyorsanız satın alamazsınız çünkü satmazlar. Sattıkları zaman da kendilerini kontrol eden kontrol mekanizmalarının tamamını vermezler. Biz büyük bir milletiz ve büyük bir devlet olmaya mecburuz. Bunun olmazsa olmazı, vazgeçilmezi savunma sanayinde kendi üretimimizi gerçekleştirmektir" diye konuştu.



"DÜMENDE SAĞLAM BİR LİDER VAR"



Ülkelerin adeta birer gemi olduğunu söyleyen Ala, Türkiye'nin rotasından şaşmadan yoluna devam ettiğini dile getirdi. Ala, "Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki; ABD Başkanı bir açıklama yapıyor, izliyorsunuz. Çin Devlet Başkanı başka bir açıklama yapıyor. Dünyanın ekonomisi türbülansa giriyor. Borsalar, iniyor çıkıyor. Dünya ekonomisinde büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Tabi biz aynı denizdeyiz. O denizde büyük güçlerin bir biriyle silahsız savaşa tutuşması, orayı dalgalandırıyor. Bizim gemimiz de o dalgadan nasibini alıyor ama dümende sağlam bir lider ve arkasında sağlam bir millet var. O bakımdan Türkiye'deki seçimler herhangi bir ülkedeki seçimler gibi değil. Türkiye'de seçimler aynı zamanda Türkiye'nin önünün açılıp açılmayacağına karar verilen seçimler oluyor. " dedi.



"330 BİNİ DÖNDÜ, O ZAMAN ÇOK DAHA FAZLASI DÖNECEK"



Seçimlerde güçlü bir sonuç çıkması durumunda Suriye'de daha çok mesafe kat edileceğini söyleyen Ala, "1 Nisan sabahı kalktığınız zaman eğer efendim herkesin ben kazandım dediği sen kaybettin dediği bir seçim tartışması başlarsa, Türkiye siyasi tartışmaların atmosferine geleceğini kurban edip gidecek, ama 1 Nisan sabahı işte bu istikrardan yana millet sandıkta yönetimin arkasında durdu Cumhurbaşkanlığı sisteminin arkasında durdu diye bir sonuç elde edersek, bu sefer Türkiye tam yol ileri olarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Putin ile konuşurken yine aynı şekilde güçlü bir destekle konuşacak ve o zaman Suriye'de daha çok mesafe alacağız, buradaki Suriyeli kardeşlerimizin 330 bini döndü, o zaman çok daha fazlası dönecek" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Ala'ya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından hediyeler takdim edildi.



-Efkan Ala'nın gelişi



-konuşmalar



-açılış



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,-İ



ADANA'DA 'GÜVEN VE HUZUR' UYGULAMASI



ADANA'da polis, kent genelinde 'güven ve huzur' uygulaması yaptı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki metruk binalar, ana cadde ve sokaklarda asayiş uygulaması yaptı. Belirlenen 20 noktada şüpheli araç ve kişileri kontrol eden ekipler, 8 bin 415 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. 103 polisin katıldığı denetimlere, 3 polis köpeği de destek verdi. Kontrollerde ise 5 aranan şahıs yakalanırken, 93 otomobil sürücüsüne 65 bin 781 lira trafik cezaı kesildi. Ayrıca kurallara uygun olmayan 11 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.



Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.



Asayiş uygulamasından drone görüntüleri



Uygulamadan aktüel görüntüler



Araçların aranması



Vatandaşların aranması



Tren garında arama yapılması



Kimlik kontrolü yapılması



Park, alışveriş merkezi ve kafelerdeki uygulama



Haber-Kamera: ADANA,



