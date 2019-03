Dha Yurt Bülteni -16

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 'GİDİN EVDEN ALIN' DİYEN ZANLI, İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞAntalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı.

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.



Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.



MERSİN'DE YAKALANDI



Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.



NACİ AĞBAL: TÜRKİYE, BU SINAVDAN BÜYÜK BAŞARIYLA ÇIKACAK



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük başarıyla çıkacaktır" dedi.



AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Nevşehir Belediye Başkanı adayı Rasim Arı'ya destek vermek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Burada konuşan Ağbal, hükümet, sendikalar, STK'lar, iş ve sanayi sektörü ile birlikte hareket ederek, ülke ekonomisini büyüttüklerini söyledi. Ağbal, "Ekonomide yaşanan olağanüstü büyüme, özel sektör kaynaklı oldu. Hükümet olarak milletimizden aldığımız yetki ile özel sektörün önünü açtık. Yatırımcı güvenini, AB ile önemli ilerlemeleri sağladık. Ülkemizi dünyaya açtık. Ülke ekonomimizin önü açıktır. Bütün bunları yaparken, özel sektör yatırımcıları olan iş ve sanayicilerin hükümetimize olan güvenleri çok önemli bir yer tuttu. Peş peşe açılan fabrikalar ve yatırımlar istihdamı ve üretimi artırdı" diye konuştu.



'EKONOMİ OLMASI GEREKEN NOKTAYA YÜKSELECEK'



Küresel ekonomide yeni döneme geçişin sancılarının yaşandığını kaydeden Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu bir dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük bir başarıyla çıkacaktır. Türkiye global kriz döneminde de yakın dönemde milli iradeye karşı girişilen ekonomik saldırılarda geri durdu. Bunu bir ve beraber durarak sağladık. Önümüzdeki dönemde art arda yapılacak yapısal reformlarla ve güçlü kamu maliyesiyle ülkemiz ekonomisi olması gereken noktaya yükselecektir. Biz, 17 yıldır ayağımızı hep yorganımıza göre uzattık. Bütçe açıklarını aşağı seviyelerde tuttuk" dedi.



Ülke ekonomisinin en güçlü yanlarının başında kamu maliyesi ve bankacılık sektörünün geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Bugün ülke ekonomisinin en güçlü yanı, kamu maliyesidir. Bankacılık sistemimizde iftihar ettiğimiz, en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz süreçte bankacılık sektörünün daha da güçlü olması için gerekli yeni adımlar da mutlaka atılacaktır. Ülke ekonomimiz güçlü kamu maliyesi, bankacılık sektörü, genç nüfusu, iletişim ve ulaşım altyapısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe de ülkemiz ekonomisi daha da büyüyecek ve güçlenecektir" diye konuştu.



YAZICIOĞLU VE ARKADAŞLARI SİVAS'TA DUALARLA ANILDI



SİVAS'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, vefatlarının 10'uncu yılında mezarları başında dualarla anıldı.



Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, memleketi Sivas'ta mezarları başında anıldı. Yukarı Tekke Mezarlığında düzenlenen anma programına İl Başkanı Uğur Bulut, MHP Belediye Başkan Adayı Memet Er, Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, Yüksel Yancı'nın ağabeyi Turan Yancı, gazeteci İsmail Güneş'in ablası Melek İlkay, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Anma programında olayda hayatını kaybedenler için dua edildi.



BBP İl Başkanı Uğur Bulut, "10 yıl önce Türkiye'ye sadece nüfus cüzdanı ile bağlı, başka istihbarat birimlerine ve devletlere hizmet eden kişi ve kişilerce şehit edilmiş bir genel başkan. Dolayısıyla Türk devletine düşen kurumlarımızı bunlar gibi başka milletlere hizmet eden işbirlikçilerden temizlemektir. Bunun yolu da Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatmaktan geçiyor. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye'de darbeleri de sorgulayamazsınız. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye'de demokrasiyi de hukuku da, adaleti de tesis edemezsiniz. Biz BBP'li ve Alperenler 10 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz" dedi.



TRAMVAYDA FENALAŞAN YOLCUYA İLK MÜDAHALEYİ VATMAN YAPTI



GAZİANTEP'te, tramvayda dili boğazına kaçarak baygınlık geçiren yolcu, vatman tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırıldı.



Olay, cuma günü İstasyon Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tramvayda yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen yolcu, aniden yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden vatman Ahmet Atar, tramvayı durakta durdurdu. Baygınlık geçiren yolcunun dilinin boğazına kaçtığını fark eden vatman, yaptığı müdahaleyle nefes almasını sağladı. Fenalaşan yolcu, tramvaydaki diğer yolcuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vatmanın, fenalaşan yolcuya müdahale ederek nefes almasını sağlaması ve ardından ambulansa götürülmesi ise tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



KÜLTÜR PARK'TAKİ 'HAYAL YELİ' DAVALIK OLDU



MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür Parkı'nda konuşlandırılan 'Hayal Yeli' isimli heykelin kendi eserinden kopyalandığını iddia eden ABD'li Kinetik heykel sanatçısı Anthony Howe, belediyeye tazminat davası açtı. Düzenlenen bilirkişi raporunda Howe'a 871 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Marina AVM girişine yerleştirilmesi planlanan 'Hayal Yeli' için 2017'de ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan Ankara merkezli Park Kent Mobilyaları A.Ş., Ar-Yen Mühendislik-İnşaat'tan 354 bin TL'ye satın alıp belediyeye teslim ettiği 11 metrelik 'Hayal Yeli' kurulumundan kısa bir süre sonra davalık oldu. İhaleyi kazanamayan bir firma, ABD'li Anthony Howe (65) ile irtibata geçerek, eserinin kopyalandığını söyledi. Howe'un Türkiye'deki avukatı Ufuk Sezekkaplan, 'Hayal Yeli'nin, Howe'un 'Di-Octo' isimli eserinin kopyası olduğu gerekçesi ile Ankara 3'üncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yapılan savunmada; "Eseri, diğer davalı olan yüklenici firma (Park Kent) yaptı. Dava belediyeye değil, bu şirkete yöneltilmeli. Davanın muhatabı biz değiliz. Dava konusu eser de davacının eserinin aynısı değil" ifadelerine yer verilirken, Park Kent A.Ş. avukatları ise "Eserin davacıya ait olduğunu gösterir bir belge yok. Davacı bu konuda herhangi bir delil sunamadı. Dava konusu eseri Ar-Yen Mühendislik İnşaat şirketinden aldık. Bu olayda 3'üncü kişi durumundayız. Davacı haksız kazanç sağlamaya çalışıyor" diyerek davanın reddedilmesini istedi.



Ar-Yen Mühendislik'in sunduğu savunma dilekçesinde de Mersin'deki eserin 30 kanatlı olduğu ve motorla çalıştığı, davacı tarafın eserinin ise 16 kanatlı olarak tasarlandığı ve rüzgar ile çalıştığı belirtilerek, 'Hayal Yeli'nin kendilerine ait olduğu ifade edildi.



Bilirkişi raporlarında ise heykelin Anthony Howe'un eserinden kopyalandığı ve sanatçıya 871 bin 233 TL telif ve manevi tazminat tutarı ödenmesi gerektiği belirtildi. Davalı taraf avukatları raporlara itiraz edince, Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığı ile heykel için yeni bir keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayi haziran ayına ertelendi.



KAZA KURBANI İREM'İN BABASI: BU BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL CİNAYETTİR



Burdur'da, 13 Mart'taki kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) babası Halil Akkaya, "Herkes çocuğuna sarılıp uyurken veya severken, ben kara toprağa sarılıyorum. Bu bir trafik kazası değil cinayettir" dedi. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. Ağır yaralanan İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Ancak İrem Su Akkaya ertesi gün akşam yaşam savaşını kaybetti.



Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, yapılan muayenede, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre Esmer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.



MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan İrem Su Akkaya'nın Manisa'nın Soma ilçesinde oturan babası Halil Akkaya ve teyzesi Selda Avcı, hukuki işlemler için Burdur'a geldi.



'GÜLE OYNAYA GETİRDİM, CENAZESİNİ GÖTÜRDÜM'



Burada cumhuriyet savcısıyla görüşen Halil Akkaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Halil Akkaya "Herkes çocuğuna sarılıp uyurken veya severken, ben kara toprağa sarılıyorum. Bu bir trafik kazası değil cinayettir. Ama takdiri ilahi. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bu saatten sonra kimsenin yapabileceği bir şey yok. Her şey adaletin elinde. Adalete, mahkemelere güveniyoruz. İnşallah gerekli en ağır cezaları verecektir. Sözün bittiği yer. Ben çocuğumu buraya güle oynaya getirdim. Buradan cenazesini götürdüm" dedi.



'O KADAR MUTLUYDU Kİ'



Teyze Selda Avcı da "İrem Su, bizim ailemizin tek torunu. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en uysal, en mütevazi, en hatırnaz, kalp kırmayan, hayır demeyen güzel, tatlı bir çocuk olarak yetiştirildi. İnşaat mühendisi olmak için buraya geldiğinde o kadar mutluydu ki, dersleri o kadar zorken 'Teyze ben inşaat mühendisi olacağım' diye mutlulukla okuyordu. Alkollü bir sürücü Afyon Düzağaç'tan Antalya'ya gitmek üzere gece 4'te yola çıkıyor sabah 7'yi çeyrek geçe burada kaza gerçekleşiyor. Bir kasap olarak eline satırını almış, neye çarpacağını bilmeden kedi, köpek, insan, çocuklar neyin olacağını öngörmeden gidiyor. Yeşil ışıkta bizim çocuklar temkinli bir şekilde yola çıktıkları halde kırmızı ışıkta geçip çarpıyor. 1.92 promil alkollü olarak şehirlerarası yola çıkıyor. 19 yaşında gepegenç bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Şu anda biz sadece hukuktan aldığı süreyi kendisinin içeride geçirmesini ve her gün sabah kalktığında gepegenç bir kız çocuğunun hayatını bitirdiğini bilmesini istiyoruz" diye konuştu.



'10 GÜN GEÇTİ, KENDİMİZE GELEMEDİK'



İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kavşakta çok kaza olduğunu aktaran Selda Avcı, şöyle dedi:



"Elimizden gelirse buraya yapılacak kavşağa maddi destek olmak ya da diğer öğrencilere yardımcı olmak isteyeceğiz. Ama özellikle istediğimiz Türkiye'deki alkollü araç kullanımına ait cezaların artması ve insanların alkollüyken direksiyon başına geçmekten korkacak kadar büyük bir ceza alması. Çarpan kişinin bu kadar yüksek alkollü olması hem üzücü, hem kahredici. Olayın üzerinden 10 gün geçti, biz kendimize gelemedik."



30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN VİNÇ OPERATÖRÜNE SON GÖREV



İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Ali Ekber Dinçer'in cenazesi toprağa verildi. Olay, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan 3 çocuk babası Ali Ekber Dinçer, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ACILI EŞİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI



Dinçer'in otopsi yapılan cenazesi, yakınları tarafından bu sabah saatlerinde teslim alındı. Dinçer için, Evka 2 Cemevi'nde cenaza töreni düzenlendi. Ali Ekber Dinçer'in iş arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde, eşi Gülizar Dinçer, kızı Meral Dinçer ve oğulları Ertunç ile Erdinç Dinçer uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eş Gülizar Dinçer'in, "Yakışmadı Ali Ekber'im" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlanan Ertunç ile Erdinç Dinçer'e yakınları destek oldu. Ali Ekber Dinçer, kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



SEBZE KAMYONUNDA 34 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ



Antalya'da sebze yüklü kamyonda 32 paket halinde 34 kilogram 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı. İstanbul'dan Antalya'ya turizm sezonu öncesi sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu skunk maddesi getirileceği bilgisini alan ekipler, Antalya hal kompleksine baskın düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen kamyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde 34 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı.



DİREKSİYON BAŞINDA CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ



Konya'da şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, direksiyon başında iken sürekli cep telefonunun ekranına bakıp, telefonuna bir şeyler yazdı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



Görüntülerin bugün Araplar hattında yolcu taşıyan bir minibüste meydana geldiği ileri sürüldü. Minibüs şoförünün bir elinde sürekli cep telefonuyla ilgilenmesi ve zaman zaman diğer elinide kullanarak mesaj yazması yolculardan bazılarının dikkatini çekti. Bunun üzerine o anlar yolcular tarafından kaydeddi. Sürücülerin, cep telefonu kullanması yasak olmasına rağmen minibüs şoförünün, hem yolcuları hemde trafiğe tehlikeyi atması tepkilere neden oldu.



Aydınlatma direğine çarpan otomobilden yola fırladı (2)



YAŞAMINI YİTİRDİ



Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayan İdris Özcan ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



DÜZCE,

