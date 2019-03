Dha Yurt Bülteni-16

BAKAN SOYLU: ÜLKENİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTURMAYALIMİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son 30 yılın terör örgütüne en az katılımı, 2018 yılında yapıldı.

BAKAN SOYLU: ÜLKENİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTURMAYALIM



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son 30 yılın terör örgütüne en az katılımı, 2018 yılında yapıldı. Bugünlere kolay gelmedik. Bunu tekrar geri döndürmek istiyorlar. Sizin verdiğiniz oy, bizi her yerde dik yürüten, odur. Onu bizden esirgerseniz bu ülkenin tekerine çomak sokmak isteyenler, kendilerine fırsat bulur. Ülkenin tekerine çomak sokturmayalım" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Soylu, ayakta kalmaması için Türkiye'nin üzerine gelindiğini söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda da bulunan Soylu, "Afrin'e gireceğimiz zaman Amerika, direkt karşımıza çıktı, 'Girerseniz karışmayız' dedi. Amerika öyle demesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik. Terörün orada kökünü kazıdık. Yapmak istedikleri şuydu; Irak'ın kuzeyi ile Afrin arasında terör hattı kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Buna müsaade etmedik. Buna bu millet müsaade etmedi. Dünyaya mesaj bıraktık. Dedik ki 'Ey dünya, dinle bizi'. Bunu Recep Tayyip Erdoğan söyledi, Türkiye söyledi. 'Bu coğrafyada ben karar vermedikçe kimse oyun kuramaz'. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5- 4'tü. Gezi olayları bitti, yüzde 15'e yükseldi. Bugünden o günlere bakınca bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Üzerimize geldiler, Türkiye'nin ayakta kalmaması için" diye konuştu.



'KASETİ BAŞA SARMAK İSTEYENLER VAR'



Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Soylu, "Geçen gün cezaevinde bir terörist öldü sonra aldılar, bunların vekilleri; Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayacak, sonra da mezarlığa defnedip, tören yapacaklarmış. Diyarbakır Valisi'ni aradım, kesinlikle Diyarbakır Havalimanı'nın etrafında bunların esamesini dahi görmek istemiyoruz. Bu kadar açık ve net. O eskidendi. Aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor. İnsansız hava araçlarımızın altına bir yazılım yapıyoruz, aparat takıyoruz. Bilesiniz ki teröristler bundan sonra değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar. Türkiye güçlü adımlar atıyor. Bu kaseti tekrar başa sarmak isteyenler var. Bugün ülkenin her tarafında huzur var. Tunceli'de, otel odalarında boş yer yok; 2 yılda Venedik gibi oldu Tunceli. Türkiye'nin çok önemli bir meselesini bu millet ile beraber çözdü Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Batı'da ne varsa Güneydoğu'da da o var. Terör örgütlerinin elindeki en büyük kozu elinden aldı" dedi.



'GÖREVİM BELAYI SEYRETMEK DEĞİL ENGELLEMEK'



Konuşmasında CHP, İYİ Parti ve SP'ye eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Bugün belediye meclis üyeliklerine; 325 tane PKK ve HDP iltisaklıyı, 178 tanesinin PKK'dan işlemleri yapılmış insanı koymanın ne anlamı var? CHP koydu, Saadet Partisi koydu, İYİ Parti koydu. Adamın yüzünde meymenet yok yahu. O HDP'nin eş başkanı var, Sezai Temelli, diye bir adam var. 'Kürdistanda biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. 'Kürdistan' diye bir yer var mı yahu? Buna Recep Tayyip Erdoğan 'Yok' diyor, Devlet Bahçeli 'Yok' diyor. Peki Kılıçdaroğlu çıkıp, 'Edepsiz Sezai, senin o lafı ağzına tıkarım' diyebildi mi? Siyasete baş olmak için girip, şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den duydunuz mu, çakma milliyetçiden? Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü 2 milletvekilliği için PKK'ya yaslayan Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Ne oldu yahu? Bunlar akıllarını mı yitirdiler? Biz 94 tane belediyelerini görevden aldık bunların, yanlış mı yaptık? Teröre yardım eden, teröre adam gönderen, para gönderen aldık; 2 yılda oralar şahlandı. Son 30 yılın terör örgütüne en az katılımı 2018 yılında yapıldı. Demek ki doğru adım yaptık. Bu memleketin başına bir bela gelecekse benim görevim onu seyretmek değil, onu engellemektir."



'PKK DİNSİZ ÖRGÜTTÜR'



"Öyle bir tezgah kuruyorlar ki Türkiye'ye, bir bomba taşıyıcısının belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" diye soran Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ben söylüyorum, diye Kılıçdaroğlu, bana hakaret ediyor; bana teşekkür etmesi lazım. Uyuşturucu satıp da parasını PKK'ya gönderen adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Esnaftan haraç toplayıp, o paraları PKK'ya gönderen, karakola bomba atan adamın, Apo için açlık grevi yapan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Neden Erbakan otağını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kurdu? Çünkü PKK'yı gördü. PKK dinsiz bir örgüttür. Oralarda vatandaşlarımızı etki altına alıp, kendi değerlerimizden uzaklaştırmak istediği için adına 'milli görüş' dedi ve otağını oraya kurdu. Şimdi Temel Karamollaoğlu, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile birlikte Şanlıurfa'da gezip, kapı kapı oy istiyor. PKK'nın giremediği Doğu ve Güneydoğu'da 2 temel vilayetten 1'i Adıyaman ve Şanlıurfa. Şimdi köprü oluşturmuşlar. PKK'yı Saadet Partisi üzerinden oraya sokacaklar, inanın içim almıyor. İçim yanıyor. Bugünlere kolay gelmedik. Milyarlarca dolar, binlerce şehit; ilk kez bugün burunlarını çıkaramıyorlar. Bunu tekrar geri döndürmek istiyorlar. Sizin verdiğiniz oy, bizi her yerde dik yürüten odur. Eğer onu bizden esirgerseniz bu ülkenin tekerine çomak sokmak isteyenler, kendilerine fırsat bulurlar. Bu ülkenin tekerine çomak sokturmayalım."



Görüntü Dökümü



---------------------



-Miting alanından detaylar



-Süleyman Soylu'nun miting alanında halka seslenmesi



Süre: 07.24 Boyut: 828 MB



Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Mehmet İNAN/ERDEK, (Balıkesir),



====================================================



Bakan Soylu: Ülkenin tekerine çomak sokturmayalım (2)



SÜLEYMAN SOYLU: BİZ BATI GİBİ DEĞİLİZ



Balıkesir'in Erdek ilçesindeki mitingini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz için destek isteyen Soylu, Suriye sınırında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Soylu, "318 bin 500 Suriyeli, oraya huzur getirdik diye geri döndü. Bizim orada hastanemiz var, hemşiremiz var. Doktorumuz var. Biz batı gibi değiliz. Gittikleri her yeri sömürdüler. Gittikleri yerde yeraltı kaynaklarını ve yerüstü kaynaklarını sömürdüler. Biz 600 yıl Osmanlıyla gittiğimiz her yere hakkaniyet getirdik. Kardeşlik getirdik. Onlar sömürdüler. Biz Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de bugün bizim hastanelerimiz var. Bizim orada savcılarımız var. Hakimlerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız var. Polisimiz, jandarmamız var. 4 bin kilometre karede Allahu Ekber diyen imamımız var. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız" dedi.



"MİLLETİN DEĞİL PKK'NIN VEKİLLERİ"



HDP'li vekillere milletin vekili gözüyle bakmadığını belirten Soylu, "İstanbul'da Taksim Meydanı'nda toplanacaklarmış. Oradan 15 vilayet yürüyüp Apo'nun serbest kalması için Diyarbakır'a kadar yürüyeceklermiş. Bunların vekillerine milletvekili demiyorum. Onlar bu milletin vekili olamazlar. Onlar PKK'nın vekili, terörün vekilidirler. Sizi yürüten adam değildir dedik. Bırakın İstanbul'da Taksim'de yürümeyi, 1 metre sonra polisimiz onları şapa oturttu. Diyarbakır'da burunlarını çıkaramdadılar. Bugün doğu ve güneydoğuda huzur var, kardeşlik var" ifadelerini kullandı.



"PKK'NIN 10 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCUSUNU YAKALADIK"



Uyuşturucuyla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini geçen yıla göre yarı yarıya düşürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Bir günde 7.2 ton esrar, bin 250 kilo eroin, cumhuriyet tarihinde böyle yakalamalar yok. Terör örgütü PKK'nin 10 milyar liralık uyuşturucusunu yakaladık. Şah damarlarını kestik. Bir ton kokain yakaladık. 260 ton bonzaiyle çocuklarımızı zehirleyeceklerdi" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Miting alanından detaylar



-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması



Süre: 06.12 Boyut: 694 MB



Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



===============================



BAŞKAN TÜREL: KAÇMA BÖCEK, CESARETİN VARSA TELEVİZYONA GEL



ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, işadamlarıyla biraraya geldiği kahvaltıda rakibi Muhittin Böcek'e yüklendi. Türel, "Canlı yayında gelsin bana istediğini sorsun dedik ama maalesef buna cesaret edemiyor. Gel istediğin kanalda, istediğin zaman, son iki güne giriyoruz. Antalya'yı tartışalım. Şu damacana suyu bir tartışalım" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) konuğu oldu. Khan Hotel'deki toplantıda BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Menderes Türel, yeni dönemde hedeflediği projelerini anlattı. Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'e yönelttiği dört soruyla ilgili Böcek'e seslendi. Taş'ın sorduğu soruları tekrar eden Türel, Muhittin Böcek'e bu sorulara yanıt vermesi çağrısında bulundu. İl Başkanı Taş'ın Böcek'e net dört soru sorduğunu belirten Türel, şöyle konuştu:



"Birincisi, 'Sayın Menderes Türel sizi televizyonlara davet ediyor. Ama katılmıyorsunuz, neden?' Ama kendisi mitingde 'Ben Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum' diye çok güzel, kulağa hoş gelen laflar söylüyor. Ben de seçimi beklemesin dedim. Niye seçimi bekliyor ki, en güzel mahkeme halkın kantarıdır. Halkın önünde istediği kanalda gelsin bana hesap sorsun. İstediği gazeteciyi de alsın, kendi yandaş gazetecileri de, yandaş televizyonlarını da alabilir. Çok istiyorsa Halk TV'ye çıkarız dedim. Benim korkum yok. Seçimi falan da beklemesin madem bana hesap sormaya geliyormuş, milletin önünde canlı yayında gelsin bana istediğini sorsun dedik ama maalesef buna cesaret edemiyor. Buna cesaret edemediğini ifade ederken de ne diyor, 'efendim şu da çıkmıyor, bu da çıkmıyor.' ya sen boş geç o çıkmıyor, bu çıkmıyor. Sen kendinden sorumlusun. Gel istediğin kanalda, istediğin zaman, son iki güne giriyoruz. Televizyon kanalları Cuma 24.00'ten sonra bitiyor. 48 saatten az kaldı. İster ulusal, ister yerel kanal hangi gazeteciyle istiyorsan gelsin Antalya'yı tartışalım. Şu damacana suyu bir tartışalım. Kaçma Böcek, cesaretin varsa tartışalım."



'GİZLEMESİN, AÇIKLASIN'



İkinci konunun, üç seçimdir gelenek haline getirdiği ve mal beyanını kendi internet sitesinde açıkladığını belirten Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu herkes yapsın diyorum. Herkes yapmalı, çünkü halkın merakına mucip bir şey bırakmamamız lazım. Bizim hayatımızın, özel hayatımız dahil örnek olması lazım. Ha bu benim özel hayatım kimse karışamaz diyorsam, siyasetin içinde olmama gerek yok. Bizim mal varlığımız da halk tarafından en iyi şekilde bilinmeli. Ben açıkladım, bir çekincem yok, Muhittin beye açıkla diyoruz, Muhittin bey, 'Ben zaten büyükşehir belediyesine ilgili makamlara mal beyanımı verdim' diyor. Doğrudur, her seçilen belediye başkanı seçimden sonra kapalı bir zarfı mühürler mal beyanını verir. Ama onun içinde ne yazdığını bir Allah, bir kendi bilir. Kimse bilmez. O gizlilik içeren bir mal beyanıdır. Bu olayı çarpıtmaya çalışması, gizli bir mal beyanının verilmiş olmasından ibarettir ve hala mal beyanını gizlediğinin işaretidir. Gizlemesin, açıklasın. Ne var bunda. Bir taraftan 'Camekanın içinden geldim, tarlanın içinden geldim, traktör kullandım, tarla sürdüm', fakir edebiyatı. Bir taraftan, açıklanırsa acaba emlak kralı olduğunun ortaya çıkmasından mı çekiniyor?"



HDP İLTİSAKLI ADAYLAR



HDP'lilerle yapılan pastane pazarlıklarıyla ortaya çıkan görüşmeler neticesinde HDP iltisaklı bazı kişilerin CHP listelerinde olduğunu belirten Türel, "Çıksaydı CHP il başkanı deseydi, 'Evet biz HDP'yle oturduk pazarlık ettik, 3-5 tane de meclis üyesi verdik.' Nasıl ki İYİ Parti'yle yaptılarsa bu değerlendirebilecek bir husustur kamuoyu tarafından. Ama çıkıp da HDP kontenjanlarından, bebek katili terörist başı Öcalan'a elinde megafonla özgürlük mitingi düzenleyen ve o özgürlük mitingini Apo'ya özgürlük diyen mitingin konuşmacısı ve düzenleyicisi bir kişinin CHP meclis listelerinde yer almasını vicdanım almıyor" dedi.



BÖCEK DE KEFİL Mİ?



Bu konuda CHP il başkanının 'Meclis listesini ilçe belediye başkan adayımız yaptı, sayın Murat Dinç bu arkadaşlarımıza kefil. Ben de arkasındayım' dediğini dile getiren Türel, bu konuda şunları söyledi:



"Yani Apo'ya özgürlük isteyen bir kişinin arkasında ve kefil olduklarını ifade ettiler. Ama Muhittin beyden bugüne kadar bunlarla ilgili bir tek cümle duymadık. Kendisi de kefil mi, Apo'ya özgürlük diyenlerin arkasında mı? Ben seçime üç gün kala sayın il başkanımızın bu söylediklerini özellikle kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunuyorum. İşte bugün terör yandaşları Antalya meclislerine gizli ittifaklar çerçevesinde sızmaya çalışıyor. Sayın Böcek de Apo'ya özgürlük diyen bir kişinin CHP listesinde yer almasından sonra aynı il başkanı gibi 'Ben kefilim' diyor mu demiyor mu? 'Bu arkadaşların arkasındayım' diyor mu, demiyor mu? Terörist posterleri altında paylaşımlar yapanların terörist başına özgürlük diyenlerin CHP listesinde yer almasından sonra bu kişilere kefil olup olmadıklarını açıklaması lazım. Bunu bekliyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Biz Türkler ve Kürtler etle tırnak gibiyiz. ve binlerce yıldır böyle etle tırnak bağı olan Kürt kardeşlerimizle bizi düşman etmenin alemi yok. Biz bu kardeşliği savunuyoruz. Bu sözün ne olduğunu anlamayanlar Menderes Türel'in ailesine baksın, ne olduğunu görürler. Nasıl etle tırnak olunur, eşim Kürt ben Türk. Bunda ne var. Ama siz Antalya'da 3- 5 oy hesabıyla terör yandaşlarını meclise sokarsanız bunun gelecekte çok büyük tehlikeleri yaşama ihtimali olduğunu bugünden söylemek zorundayım."



20 TRİLYONLUK RANT İDDİASI



Menderes Türel, Muhittin Böcek'in kendi ailesine ait bir mülkiyetle belediyeye ait mülkiyeti takas yapmak suretiyle orada en az 20 dairelik ekstra kazanç elde etmesinin nasıl bir kamu vicdanına dayandığını açıklamasının da kamuoyunun beklentisi olduğunu söyledi. Türel, "Bunu açıklasın. Siz belediyenin bir mülkiyetini 18 uygulamasıyla mezarlığın yanına götürüyorsunuz, orada kendinize ait bir mülkiyeti alıyor, belediyenin yüzde 30-40 daha fazla imar rantı olan bir yere kendi mülkiyetinizi taşıyorsunuz. Sayın Böcek cevap versin, bunu yapmamış mı? Bunun yapıldığı aşikar. Efendim hukuksuz mu, hayır hukuksuz olmayabilir ama bu makam imtiyazıdır. Makam imtiyazı kullanarak kendine ait bir mülkiyete 20 trilyon lira ekstra değer kazandırmak kamu vicdanına sığar mı sığmaz mı? Bunu nasıl, neden yaptı, hangi vicdanla yaptı?" diye konuştu.



==== KUTU ====



BÖCEK NE DEMİŞTİ



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e yönelik, "Menderes Türel ile televizyonda canlı yayına çıkmaktan neden kaçıyorsun? Mal beyanını niçin açıklamıyorsun? Makam imtiyazı kullanarak 18 uygulamasıyla kendi arazine rant elde ettin mi? PKK/HDP iltisaklı adaylar konusunda niçin sessiz kalıyorsun? İçine siniyor mu?" diye sormuştu.



Seçim çalışmalarını sürdüren Muhittin Böcek, "Şimdi benim mal beyanım ne haddine bir il başkanının? Daha siyasette yeni onlar. İl başkanının, iktidar partisinin il başkanına yakışanları konuşması lazım. Alt kademe belediye başkanlarının mal beyanları büyükşehir belediyemizde var. Şimdi bizim mal beyanımızla ilgili sıkıntımız olmaz. Son bir haftaya gelmişiz, böyle kafa karıştırmaya çalışıyorlar" demişti.



Başkan Türel'in 'Hodri meydan' diyerek canlı yayına çıkma teklifiyle ilgili de Böcek, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza Kılıçdaroğlu günlerdir, aylardır her gün söylüyor. Demek ki Cumhurbaşkanımız canlı yayına çıkmıyor, mahsur var mı, çıkmayabilir. 913 mahallemiz, 19 ilçemiz var, gece- gündüz demeden, o ötekileştirilmiş köylülerimle beraberim" yanıtını vermişti.



Makam imtiyazı kullanarak 18 uygulamasıyla kendi arazine rant elde edip etmediği yönündeki soruya "Benim hayatım boyunca 107 dönüm tek tapu Mustafa Böcek adına yerim var, sıkıntı yoktur" yanıtını veren Böcek, Böcek, "Biz bu konuları geçmiş insanlarız. Onları büyüklerimiz konuşur, bana da yakışmaz" diye konuşmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Başkan Türel'in gelişi



Salondan detay



Türel'in konuşması



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



======================



İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta(2)



BAKAN YARDIMCISI ERSOY, ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTU



Van'ın Erciş ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kafede gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Ersoy, ilk Doğu hizmetine atandığında, çocuklarının henüz küçük olduğunu ve görev yerine korka korka panzerlerin arasında geldiğini anlattı. Bakan Yardımcısı Ersoy, "35 yıldır bu coğrafyada yaşamak, hayatını bu topraklarda devam ettirmek zorunda kalan insanlar köyünü kaybetti, aşını kaybetti, suçsuz insanlar hayatlarını kaybetti. 13-14 yaşında kuzenleriniz, akrabalarınız kandırıldı, dağlara gönderildi ve onların acı haberini aldınız. Bunları anlattığımızda birileri anlamak istemiyordu. 15 Temmuz tarihinde yaşadığımız dünyanın en alçak, en adi ihaneti ile karşı karşıya kaldık. 40 yıldır büyüttüğümüz, beslediğimiz, silahımızı, devletin her türlü imkanlarını topunu, tüfeğini teslim ettiğimiz görevlilerimiz Amerika'dan aldıkları bir talimatla, burayı işgale hazırlanıyorlarmış. İki şeyi anladık. O gece yapılan bir darbe teşebbüsü değildi. Türkiye'yi işgal ettirme hareketiydi" dedi.



Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve kurum amirleriyle birlikte yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Ersoy, ilçeden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------



-Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un bir cafede gençlerle buluşması



-Bakan Yadımcısı Ersoy'ın konuşması



-AK Parti seçim bürosunu ziyaret etmesi



-Detaylar



BOYUT: 198 MB - SÜRE: 3 DK 38 SN



Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)



GÖRÜNTÜLER'VAN



===========================



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ESNAFLARI ZİYARET ETTİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi camisinde kıldığı öğlen namazının ardından esnafları ziyaret etti. Çınarlı ve Hükümet Caddesi üzerindeki esnafları gezerek, 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlı hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılanan Şentop, zaman zaman kahvehanelere de girerek burada oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede çay, simit ve peynir ikram edilen Şentop, ikindi namazı sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup ardından Çerkezköy ilçesine geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Şentop'un camiden çıkışı



-Vatandaşlarla sohbet etmesi



-Bir kahvede ikram edilen simit ve peynirden yemesi



-Esnafı ziyaretleri



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



===========================



ÜZERİNE VİNÇ DEVRİLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI



DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasında, üzerine vinç devrilen işçi İbrahim Duran (32) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duran, tedaviye alındı.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Kocabaş Mahallesi'nde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Ham mermer taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle, fabrika işçisi İbrahim Duran'ın üzerine devrildi. Sağ bacağı vincin altında kalan Duran, sıkışarak yaralandı. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vincin altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise Duran'ı hayatta tutmak için müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Duran, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duman, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Üzerine vinç devrilen işçiden görüntü



İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yapması



Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=========================



Hastane çatısından atlayarak, intihar etti (2)







PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ



Adana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi. Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Çağlar ÖZTÜRK-ADANA/DHA



===============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi

Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı