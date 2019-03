Dha Yurt Bülteni -16

MERSİN'DEKİ 'CİNSEL TACİZ' DAVASINDA TUTUKLAMA ÇIKMADI, MAHKEME SALONU KARIŞTI ADANA'da, E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen M.D.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

MERSİN'DEKİ 'CİNSEL TACİZ' DAVASINDA TUTUKLAMA ÇIKMADI, MAHKEME SALONU KARIŞTI







ADANA'da, E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen M.D.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Aile ve avukatların tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Tutuklama bekleyen aile bireyleri ve avukatlar, karara mahkeme salonunda ve koridorlarda tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişi, 'Hakim istifa' sloganları attı.



Şu an Mersin'deki lisede eğitim gören E.S., 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeni ile görüştü. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kur'an kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam M.D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.



Yargılanmasına, olayın meydana geldiği Pozantı'ya en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Tarsus'taki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan M.D., ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrası intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen E.S., kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.



'ARTIK KELİMELER BİTTİ'



M.D.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık M.D.'nin katılmadığı duruşmada; mağdur E.S., annesi A.S. ve babası R.S. ile tarafların avukatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Sanığın yeniden tutuklanmasını isteyen E.S., "Bir çocuk tacize, tecavüze maruz kalmamalı. Bu kabul edilemez. Artık kelimeler bitti. Sanığın tutuklanmasını istiyorum" dedi.



'KIZIMIN HAYALLERİ GİTTİ'



Anne A.S. ise kızının yalan söylemediğini dile getirerek, "Benim kızımın hayalleri gitti. Benim kızım neden yalan söylesin? Hayatı, okul yerine neden mahkeme salonlarında geçsin? Suçlu neden elini, kolunu sallayarak geziyor? Burada bir ana ağlıyor. Suçlu tutuklansın, cezalandırılsın, gözyaşlarım dinsin" diye konuştu.



Baba R.S. de sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.



Adli Tıp raporlarının, mağdurun ifadesini desteklediğini dile getiren ailenin avukatları ise tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasını talep etti.



TUTUKSUZ YARGILAMAYA DEVAM KARARINA TEPKİ



Ailenin avukatları, ayrıca duruşma sırasında daha fazla sorun yaşamaması için E.S.'nin dışarı çıkarılmasını talep etti. E.S. de mahkeme başkanına, "Psikolojim yeterince bozuldu. Daha fazla devam etmesini istemiyorum" diyerek, salondan çıktı. Sanık M.D.'nin avukatı da ek savunma yapılabilmesi için süre istedi.



Mahkeme heyeti, 5 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı. Sanık M.D.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına ve duruşmanın 25 Nisan'a ertelenmesine hükmedildi.



Mahkeme heyetinin kararı üzerine tutuklama bekleyen aile bireyleri ve avukatlar, tepki gösterdi. E.S.'nin kuzeni olduğu öğrenilen kişi, mahkeme salonunda, "O adam şerefsiz bir adam. Tutuklayın onu" diye bağırdı. Hareketlilik mahkeme koridorlarında da sürdü. Yaklaşık 500 kişi, 'Hakim istifa' sloganı attı.



'ADALETTEN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIK'



Adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Semra Kabasakal, "Bugün gerçekten acı bir gün. Bu kadar baskıya, bu kadar desteğe rağmen eğer bu mahkeme tutuklamayı gerçekleştirmediyse artık adaletten şüphe etmeye başladık. Çocuğumuza zarar verecek. Çocuğumuz şu anda çok kötü durumda. Eğer bu tutuklama devam edecekse ve sonucunda beraat söz konusu olursa istismarcıların yolu açılacaktır. Artık insanlar rahatlıkla çocuklara zarar verebilecektir. Mahkemelerin bunu düşünmesi lazım" dedi.



'ARTIK ADALET İSTİYORUZ'



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ise "Aslında biz çocukların yaşadıkları bu durumla ilgili çok üzülüyoruz. Kişinin mesleğinin önemi yok. Bu kişi aslında bizim inandığımız ve güvendiğimiz bir alanda çocuklara yakınlaşmış ve bu mesleğe de çok büyük bir zarar vermiştir. Bir kişi bizim inançlarımıza da zarar vermiştir. Çocuğumuz tertemizdir, çocuğumuz cesaretin bir timsalidir. Çocuğumuz bizim geleceğimizdir. Çocuklar bizim vatanımızdır. Ülkenin insanları şunu diyor; 'Çocukları hep birlikte koruyalım. Çocuklara hep birlikte güzel gelecekler sunalım'. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocukları koruma seferberliğidir. 25 Nisan saat 13.30'da, burada hazır olacağız adalet için. Bugün sanığın avukatı yerine başka bir avukat gelmiştir, bir erteleme çıkmıştır. Bir strateji olmuştur, uzamıştır. Bunun ne sebeple olduğunu bilemiyoruz; ama biz artık adalet istiyoruz" diye konuştu.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sakinlik çağrısı yaparak, konuyu Meclis'e taşıyıp, takipçisi olacaklarını söyledi.



BROŞÜR DAĞITIRKEN TEPKİ GÖREN GENÇ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU







İSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da Twitter hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' mesajıyla '#İyikiVarsınYusuf' hashtag'ine destek verdi.



İstanbul Pendik'te, Bayburtlu Yusuf Özoğul, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi. Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" şeklinde sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Parti'li takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi.



'BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER'



Broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren kadınla yaşadıklarını anlatan Yusuf Özoğul, "Cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim. Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir 'eyvallah' der çıkardık. Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum" dedi.



BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI, 1587 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta buldukları tarihi eserlere alıcı arayan M.Y. ve oğlu H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1587 parça tarihi eser ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde M.Y.'nin kaçak kazı sırasında bulduğu tarihi eserlere alıcı aradığı ihbarını alınca harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, M.Y.'nin elindeki eselerin bazılarını Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyaret Mahallesi'nde oturan oğlu H.Y.'nin evinde sakladığını tespit etti. Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y. ve oğlu H.Y. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda bin 409 sikke, 55 yüzük, 1 kadın başı figürü, 1 vazo, 1 metal şahin figürü, 1 küçük hayvan heykelciği, 1 at figürlü nal, 2 tunçtan yapılma insan figürü, 1 hayvan dişi fosili, 2 delikli taş, 3 toprak kase, 1 çift taraflı hayvan figürü bulunan metal parça, 109 muhtelif tarihi obje olmak üzere toplam 1587 parça tarihi eser ile hilti ve boşluk bulma cihazı ele geçirildi.



ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT



Şüpheliler, tarihi eserlerle birlikte sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.



EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINAN ARACINA 5 YIL SONRA KAVUŞTU



TÜRKİYE'nin farklı illerinden çalınarak, Suriye'ye götürülen 9 araç Türk polisinin Afrin bölgesinde yaptığı çalışmalar neticesinde bulunarak, sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 2014 yılında evinin önünden çalınan arabasına kavuşan Hataylı çiftçi Münir Yıldız, "Biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Allah devletimize zeval vermesinö dedi.



Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Afrin'de Türk polisi tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen yol kontrolleri ve uygulamalarda Türkiye'den çalınarak Suriye'ye geçirildi tespit edilen 9 araç ele geçirildi. Hatay, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Denizli gibi illerden çalınan araçlar, polis ekipleri tarafından bulunarak Türkiye'ye getirilen araçların sahiplerine haber verildi.



"BİZ UNUTMUŞTUK, DEVLETİMİZ UNUTMAMIŞö



Aracını teslim almak için Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne gelen hırsızlık mağdurlarından Münir Yıldız (33), aracının yaklaşık 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki evinin önünden çalındığını söyledi.



Aracının yıllar sonra bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Yıldız şöyle konuştu: "Bir sabah kalktık baktık ki araç yok. Emniyete haber verdik, Allah onlardan razı olsun, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Biz de çok araştırdık ama meğer Türkiye'de değilmiş Suriye'deymiş. Allah devletimizden razı olsun. Çok mutluyuz." diye konuştu. Sahipleri farklı illerde bulunan diğer araçlar da önümüzdeki günlerde teslim edilecek.



DİDİM'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI



AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik gerçekleştirilen drone destekli operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonda M.D., F.P., İ.G., R.A., Y.A., K.Ö., D.A., M.G., T.D., Y.A., B.Y., E.Ç., V.B. ve G.G. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 20.80 gram esrar, 4 tabanca, 58 mermi, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çok sayıda düzenek ve 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi (2)



TOPRAĞA VERİLDİ



Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, karayoluyla memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Burada evinin önünde karşılanan Mustafa Kekilli için daha sonra Adana Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Pozantı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Çay ile ailesi ve sevenleri katıldı. Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli, cenazenin defnedilmesinin ardından katılanların taziyelerini kabul etti.



OĞLUNA KİTABI SEVDİRMEK İÇİN 1 YILDA 219 HİKAYE KİTABI OKUDU



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Melek Kahraman, oğlu 6 yaşındaki Barış Kahraman'a kitap sevgisini aşılamak için 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.



Sarıgöl'de yaşayan Melek Kahraman, Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokuluna giden oğlu Barış Kahraman'a kitap sevgisi kazandırmak için geçen yıl Kütüphane Haftası'nda anlamlı bir etkinliğin startını verdi. Melek Kahraman, oğlu Barış Kahraman ile birlikte geçen yıldan itibaren düzenli bir şekilde Sarıgöl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Melek Kahraman, oğlu Barış Kahraman'a 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu. Melek Kahraman, "Çocuklar, evde anne babaların kitap veya gazete okuduklarını gördüğünde okuma alışkanlığı kazanmakta. Ben 1 yılda 219 çocuk kitabı okudum. Oğlum da dinledi. Çok yararını gördüm. Artık sürekli kütüphaneye gitmeyi istiyor" dedi.



Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık, 1 yılda 219 kitap okuyan anne Melek Kahraman ve oğlu Barış Kahraman'a çeşitli hediyeler verdi.



