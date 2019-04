Dha Yurt Bülteni-16

DENİZLİ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDENİZLİ'nin geçen 20 Mart'ta 'da 5.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Acıpayam ilçesinde bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

DENİZLİ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



DENİZLİ'nin geçen 20 Mart'ta 'da 5.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Acıpayam ilçesinde bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.01'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Sansıntı, Acıpayam ve çevre ilçelerde de hissesildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



DENİZLİ,



===========



TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışıp yaralanansürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dedebağı Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden bir firmada tıbbi satış mümessili Abdülkadir Güleroğlu'nun kullandığı 34 BRT 525 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Güleroğlu ile tır şoförü Erbağ yaralandı. Güleroğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki araç sürücüsü de ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Güleroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tır şoförü Erbağ'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza yerinden görüntü



-Hurdaya dönen otomobilden görüntü



-Yolda temizleme çalışması yapan ekiplerden görüntüx



-Kaza yapan araçların görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



======================



HASTANENİN CEPHESİNDEKİ YALITIM MALZEMESİ YANDI



İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın 17.15 sıralarında, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemesi bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında hastanenin duvarında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Yangın anından alevli görüntü(cep telefonu)



-İtfaiyenin çalışmaları



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



==========



SİVAS BELEDİYESİ'NDE YENİ BAŞKAN HİLMİ BİLGİN GÖREVE BAŞLADI



SİVAS'ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti'den Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin mazbatasını alarak görevine başladı.



Sivas Adliyesine giderek mazbatasını alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin için, Adliye Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törene AK Parti Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerini Sivas'a yakışır bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Seçim sürecinin huzurlu ve Sivas'a yakışan bir şekilde geçmesinde emekleri olan bayta sayın valimize, emniyet müdürümüz ve emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatına, seçim kurullarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde geçmesi noktasında, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak çevreci bir seçim kampanyası yürüten tüm siyasi partilere de arıca teşekkür ediyorum. Milletimiz kararını verdi, son sözünü söyledi. Bundan sonra bize önümüzde ki 5 yıl boyunca, Sivas'ımıza, milletimize ve hemşehrilerimize daha iyi nasıl hizmet yaparız bunun gayretinde olacağız. Yola çıktığımızda verdiğimiz söz gibi az konuşup çok çalışarak, ben değil biz anlayışı ile ortak akıl ve istişare ile inşallah bu güzel şehre daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde olacağız" dedi.



Bilgin, konuşmanın ardından Sivas Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şennur Aksu Çalık'tan mazbatasını aldı.



'BİZİM DERDİMİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEKTİR'



Mazbata töreninin ardından Sivas Belediyesi'ne gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i burada görevde olan Sami Aydın karşıladı. Hilmi Bilgin ve beraberindeki çok sayıda partili daha sonra başkanlık makamına geçti. Devir teslim töreni sırasında vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. Belediye başkanlığı makamında düzenlenen törenle görevi devralan Hilmi Bilgin, bu zamana kadar yapılan hizmetlerden dolayı eski başkan Sami Aydın'a teşekkür ederek, "Başkanımızdan görevi devralmak üzere geldik ve sizlerin huzurundayız. Başkanımız 10 yıl boyunca Sivas'a büyük hizmetler yaparak Sivas'ın çehresini değiştirdi. İnşallah bizler de AK Parti belediyeciliğinin daha iyi örneklerini Sivas'ta göstererek, bu güzel şehre daha iyi hizmet nasıl veririz bunun derdini ve mücadelesini vereceğiz. Bu noktada en büyük destekçilerimiz dün olduğu gibi bugünde milletimiz olacak. Bizim derdimiz Sivas'ımıza ülkemize ve milletimize hizmet etmektir" dedi.



Görevini devreden Sami Aydın ise, "Bugün yeni bir umut, yeni bir başlangıç için buradayız. Elbette her şeyin bir başlangıcı ve sonu oluyor. Bugün Hilmi bey başladı ama bilmeli ki bunun sonu da olacaktır. Aynı anlayışla bundan 15 yıl önce biz başladık ve bu gün bırakıyoruz. Önemli olan gerçekten size güvenen ve inanan, size oy veren insanları mahcup etmemektir. Biz AK Parti belediyeciliğini bu şekilde anladık. Sivasımıza sayısız eserler bırakarak bugün bu bayrağı çok değerli arkadaşım Hilmi Bilgin'e teslim etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Sivas Belediye Başkanı Bilgin hizmetlerinden dolayı Sami Aydın'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.



Görüntü Dökümü:



-Mazbata programından görüntüler



-Belediyede düzenlenen devir teslim töreni



-Yeni ve eski başkanların konuşmaları



-Gösterilen yoğun ilgi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



==============



ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANI DÜNDAR, MAZBATASINI ALDI



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Parti'li Ensar Dündar, Çukurca Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.



İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine, AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, belediye meclis üyeleri, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayını geçerek, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Dündar, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçip görevi, kayyum atanan Kaymakam Temel Ayca'dan devraldı.



Görevi Başkan Dündar'a devreden Kaymakam Ayca, ilçeye yaptığı hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Kaymakam Ayca,"İnsanlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirmeye gayret ettik. Altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Geri kalanı da yeni başkan Ensar bey tamamlayacak. Biz Çukurcalıları sevdik, Çukurcalılar meslek hayatımda unutmayacağıma anılar bıraktılar" dedi.



'ÇUKURCAYI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'



Ensar Dündar ise, seçim boyunca kenlerine büyük destekler veren MHP İlçe Başkanı ve teşkilatına teşekkür etti. Dündar, "Çukurca için güzel bir sonuç oldu. Belediye'ye kayyum atanan Kaymakamımızın ilçeye büyük hizmetleri oldu. Çok güzel projelere imza attı. Kendisine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum.Seçimi geride bıraktık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Çukurca'da çok daha güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



CEP TELEFON KAMERASI



-AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar



-Dündar'ı tebrik eden partililer



-Kayyum Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile görüşen Dündar



-Dündar'ın kısa açıklaması



-Kayyum Başkan Vekili Kaymakam Temel Ayca'nın açıklaması



HAKKARİ



======================



ADIYAMAN'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU



ADIYAMAN'de Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu.



Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emine Uyumaz Cami'nde düzenlenen mevlit programına; Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile polisler ile şehit yakınları katıldı.



Camide ikindi namazının ardından mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Mevlit sonunda cemaate lokum ikram edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Mevlit okutulması



Dua edilmesi



Lokum dağıtılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



=========================



ÇORUM'DA ÜNİVERSİTELER ARASI HALK DANSLARI YARIŞMALARI BAŞLADI



ÇORUM'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları 30 üniversiteden, 42 takım ve 1550 öğrencinin katılımı ile başladı. Etkilikte, öğrenciler halay çekti.



Hitit Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları organizasyonu kapsamında Çorum'a gelen katılımcılar, Gazi Caddesi saat kulesinde toplanıp, kortej eşliğinde kent meydana yürüdü. Katılımcılar, kent meydanına kadar davul zurna eşliğinde yörelerine ait figürler sergiledi. Meydanda toplanan ekip Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'ncü yıl dönümünü halaylarla kutladı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlattı. Milli Mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100'ncu yıl dönümünde bizler de toplumun duyarlılığına, farkındalığına katkı sağlamak amacıyla gençlik halayını organize ettik." dedi.



Görüntü Dökümü:



-Öğrencilerin yürümesi (DRONE ile detay)



-Halay çekmeleri



-Zinnur Gerek ile röp.



Öğrenciler yakın çekim



Detaylar



(SÜRE: 2. 45 Dk ) (BOYUT579 )



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,



===================================



ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLADI



İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 10'uncu Alaçatı Ot Festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, sınırları aşarak yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapmaya başladı. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı stantları gezen ziyaretçiler, Alaçatı lezzetlerine hayran kaldı.



Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 4-7 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da festivali görmeye gelen ziyaretçiler, organik ürünler ve doğal lezzetlerle buluştu. Çeşitli yenebilir Alaçatı otlarının satıldığı stantlar, Alaçatı otları ile yapılan yöresel yemekler ve çeşitli el ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



Alaçatı Ot Festivali'nin sadece Çeşme'ye değil, yarımadaya, hatta İzmir'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getirdiğini söyleyen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yarımada genelinde yüzde 100 doluluk yakaladıklarını ifade etti. Bu festivalin Urla'yı da Seferihisar'ı da doldurduğunu dile getiren Oran, "Bütün bölgeye yararı olan bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl festivalin teması pazı otu. Açılışı yaptık. Yarın kortej yürüyüşü var. Cumartesi Yeni Türkü ve Cenk Bosnalı konserimiz var. Mutfak çalışmalarımız ve botanik çalışmalarımız olacak. Yemek yarışmaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu festival turizm sezonumuzun da açılışı olacak. Herkesi yeryüzündeki cennet Çeşmemize bekliyoruz" dedi.



Festival süresince 1200'den fazla stantta yaklaşık 3 bin civarında katılımcının alışveriş yapacağını söyleyen Ekrem Oran, ilçede tüm otel ve restoran rezervasyonlarının dolduğunu belirterek tüm Alaçatı'da festival coşkusunun yaşandığını dile getirdi.



OTLAR TEZGAHLARI SÜSLEDİ



10'uncu Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden yüzlerce tur otobüsü ile, çok sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Çeşme'ye gelen Mısırlı bir grup da festivalin ilk gününde Alaçatı'yı gezme fırsatı bulan turistlerden oldu. Alaçatı'yı çok sevdiklerini dile getiren Mısırlı turistler, "Geçen yıl festivalden çok güzel fotoğraflar görmüştük ve bu festivale gelmek istedik. Hayalimiz gerçek oldu" diye konuştu. 10. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın teması 'pazı otu' olarak belirlenirken, bu otla yapılan yiyecekler ve yöresel yemekler de satılmaya başlandı. Çeşme'de oturan ve her yıl festivalde kendi yaptığı yemekleri satışa sunduğunu söyleyen Sevil Çanacık, tezgahındaki lezzetleri şöyle anlattı:



"Tezgahımızda Ege'nin meşhur otlarından yapılmış lezzetler var. Deniz börülcesinden yapılmış salata, enginar dolması, pazı sarması, arapsaçı kavurması, fırında tahinli cevizli kabak, enginarlı pilav, sadece buraya özel tahinli karanfilli cevizli ve elmalı enginar tatlımız var. Bu tatlının yapılışı şöyle; dış yaprakları ayıkladıktan sonra çanağı alıp tencereye yerleştirdim. Biraz kaynattıktan sonra kara suyunu döktüm. Her çanağa biraz şeker serpip tekrar kaynattım. Sonra karamelize ettiğimiz elma ve tarçını çanakların içine yerleştirdim. Son olarak da tahinle ve kaymakla servis ettim."



Alaçatı'da 25 yıldır yaşadığını söyleyen Eşref Tunç da sarmaşık otundan, karabaş otuna, arap saçından turp otuna çok çeşitli bitkileri toplayıp sattıklarını belirtti. Isırgan, radika, kekik çeşitleri ve pazının sayısız faydası bulunduğunu anlatan Tunç, "Şevketi bostan böbrek dostudur. Enginarımız karaciğer dostudur. Deniz börülcemiz iyot yönünden zengin bitkidir. Karabaş otu damar açıcıdır. Kekikler yemeklere lezzet verir. Sarmısak binbir derde devadır. Gün geçtikçe insanların doğal ürünlere merakı artıyor. Ben 25 senedir burdayım, festivalin kurucularından sayılırız. Herkesi festivalimize bekleriz" dedi.



Festivale doğal bitkileri yakından görüp satın almak isteyenlerin dışında turistik gezi yapmaya gelenler de oldu. Büşra Karıç, "Ben festivale aradığım aşkı bulmaya geldim. Bir bakacağım. Hoşuma giden birşey bulursam alırım" diye konuştu.



Festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak. Festivalin ilk günü Alaçatı bitkileri tanıtılırken Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi'nde Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verdi. Festivalin ilk günü Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Gökçen Adar'ın pazı otuyla yaptığı yemek performansı ile sona erdi.



Festival korteji yarın saat 13.00'de başlayacak. Festival süresince zeytinyağ ve sağlık konulu söyleşilerin yanı sıra Ot Dergisi yazarları Dündar Hızal, Selçuk Erdem, Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşileri gerçekleştirilecek. Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.



Yeni Türkü konseri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da müzikseverleri buluşturacak. Festivalin en kalabalık günü olması beklenen 6 Nisan Cumartesi günü Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi ziyareti ve sakız fidanı dikimi yapılacak. Festivalin son günü olan 7 Nisan Pazar günü ise, en güzel ot yemeği yarışması gerçekleştirilecek. Ödül töreni ile 10'uncu Alaçatı Ot Festivali sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Festivaldeki stantlardan genel ve detay görüntü,



-Otlar ve stantlardaki ürünlerden görüntü,



-Müzik gruplarının gösterileri ve ziyaretçilerden görüntü,



-Vatandaşlarla röp,



-Belediye Başkanı Ekrem Oran ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ/ Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



===================



İNGİLİZ İPLİK ÜRETİCİSİ, BURSA'DAKİ 50'NCİ YILINI İNOVASYON MERKEZİ AÇILIŞI İLE KUTLADI







İNGİLİZ iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılını Bursa'da yapılan İnovasyon Merkezi'nin açılışı ile kutladı. Türkiye'de tek, dünyada 3'üncü olan merkezde telekomünikasyon ve tıp başta olmak üzere birçok sektöre iplik üretilecek.



Dünyanın en eski iplik üreticilerinden biri olan İngiliz iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılında, Bursa'daki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) bulunan fabrikasına ek olarak İnovasyon Merkezi inşa etti. Kuruluşunun 50'nci yılında açılışı yapılan İnovasyon Merkezi yaklaşık 2 milyon dolara mal edildi. Coats CEO'su Rajiv Sharma, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü olarak Bursa'ya inşa edilen İnovasyon Merkezi'nin, Türkiye'den dünyaya inovasyon üreteceğini dile getirdi.



'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK FABRİKALARDAN BİRİ BURSA'DA'



Şirketin 260 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sharma, "Dünyadaki en büyük iplik üreticilerinden biriyiz. İplikleri sadece kumaş ve ayakkabı gibi ürünler için değil, bunun dışında daha da geniş bir yelpazede gaz, petrol, telekomünikasyon ve tıp alanında da kullanmak üzere üretim yapıyoruz. Bursa'daki invoasyonun önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde günlük yaşantınızda kullanacağınız ürünlerin temel maddesini üretecek bir merkez haline gelmesini amaçlıyoruz. 1952 yılında ilk fabrikamızı İstanbul'da açtık. İstanbul'daki fabrikamız sadece ipik üretiyordu. Bu fabrikayı 50 yıl önce Bursa'ya taşıdık. Bundan dolayı 50'nci yılımızı Bursa'da kutluyoruz. Dünyadaki en büyük fabrikalardan biri Bursa'daki bu fabrika. Üstk teknoloji ürünlerin iplikleri burada üretiliyor. Dünyada 3 adet inovasyon havımız var. Bunlardan bir tanesi de bugün Bursa'da açıldı. Amacımız; yeni sanayi alanları için yeni ürünler üretmek, yeni materyaller bulmak, yeni kimyasal bileşenler oluşturmak, günümüzde karşılaştığımız çok karmaşık gibi görünen sorunların çözümünü bulmak" dedi.



"HÜKÜMET BİZLERE YARDIMCI OLUYOR"



Asya ve Avrupa arasında köprü olması sebebiyle İnovasyon Merkezi'nin Bursa'da kurulduğunu dile getiren Rajiv Sharma, "Bizim için Avrupa ve Asya pazarı büyük bir pazar. Bununla beraber çok önemli mühendislik yeteneklerinin de bulunduğu merkez Bursa. Sanayi açısından büyük bir merkez. Üniversitenin olması bizim için büyük bir avantaj. Burada önemli yetenekler eğitim alıyorlar. Türkiye ile çok güçlü bir tarihi geçmişe sahibiz. Türkiye şu an çok istikrarlı bir ülke. Hükümet bizlere çok yardımcı oluyor. Bu konuda bizlere iyi bir yapı sağladı. Küresel her yerle iletişim olanağına sahip olduğumuz bir yer. Bundan dolayı Bursa'yı tercih ettik" diye konuştu.



Üretilen ipliklerin sadece kumaş ve ayakkabı sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirten Sharma, "Biz daha çok geleceğe dönük çalışıyoruz. Geleceğe odaklanmış durumdayız. Bundan dolayı da karbon, çelik gibi farklı hammaddeler üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Karbon kompozit maddeler bu inovasyon merkezinin temelini oluşturacak. Karbon kompozitin dışında son derece hafif maddeler ve bununla beraber koruyucu giysiler konusunu da bu inovasyon merkezinde gerçekleştireceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------------



-İnovasyon merkezi tanıtım videosu



-İnvasyon merkezinden detaylar



-Coats CEO'su Rajiv Sharma röportajı



-Genel detaylar



Süre: 05.43 Boyut: 641 MB



Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada!

Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı

Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti

Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı