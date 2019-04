Dha Yurt Bülteni -16

BİBER GAZLI, BIÇAKLI KAVGAYI ZABITA AYIRDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada, tarafları zabıta ekipleri ayırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada, tarafları zabıta ekipleri ayırdı.



Olay, öğle saatlerinde İskele Camisi önünde meydana geldi. Cadde karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki kişi, kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve tokat kavga edenlerden biri, biber gazı sıkarak bıçak çıkardı. Çevrede bulunan zabıta ekibi, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ayrılan iki kişi bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



NİZİP'TE, DOLU VE SELİN NEDEN OLDUĞU ZARAR TESPİT EDİLİYOR



Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı ve sağanağın neden olduğu zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı. Nizip'te dün öğleden sonra dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Dolu yağışı birçok araca zarar verdi, sağanak ise sele neden oldu. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların hasar gördüğü ve bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu selde 2 fabrikanın ise çevre duvarı yıkıldı. 3 araç ise sel sularına kapıldı. Yağışlar, ekili arazilere de zarar verdi.



Gaziantep Büyükşehir ve Nizip Belediyesi ekipleri, selin neden olduğu tahribatla ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmanın ardından zararı tespit edilen çiftçilere ve vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.



SEÇİMİ KAYBEDEN MUHTAR, MUHTARLIK BİNASINI BOŞALTTI



Bursa'nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde şok yaşadı. Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasını boşalttığını gördü.



Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti.



Muhtarlık binasından içeriye girdiğinde büyük bir şok yaşadığı belirten Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, "İki aday olarak seçime girdik ve seçimlerde Burhaniye mahallesi sakinleri beni tercih etti. Dün mazbatamı alarak göreve başladım. Kaymakamlıktan mührümüzü ve binamızın anahtarını aldıktan sonra muhtarlık binasına geldim. İçeride sadece belediyemizin verdiği bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu. Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum. İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık" dedi.



KARABÜK'TE POLİS HAFTASI KUTLAMASINDA OFF-ROAD GÖSTERİSİ



Karabük'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlamalarında yapılan off-road gösterisi nefes kesti.



Karabük'te Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde Karabük Bisiklet Derneği, Müzekent Motosiklet Kulübü ile Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyelerinin polis yelekleriyle ve araçlarıyla kortej geçişi alkışlarla izlenirken, 2 arazi aracı drift attı. Kent Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cem Yelep, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar, polis anne ve babalarının önünde selam verdi. Törende öğrenciler şiirler okudu.



Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, "Kurulduğu günden bu yana kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaretle ve fedakarlıklarla yerine getiren kahraman Türk polisi devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ettiği kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde kanını ve canını feda ederek şehit olmaktan çekinmemiştir. ve bundan sonra da asla çekinmeyecektir" dedi.



Konuşmaların ardından kent meydanının yan tarafında boş alanda özel olarak hazırlanan parkurda off-road gösterisi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlattığı gösteride ilk araçta yardımcı pilot olarak yer alan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ben de küçük bir heyecan olsun diye dahil oldum. Çok heyecanlıydı, hoşuma gitti, güzeldi. Gerçekten heyecan verici, güzel bir spor." diye konuştu. Vatandaşlardan bazıları bariyer gerisinden bazıları da su tankerinin tepesinden gösteriyi izledi. Nefes kesen gösteri 1 saat sonra sona erdi.



DOĞUM GÜNÜNDE BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU



Cumhur ittifakı'nın adayı olarak AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör, 54 yaşına girdiği gün başkanlık mühürünü alarak, göreve başladı.



Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Hayrettin Güngör daha sonra belediye binasına geçti. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanlarının da katıldığı törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün bu mazbatayı aldığımızda Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Biz, oy veren ve vermeyen bütün hemşehrilerimizin başkanı olacağımızı söz vermiştik, bu sözümü tekrarlıyorum. Biz, herkesin belediye başkanı olacağız" dedi.



Konuşmaların ardından Hayrettin Güngör'ün genel sekreterliğini yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nce belediyeye hibe edilen 3 aracın teslimi yapıldı. Ardından makamına geçen Hayrettin Güngör, belediyenin mührünü eski başkan Fatih Mehmet Erkoç'tan teslim aldı. Güngör ise, göreve başladığı gün olan 10 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirtirken, Erkoç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Hayrettin Güngör, Erkoç'u belediyeden uğurladıktan sonra makam koltuğuna oturup göreve başladı.



İNCİ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÖKLERİ KURUTULANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, terör örgütleriyle mücadelelerin sürdüğünü belirterek, "Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.



10 Nisan Polis Günü, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İnci, polislik mesleğinin temelinde sevgi, saygı ve fedakarlık olduğunu söyledi. Vatan topraklarında yaşayan her vatandaşın can ve mal emniyetinin kendilerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkmak için de çalıştıklarını kaydeden Doğan İnci, şunları söyledi:



"Polis teşkilatı olarak terör örgütlerine operasyonlarımı devam etmektedir. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Her türlü ihanetin bedeli bir bir sorulacaktır. Narkotik ile amansız mücadelemiz devam etmektedir. Takiplerimiz sonucunda uyuşturucu satıcıları sokakta, sevkiyatçıları ise çevre yolların da bir bir yakalanmış ve yakalanmaya devam etmektedir."



Doğan İnci, konuşmasının ardından törene katılanlara teşekkür etti. İnci, polis üniforması giyerek törenlere katılan down sendromlu çocuklarla da yakından ilgilendi. Şehir konvoyuyla sona eren kutlama törenine; emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



BİLAL ERDOĞAN, ŞANLIURFA'DA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK'lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.



Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca (TGSP) Şanlıurfa'da düzenlenecek 'Genç STK'lar istişare toplantısı için TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Bilal Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Beyazgül'e başarı dileyen Erdoğan'a, Başkan Beyazgül tarafından tespih hediye edildi.



MESCİTTEN YARDIM KUTUSU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA (GÖRÜNTÜ EKİYLE)



Adıyaman'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Mescitte görevli kişiler, yardım kutusunun bir kişi tarafından çalındığını fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım kutusunu Y.U.'nun çaldığını saptadı. Polisler, Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.



