DHA YURT BÜLTENİ - 16

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (4)

BAKAN KURUM: KARADENİZ İÇİN EYLEM PLANI AY SONU TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da selden etkilenen Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "18 Haziran günü Trabzon'umuzun Araklı ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle bugün itibariyle 7 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız kayıp, 2 vatandaşımız da yaralı ve hastanede tedavileri sürüyor. Diğer taraftan yapmış olduğumuz tespit çalışmaları çerçevesinde şu an itibariyle 9 tane yıkık binamız var. 13 binamız ağır hasarlı durumda. 11 binamız da hafif hasarlı olarak tespit edildi. İlgili tüm bakanlıklarımız tüm birimlerimiz valiliğimiz koordinasyonunda çalışmamızı sürdürüyoruz ve vatandaşımızın yaralarını sarmak adına da yapılması gereken tüm çalışmayı yapıyoruz" dedi.

'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILAR TAŞINACAK'

Bakanlıklarının koordinasyonunda iklim değişikliği ile ilgili mücadele çerçevesinde bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Çalışmamızda artık bu ay sonu itibariyle son safhaya geldik. İşte küresel iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle hem ülkemizde hem dünyada yaşanan yağmurlar seller heyelanlar ve afetler artık şiddeti ve sayısı artmakta. Bizde ülkeler olarak iklim değişikliği ile ilgi mücadele noktasında tedbirler almak durumundayız zorundayız. Bu çerçevede bilhassa Karadeniz bölgesinde yaşanan hem sel, heyelan ve bu afetlere karşı şehirlerimizin, köylerimizin ilçelerimizin alt yapısını güçlendirmek adına tedbirler alacağız. Daha önce o dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binalarımız artık duramaz hale geldi. O yüzden eylem planının en önemli projesi şudur; Tüm Karadeniz bölgesinde ki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illeri öncelikli illerimiz bu illerimizdeki şehrin içinden gecen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci ve üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bir ay içerisinde bu tespitlerin tamamlanmasına müteakip bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle bu dört ilimizde dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın taşınması amacıyla konutlar üretecekö diye konuştu.

Vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, taşınma, kira yardımı verilerek taşınmanın yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşımızın hem can hem mal güvenliğini korumuş olacağız. Açıkçası biz bu depremler kadar, artık bu doğal afetlerin sellerin heyelanların da Karadeniz bölgesi için önem arz ettiğini hep birlikte görüyoruz yaşıyoruz. O yüzden de bu tedbirleri daha da artırarak almak durumundayız. Bu tedbirleri alacağımızı buradan yine tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorumö dedi.

'4 İLDE EYLEM PLANI AY SONU HAZIR'

Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planını tamamlanmış ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illerimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içerisinde tamamlayacağız. İnşallah bu dört ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına taşıma sürecini ve yeni inşaatların yapım sürecini de bu yıl içerisinde başlamak istiyoruz. Bu işe ilişkin simülasyon da yapıyoruz. İklim değişikliğinin bu etkisinden kaynaklı taşınması gereken binaların tespiti ve taşınmasını hemen yapacağızö diye konuştu.

'OKUL BİNASI KALKACAK'

Selde zarar gören okul binası ile ilgili soru üzerine Bakan Kurum, "Okulumuzu da buradan kaldıracağız. Buradaki dere güzergahı üzerinde hayatı vatandaşımızın hem mal hem can güvenliği taşıyan ne kadar bina varsa ki bu iki derenin birleşim noktası, buradaki binaların tamamını bu bölgeden kaldıracağızö şeklinde konuştu.

Hidroelektrik santrallerinin (HES) doğal dengeyi bozduğu iddiaları ile ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum şunları söyledi:

"HES'ler bizim bakanlığımız görev kapsamında değil. Tarım Orman Bakanlığı'mız görev kapsamında. Bakanımız daha net cevap verecektir. Ancak yapılan projelerde tüm mühendislik

Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı. Hastanede kaldırılan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlama, Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Tütünlü Köyü'ne bağlı Servere Yaylası'nda bugün öğle saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaylada koyun sürüsüne çobanlık yapan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, arazide cinsi henüz bilinmeyen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta hafif ticari araç TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu üzerinde Yağdonduran mevkisinde yaşandı. Kangal'dan Ulaş ilçesine seyir halindeki A.K. (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanında bulunan eşi Yeter Erdoğan(70) ise yaralandı. TIR sürücüsü A.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaşamını yitiren sürücü Hüsnü Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Yaralı Yeter Erdoğan ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Elazığ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Malatya Caddesi göle döndü. Biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca, trafikte aksamalar yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi.

Mahsur kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.Y.'yi (50) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlenen A.Y., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde ise terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan D.S.'nin (44), nüfusuna kayıtlı olduğu Söğütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini alan ekipler, önlem aldı. Oluşturulan kontrol noktasında D.S., durdurulan otomobilinde gözaltına aldı. D.S. işlemleri için karakola götürüldü.

Mezarlıkta betona dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu

ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

Kentte Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

İNCELENECEK

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karaman'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kentte, sokaklarda uyuşturucu hap satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, M.F.A. ve U.Z., Karaman'a getirdikleri hapları sattıklarını tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonla M.F.A. ve U.Z., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.A.'nin kendisini görüntüleyen gazetecileri doğru bakıp eliyle müstehcen hareket yapması dikkat çekti.

Tokat'ta, 4-6 yaş grubu çocuklara 'din ve ahlak bilgisi' eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde başlattığı Yaz Kuran Kursları kapsamında Tokat'ta 4-6 yaş grubu bin çocuk, din ve ahlak bilgisi eğitimi almaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama Tokat'ta 17 Haziran günü start aldı. Kent merkezinde 179 cami ve kuran kursunda, 3 bin 250 çocuk din eğitimi almaya başladı. Din eğitimi alanlar arasında bulunan 4-6 yaş grubu bin çocuk da ailelerinin teşviki ile kurslara katılıyor. Camilerde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı müfredata göre okul öncesi din ve ahlak bilgisi eğitimi alıyor.

4-6 yaş grubu çocuklara kadın din görevlileri eğitim veriyor. 6 yaş üzeri erkek çocuklara erkek, aynı yaş grubu üzeri kız çocuklara ise kadın din görevlileri eğitim veriyor.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, "Okul öncesi dediğimiz çocuklarımıza da Kuran eğitimi de veriyoruz. 4-6 yaş grubu çocuklarımıza boyama, eğlence ve kulak dolgunluğu dersleri ile sureleri öğretiyoruz. Gelecek nesillerimizde, din eğitimini almış, din öğretimini güzel bir şekilde yapmış, camisini bilen, evini bilen, anne ve babasına saygı duyan onlara karşı iyi davranmayı bilen, komşusu ile iyi geçinen, vatana, millete, dine, diyanete, devlete yararlı bir şekilde nasıl bir gelecek oluştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Öğrenimin sürekli olduğunu hatırlatarak, öğrenmenin sürekli iş olduğunu hatırlatarak, çocuklarımızı camilerimizdeki kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

'AHLAKİ DEĞERLERE AĞIRLIK VERİYORUZ'

4-6 yaş grubu çocuklara ahlaklı bireyler olmaları için eğitim verdiklerini belirten din görevlisi Betül Gökçe de "Çocuklarımıza özellikle ahlaki değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kuran-ı Kerimi, Allah'ı, Peygamber efendimizi, camiyi ilk etapta yavrularımızın gönlüne yerleştirirsek, bu çocuklarımızın ilerde de daha güzel ahlaklı, yetişkin bireyler haline döneceğine inanıyoruz. O yüzden temel olarak okul öncesinde de ahlaki değerlerimize daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda büyümesini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızın buralarda hem arkadaşlık çevresi gelişir, hem de değerler eğitimiyle etrafımızda bulunana kötülüklerden korunabilirler" diye konuştu.

