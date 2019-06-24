DHA YURT BÜLTENİ - 16

Tehlikeli madde deposu yandı, itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Olay Kartepe Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit ve Yahya Kaptan İtfaiye ekiplerinden destek ekipler gönderildi. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilglii çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından drone görüntüleri

Uzaktan gözüken dumanlar

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 kişi yaralandı

KARAMAN'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polisin aracına çarptıktan sonra otomobilini terk edip kaçan sürücü yaralı Yasin Yavuz, 200 metre ileride saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ali Çağlar (32), yönetimindeki 70 BE 643 plakalı sivil araçla devriye görevi yaptığı sırada kavşakta Yasin Yavuz'un (36) kullandığı 07 BZL 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Çağlar, mesai arkadaşı Arif Kandemir, otomobil sürücüsü Yasin Yavuz, yanındaki Uğur Taş(21) ve Ömer Çetin(27) yaralandı. Kazanın ardından Yasin Yavuz aracını terk edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracını terk edip kaçan yaralı Yasin Yavuz ise yaklaşık 200 metre ileride saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı. Yasin Yavuz da başka bir polis aracıyla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansa yaralıların alınışı

Kaza yapan araçlardan ve olay yerinden detay

Yakalanan Yasin Yavuz'un polis aracı ile hastaneye götürülüşü

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ateş (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobille Ali Ateş yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücüsü M.Z.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kaza yapan motosiklet

Kaza yapan otomobil

Kaza yerinden detay



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Yesemek karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 SG 232 plakalı otomobil ile Kadir Atabey'in (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kadir Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in cenazesi inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza sonrası otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kaza yerinde jandarma güvenlik önlemi

Kaza yerinde jandarma arama yapması

Olay yeri inceleme çalışması

-Cenazenin araca yüklenmesi

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

Yolun açılmasını bekleyen kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'de meydana geldi. Osman Şaşmaz yönetimindeki 02AL 794 plakalı otomobille Orhan Şimsek yönetimindeki 33 PT 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Şaşmaz ile otomobillerdeki Ramazan Turhan, Emin Turhan, Murat Kara ve Yusuf Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza karışan araçlar

-Polis ekiplerin çalışması

-Araçlardan yola savrulan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı

Bursa'da Uludağ'a kamp yapmaya giden Arnavutluk vatandaşı 4 turistten 2'si, zirve tırmanışının ardından inişe geçtikleri sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı 2 turist, olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutluk'tan Bursa'ya gezmeye gelen Arlinu Salihu, Advar Xhabafti, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar, dün Uludağ tırmanış gerçekleştirdi. Geceyi zirvede kurdukları kampta geçiren 4 turist dağcı, bu sabah Göller Bölgesi'ne dönmek üzere inişe geçti. kayalık bölgede birbirlerine tutunarak indikleri sırada gruptan 2 dağcı, kayarak yaklaşık 5 metre yük seklikten düştü. Olayda Arlinu Salihu ve Advar Xhabafti'nin ayak ve kafalarında kırıklar oluşurken, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından yaralılara ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı turistler, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeye indirildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı dağcılar tedavi altına alındı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ekipler tarafından getirilmesi

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Balta (30) yönetimindeki 16 PB 567 plakalı minibüs, seyir halindeyken, iddiaya göre ara sokaktan önüne çıkan Suriye uyruklu sürücü Muhammed E. (14) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Muhammed A.(12) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılardan görüntüler

-Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Harran'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Halil Göçer (36) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Harran'ın Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Göçer ile Demirbaş ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş, silahla vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Göçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göçer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: ŞANLIURFA,

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Cipin çarptığı anne ile kızı öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Fatsa ilçesi, Kurtuluş Mahallesi mevkii, Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve kızı, ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Saniye ile kızı Nisa Nur Tezin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ferudun ALTUNTAŞ/ FATSA(Ordu),

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Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, D-130 yolu Değirmendere Mahallesi Cumhuriyet Sitesi önünde meydana geldi. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dursun Ali O.'ya Karamürsel ilçesi yönünden gelen Sinan G. yönetimindeki 71 DH 836 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dursun Ali O.'ya yaşamını yitirdi. Dursun Ali O.'nun cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sinan G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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