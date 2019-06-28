DHA YURT BÜLTENİ-16

1)VÜCUDUNA YAPIŞAN KENEYİ KENDİ ÇIKARAN ÇOBAN, ÖLDÜ

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Ahmet Sarigene (30) hayatını kaybetti.Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi fark ederek çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarigene, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane morgundan görüntü

-Ölen çobanın fotosu

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,

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2)HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE UNUTULUNCA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı. Genç kızlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu, öğlen tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip çıktı. Binanın 2'nci katında kapıların kilitlenmesi sonucu 2 kursiyer mahsur kaldı. Genç kızları almaya gelen aileleri, çocuklarının mahsur kaldıklarını öğrenince Tahsin Yolcu'ya telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileler, müdüre ulaşamayınca itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri 2'nci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, binanın 2'nci katındaki pencereye merdivenli araçla ulaşıp, mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Kurtarılan 2 öğrenci, ailelerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Halk Eğitim Merkezinde mahsur kalan öğrenciler

-İtfaiyenin gelmesi

-Merdivenli araçla kızların tek tek indirilmesi

-İtfaiyeciler ve polis eşliğinde gençlerin ailelerine teslim edilmesi

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya),

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3)AFYONKARAHİSAR'DA ANTİK YUNAN İYON BAŞLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 adet antik Yunan İyon Başlığı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesine bağlı Saltık Köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet antik Yunan İyon Başlığı ele geçirildi. Eser incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.

Gözaltındaki 10 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu ile çekilmiş Yunan İyon Başlığı görüntüsü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

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4)OKULUN BAHÇE DUVARINI PET ŞİŞELERLE ÖREN ÖĞRETMENLERE BAŞARI BELGESİ

Van'ın Erciş İlçesi Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, çevre bilincine dikkat çekmek için 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Derekent İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılıken, 10 bin pet şişe de Derekent İlkokulu'nun bahçe duvarında kullanıldı. Projenin mimarı olan öğretmenler, 9 günlük ramazan bayramını 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi ve gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre olan ihata duvarını, kum doldurdukları 10 bin pet şişe ile örererek tamamladı. Yapılan bu çalışma büyük taktir topladı.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in öğretmenler için verdiği kahvaltıya katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, hazır bulunan Sıtkı Kürüm İlkokulu öğretmenleri Yusuf Aktaş ve Özge Özen'e başarı belgesi verererek teşekkür etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "İlçemizin Derekent Mahallesi'nde yapılan çok önemli proje için bir araya geldik. Öğretmen arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanmızın himayesinde yürütülen sıfır atık projesine çok önemli bir katkı sunmuşlardır. Çevre bilincinin oluşması açısından bunu çok önemli buluyorum ve öğretmen arkadaşlarıma yaptıkları bu çalışmlarından dolayı çok teşekkür ediyorum"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pet şişelerle duvar örme görüntüsü

-Çocukların pet şişelere kum doldurma görüntüleri

-Kaymakamın konuşması ve başarı belgesi vermesi

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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5)VALİ ÖKSÜZ LGS ŞAMPİYONUNA ALTIN, İKİZ KARDEŞİNE BİSİKLET HEDİYE ETTİ

KARS Valisi Türker Öksüz, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Adil Karadağ ile 469.8066 puan alan ikizi Yunus'u ödüllendirdi. Adil Karadağ'ın başarısıyla Karslıları gururlandırdığını belirten Vali Öksüz, hedeflerinin 1'incilerin sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Sarıkamış İlçesine 51 kilometre uzaklıkta olan 170 hane ve bin 150 nüfuslu Armutlu köyünde yaşayan Gülcan-Hacı Karadağ çiftinin 4 çocuğundan 2'nci sırada olan ikizlerinden Adil, 565 LGS 1!incisinden biri oldu. İkizi Yunus ise Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve yabancı dildeki tüm soruları doğru yanıtlarken, matematikten 3 yanlış, 1 boş, fen bilimlerinden ise 1 yanlış cevapla toplam 469,8066 aldı. Vali Türker Öksüz, LGS şampiyonu Adil, kardeşi Yunus ve ailesini makamında misafir etti. İkizlerle birlikte anne Gülcan, Baba Hacı Karadağ ile Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karadağ, Armutlu Ortaokulu Müdürü Muammer Arslan'la görüşen Vali Öksüz, "LGS'de başarılı olan öğrencimizi ağırlamaktan gurur duyuyorum. Adil, 500 tam puan alarak Türkiye 1!incileri arasında yer aldı. Bu, bizim için tüm Karslı hemşehrilerimiz için çok büyük gurur verici bir olay. Bu yüzden öğrencimizin başarısını kutluyorum" dedi.

LGS ve diğer sınavların başarının ölçülmesinde önemli kriterler olduğunu hatırlatan Vali Öksüz, 1!incilerin sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi. LGS'de Adil Karadağ ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Kemal Can İldiz'in de şampiyon olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, Kars'ın LGS'de 2 şampiyonu olduğunu belirtti. Adil'i altın ve kitap sediyle ödüllendiren Vali Öksüz, "Adil'i biz bugün mütevazi bir hediyeyle ödüllendireceğiz ama bana göre Adil, Kars'a, Kars halkına çok büyük bir hediye verdi, bizi gururlandırdı. Bütün Türkiye'de 1'inciler arasına girerek çok büyük gurur yaşattı kendisini tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

Adil Karadağ'ın ikiz kardeşi Yunus'a bisiklet armağan eden Vali Öksüz, "Yunus tam puan alamadı ama O da çok başarılı bir öğrenci. İmtihan şartlarında muhtemelen heyecandan 4 yanlışı yaptı. O da belki bugün 1'inci olarak karşımıza gelecekti ama biz onu yine 1'inci olmuşçasına kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Kardeşiyle birlikte sabah erken kalkarak ders çalıştıklarını söyleyen Adil Karadağ, "Ben kendime milleti için gece-gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldım" dedi.

LGS şampiyonu Adil ile ikizi Yunus Karadağ'a hediyelerini teslim eden Vali Türker Öksüz, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten detaylar

-Vali Türker Öksüz'ün konuşması

-Adil Karadağ'ın konuşması

-Valinin bisiklet ve hediye vermesi

-Hatıra fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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6)BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festivalde düzenlenen kortej yürüyüşüne sahipleri, boğaları ile birlikte katıldı.

Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Artvin Valiliği önünde düzenlenen festivalin açılış törenine, Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterilerin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe sahipleri, boğaları ile katıldı. Caddede yürütülen boğalar, ilgi gördü. Bazı vatandaşlar boğalarla fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.

Şenlikler, ödüllü boğa güreşleri ile sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Festival alanı detayları

-Halk oyunları gösterileri

-Boğaların kortejde yürütülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-

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