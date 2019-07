DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü

Konya'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken (56) de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada traktöre binen Hüseyin Ö., çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan yaralı şüpheliler ise Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Talha ışığı gördü

İZMİR'de doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve yaşıtları gibi koşup oynayabilmek için hayırseverlerden destek bekleyen 11 yaşındaki Talha Kokdaş, özel bir göz hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı. Sol gözünün zamanla yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması beklenen Talha, şimdi çok sevdiği Fenerbahçe takımının maçına gideceği günü bekliyor.

İzmir'de yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Şükran Kokdaş'ın en küçük çocuğu 11 yaşındaki Talha Kokdaş, geçirdiği ameliyatlara karşın sağ gözü ile hiç göremezken, sol gözü ile yüzde 20 oranında görebiliyordu. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların da operasyonu riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya, DHA'nın bu konudaki haberinin ardından İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. 2 Temmuz Salı günü yapılan ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü.

'BUNDAN SONRA KİMSEYE İHTİYACI OLMAYACAK'

Ameliyatın başarıyla tamamlandığını anlatan anne Şükran Kokdaş, ilk muayenelerinin yapıldığını ve her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Talha'nın sağ gözü hiç görmezken, sol gözünün ise yüzde 20 gördüğünü belirten Kokdaş, "Çok şükür ameliyatı iyi geçti ve giderek iyileşmesi artacak. Tedavisi sürüyor. Dikişleri de alınınca çok daha iyi olacak. Doktorumuza minnettarız. Talha daha önce hep benimle gezmek zorundaydı. Ama artık kendisi herşeyi başaracak. Her yere kendi gitmek istiyor. Bundan sonra kimseye ihtiyacı olmayacak" dedi.

Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu 5'nci sınıf öğrencisi Talha Kokdaş ise, "Ben çok mutluyum. En kısa sürede kendi başıma parka gitmek istiyorum. Bisiklet ve paten sürmek istiyorum. İnşallah İstanbul'a, çok sevdiğim Fenerbahçe'nin maçını izlemeye de gidebilirim. Bugün hediye formalarım geldi. Beni iyileştiren herkese teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz" diye konuştu.

MERCEK DÜZELTİLDİ VE GÖZÜN ARKASI TEMİZLENDİ

Talha'yı muayene ettikten sonra, yeni eğitim-öğretim döneminde görme engelliler okuluna değil de ağabeyinin okuluna gidebileceğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Talha ağabeyi ile aynı okula gitmek istiyordu. Bunu gerçekleştireceğimize söz vermiştik. Mercekte aşağı doğru hareketlenme vardı. Cerrahi operasyonla hem merceği düzelttik, hem de gözün arka kısmını temizledik" dedi.

Kanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantası bulunup, teslim edildi

Bursa'nın İznik lçesinde, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ın eşi Karen Blumenschein'in alışveriş yaptığı sırada kaybolan çantası, esnaf tarafından bulunarak teslim edildi.

Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, eşi Karen Blumenschein ile birlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçiçi Miras Listesi'nde bulunan İznik'e geldi. Turistlik gezi kapsamında ilçenin tarihi yerlerini gezen büyükelçi ve eşi İznik çinisine ise hayran kaldı. Girdiği bir dükkanda çininin yapımını uzun uzun inceleyen büyükelçi ve eşi, ayrıca Nilüfer Hatun Çini Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Daha sonra büyükelçinin eşi Karen Blumenschein, Kılıçaslan Caddesi'nde bulunan yün satan bir iş yerine girdi. Buradan alışveriş yapan Blumenschein çantasını almadan iş yerinden ayrıldı. Durumu farkeden işyeri sahibi Süleyman Ferik, yanına aldığı çantayı bir başka dükkanda alışveriş yapan büyükelçi ve eşine teslim etti. Karen Blumenschein, çantasını kendisine teslim eden Süleyman Ferik'i iş yerinde ziyaret ederek teşekkür etti. Yaşadığı olayı anlatan dükkan sahibi Ferik, "İş yerime geldi. Yün çoraplar çok hoşuna gitti annesine ve ailesine çok sayıda çorap aldı. Daha sonra çantasını unuttuğunu fark ettim. Bir çini dükkanında alışveriş yaptığını gördüm. Çantayı teslim ettim" dedi.

Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Nisan 2018 tarihinde Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan yayalara kadın sürücü N.S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şevket Tunç (84) ve Hatice Çevik hastaneye kaldırıldı. Şevket Tunç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü N.S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. N.S. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden Şevket Tunç'un yakınları, kazada ağır yaralanan Hatice Çevik ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık duruşmaya gelmedi. Kazayı gördüğünü iddia eden bir tanığın dinlenmesinin ardından, sanığın tutuksuz yargılamasının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Hayatını kaybeden Şevket Tunç'un yakınları, kazanın yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Kayıtta, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların, bir otomobilin çarpmasının ardından savruldukları görülüyor.

Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti

Adapazarı'nda, çorbacıda çorba içtikten sonra çağırıp, bindiği taksicinin bıçak zoruyla parasını gasbeden M.D. (28) yakalandı.

Dün saat 03.00 sıralarında Adapazarı Atatürk Bulvarı'ndaki bir çorbacıda çorba içen M.D., çorbacının telefonuyla Yenicami taksi durağından taksi çağırdı. Gelen taksiye binen M.D., şoföre Erenler ilçesine gideceğini söyledi. M.D., taksi Erenler'de tenha bir yere girdikten sonra şoförü bıçakla tehdit ederek üzerindeki parayı gasbetti. Taksiden inen M.D. kaçtı.

DAHA ÖNCE DE TAKSİCİNİN PARASINI GASBETMİŞ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin hırsızlık ve gasp suçlarından 27 suç kaydı bulunan M.D. olduğunu belirledi. M.D., Adapazarı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Geçen yıl da bir taksi sürücüsünü parasını gasbettiği belirtilen M.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri

TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Yoğun ilgiyle izlenen gösteri, nefes kesti.

Of Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan parkta gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 8 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Of semalarındaki gösterisi nefes kesti. Gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden kayalık ve çimenlik alanda oturarak izledi.

Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak ilçe sakinlerine seslenen pilotlar, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da el sallayarak pilotlara karşılık verdi. Gösteriye katılan bazı vatandaşlar dua ederken, bazıları da duygu dolu anlar yaşadı.

Türk Yıldızları, Pazar günü ise Trabzon'un Toklu Mahallesi sahil mevkiinde gösteri uçuşu yapacak.

