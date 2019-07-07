DHA YURT BÜLTENİ -16

Şehit Uzman Onbaşı Şevik, Adana'da son yolculuğa uğurlandı

Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tedavisine devam edilen Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, bugün saat 13.30'da uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Şevik için Adana Sabancı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kent prokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Bekar olan şehidin annesi Dilek Şevik ile babası Zafer Şevik'in, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Dilek Şevik, kızına sarılıp, "Ağabeyinin arkasından ağlamayacaksın. Güçlü olacaksın. Oğlumu getirdim, bakın" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Zafer Çevik'in ise oğlunu son yolculuğa uğurlarken, gözünü Türk bayrağına sarılı tabutundan ayırmadığı görüldü. Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Can ÇELİK/ADANA,

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Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı



Antalya'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında, hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CEP TELEFONU)

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Yaralılara müdahale

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Ermenistan Dostluk Platformu üyelerinden Nemrut Dağı'nda barış çağrısı

Ermenistan Dostluk Platformu üyeleri, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı zirvesinde barış çağrısında bulundu.

Aralarında Ermenistan eski milletvekili Aragats Ağoyan'ın da bulunduğu Ermenistan Dostluk Platformu üyesi 40 kişilik grup öğleden sonra Nemrut'a geldi. Buradaki heykelleri inceleyen, fotoğraf çeken ve halay çekip eğlenen grup üyeleri, dünyaya barış çağrısında bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği Ermeni grup adına konuşan eski milletvekili Aragats Ağoyan, amaçlarının dünyada barış ve kardeşliğin pekişmesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Nemrut Dağına hayran kaldık. Gençlerin burada davul zurna eşliğinde halay çektikleri sırada çok heyecanlandım. Bir an buradaki heykellerin canlanacağını düşündüm Eskiden atalarımız burada beraber yaşamış, bizler de onlar gibi tüm dünyada barış içerisinde kardeş olarak beraber yaşamalıyız."

Platform üyeleri Nemrut gezilerinin ardından Diyarbakır'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nemrut Dağı

-Halay çeken gurup

Eski vekil ile röp.

Heykellerini görülmesi

-Nemrutteraslarının gezilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

