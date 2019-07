DHA YURT BÜLTENİ - 16

Siverek'te anız yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili tarlalara sıçrayan anız yangınında 400 dönüm ekili buğday kül oldu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Mahalle sakinleri traktör yardımıyla yangının diğer ekili alanlara sıçramasını engelemek için büyük mücadele verdi. İtfaiye ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla söndürülen yangında 400 dönüm ekili buğday yanarak kül oldu.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5)

ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİ

Bursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.

BURSA,

Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken, ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi, yatın botuna aldı, ardından 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, önce yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip, Çeşme Marina'ya getirdi. 'Giada' isimli yatın bakım ve onarımı için karaya çekildiği öğrenildi.

Hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiyeci moloz yığının altında kaldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiye personeli, üzerine molozların devrilmesi sonucu yaralandı.

Saat 01.00 sıralarında, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı TIR, İmamlar Mahallesi'ndeki Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ahırın çatısı ve duvarının bir bölümü, içerisinde bulunan 5 büyükbaşın üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur üzerine moloz yığının devrilmesi sonucu yaralandı. Moloz yığınının altından kalan Uğur, meslektaşları tarafından kurtarılarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ahırdaki 5 büyükbaş da kepçe yardımıyla kurtarıldı. Hayvanlardan 3'ünün bacağında kırık olduğu belirlenerek, veteriner tarafından tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede panik anı kameralarda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesinin Acil Servisi yanında meydana geldi. Hastanenin enerjisini sağlayan jeneratör, elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başladı. Büyük gürültüyle çalışan jeneratörden çıkan dumanları da görenler, panikle kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tüfekle vurularak öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) toprağa verildi. Oğlu Ahmet Alkan'ı genç yaşta toprağa veren Ümmü Alkan'ın, "Ben doyamadım, doysun kara topraklar" diyerek feryat etti.

Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan M.Ö. (Mehmet Öztürk), 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı ağır yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölen amca- yeğen için bugün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmet ve Süleyman Alkan'ın cenazeleri, Kocadere Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze töreninde Süleyman Alkan'ın eşi Azize Alkan ile Ahmet Alkan'ın annesi Ümmü Alkan, gözyaşı göktü. Anne Ümmü Alkan'ın "Dayanacak gücüm kalmadı Ahmet'im. Ben doyamadım Ahmet'ime, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi yürekleri dağıldı. Öğle namazın sonrası kılınan cenaze namazının ardından amca yeğenin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan M.Ö.'yü yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 13 yaşındaki Saliha Kayış yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Mimar Sinan ve Şeyh Şamil caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahar Ünsal (29) yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobil ile Osman Kayış (42) yönetimindeki 41 AT 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki araç refüje çıkarak durabildi. Kazada, 41 AT 966 plakalı otomobilde bulunan Saliha Kayış yaralandı. Kayış, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kaza sonrası her iki araçtaki ve çevredeki insanların panik anı da saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcak havadan bunalan tatilciler ve ada halkı kendilerini denize atarken, Avşa Adası'nın serinletici denizinde yüzdü.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adaıs'nda vatandaşlar termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şu günlerde serinlemek için soluğu denizde alıyor. Avşa Adası'nda tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 oranında doldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Tekirdağ'dan ve Türkiye in çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmaranın gözdesi Avşa Adası'nı tercih ediyor. Bu doluluktan memnun olan otel sahipleri adanın turizmin temmuzun ilk haftası başladığını ve bundan sonra kurban bayramına kadar bu dolulukla gideceğini belirtti.

