DHA YURT BÜLTENİ - 16

Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildi

Bursa'da, 7 ay önce kendisini terk eden hamile eşi Göksel Değerli'yi (29), Kayseri'de bulup tabanca ile ağır yaralayan, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) ise, öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli (31) adliyeye sevk edildi.

2 çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay önce 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Değerli'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, eşini telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi, Ersu sokakta, başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Değerli'nin tedavisi sürüyor.

'YANINDA İSMİNİ BİLMEDİĞİM BİR ERKEK VARDI'

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Beşir Değerli sorgusunda, eşiyle 13 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları olduğunu söyledi. Değerli, "Aramızda bir sorun olmadığı halde evi terk etti. Çocuklarımın annesiyle konuşmak için onu çok aradım. Kayseri'de olduğunu duydum. Bir süre sonra eşime telefonla ulaşarak kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bursa'dan eşimle konuşma için geldim. Yanında ismini bilmediğim bir erkek vardı. Göksel bana hakaret edince ben de ruhsatsız tabancamı ateşledim" dedi.

Beşir Değerli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Değerli, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorusu üzerine pişman olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------

Cinayet şüphelisinin sağlık kontrolüne getirilişi

Cinayet zanlısının sorulara sessiz kalması

Diğer görüntüler

Süre: 1.48 Boyut: 202 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ

==================

İşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılar

BURSA'da, tekstil fabrikasının işten çıkardığı 130 çalışanı iş yeri önünde eylem yaptı. İşçiler, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürerken, firma yetkilileri ise fabrikanın kapanacağı, çalışanların bu nedenle işten çıkarıldığını belirtti.

Kestel ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasından çıkarılan 130 çalışan ve Teksif Sendikası Bursa Şubesi yöneticileri fabrika önünde eylem yaptı. Ankara Yolu Caddesi'nden yürüyen işçiler, ellerinde dövizler taşıyıp, "Patron şaşırma, sabrımızı taşırma", "Tazminat hakkımız, söke söke alırız" sloganları atıp, fabrika önüne geldi. Burada açıklama yapan Teksif Sendikası Bursa Şubesi Sekreteri Hakan Ünsal, firmanın 30 Haziran 2019 tarihinde kapandığını belirterek, "Kapanış verilmiş ancak iflas verilmediği için arkadaşlarımız hem maaş hem de tazminatları konusunda mağdur edildi. İflas kararını vermiş olsalardı, çalışanların içeride 2 aylık maaşları vardı. Onları da talep edebilecektik. Ama iflas yerine kapanış vermişler. Bizim buradaki sıkıntımız, bu firmada 6 aylık, 1 senelik hatta 20 senelik çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın tazminatları içeride. Patronlarından randevu talep ediyoruz, Ancak patrona ulaşamıyoruz. Şu anda burada muhatabımız yok. 130 kişinin mağduriyeti var. Bütün arkadaşlarımın hepsinin kredi, kira borcu birikti. Ne maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarıyla ilgili bize bir ödeme planı sunuldu. Buradaki arkadaşlarımızı, sendikalı oldular diye sendikal haklardan yararlandılar diye cezalandırılıyor. Sendikalı olmak anayasal haktır. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyoruz. 130 arkadaşımızın kıdem tazminatını eğer işsizlik fonundan alabilirsek, büyüklerimiz bize bu şekilde yardım edebilirse çok memnun oluruz" dedi.

4 AYLIK BEBEĞİYLE EYLEME GELDİ

Fabrika önünde yapılan eyleme 7 aylık kızı Pınar'la katılan Nilüfer Köşelioğlu, çocuğuna mama almaya parasının olmadığını söyleyerek, "4,5 senedir burada çalışıyorum. Çalışıyoruz ama bize maaş veren yok. Zaten yılbaşından itibaren maaşlarımız düzgün alamıyorduk. Son 2 aydır da hiç alamıyoruz. Benim bebeğim olduğu için yarım gün çalışıyordum. Hakkımı alamıyorum. Hakkımızı istiyoruz, tazminatımızı istiyoruz, ihbarımızı istiyoruz. Hakkımız dışında bir şey istemiyoruz. Her türlü mağduriyetimiz var. Çocuğumla geldim buraya. Oradan buradan borç istiyorum. Çocuğuma mama yediriyorum ama şu an mama almaya bile param yok. Fazla bir şey istemiyorum. Hakkımı istiyorum" diye konuştu.

'YETİMLERİMİN HAKKINI YİYENE ALLAH SORSUN'

Fabrikada 8 yıl çalıştıktan sonra işsiz kalan Zeynep Şimşek, "Biz sendikaya girdikten sonra bize kumpas kuruldu. Burası sendikayı kabul etmedi. Benim ikiz çocuklarım var. Eşimi kaybettim. Şu an hiç maaşım yok. Ben iki çocuğa bakıyorum ve evimde hiç huzur kalmadı. İşsizlik maaşı da alamıyoruz. buraya gelmek için komşularımdan para aldım. Yönetimden irtibata hiç geçilmedi. Biz yıllık izne çıkarıldık. Ayın 1'inde iş başı yapacaktık, geldiğimizde kapatmışlar. Hiçbir açıklama yok. Biz bunu mu hak ettik. Bizi mağdur ettiler. Benim o yetimlerimin hakkını yiyene Allah sorsun" dedi.

Kalabalık fabrika önünde bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Eylem yapan işçiler yürümesinden

-Sloganlardan detay

-Teksif Sendikası Bursa Şubesi Sekreteri Hakan Ünsal açıklama

-İşçilerden röportaj

-Annesi ile eyleme gelen 7 aylık Pınar'dan görüntüler

-Detaylar

Süre: 05.06 Boyut: 572 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa),

===============

Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayda eski vekilin oğlu da tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol aşiretine mensup iki aile arasında çıkan, 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan eski milletvekili Zülfikar İzol'un oğlu Bozan İzol tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Siverek'e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada Hakkı, Zozan, Meral ve Musa Serhat İzol ile yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarptığı Rıdvan Buluş ve Serdar Delen'in hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına Bülent, Cihan, Cemal, Ferman, Mehmet ve Yusuf Rojhat İzol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay günü kavgaya karışan ve kaçtığı belirlenen eski Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un oğlu Bozan İzol, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Siverek Adliyesi'nde sevk edilen Bozan İzol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

ŞANLIURFA, -

==================

Enez'de 65 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 65 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i ise tutuklandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 7'si çocuk, 14'ü kadın, toplam 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili organizatörlük yaptıkları belirlenen S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D. ve D.F. ise Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, D.F. ise serbest bırakıldı.

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), -