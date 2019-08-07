DHA YURT BÜLTENİ - 16

Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli), -

====================

Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde, Kınık- Bergama arası çalışan yolcu midibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolu Dündarlı Mevkisi'nde meydana geldi. Poyracık Dündarlı Kavşağı'ndan Kınık- Bergama Karayolu'na çıkan Halil Tekin'in kullandığı 35 F 9425 plakalı yolcu midibüsü, Soma yönünden Bergama yönüne gelen Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonete sol ön tarafından çarparak devrildi. Kamyonet sürücüsü Recep Gülüm, aracındaki Mustafa Halil Yılmaz, midibüs şoförü Halil Tekin ile midibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi kazada yaralandı.Yaralılar ambulanslarle Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, kaza yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçların çekilmesi,

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

====================

Doktora yapılan saldırı protesto edildi

Gaziantep'te sağlık raporu vermediği kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktoru Kutlay Kandemir'in meslektaşları yaşanan olayı protesto etti.

Dün öğleden sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu isteyen bir kişi ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Kandemir, hastanede tedaviye alınırken polisler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan doktonuh meslektaşları ile İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bugün saldırının gerçekleştiği hastaneye gelerek olayı protesto etti.

Grup adına açıklamada bulunan Doktor Cengiz Muhtar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını ve sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda gereken adımların atılmasını istediklerini ifade eden Muhtar, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sporda şiddetin önlenmesine yönelik düzenlenen yasal çalışmaların benzerini biz de bekliyoruz. Bu noktada Meclis'in çalışma başlatmasını istiyoruz. Henüz saldırgan da yakalanmış değil. Emniyet güçlerinden de bu konuda çalışmaların hızlandırılmasını arzuluyoruz. İnşallah Kutlay hocamıza yapılan saldırı, sağlıktaki son saldırı olarak kayıtlara girer" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan ve hayati tehlikeyi atlatan Kutlay Kandemir de saldırganın henüz yakalanmamış olması nedeniyle gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunamayacağını belirtti. Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Toplanan kalabalık

-Dr. Cengiz Muhtar'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP,

==================

'4 Mevsim Uludağ' için Kosova heyeti Bursa'ya geldi

Bursa'da, '4 Mevsim Uludağ' sloganıyla yola çıkan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi, Kosova heyetini ağırladı. Yapılan toplantıda, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın yaz döneminde de cazibe merkezi olması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Oğuzhan Maviçiçek öncülüğünde yapılan toplantıya Kosova Orman Genel Müdürü Ahmet Zenullohi, Ticaret Bakanı Genel Sekreteri Burim Reci ve Turizm Genel Müdürü İrfan Lipovica katıldı. Maviçiçek, hayata geçirmek üzere oldukları projeleri ilgili bakanlıklara sunduklarını ve Uludağ'ı kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Maviçiçek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Uludağ 4 mevsim' sloganıyla yola çıkarak, Uludağ'ın tanıtılması konusunda Kosova heyetiyle ortak çalışmalar yaparak, 'Uludağ'a neler kazandırabilir?' gibi konuları görüşerek, desteklerini alıyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nı heyet olarak ziyaret ederek, işbirliği konusunda çalışmalarımız olacak. Uludağ'a yerli ve yabancı turist çekmek adına, ilerleyen günlerde projelerimizi paylaşarak, Uludağ'a kooperatif olarak değer katacağımızı herkesin bilmesini ve görmesini istiyoruz" dedi.

'ULUDAĞ'I TANITACAĞIZ'

Türk heyetini yatırımcı olarak Kosova'ya beklediklerini dile getiren Kosova Orman Genel Müdürü Ahmet Zenullohi de "Bizim yapacağımız kültürel ve orman işlerini, hep birlikte çözmek için buraya geldik. İlk işbirliğimiz 2011 yılında başlamıştır. Uludağ'ı tanıtacağız. Kosova'daki ticarİ imkanların, nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini anlatacağız. Kosova'nın yüzölçümünün yüzde 45'i orman olarak görülmektedir. Ormanlık alanın yüzde 40'ı özel şirketlerin elinde işletiliyor. Devletin işletme olarak kullandığı 30 bin hektar alan var. Bunların çoğunluğu meyve üretimi ve işletmelerinde kullanılabilir araziler. Bir o kadarı da ceviz, kestane gibi ağaçların işletmelerinde kullanılıyor. Sizi Kosova'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TURİZME ELVERİŞLİ İMKANLARIMIZ VAR'

Resmi olarak ikinci kez Türkiye'ye geldiğini belirten Ticaret Bakanı Genel Sekreteri Burim Reci ise, "Bir yıl önce meteoroloji üzerinde bir ziyaretim oldu. Buradaki meteorolojik imkanları Kosova'ya taşımak için geldim. Bu kez ise turizm için geldik. İki ay önce turizm üzerine yeni bir kanun çıktı. Turizm, ticaret üzerinde en ayrıcalıklı imkanlara sahip. Bizim dokunulmamış doğal, turizme elverişli imkanlarımız var ve sizlere açık. İklim aynı. Finans olarak her türlü imkanlar sağlanır" diye konuştu.

'DOĞAL ZENGİNLİKLER TURİZME AÇIK'

Kosova'nın turizm anlamında gelişmesi için Türkiye'den destek beklediklerini dile getiren Turizm Genel Müdürü İrfan Lipovica, "Çok büyük imkanlar var. Doğal zenginlikleri ve otelleriyle turizme açık. Sizin deneyiminiz, tecrübeniz bizlere örnek oluyor. Bizlere büyük imkan sağlayacağınızı düşünüyoruz. Bizim de ziyaret edilecek, güzel doğal zenginlikleri olan çok yerimiz var. Türk halkını davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Toplantıdan detaylar

-Konuşmalardan detaylar

-Dosya adı: 0708uludag

-Süre: 03.56 Boyut: 441 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

====================

Kahraman otobüs şoförüne başkandan ödül

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştireren halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy'u altınla ödüllendirdi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. Aydoğan-Fatih Mahallesi seferini yapan Mustafa Karasoy yönetimindeki 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde seyahat eden bir erkek yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcular, şoför Karasoy'u uyardı. Mustafa Karasoy, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevlilerin yönlendirdiği Karasoy, güzergahını değiştirip, hastayı özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, otobüs şoförü Mustafa Karasoy'u makamında ağırladı. Başkan Bilgin, olay hakkında Karasoy'dan bilgi aldı, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek altınla ödüllendirdi. Başkan Bilgin, "Tebrik ediyoruz. İnsani bir görev. Hepimizin yapması gereken bir davranış. Mustafa kardeşimizi kutluyorum" dedi.

Vatandaş memnuniyetini sağlayan, farkındalık oluşturan, bu tip insani davranışları yapan belediye çalışanlarını her zaman ödüllendirdiklerini belirten Bilgin, "İyi iş yapmanın esas yöntemi ödüllendirmektir. Temel hedefimiz, inşallah çok kısa bir süreçte var olan şikayetleri ortadan kaldırmak ve Sivas'taki toplu taşımayı en kaliteli hizmet verecek şekle getirmek" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Otobüste yaşanan anların güvenlik kemarası

-Başkanın şoförü kabulu ve ödüllendirmesi

-Konuşma

SİVAS,

========================



