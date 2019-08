DHA YURT BÜLTENİ-16

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Kilis'te, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Suriye sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Ambulanslardan görüntü

Ambulansların gelişi

Acilden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

===============================

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

Konya'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Yusuf C.'yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

------------------------------

Cesedin morga getirilmesi

Hastane ve morgdan detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))

===============================

Motosikletli ölüm anını an be an kaydetmiş



Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dün meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü Ayhan Pala (52), Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise motosikletli Ayhan Pala'nın kaskının kamerasıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı.

Kaza dün Yalova-Kocaeli Karayolunun Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Tevfik Fikret Caddesi istikametine giden Ayhan Pala yönetimindeki 16 CGC 62 plakalı motosiklet ile B.A.'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosiklet, kavşakta manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı. Yaralılardan Pala, Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KASK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Sosyal medya hesabında 'Efsane Pala' ismiyle bilinen ve kaza sonucu yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın, olay anını motosiklet kaskıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı. Ölüme götüren kaza anı, sosyal medya hesaplarından Pala'nın arkadaşları tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

Kazada yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın cenazesi ise motosiklet tutkunu arkadaşlarının da katılımıyla Zeynep Demir Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

----------------------

-Motorcunun kaza anı

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

===============================

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar



Bolu'da, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Engin Ö., polisin 2 buçuk saatlik ikna çabası sonrası bulunduğu yerden indirildi. İntihar girişimini izleyen yüzlerce vatandaştan bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Engin Ö., bir süredir birlikte yaşadığı yeğeni R.E.'nin (20) kendi arkadaşı olan İbrahim C. ile sevgili olup evden ayrılmasına kızıp 5 katlı otoparkın yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatısına çıktı. Engin Ö.'yü görenler durumu polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkın altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, Engin Ö.'yü ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı. Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Engin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce kişi saatlerce intihar girişimini izledi. Birçok vatandaş video ve fotoğraf çekti. Bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İntihar girişimi

-Vatandaşların telefonla çekmesi

-Polisin uyarıları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============================

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tekke mahallesinde meydana geldi. Selahattin Köse'ye ait evinin bahçesindeki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlıktan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlığa koşan mahalleli söndürme çalışmalarına katılarak seferber oldu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Sedat Terzi (51) ve Erdi Kethuda (26) ise samanlık sahibinin bahçede bulunan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibi tarafından köpek uzaklaştırılırken, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin ve mahallelinin çabasıyla 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------

-Yaralı Sedat Terzi'nin hastaneye getirilmesi

-Yangın söndürme çalışmalarından detay

-Hastene acil servis detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

===============================

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi



Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarla sulama nedeniyle çıkan tartışmada Nazlı B. (57), komşularının çocukları tarafından çapa ile darbedilerek hastanelik oldu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sulamaya giden Nazlı B. (57), bitişikteki tarlada sulama yapan Gamze U. (17) ve kardeşi Serkan U.'dan (15) sulama borusunu istedi. Gençlerin sulama borusunu vermeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Gamze U., iddiaya göre elindeki çapayla Nazlı B.'ye vurmaya başladı. Olay yerine gelen yakınları Nazlı B.'nin kanlar içinde yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Nazlı B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü

-Yaralı kadının yoğun bakıma götürülüşü

-Acil servis detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),