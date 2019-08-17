DHA YURT BÜLTENİ-16

Terörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yıllarca teröristlerin yuvalandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgeye gelenler, Faraşin Yaylası'ndaki suyu Habur Çayı dökülen Yeşilöz Deresi, sıcaktan bunalanların uğrak yeri haline geldi. Bölgeye gelenler, dağların arasından geçen dereye girip yüzerek serinliyor. Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapanlar, 50 metreye inen derinlikteki hem yüzüyor hem de eşsiz doğada stres atıyor.

Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın batı illerindeki tatil yerlerini aratmadığını belirterek, Kato Dağı eteklerinin zamanla önemli turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

Görüntü Dükümü

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Dronla havadan çekilen gençlerin derede yüzmesi

Gençlerin kayalıklardan dereye atlaması

Derede yüzen gençlerin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: EMİN BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

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Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi İznik yolunda meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giden İbrahim Çalık'ın (49) kullandığı 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk (55) yönetimindeki 16 P 5767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada 15 fabrika işçisini taşıyan Gökhan Kaymaz'ın (40) kullandığı 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, otomobillere çarpmamak için manevra yaparken, kontrolsüz şerit değiştirip, karşıdan gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik yolu, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Hurdaya dönen araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım, normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, işçilerin taşındığı servis minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi'nde meydana geldi. Bekir İşçi taşıyan Sami K. (64) yönetimindeki 46 S 0881 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ve minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın görgü tanıklarından Orhan Bal, karşı yönden gelen minibüsün birden kontrolden çıkarak direğe çaptığını ve direğin kendi şeridine devrildiğini belirterek, "O an refleksle direksiyonu kırmasaydım direk benim aracın üzerine düşecekti" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan minibüs

- Kaza yeri

- Kaza yerindeki ekipler

- Görgü tanığı ile röp.

- Kaza yerinden detay

- Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)

VİRAJI ALAMAYAN YARIŞÇI YARALANDI

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının final bölümünde, yarışmacı Levent Gök, virajı alamayarak tahta arabasıyla çay bahçesine devrildi. Tahta aracın devrilmesiyle yol kenarındaki şarampole savrulan Gök, yaralandı. Çevredeki sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yarılı yarışmacı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gök'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Yarışların final bölümünde meydana gelen kaza yerine giden AK Parti milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Osman Aşkın Bak, yaralı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüntü dökümü

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-Çay bahçesinden görüntüler

-Milletvekilleri aileyle görüşmesi

-Çevredeki kalabalık

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)

HASTALARI TAŞIYAN MİNİBÜS SULARIN İÇERİSİNDE KALDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde özel bir hastaneye ait servis aracı yağmur yağışının ardından oluşan suların içerisinde kaldı. İçerisinde diyaliz hastası 3 kişi ve 1 hemşire bulunan servis aracının suların içerisinde kaldığını görenler yardıma koştu. Çevrede bulunan bir fabrikaya ait iş makinesi gelerek, minibüse yanaştı. Minibüsün arka kapıları açılarak içerisinde bulunanlar kepçeye alındı. Araçta bulunanlar sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesinin suların içerisindeki araca yanaşması

-Araçta bulunanların iş makinesine alınması

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

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Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

ÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADA



Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.Çok sayıda hayvanının telef olduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Çumra Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında otlayan koyun sürüsü yola çıktı. Yola çıkan koyun sürüsünün fark eden bir otomobil yavaşlayarak emniyet şeridine girdi ancak bu sırada arkadan gelen tanker duramayarak yaklaşık 100 koyunun arasına daldı. Tankerin altında kalarak ezilen çok sayıda koyun telef oldu. Yaşanan kaza ise saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Alper KORKMAZ -KONYA DHA

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Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı



Çanakkale'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Biga ilçesinde, sabah aniden başlayan sağanak sonrası eski sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintileri oluştu. Bu sırada bir kişi deniz botuna binip kürek çekti. Eniz Özbahadır tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi çekerken, deniz botundaki kişinin arkadaşları, 'Şimdi bir araba çıkarsa' diye espri yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deniz botu ile yağmur suyu birinkileri üzerinde dolaşan vatandaştan görüntü.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),

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Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı



Diyarbakır'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Ekinciler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 MZD 14 plakalı otomobil, 21 M 0116 plakalı şehir içi yolcu taşınan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 3 yolcu ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Sağlık ekibi

Polis ekibi

Genel ve detay çekim

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı



Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer Caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile suları temizlemeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurdan görüntü

-Cadde ve sokaklardan görüntü

-İş yerlerinden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,