DHA YURT BÜLTENİ - 16

Silopi'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 3 şehit, 1 yaralı (2) - Yeniden

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterlerle Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisindeki hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen 2 asker de tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit 3 askerin cenazesi morga konulurken, 1 askerin tedavisi devam ediyor.

VALİLİK: 3 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösreli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), -

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Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)

VATANDAŞLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Kozlu ilçesi yolunda mahsur kalan araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar sularla dolan yollarda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmaya çalıştı. Soğuksu semtinde de iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent merkezinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Rat Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu maddi zarar meydana geldi.

KAZADA SÜRÜCÜLER SIKIŞTI

Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekipleri sevk sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da sahil yolunda incelemelerde bulundu. Kent gelinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Vali Bektaş, "Çalışmalar devam ediyor. Burada bir tıkanıklık var o da açılacak inşallah uğraşıyoruz. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

KENT MERKEZİNE METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAT Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde 1 buçuk saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Güngör, bazı bölgelerde ufak çaplı heyelan ihbarlarının geldiğini, ekiplerin incelemelerde bulunduğu belirtirken, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi. Güngör, bazı mahallelerden de ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarının su altında kaldığı ihbarlarının geldiğini, görevlilerin su tahliye çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Sağanak yağmur yağışı

-Biriken su içersindeki araçlar

-Mahsur kalan vatandaşlardan detaylar

-Vali inceleme yaparken

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

Çorum'da sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sel sularının yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, Sokaklar ve caddelerden akan suların özellikle bodrum ve birinci katlardaki evlere dolması nedeniyle bazı evleri su bastı. Öte yandan belediye ekipleri su basan evlerden suları tahliye çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Su basan evlerde belediye ekiplerinin çalışması

-Araçların güçlükle ilerlemesi

-Detaylar

(SÜRE: 2,30 dk ) (BOYUT 240MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi

Adana'da, ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer (16) CANKUR ekiplerince kurtarıldı. Duran kalbi ekiplerin kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Ali Ekber'in annesi "Ali Ekber, duy sesimi gel yanıma" diye ağıt yakarken, arkadaşları ise ambulansın arka camından sağlık çalışanlarının müdahalesini izledi. Hastanede tedaviye alınan Ali Ekber Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ali Ekber Göçer, ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'ne piknik yapmaya gitti. Bir süre sonra Ali Ekber, Kadir Göçer ve arkadaşları serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmeyi iyi bilmeyen Ali Ekber Göçer, iddiaya göre, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kadir Göçer, akıntıya kapılan kardeşini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadir Göçer'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen CANKUR ekipleri, Ali Ekber Göçer'i sudan çıkartarak kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Ali Ekber Göçer daha sonra sedyeyle ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapıldı. Göçer, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

ARKADAŞLARI AMBULANSIN CAMINDAN İZLEDİ

Haberi alan Ali Ekber Göçer'in annesi ve çok sayıda yakını bölgeye geldi. Acılı anne, gözyaşı dökerek "Ali Ekber, neredesin, duy sesimi, gel yanıma" diye ağıt yaktı. Ali Ekber'in bir yakını ise Göçer ile birlikte suya giren ağabeyi Kadir ve arkadaşlarına tepki gösterdi. Göçer'in arkadaşları, ambulansın arka camından bakarak sağlık görevlilerinin müdahalesini izledi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Gencin sudan çıkartılması

-Gencin annesinin ağıdı

-Olay yerinden genel detaylar

-Ambulansın camından genci izleyen arkadaşları

Haber-Kamera: Nuri PİR Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

Şanlıurfa'da, yol kenarındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten bir miktar patlayıcı çıktığı öğrenilirken Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Akabe mevkisinden akşam saatlerinde geçen sürücüler yol kenarına bırakılan paketi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman paketi yerleştirdiği fünye ile patlatarak imha etti. Yapılan incelemede pakette bir miktar patlayıcı madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin Suriye uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde oluşan uzun araç konvoyu

Polis ekipleri olay yerinde önlem alması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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