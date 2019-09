Dha yurt bülteni - 16

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (3)

TBB'DEN DESTEK ZİYARETİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) heyeti, Diyarbakır'da çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret edip, taleplerini dinledi. TBB Yönetim Kurulu üyesi Ali Elibol, ailelere, Başkan Metin Feyzioğlu'nun selamını getirdiğini söyledi. Ailelerin yanında olduklarını belirten Elibol, "Türkiye'deki baroların, Barolar Birliği'nin kanunen verilmiş görevi var. Bu görev, temel hak ve özgürleri korumak ve kollamaktır. O görev nedeniyle biz buraya geldik. Annelerin de en önemli temel hakkı, yaşam hakkından daha önce olan, çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Yaşam hakkından daha önce olan, çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bunların bu dertlerini, burada paylaşmak için geldik. Dertler, acılar paylaşılarak azalır; sevinçler ise paylaşılarak çoğalır. Biz burada bunların acılarını paylaşmaya geldik. Diğer taraftan da bir meslektaşımız hunharca öldürüldü; çocuklarının gözü önünde. Düşünün bir annenin, babası tarafından öldürüldüğünü. Biraz evvel oradaki duruşmadan geldik buraya. Bunları görüp üzülmemek, bunları görüp vicdanen rahatsız olmamak mümkün değil. İnşallah bu acı, bu hasret biter; sağ salim anneler, yavrularına kavuşurlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Van'daki lisenin açılışını yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2016 yılında 15 Temmuz İmam Hatip Lisesi bünyesinde hizmete açılan ve bu yıl Tuşba ilçesindeki kendi binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılışı, telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Tuşba ilçesindeki yeni binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lesesi'nin açılışını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi. Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli ve içeresinde laboratuvar, bilgisayar teknoloji sınıflarının da bulunduğu 567 öğrenci mevcutlu TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılış kurdelesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas,Tuşba Kaymakamı Meral Uçar,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Mlili Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış programı kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde yeni binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lesesi'nin açılışı için Van Valisi Bilmez'e canlı yayında telekonferans sistemi ile bağlanarak, okulun hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Vali Bilmez de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgeye yapılan yatırımlardan dolayı Van halkı adına teşekkür etti. Açılışın ardından Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek, yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı.

Suriye'de okula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Azez ilçesine bağlı İhtimlat kasabasında, yetim çocuklara yönelik kurulan 'İHH İhtimlat Şam Yetim Okulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kayseri İHH gönüllüleri tarafından, eğitim ve öğretim yılı öncesi İHH'nın 2017'de onardığı İhtimlat Şam Yetim Okulu'nun bahçesinde şenlik gerçekleştirildi. Şenlikte çeşitli oyunlar oynayan küçük öğrenciler ve kendileri için hazırlanan gösterileri ilgi ile izledi.

Çocukların okula adaptasyonlarını kolaylaştırmak için düzenlenen 700 çocuk katıldı. Çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

İki çocuğu bagajda taşıyan Suriyeli sürücüye 515 lira para cezası

Konya'da 2 çocuğu otomobilinin bagajında taşıyan Suriye uyruklu İbrahim El Alevi'ye 515 TL para cezası kesildi.

Karatay ilçesi Fetih Caddesi'ndeki trafikte akşam karanlığında yol alan sürücüler, 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajında 2 çocuk olduğunu görünce cep telefonlarının kameralarını çalıştırdı. Çocuklardan biri kapağı tutmaya çalışırken diğeri, kamera kaydı alan sürücülere gülerek, el salladı. Çocukların güçlükle sığdıkları bagajdaki görüntüler haberlere konu olunca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakasından otomobil sürücüsünün Suriye uyruklu İbrahim El Aleve olduğu belirlendi. El Aleve, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tarlada kaldığı barakada yakalandı. İbrahim El Alevi'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 515 TL paras cezası kesildi. Sürücünün otomobilin içerisinin dolu olduğu için çocukları bagaja koyduğunu söylediği öğrenildi.

CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP, Türkiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunmaktadır. Cumhuriyeti korumak için her bir üyemizden genel başkanımıza kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'daki Atatürk ve İsmet İnönü anıtlarına çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP'nin kuruluş felsefesini koruduğunu vurguladı. CHP'nin, Türkiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunduğunu belirten Ağbaba, "Tarihimiz, herkese ve her şeye rağmen direnerek, cumhuriyeti, bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin tarihini korumakla geçmiştir. Tarihimizde zaman zaman saldırılar olmuştur. Bu ülkenin kurucusu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü taşlanmıştır, bu ülkenin Başbakanı Bülent Ecevit kurşunlanmıştır. Bu ülkede barışı, özgürlüğü getiren, kurmuş olduğu ittifakla Türkiye'de herkesin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu, daha dün Ankara'nın göbeğinde linç değil öldürme girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu partinin il başkanı, hapisle cezalandırılmıştır. Bu partinin il başkanları, kurşunlanmıştır. Bu partinin Gençlik Kolları Başkanı Yüksel Mazmanoğlu, kurşunlanmıştır. CHP kurşuna, hapse, taşa rağmen kendi değerlerini yani bu ülkeyi var eden, bu ülkede birlikte huzur ve barış içinde yaşamamızı sağlayan demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri savunmaktan geri kalmamıştır. Bundan sonra da saldırılar ne olursa olsun; cumhuriyeti korumak için her bir üyemizden genel başkanımıza kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

İkinci el aldığı otomobil arazı yaptı, parası mahkemeyle geri aldı

İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, Sakarya'dan 52 bin 500 lira vererek aldığı 2'nci el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapması sonucu zarara uğradığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, aracı satan satıcının aracın ayıbından sorumlu olduğu gerekçesiyle Şentabaklar'a parasının iadesine karar verdi.

İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, internet üzerinden beğendiği bir otomobili almak için Sakarya'nın Akyazı ilçesine gitti. Aracı beğenen ve 52 bin 500 lira ödeyerek aracı alan Şentabaklar, İzmir'e dönmek için yola çıktı. Balıkesir'e geldiğinde yeni aldığı otomobili arıza yaptı. Çekici vasıtasıyla aracını tamire götüren Şentabaklar, aracının 'Motorun yatak sarması' arızası yaptığını ve aracı almadan bu kusuruyla ilgili aracın işlem gördüğünü öğrendi. Aracının tamiri için 37 bin lira istenmesinin ardından, aracı aldığı aracı kişiden bu paranın karşılanmasını istedi. Satıcının olumsuz cevap vermesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunda araç alım satım işiyle uğraşan davalının araçtaki arızayı tespit edebileceği, motordaki arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, aracın ayıbından satıcının sorumlu olduğu gerekçesiyle aracı satan kişinin Şentabaklar'dan aldığı 52 bin 500 liranın iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Şentabaklar'ın aracın bozulmasından sonraki süreçte, çekici ve yol masraflarının davalıdan tahsil edilmesine hükmetti. Şentabaklar'ın avukatı Mehmet Bülent Ötkün, mahkemenin verdiği kararın araç alım satımında mağdur olan vatandaşlar için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Müvekkilim internet üzerinden araç alım satımı yapan bir siteden beğendiği aracı Sakarya'ya giderek 52 bin 500 lira karşılığında almıştır. Dönüşe geçtiğinde araç 'motor yatak sarması' arızası nedeniyle yolda kalmıştır. Çekici vasıtasıyla İzmir'e gelmiş ve aracı tamire götürdüğünde aracın motorunun daha önceden bu arıza nedeniyle işlem gördüğünü öğrenmiş ve satıcıdan tamir parası istemiştir. Olumsuz cevap vermesi üzerine konuyu yargıya taşımıştır. Mahkeme tarafından hazırlatılan bilirkişi raporlarına göre araçta gizli ayıp olduğu ve bu gizli ayıbın alıcı tarafından basit bir incelemeyle bilemeyeceği ancak satıcının ise bunu bilebileceği belirtilmiştir. Mahkeme de bu doğrultuda verdiği kararda hem alım bedeli 52 bin 500 liranın hem de müvekkilimizin harcadığı yol ve çekici parasının geri iadesine karar vermiştir. Yeni tüketici kanuna göre artık ikinci el araçlarda bu kanunun içine dahil edilmiştir. Mağdur olan alıcılar artık bu kanundan faydalanabilmektedir. Ayrıca satış esnasında noter huzurundaki satış bedeli ile ödediği bedelin aynı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Çünkü müvekkilimiz aracını aldığında satıcı noter satışında aracın satış bedelini 42 bin 500 lira olarak göstermiştir. Ancak satış bedeli 52 bin 500 lira ödediği dekontla belgelediği için aradaki farkıda almıştır."

İzmir'de sahte viski operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2.5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kadınlar kapalı pazaryerini temizledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup kadın, belediye ekiplerine destek verip kapalı pazar yerinde temizlik yaptı.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, Belediye Kapalı Pazaryeri'nde bugün saat 09.00'da, belediye personeliyle birlikte temizlik yaptı. Çoğunluğu sebze, meyve, karton ve poşet atıklarından oluşan 1 traktör römorku çöp toplandı. Toplanan sebze ve meyvelerden oluşan çöplerle, saç tezgahın üzerine 'Çevremizi temiz tutalım' yazıldı. Ayrıca pazar girişine konulan panoya ise 'doğayı koru' notu düşüldü.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı İlkay Gözen, "Çevre farkındalığı için kadınlar olarak pazaryerimizi temizledik. Her gittiğimiz yerde çevremizi temiz tutmalıyız. Lütfen çevremizi ve doğamızı koruyalım" dedi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ise, "Kadınlar meclisimizle beraber haftanın iki günü kurulan pazaryerimizin temizliğini yaptık. Pazar, her kurulduğunda çevrenin temiz tutulması için pazarcılarımıza 2 büyük boy çöp poşeti veriyoruz. Ne yazık ki pazaryerinin içler acısı bir hali var. Belediye ekipleri olarak çevre temizliğini sağlamak asli görevimiz. Biz temizlemekten asla bıkmayacağız ama vatandaşlarda doğayı korumakla mükellef. Başka Marmaris yok, çevremizi koruyalım ve duyarlı olalım" dedi.

