Dha yurt bülteni - 16

Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum (le yeniden)

Mersin'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut Demir (41), müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada suçunu itiraf eden Demir, "Olayı inkar etmiyorum. Cinayeti ben işledim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Onu hala çok seviyorum" dedi.

Olay, 14 Şubat günü Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda avukatın gönüllü olarak katıldığı davada sanık Davut Demir, savunmasını yaptı. Aşkın ile severek evlendiklerini belirten Davut Demir, 10 yıllık evliliklerini 2017 Aralık ayında bitirdiklerini söyledi. Demir, Ocak 2018'te eski eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım üzerine, onun ve çevresindekilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Araştırmalarım sonucu eski eşimin 2010'dan bu yana aynı okulda görev yaptığı bir öğretmenle gönül ilişkisi yaşadığını öğrendim. Kazandığım parayı başkasının mutluluğu için harcamasını hazmedemedim. Olay günü bir AVM içerisinde bulunan bir kahveciden kahve aldım ve arabamda içmeye başladım. Bu sırada eski eşim ve arkadaşları önümden geçti. Arabalarına binip uzaklaştılar. Ben de evime doğru giderken eski eşimin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğim kişiyi bir apartmanın önüne bıraktığını gördüm. Yoluma devam ederken ışıklarda eski eşim geldi. Konuşmak için penceremi açtım, seslendim. O da bana 'beni takip et' dedi. 10-15 dakika takipten sonra arabayı üstüme kırdı. Araç hakimiyetini kaybedip kaza yaptık. O sırada arabasından çıkarak bana hakaretler yağdırmaya başladı. Ben de bunun üzerine belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçmadım, yürüyerek gittim. Zaten kendim teslim oldum. Olayı inkar etmiyorum, cinayeti işledim. Delil falan karartmadım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Yoksa benim kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Onu halen çok seviyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'ÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZ'

Adliye önünde açıklama yapan Mersin Kadın Platformu adına konuşan Derya Narlı, "'Öldüren sevgi istemiyoruz' diye sokağa çıktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kübra katledildi. Biz özgür, eşit bireyler olarak yaşamak istiyoruz" dedi.

Adliye önünde yetkililere seslenen Kübra öğretmenin yakınları ise, "Ciğerimiz yandı. Başka Kübralar ölmesin. Ne olur önlem alın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasının görüntüsü

-Adliyeye girip çıkanlar

-Öldürülen Kübra Aşkın'ın sağlık fotoğrafı

-Eski koca Davut D.'nin fotoğraflı

-Adliye önünde toplanan kalabalık

-Grup adına Derya Narlı konuşma yaparken

-Genel ve detay

(BOYUT: 320 MB) (SÜRE: 2,51 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (5)

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminin 8'inci gününde ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı, şehit yakını ve gazilerden oluşan 60 kişilik bir grupla eylemdeki aileleri ziyaret etti. Gazi ve şehit yakınları, ailelere beyaz şal taktı.

'TÜM TÜRKİYE SİZİN ACINIZI PAYLAŞIYOR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, kentte başlayan bu eylemin diğer illerde yaşayan oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istediklerini söyledi. Herkesin bu ailelerin yaptığı eyleme destek olması gerektiğini ifade eden Aylar, "Bizim canımızsınız. Kürdü, Türkü aynıyız, biz komşu değiliz kardeşiz artık, etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız, hep beraberiz, biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz, bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Bakın evlatlarınız zorla dağa götürdüler, evladınızı yıllardır göremiyorsunuz. Bunun acısı büyük bir acıdır, mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor ama fakirin fukaranın yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, mağaralarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil, bu temsil noktası değil, hiçbir şekilde bunu biz kabul etmiyoruz. Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istiyoruz. Herkesin başkaldırmasını istiyoruz. Tüm Türkiye sizin acınızı paylaşıyor çünkü terörden hepimiz çektik, hep beraber çektik bu eziyeti, bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gaziler ve Şehit yakınlarının gelişi

Ailelerle bulışma

Lokman Aylar'ın açıklaması

Ailelere beya şal takılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 525 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Tiyatro oyuncusu ve yazarı Dinçer Sümer, son kez sahnede

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer (81) için yıllarca ter döktüğü Devlet Tiyatroları Konak sahnesinde tören düzenlendi. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Sümer'in arkadaşları, meslektaşları ve öğrencileri, ondan kalan eserlerin en büyük mirasları olduğunu ifade etti.

Türk tiyatrosuna sayısız oyun kazandıran, oyunları yöneten sahne alan Dinçer Sümer, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer için yıllarca ter döktüğü Devlet Tiyatroları Konak sahnesinde tören düzenlendi. Eşi Ülkü Sümer, oğlu Murat Sümer ve kızı Ayşe Sümer'i, duayen tiyatrocunun arkadaşları, meslektaşları öğrencileri, yalnız bırakmadı. Törende özgeçmişi okunan Dinçer Sümer'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başına gelen arkadaşları, onun eserlerini, çalışmalarını ve onunla ilgili anılarını anlattı. Öğrencileri, ondan kalan eserlerin en büyük mirasları olduğunu söyledi. Dinçer Sümer'in tabutu, daha sonra cenaze namazı için Hamidiye Camisi'ne götürüldü. Törene katılan yazar Hidayet Karakuş, Dinçer Sümer ile ilgili, "Dinçer Bey'le birkaç kez karşılaştık. Ancak oyunlarını, yazılarını hep ilgiyle izledim. Bana göre ulusal edebiyat içinde evrenseli, evrensel düşünce içinde yereli ulusalı yakalayan, savunan bir insan. Oyunlarıyla Türk toplumuna çok şeyler söyledi. Ne yazık ki Türkiye'de kültür yozluğu, çoraklığı Dinçer Sümer'in oyunlarının geniş kitlelere ulaşmasına engel oldu. Umarız bu iklimler değişsin, nice yazarlar, aydınlar halkla buluşsunlar, ülkülerini onlara aktarabilsinler" dedi. Tiyatrocu Levent Üzümcü de, "Türk tiyatrosuna yeni soluklar kazandırmış, önemli bir öğretmendi. Ben öğretmen yanını daha çok yakaladım. Konservatuara girdiğimde jürinin bir elemanıydı. Ondan sonra okulda kendi çalışma disiplini içerisinde nasıl çalıştığına da şahit oldum. Mesleği gereği üst düzey kariyeri oldu. Uzun bir ömür yaşadı. Umarım hepimize öyle bir ömür yaşamak nasip olur. Öyle anılmak bu kadar insanı toplamak da başarıdır hayatta. Ne mutlu ki biz onu tanıdık, ne mutlu ki oyunları şiirleri bize kaldı" dedi.

DİNÇER SÜMER SAYISIZ ESER BIRAKTI

19 Mart 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı. Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazdı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yaptı. Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibi.

Romanları; 'Bozuk Bir Şey', 'Bir Düş Müydü O İzmir',

Tiyatro oyunları; Altın Kalpli Kız, Katip Çıkmazı, Üç Derste Aşk, Eski Fotoğraflar, Aklımda Kalan Masallar, Aşk Dediğin Nedir ki, Meddah Amca, Memuroğlu Memur, Ali Ayşeyi Seviyo, Beni Dünya Kadar Sev, Gecenin Kulları, Gül Satardı Melek Hanım, Karacaoğlan, Marion ile Memet, Maviydi Bisikletim

Senaryosunu Yazdığı Filmler: Eski Fotoğraflar,

Oyuncu Olduğu Sinema Filmleri : Cumhuriyet (Rauf Orbay), Kurtuluş (Albay Behiç Bey), Bağdat Hatun, İstanbul'un Kızları

Görüntü Dökümü

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Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler,

Yazar Hidayet Karakuş ile röp.

Tiyatrocu Levent Üzümcü ile röp.

Konuşmalar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ- Melis KARAKUZULU/ İZMİR

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Karapınar'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesi Küçük Karakuyu mevkiinden 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin ederken, Küçük Karakuyu mevkiinde 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Birkaç gün önce oluştuğu tahmin edilen obruğu fark eden çobanlar, durumu bölgede yaşayanlara bildirdi. Obruğun yaklaşık 400 metre ilerisinde çiftlikte oturan Lütfi Gülbahar, obruktan çobanların bilgi vermesiyle haberleri olduğunu belirtti. Obruk oluşan tarlanın yaklaşık 1 hafta önce traktörle sürüldüğüne dikkat çeken Gülbahar, şunları söyledi:

"Tarla sürülürken obruk oluşsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Son oluşan obruk 5 metre derinliğinde 30 metre çapında. Çevresindeki çatlaklar oluşumun devam edeceğini gösteriyor. Korkuyla yanına yaklaşabildik. Bu bölge obruğun sık olduğu yerdir. Bizler sürekli tehlike altında ve tedirgin bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazen buraları terk edelim diye düşünüyoruz ama yapacağımız başka iş yok, gideceğimiz yer yok. Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz."

Görüntü Dökümü

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-Obruktan detay

-Çevresinden detay

-Lütfi Gülbahar röp.

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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Öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti (2)

SÜRÜCÜYE 705 LİRA PARA CEZASI

KONYA'da kırmızı ışık ihlali yapan servis aracı sürücüsüne 705 lira para cesazı uygulandı. Işık ihlalı görüntülerinin basında yer almasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrenci servisini sürücü Mükremin U.'yu yakaladı. Mükremin U.'ya, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak, geçmenin yasak olduğu yerden geçmek ve bakım-onarım formu bulundurmamak' suçlarından toplam 705 lira para cezası uygulandı. Öğrenci servisinin işçi servisi olarak da kullanıldığı; ancak kırmızı ışık ihlali sırasında midibüsün boş olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ

Haber: KONYA,

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MHP'li Sözlü: FETÖ'nin projesini engellediğimiz için intikam alıyorlar

ADANA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Altın Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları Gençlik Merkezleri'nin mevcut yönetim tarafından intikam almak için kapatıldığını iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Otel'de düzenlediği toplantısında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın iddia ettiği suçlamalara yanıt verdi. 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatları sıralayan Sözlü, "Hizmet dönemimizde 154 otobüs aldık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin 300 otobüsü var. Ancak 200'ü tatil yapıyor. 100 otobüsle Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmeti veriyor. Makine, araç kiralamasından tasarruf sağladıklarını söylediler. Evinizdeki çeşmeyi, musluğu kapatın, ihtiyaçlarınızı gidermeyin tasarruf edersiniz. Tatil etmek tasarruf etmekse diyoruz ki; buyurun siz tasarruf etmeye devam edin. Bugün belki bir algı oluşturduğunuza inanıyorsunuz ama zaman her şeyin ilacıdır. Bizim bu kiraladığımız araçları genelde yine gidip bizim kiraladığımız firmalardan kiralıyorlar" dedi.

FETÖ'NÜN 'ALTIN ÇOCUK' PROJESİNE İZİN VERMEDİK'

Sözlü, FETÖ'nün 'Altın Çocuk' projesinin göreve geldikleri dönemde karşılarına geldiğini ancak kendilerinin buna izin vermediğini söyledi. Bir süre önce kapatılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin nasıl kurulduğunu anlatan Sözlü, "O dönem 'Altın Çocuk' projesi kapsamında etüt merkezlerinin, personellerinin ücretleri belediye tarafından karşılanıyor. Oraya kitap-kırtasiye yardımı yapılıyor. Orada çalıştığı söylenen personelin kurs hocalarının ücretleri belediye tarafından ödeniyor. O dönem FETÖ diye bir şey yok. Biz bunu o dönem FETÖ ile mücadele adına değil, yasalar adına bu haksız kazancı ödemedik. 'Altın Çocuk' projesini kapattık. Bu kirli yapılanmalara gençlerimizi kaptırmayalım diye samimi, Cumhuriyet değerlerine sadık, yapılan projenin karşılığı değerini ölçtüğümüzde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin en verimli projelerinden birini hayata geçirdik ve Gençlik Merkezleri'ni açtık. Gençlik Merkezi, görevimiz içerisinde tam 60 bin öğrenciyi mezun etmiş ve hem Anadolu, Fen Liseleri'ne hazırlıkta hem de yüksek öğretime hazırlıkta yüzde 81,1 başarı oranıyla eğitimde fırsat eşitliğini yakalamakta zorlanan ailelerin çocuklarına katkı koymuştur" dedi.

İNTİKAM ALDILAR

Başkan Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında 25 tane sahte diplomalı öğretmen olduğunu ve sahte diplomalı olmayan öğretmenlerle Gençlik Merkezleri'ne yeniden başlayacaklarını söylediğini belirten Sözlü, şunları söyledi:

"Bu 25 öğretmenin sahte diplomalı olduğunun tespiti için mahkemelere gerek yok. Mezun oldukları okullara sorarsınız bu kadar basit. Ama bunları kapatmak o gerekçenin arkasına sığınarak kapatmak yanlış iştir. Bunun iki sebebi var. Birincisi başkan, Milliyetçi Hareket Partili, milliyetçi olduğuna inandığı insanların hiç birine tahammül edememektedir. Bir milliyetçi kıyımı yapmaktadır. İkincisi ise son dönemde işbirliği yaptıkları Gençlik Merkezleri'miz FETÖ'nün 'Altın Çocuk' projesindeki Gençlik Merkezleri'nin tarafımızdan bizzat kapatılması üzerine belediyemiz tarafından dönemimizde kurulmuştur. Cumhuriyetine sadık Atatürkçü öğretmenler tarafından çocuklarımız yetiştirilmiştir. Son seçimlerde FETÖ, HDP, PKK ve İYİ Parti ile işbirliğine giren CHP'li i belediye ittifakının ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirerek, FETÖ'cü 'Altın Çocuk' projesini sonlandırdığımız için bizden intikam almakta. Diğer ortağına verdiği söz karşılığında da Birinci Hukuk Müşavirliği'ne ise HDP'li bir avukatı getirmiştir."

KUYULARI İNCELEME ÇAĞRISI

Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından açılmamış su kuyularına para ödenerek kamu zararı oluşturulduğu iddialarına ise, "Bu müteahhit üzerinden yürüyorlarsa hak edişleri ödenmemiştir, herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Ama Zeydan Bey için bu iddiası konusunda açılmamış dediği kuyular konusunda biz ASKİ'de çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu işlere güveniyoruz. Bu kuyuları da yerinde var mı, yok mu? İncelenmek üzere basın mensuplarını da çağırsın. Devlet Su İşleri, jeoloji mühendislerinden de alacağı yetkili kişilerle sahaya gidelim, yerinde inceleyelim, sponsorlu haysiyet cellatlığını da ortadan kaldıralım. Ayrıca açılmadığı iddia edilen kuyuların 25'i Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları sonrası temizlenen bölgelere açılmıştır. Buranın koordinatlarını da istediler. Ancak askeri bir proje olduğu için bunları kendilerine verilmesi mümkün değil. Çünkü bir tarafta FETÖ diğer tarafta HDP var. Bunun belgeleri Adana Valiliği'nde mevcuttur" diye konuştu.

YEDİGÖZE BARAJI İDDİASI

Başkan Zeydan Karalar'ın ASKİ'nin Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinin '1.8 milyar liraya mal olacaktı' iddialarına da yanıt veren Hüseyin Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeydan Başkan, bu projenin 285 milyon liraya yapılacağını iddia ediyor. Bizim projemiz İller Bankası onaylı. 'Hodri Meydan' diyorum, 285 milyon liralık bir projesi var ise açıklasın. Bir daha Adana halkının karşısına çıkmayacağım. '1.8 milyar liraya mal olacaktı' iddiaları gerçekle bağdaşmıyor. Bir başka iddiası var o da su depolarının durum tespit çalışması ve coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu projesinin hiç yapılmadığını söylüyor. Bu işlemin yapıldığının belgeleri ASKİ'de mevcut. Bu iddiaları öne sürmeden önce araştırmalıydı. ASKİ'ye 4 ayda 160 milyon TL de para kazandırdıklarını da iddia ediyor. Peki o zaman neden personelin maaşını ödeyemiyor?"

Görüntü Dökümü

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Hüseyin Sözlü'nün Gençlik Merkezleri ile ilgili açıklaması

Kuyu ve yedigöze barajı projeleri ile ilgilli açıklaması

Detaylar

SÜRE: 05'54" BOYUT: 653 mb

SÜRE: 04'23" BOYUT: 486 mb

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Övülcan AKSOY/ADANA,

