Dha yurt bülteni-16

Aybüke öğretmenin babası: O annelerin acılarını en iyi biz anlarız

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelere destek vererek, "O annelerinde acılarını en iyi biz anlarız. Evladın acısı hiçbir şeye benzemiyorö dedi.

Kozluk'ta belediye başkanının aracına yönelik saldırıda, aracıyla olay yerinden geçerken şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek verdi. Ailelerin yaptığı eylemi şehit ailesi olarak tasvip ettiğini belirten Sadık Yalçın, "Yaptıkları eylemde inşallah samimidirler. Samimi olmaları bizim için çok önemli. Ayrıca devletin varlığını orada hissederek, cesaret alıp bu tür bir eyleme girişmeleri bizler için daha önemli. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için her ailenin evladı kendisine kuzudur. O nedenle annelerin kuzularından ayrılması bizlerin hoş göreceği veya tasvip edeceği bir şey olamaz. Müslüman Türk milleti tarih süreci içerisinde her zaman vatanını evladından aziz bilmiş bir millettir. Onun için söz konusu vatan olduğunda evlattan vazgeçmesini bilen bir milletiz. Ama bunu böyle düşündüğümüz içinde toplumun bazı kesimleri bunu bir zafiyet olarak algılamaması lazım. Devlet gücünü bir şekilde mutlaka gösterir. Gösterdiği zamanlarda da Türk milleti her zaman ayağa kalkmıştır.ö dedi.

'EŞKİYALARA DESTEK VERENLER HESABI İYİ YAPMALILAR'

Sadık Yalçın, HDP yöneticilerini eleştirerek, "Terörle kim mücadele ediyorsa ülkenin başında 1982'den beri bela olan bu eşkıyaların, dışarıdan beslemelerin, içerideki işbirlikçilerle beraber olup Türk milletinin 5 bin yıllık varlığını tarihten silmeye kalkışanların mutlaka cezası verilecektir, verilmektedir. Orada eylem yapan anneleri, orada niçin eylem yaptığının öncelikle HDP çatısı altında bulunan ve o eşkıyalara destek verdiklerini, vermeye çalıştıklarını gördüğümüz hatta ellerindeki kalaşnikofları askerlerimize yöneltip bunları sizin kafanıza indireceğiz diyerek nutuk atanlar hesabı iyi yapmalılar. Türk milletinin iyi niyetini zafiyet olarak algılamamalılar. Her zaman güçlüdür bu millet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin birliği için 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk denir' demecini vermiştir. Bu kimlik bizim üzerimize yapışmış bir kimliktir ve bunu silmek, bizleri ayrıştırmak Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni farklı şekillerde dile getirmek toplumun içerisine nifak tohumu saçmaktan farksızdır. Böyle demeçlerin verilmemesi ve müsaade edilmemesi lazım. Devleti yöneten büyüklerimiz ve siyasi organizenin içerisinde olan siyasetçilerin konuşmalarına bir kere değil 10 defa 100 defa düşünüp öyle konuşmaları lazım. Önemle rica ediyorum. Konuşulan her kelime tabana farklı şekilde yansıyor.ö diye konuştu.

'O ANNELERİN ACILARINI EN İYİ BİZ ANLARIZ'

Annelerin acılarını en iyi kendilerinin anlayacağını ifade eden Sadık Yalçın, şöyle konuştu:

"Türk milletinin birliği için, kalkınması için Atatürk'ün göstermiş olduğu ilim ve irfan yolunda ilerlemek için, devletimizin payidar olması için birlikteliğimizin sağlanması lazım. Güçlü olmamız, birlikte hareket etmekten geçer. O annelerin acılarını en iyi biz anlarız. Evladın acısı hiçbir şeye benzemiyor. 2 yıldır bu acının içerisinde olduğumuz için 22 yıl gül gibi koklayarak büyüttüğünüz bir fidanı bir anda bir başkası kendi hegemonyasını veya zevkini tatmin etmek için hedef alıp kurşunlarla yok edebiliyor. Bundan daha acı bir şey olamaz. Oradaki annelere tavsiyemiz yaptıkları eylemin arkasında durmaları ama samimi olmak şartıyla, birilerine şirin gözükmek veyahut bunu farklı yönlere çekerek hareket etmemek şartıyla biz her zaman yanlarındayız. Ne mutlu Türküm diyene.ö

Gaziler Günü töreninde 'kıyafeti uygun değil' protestosu

İZMİR'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenle kutlandı. Törende gaziler arasındaki bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmi törenlere katılabilmektedir" dedi.

Gaziler Günü nedeniyle Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Vekili ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İlker Akın Korkmaz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça İlçe Başkanı Ramazan Harmandar, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, ve AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Foça'da yaşayan gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek tören alanını terk etti. Grup alana yakın bir yerde toplanarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na buradan katıldı. Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Foça Belediye Başkanlığı ve Foça'daki gaziler adına çelenk sunumu, Deniz İkmal Teğmen Çağatay Bektaş'ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşması, Foça Spor Lisesi'nden iki öğrencinin okuduğu şiirlerle tören tamamlandı.

Törendeki protesto eylemini gerçekleştiren 10 kişilik gazi grubu adına konuşan Gazi Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik" dedi.

'ÖĞRETMEN BAŞÖRTÜLÜ OLARAK RESMİ TÖRENLERE KATILABİLMEKTEDİR'

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise yaptığı yazılı açıklamada sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akar, "Okulun resmi kadrolu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gaziler Günü programında sunucu olarak görev almıştır. Mevzuatımıza göre kadın öğretmenler kamusal alanda başörtüsü ile görev yapabilmektedirler. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte resmi törenlere katılabilmektedir. Görevini bu kapsamda yürütmüştür. Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır. Gaziler Günü'ne yakışır şekilde tören icra edilmiş, birlik beraberlik içinde olunmuştur. Birlik ve beraberlik içinde olunması nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir."

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenin ardından Demokrasi Meydanı'nda TEMAD tarafından şehitler ve merhum gaziler için hayır lokması döktürüldü.

Kendisini uyaran yolcuyu darbetti

ANTALYA'da Fevzi Şentürk (76), uyardığı halk otobüsü şoförü Hüseyin Ö. tarafından darbedildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hüseyin Ö.'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsüne binen Fevzi ile Adile Şentürk (72) çifti, Hasan Subaşı Caddesi'ndeki durakta inmek istedi. Bu sırada otobüs şoförü Hüseyin Ö'nün ani fren yapması sonucu Adile Şentürk otobüste yere düştü. Çıkan tartışma sonrasında Hüseyin Ö., otobüsten inen Fevzi Şentürk'e yumruk attı.

Olay sonrası hastaneye giden Şentürk, darbedildiğine ilişkin raporla birlikte Yenikapı Polis Merkezi'ne giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Şentürk'ün şikayeti üzerine kamera görüntülerini inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hüseyin Ö.'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verdi.

Kolunda ve sağ gözünün çevresinde morluklar bulunan Fevzi Şentürk, eşinin ani frenle koridora düşmesi üzerine şoförü, "Arabayı neden böyle kullanıyorsun" diye uyardığını söyledi. Şoförün, "Bana araba kullanmayı sen mi öğreteceksin?" dediğini anlatan Şentürk, "Sinirli hareketler sergilemeye başladı. Bu sırada şoförün babası da otobüsteymiş. O da tartışmaya başladı. Olay büyümesin diye otobüsten indik. Şoför ön kapıdan indi ve koşarak yumruk attı. Vatandaşlar araya girmese beni daha fazla darbedecekti" dedi.

Şoförün saldırgan bir yapısı olduğunu, bu nedenle çok korktuğunu söyleyen Adile Şentürk ise "Biz yaşlıya hürmet etmesini beklerdik. Bir özür dilese 'İstemeden oldu' dese olay büyümeyecekti. İnşallah bir daha böyle bir olay, başka yolcuların başına gelmez" ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförünün Şentürk'e saldırdığı anlar çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 702 Gemi Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinde Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu beldesine getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam denge dinidir (2)

ERBAŞ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE ONLARI DESTEKLEYENLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş, inancı ve mukaddesatı uğruna canından vazgeçen şehit ve gazilerin hatırasına bir arada olduklarını belirterek, "Rabbim bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin. Onları cennetin en yüksek mertebeleriyle mükafatlandırsın inşallah" dedi.

Başkan Erbaş, İstiklal Marşı'nda geçen, "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına atıfta bulunarak, "Şehitler yurdu vatanımızda hep bir arada yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı en büyük şeref sayan insanlardan oluşmamız, elhamdülillah" diye konuştu.

Ayet ve hadislerden örnekler vererek şehitliğin önemini anlatan Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, şehadetin Allah katında peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu hadis-i şeriflerinde bizlere öğretir. Bizzat kendisi de zaman zaman şehitlik özlemini dile getirmiştir. Ebü Hüreyre'den nakledildiğine göre bir defasında kendisini dinleyen ashabına bu arzusunu şöyle ifade etmiştir: "Ne kadar da çok isterdim, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olayım, sonra diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar şehit olayım ve diriltileyim' diye tekrarlayarak şehitliğin önemine vurgu yapmıştır. Gazi olmak, bu inanç ve gaye ile şehadeti göze almak demektir. Bu ayet ve hadisler elbette gazilerimiz için de müjdedir. Vatanımızı teröristlere, terör örgütlerine karşı savunuyoruz, mücadele ediyoruz. İnsanlarımızı, sınırlarımızı korumak için Mehmetçiğimiz, polisimiz şehit oluyor, gazi oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımız zaman zaman terör kurbanı oluyor. Terörün her çeşidini şiddetle kınıyoruz. Toplumların dengesini bozmak için kurulan bu terör örgütlerini destekleyenleri de kınıyoruz. Hepimiz elbirliğiyle teröre karşı durmak zorundayız. Şehit yakınlarımızdan ve gazilerimizden özellikle şunu bekliyoruz; okul okul dolaşalım, çocuklarımıza, öğrencilerimize, vatanın, birliğin, beraberliğin, huzurun ne olduğunu anlatalım. İslam'ın barış, Müslüman'ın barış insanı anlamına geldiğini anlatalım. Bizim dinimiz ne diyor, bir kişiyi, bir masumu haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir insanı ölümden kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Bu gerçeği bütün gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize anlatmak zorundayız. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hayatta olanlara hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin."

Burdur Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi başladı

BURDUR Şeker Fabrikası'nda 108 gün sürecek pancar alım dönemi törenle başladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2019- 2020 kampanya dönemi törenle başladı. Fabrika bahçesindeki 65'inci pancar alım törenine Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel ile üreticiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Yıldıray Özbay, 108 gün sürecek kampanya döneminde 563 bin ton pancar işleneceğini ve 73 bin ton şeker, 23 bin ton melas, 146 bin ton yaş küspe üretileceğini söyledi. Çiftçilere ürün bedeli olarak şimdiye kadar 36 milyon lira avans ödemesi yapıldığını aktaran Özbay, "2019 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Afyonkarahisar- Dazkırı, Dinar, Antalya- Elmalı, Isparta- Senirkent ile Burdur- Tefenni ve Yeşilova olmak üzere 8 ziraat bölge şefliğimize bağlı 135 köyde 3 bin 298 çiftçi ailesiyle 555 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldı. Büyük emeklerle yetiştirilen bu pancarların tesellümüne başlamanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, şeker sanayiinin ülkede tarım sanayi entegrasyonunun en başarılı örneğini teşkil ettiğini söyledi. Yücel, "Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı içinde ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10'unun bu sektörden geçimini sağladığını düşündüğümüzde, yan ve alt sanayi dalları ile oluşturduğu katma değer şeker pancarı ve şeker sektörünün önemini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak, "Şeker gerçekten stratejik bir ürün ve o kadar değerli ki tarımsal sanayi anlamında belki de en başta gelen ürün gruplarından birisi. Hem üreticilerimiz hem çalışanlarımız hem de sektörün içinde bulunan bütün kesimler için verimli, hayırlı ve bereketli bir sezon olsun temennisinde bulunuyorum" dedi.

Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Göker ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yaptıkları konuşmalarda yeni üretim sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalardan sonra fabrikaya ilk pancar getiren 10 üreticiye ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi ve merkez Yassıgüme köyünden Remzi Macit'in getirdiği pancarın tesellümü yapıldı. Fabrikaya ilk pancarı getiren Remiz Macit, "Bu yıl yağış az oldu, baraj suyu da geç açıldı. Verim az oldu" dedi.

Nakil olanlar ve nakil bekleyenler Antalya'da buluştu

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yüz, kol ve böbrek nakli olan hastalar ile nakil olmak için bekleyen hastalar bir araya geldi. Bir sosyal yardımlaşma derneğinde gerçekleşen buluşmada nakil olanlar, bekleyenler ile deneyimlerini ve nakil sonrası hayatlarını paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne periyodik kontrollerini olmak için gelen yüz nakilli Turan Çolak (42), Recep Sert (30), Recep Kaya (27), çift kol nakli olan Mustafa Sağır (33), böbrek nakli olan Selahattin Çağdaş (52) ile yüz nakli olmayı bekleyen Salih Çelik (48), Firdevs Tatar (15), Gözde Koçer (17), çift kol nakli bekleyen Alihan Kılıç, böbrek nakli olmayı bekleyen Mehmet Şahan bir araya geldi.

NAKİL OLANLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde (AKBÖHONDER) gerçekleşen buluşma, sohbetin ardından nakilli hastaların nakil bekleyen hastalara tecrübelerini aktarımıyla devam etti. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, "Böbrek hastaları ve organ nakli derneğinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kader arkadaşlarımızla buluştuk. Yüz nakli kol nakli ve böbrek nakli olan ve olmayı bekleyenler bir aradayız. Sorunlarımızı paylaştık. Hepimiz farklı illerden geldik. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz. Bugün biz yarın belki de siz. Tüm nakil olmak isteyen kardeşlerimiz bir umut için Antalya'ya geliyor. Biz de dernek olarak kardeşlerimize yol gösterip yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

YÜZ NAKLİ OLDU EVLENDİ

Yüz nakli olduktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini söyleyen Türkiye'nin 5'inci yüz nakilli hastası Turan Çolak, "Nakil olduktan sonra evlendim. Arkadaşlarım da inşallah bağış olur ve nakil olurlar. Onların da iyileşmelerini istiyorum. Nakilden sonra nasıl süreç geçirdiğimizi onlara anlatıyoruz. Bugün de derneğimizde buluştuk. Daha önce çocukları gördüğümde korkarlar diye sokağa çıkmaya çekiniyordum. 'Evlilik nedir?' bilmezken evlendim. Her şeyi sağlıklı ve mutlu yaşıyorum" dedi.

Şırnak'tan nakil olmak için gelen Firdevs Tatar henüz 9 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bölümünün yandığını belirterek, "Yanık tedavisi oluyorum. İnşallah bana deri nakli olacak. Burada nakil bekleyenler olarak aile olduk. İnşallah nakil bekleyen tüm hastalara bağış yapılır, sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Erzincan'dan gelen Gözde Koçer, geçirdiği kaza nedeniyle yüzünün ve vücudunun büyük bölümünün yandığını ifade etti. Koçer, "3 Mart günü evde kaza geçirdim, benzinle yandım. Erzurum Üniversitesi Hastanesi'nde üç ay tedavi gördüm. Orada tedavim bittikten sonra beni Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderdiler. Yüz nakli için geldim fakat yanık yeni olduğu için zaman geçmesi gerekiyormuş. Bugüne kadar sabırla bekledim, Allah herkese şifa versin. Çok zor bir süreçten geçiyorum. Herkese şifa diliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı (2)

YARIŞMALAR SONUÇLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 'Elektromobil' kategorisinde performans ödülleri enerji tüketimleri değerlendirilerek belirlendi. Performans ödüllerinde birinci Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı, ikinci Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, üçüncü ise Altınbaş Üniversitesi Eva Team, Verimlilik Rekor Ödülü ise 715 Wh enerji tüketim değeriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'ne verilmesine karar verildi.

'Hidromobil' kategorisinde performans ödülleri hidrojen ve enerji tüketimleri değerlendirilerek belirlendi. Birinci Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, ikinci Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, üçüncü Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı ödül almaya hak kazandı.



Yarışlarda, dereceye girip, ödül verilecek takımların araçları 20- 22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek ve gösteri sürüşü gerçekleştirilecek.

