Dha yurt bülteni - 16

'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 9 ili kapsayan 'Kıran' operasyonları kapsamında belirlenen terör hedefleri, ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan 'Kıran-1' operasyonu başlattı.

Irak'ın yanı sıra Suriye sınırında ki operasyonun kapsamı genişletildi. 27 Ağustos günü Mardin, Şırnak ve Batman'da 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. 21 Eylül'de de Siirt ile Şırnak arasında bulunan, Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik 'Kıran-3' operasyonu start aldı.

Bugün ise Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katıldığı toplam 9 ili kapsayan operasyona havadan da ATAK helikopterleriyle destek veriliyor.

Timler, mayın arama köpekleri eşliğinde karadan arazi araması yaparken, teröristlerin kullandığı ve barındığı değerlendirilen bölgeler, roket atışlarıyla vuruluyor.

İnsansız hava araçlarıyla(İHA) belirlenen hedefler, silahlı insansız hava araçlarıyla(SİHA) imha ediliyor.

MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI KAPATILARAK, HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen dere yatağına baskın yapan timler, dağlık alanı çevreledikten sonra, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle tuzaklanması muhtemel hedefleri, roket atışlarıyla ateş altına aldı. Ardından da bölgeye komando birlikleri girerek, hedefleri tek tek kontrol etti ve teröristlerin barınak olarak kullanabilecekleri bölgeleri kullanılamaz hale getirdi.

Operasyonda ikisi 'Terör Arananlar Listesi'nde, gri kategoride yer alan 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL/TİLLO (SİİRT),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.89 GB + 259 MB

==============

Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 30 personel 12 araçla İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle hazır olarak bekliyor. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum AFAD Müdürlüğü de olası talep üzerine hazır halde bekliyor. 12 araç, 30 personelle ihtiyaç halinde İstanbul'a yola çıkmak için beklediklerini belirten Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz. Başkanlığımızdan gelecek talimatlara göre ekinimiz ve araçalarımızla her an hazır durumda bekliyoruz. İlk etapda 12 aracımız, 30 personelimizde hazır haldeyiz. Buradaki kriz merkezimiz de hazır halde. Araçlarımız hafif, orta ve ağır tonajlı. Bunların içerisindeki her türlü ekip ve ekipmanlar var. İstanbul'daki Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Zeytinburnu, Avcılar'dan sorumluyuz. Daha önceden sorumlu olduğumuz yerle belirlenmişti. Orada çalışmaları, tatbikatları yapmıştık. Başkanlığımız emir verirse çıkış yapacağız" diye konuştu.

Sulama kanalında cesedi bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde kayıp olarak aranan 59 yaşındaki Necati Deniz'in cesedi, sulama kanalında bulundu. Deniz'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Necati Deniz, dün (çarşamba) sabah ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde oğlunu cep telefonundan arayan Deniz, işlerini hallettiğini ve eve dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Buna rağmen eve dönmeyen Deniz'i merak eden yakınları, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Necati Deniz'i bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başlandı. Deniz'in cesedi, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarnıç Mahallesi yakınındaki Yurtbaşı Mahallesi'nde sulama kanalında bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Necati Deniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı

ANTALYA'da İran vatandaşı F.G. (22), balkonda tartıştığı annesi ve kız kardeşinin gözü önünde 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 262 Sokak'ta bulunan bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, F.G. ile annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda devam etti. Burada annesinin elinden kurtulan F.G., kendini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan F.G., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi süren İranlı genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İranlı ailenin balkonunda yaşanan tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor

Çanakkale'de av yasaklarının sona ermesinden sonra lüfer de balıkçı tezgahların da yerini aldı. 'Denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 130 liradan satılıyor.

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül tarihinden itibariyle av yasakları sona erdi. Balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı; sardalya, hamsi, istavrit gibi balıkların fiyatları da düştü. Balıkçı tezgahlarında çeşit bollaştı. Sardalya 15, hamsi, istavrit ve kolyoz 20, levrek 35, palamut ise büyüklüğüne göre tanesi 15 ile 30 liradan satılıyor. Çipura balığı 35 liradan tezgahlarda yerini alırken, mezgit de 25 liradan satılıyor. Ancak denizlerin prensi lüfer, lezzeti kadar fiyatıyla da kendisini diğer balıklardan ayırıyor. Kilosu 150 TL'den tezgaha giren ve bugün 130 liraya düşen lüferin fiyatı altın fiyatlarıyla yarışıyor.

Çanakkale Balık Hali'nde balık satışı yapan Kemal Dinçer, palamut ve lüferin soğuk hava balığı olduğunu belirterek, "Havalar bu yıl çok sıcak gitti. Balıklar da geç kaldı. Normalde palamut balığı ağustosun 15'inde kendisini göstermeye başlar ama bu sene geç kaldı. Palamutun bundan sonra da çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ama çinekop, sarıkant, lüfer olabilir. 2-3 gündür lüfer balığı tezgahlarda yerini almaya başladı. Dün 150 liraydı, bugün ise 130 lira. Bu sene lüfer bence 50 liraya kadar düşer" dedi.

Bu yıl çok palamut olmayacağını belirten Dinçer, "Palamutun zamanı geçti. Bir aydır olması lazımdı. Çinekop balığı karlı havayı sever. Çok fazla çinekop olur. Havalar böyle olunca balıkçı da balık tutamıyor. Ama önümüzdeki günlerde, havalar soğuduktan sonra balık epeyce bollaşır. Şu anda lüfer az olduğu için 130 lira. Bu sene balık olacak ama biraz havaların soğumasını bekleyeceğiz" dedi.

Depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, vergi dairesinde çalışanlar depremin ardından dışarı çıkarken, binanın sağlam olmadığı iddiasıyla içeri girmedi.

İstanbul Silivri merkezli deprem Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkuya neden oldu. Gebze Vergi Dairesi'nde çalışan memurlar ve işlemler için gelen vatandaşlar sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Gebze Vergi Dairesi'nin 7 katlı binasında çalışanlar, depremin ardından binayla ilgili endişeleri nedeniyle içeri girmedi. Vergi dairesinde görevli bir memur, "Can güvenliği endişesi yaşıyor arkadaşlarımız doğal olarak. Çünkü bina ile alakalı sıkıntılı durumlar söz konusu. Durmadan karot numunesi alınıp duruyorlar. Herhangi bir neticeye ulaşılamadı şu ana kadar." dedi.

Binanın depreme dayanıklılık durumuyla ilgili rapor olup, olmadığının sorulması üzerine, "Rapor olduğu yönünde duyumlarımız var ama bize henüz bir sonuç bildirilmedi. Arkadaşlarımız endişeli girmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

'Durakta Matematik Projesi' Hatay'da başladı

Osmaniye'nin Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Hatay'da uygulamaya konuldu.

Hatay Anadolu Lisesi tarafından yürütülen proje kapsamında Antakya'da özellikle işlek caddeler üzerindeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Hatay Anadolu Lisesi, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, "Biz matematiğin bütün dünyanın problemi olduğunu biliyoruz. Bütün eğitimcilerimiz matematiği daha eğlenceli hale getirmek için gayret ediyorlar. İstedik ki; gençlerimiz her an yerde matematiğe ulaşsınlar, eğlenceli ve zevkli bir şey olduğunu bilsinler. Bu anlamda Hatay Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu etkinliği vatandaşlarımızın ilgisine sunmak istedik" dedi.

Okulun sadece dört duvar arası bina içinde olmadığını belirten Hatay Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kılınç, "Öğrenmenin hayatın her yerinde olması gerektiğini düşünenlerdeniz. Eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmak için öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın matematiği sevmesi amacıyla bu projeyi hazırladık. Projede büyük bir emek harcandı. Yapılan resimlerde pedagojik unsurlar göz önüne alındı. Hatay'daki belediye otobüsü duraklarında 60'a yakın karikatür sergilenecek" diye konuştu.

