Dha yurt bülteni - 16

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü



HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in şehadet haberini, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan baba Osman Dinç ile anne Zeynep Dinç'e askeri yetkililer verdi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Dinç Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Bünyamin Dinç'in cenazesi, akşam saatlerinde kente getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin evi

Evde asılı olan Türk bayrağı

Evin önündeki kalabalık

Kur'an-ı Kerim okunması

Şehidin babasının ambulansa götürülüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Oda Başkanı'nın taksi şoförünü dövdüğü iddiasına 'kameralı' yalanlama

İzmir'de, taksi şoförlüğü yapan İrfan Geçer'in, sosyal medyada eleştirdiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık tarafından makam odasında darp edildiği iddiasıyla ilgili Oda yönetimi, Geçer'in oda binasını giriş ve çıkış yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Söz konusu kişinin, elleri cebinde bir şekilde makam odasından ve binadan çıkış yaptığı görülmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir'de, taksicilik yapan İrfan Geçer, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, sosyal medyadan eleştirdiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek üzere Oda binasına gitti. Anık'ın odasında, 8 dakika vakit geçiren İrfan Geçer, daha sonra binadan ayrıldı. Geçer, bu sırada Oda Başkanı Anık ve yanındaki üç-dört kişi tarafından hakarete uğrayıp, darp edildiğini ileri sürerek, polise gidip şikayetçi oldu. Geçer, başında sargı bulunan ve darp edildiğini iddia ettiği fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

'APAÇIK İFTİRA'

Gelişmeler üzerine, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası açıklama yaparak, iddiaları yanıtladı. İrfan Geçer'in kafasındaki bandajın amatörce kurgulanmış olduğu izlenimini verdiği ileri sürülen açıklamada, "İrfan Geçer'in, darp edildiğini iddia ettiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na 30 Eylül Pazartesi günü saat 14.17'de girdiği ve 8 dakika sonra elleri cebinde, rahat tavırlarla çıktığı güvenlik kamerası kayıtlarında görülüyor. Bizler apaçık iftira atan bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu iddiayı ispat etmekle mükellefler. Hem bu kişi hem de arkalarında kimler varsa yargı önünde hesap verecekler. 3 bine yakın üyesi olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ve mesleğimize zarar verenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Esnafın hakkını, hukukunu korumayı dün olduğu gibi yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yalanlar, iftiralar bizi yolumuzdan kesinlikle geri çeviremez" denildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İrfan Geçer'in başı sargılı fotoğrafı

İrfan Geçer'in oda binasına giriş-çıkış yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü

Yalova'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Yalova Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada, çatıdaki beton parçası evin üzerinden geçen yüksek gerilim kablosunun üzerine devrildi. Ağırlığı taşıyamayarak kopan kablo, talihsiz adamın üzerine düşünce, Mehmet Şirin elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Şirin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Şirin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Trakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde yapılacak 5 bin kişilik caminin, düzenlenen törenle temeli atıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "Üniversite kampüslerinde böyle camilerin inşa edilmesi önemli" dedi.

Kentte 45 bine yakın öğrencisi bulunan Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi Kampüsü'ne yapılacak 5 bin kişilik cami için temel atma töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dekanlar, okul müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende TÜ Rektörü Tabakoğlu, "Üniversitemiz, kütüphanemiz ve öğrencilerimizle günde 50 bin kişinin girip çıktığı bu yere bir camimiz eksikti. Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah camimizi de koyarak bu eksikliğimizi tamamlıyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı da camilere verilen öneme dikkat çekerek, "Geçmişte başlangıçta eğitim, ibadethanelerin içindeydi. Şimdi mabetler, eğitim yuvalarının içinde anlayışıyla üniversitelerimizin kampüslerinde böylesine cami ve mescitler inşa edilmesi, gençler başta olmak üzere orada çalışanların ibadetlerini daha farklı sunmaları bakımından bu camilerin inşa edilmesi önemli aşamadır, diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bizler imkanlarımız dahilinde 5- 6 yıldan bu yana üniversite camilerine ciddi anlamda ödenek ayırdık, katkı sunmaya çalıştık. Pek çok üniversitemizin kampüsünde camilerimiz gerçekten sanat eseri özelliği itibarıyla da öne çıkacak şekilde inşa edildi. Bu noktada bu caminin başından şu ana gelinceye kadar ve bundan sonraki süreçte emeği geçen ve geçecek olan bütün ilgili ve yetkili kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Canalp ise camilerin, kentlerin yaşayan sembolleri olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak, caminin temelini attı.

Görüntü Dökümü

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İnşaat alanından detay

Katılımcıların gelmesi

Törenden detay

Dua edilmesi

Erhan Tabakoğlu konuşması

Detay

Osman Tıraşçı'nın konuşması

Butona basılıp temel atılması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Burdur'da Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Burdur'da 2019 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'da 2019 yılında 6 milyar 303 milyon 149 bin lira bedelli 274 proje olduğunu söyledi. Şıldak, "Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 318 milyon 533 bin lira harcanmış olup bu yıl ki ödenek bedeli ise 379 milyon 606 bin 544 liradır. Bu ödeneğin ise 264 milyon 697 bin 307 lirası harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70'tir. 2019 yılında yerel yönetim yatırımlarında ise 97 milyon 89 bin 250 lira bedelli 43 proje bulunuyor. Bu projelere, önceki yıllarda 9 milyon 983 bin 576 lira harcandı. Bu yıl ayrılan 82 milyon 613 bin 485 liranın ise 59 milyon 862 bin 811 lirası harcandı" dedi.

Vali Hasan Şıldak'ın konuşmasının ardından yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri tarafından Burdur'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Vali Hasan Şıldak'ın konuşması

Sunum yapanlar

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Doğduğu hastanede doktor oldu

KOCAELİ'de, Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Hüseyin Emre Dağdeviren, 24 yıl önce doğduğu hastanede doktor olarak göreve başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yıl önce doğan Cavit ve Mine Dağdeviren çiftinin oğlu Hüseyin Emre Dağdeviren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Hüseyin Emre Dağdeviren dünyaya geldiği Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil serviste pratisyen hekim olarak göreve başladı. Ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilini icat eden Canan Dağdeviren'in de kardeşi olan Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu hastanede göreve başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli'ne gelmek istediğini, fakat doğduğu hastaneye atanınca çok şaşırdığını söyleyen Hüseyin Emre Dağdeviren, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni mezunuyum ve hastanede göreve başladım, ilk görev yerim. Çok mutlu oldum, aileme yakın olması, evime yakın olması nedeniyle akrabalarımdan, arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım." dedi.

Doğumuna giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu ifade eden Dağdeviren, "24 yıl önce benim doğumuma giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu öğrendim. Kocaeli'ni istiyordum ama hiç böyle bir durum olacağı aklıma gelmemişti. Çok güzel oldu benim için. Fakültede hastalarımızı görüyorduk, planlama yapıyorduk ama hastanede sorumluluk alıp bu görevi yapmak hem heyecanlı hem de gurur verici." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Doktor ile röp

-Hasta muayene ederken görüntü

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-DERİNCE-DHA

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