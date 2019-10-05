Dha yurt bülteni - 16

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2)

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçan Onur S. (21), halen aranıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mehmet S. ise daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

=========================

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.

GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marmaris'te sokaktan görüntü

Vatandaşlarla röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=====================

Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Serhat S. (25) ve Ese K. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=========================

Cennet telefonda tartıştığı Sude'yi buluşma noktasında bıçakladı



ANTALYA'da, Cennet S.A.(16), annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Sude İ.'yi (15) sağ ve sol baldırlarından bıçaklayıp kaçtı. Sude İ. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cennet S.A. yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sude İ., telefonda konuştuğu arkadaşı Cennet S.A.'nn annesine küfür etti. Buna sinirlenen Cennet S.A., telefonla aradığı Sude İ.'ye buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra Yeniemek Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen arkadaşların arasında küfürleşme yüzünden yeniden tartışma çıktı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Cennet S.A., Sude İ.'yi sağ ve sol baldırından olmak üzere iki yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kan içinde kalan Sude İ., vatandaşların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude İ.'nin durumun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Cennet S.A. ve yanındaki kız arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, işlemlerin ardından adliye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,-

==========================

Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

KARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker(37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy köyü sınırlarında bulunan Fisandun Barajı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için baraj kıyısına gelen vatandaşlar, bir erkek cesedi olduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden Cemalettin Koçaker adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin, en az 1 günlük olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Koçaker'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Olay yerinden anons

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Balıkçılarla röportaj

Cesedin barajdan çıkartılıp cenaze aracına konulması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

====================

Saros Körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.

Gelibolu ilçesinde balıkçı Recep Ceylan, teknesiyle lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Recep Ceylan ve yanındakiler lüfer ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu. Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan, ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den sattı.

Lüfer avlamak için çıktıkları denizde kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir dahaki sefere lüferle döneriz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

========================

TÜBİTAK Başkanı: Bilim festivallerinin amacı sadece farkındalık oluşturmak değil

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Festivali ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Bilim festivalleri ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu Bilim Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bilim Festivali' düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın de desteğiyle gerçekleşen festivalde ilk kez bu yıl milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, öğrencilerle buluşturuldu. Festivalin ikinci gününde de on binlerce kişi festival alanına akın etti.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK GENÇLER BURADA

Konya Bilim Festivali'ni ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bilim üretecek gençlerin bu merkezde olduğunu belirtt ve şunları söyledi: "Konya Bilim Merkezi'ne büyük önem veriyoruz. Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014'te açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Festivalde bu yıl hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa bu doğru iş yapıyoruz demektir. Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğimizi inşa etmek için, Milli Teknoloji Hamlesini geliştirmek adına tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorumö dedi.

MİLLİ SAVAŞ HELİKOPTERİ 'ATAK' FESTİVALİN GÖZDESİ OLDU

7'nci Konya Bilim Festivali'nde bu yıl ilk kez yerli üretim olan 'Atak' helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da yer aldı. Festival girişinde sergilenen ATAK helikopteri ve SİHA ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST'TE ÖDÜL KAZANAN TAKIMLAR DA YER ALIYOR

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergilendi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Hasan Mandal açıklama

Festivalden detaylar

Haber-Kamera: KONYA DHA))

======================================

LEZZET FESTİVALİ'NE ENDONEZYA HALK DANSLARI DAMGA VURDU

Adana'da Guiness Rekoru: 233,6 metrelik şişte et pişirdiler (2)

BÜYÜK Akdeniz Şöleni kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Endonezya Halk Dansları Topluluğu damga vurdu. Festivalin 2'nci gününde Endonezya adına Chef Vania ve Chef Heru'nun yöresel yemek tarifleri ve halk dansları ekibinin geleneksel gösterileri beğeniyle izlendi. Gösterileri Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda vatandaş izledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Dans gösterisinden genel ve detaylar

Mutfaklarını tanıtmaları

SÜRE: 05'04" BOYUT: 560 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,

