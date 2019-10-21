DHA YURT BÜLTENİ-16

İdlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere, İHH ve bazı dernekler tarafından 20 araçlık yardım konvoyu ile 2 bin adet gıda kolisi gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) ve Özgür Düşünce ve Hakları Derneği (Özgür-Der) tarafından 2 bin adet gıda kolisi hazırlandı. Hazırlanan gıda kolileri, 20 araçlık yardım konvoyuyla kamplara gönderildi. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi hazırlandıklarını söyleyerek, "İdlib'e yönelik saldırılardan kaçan siviller için yardım konvoyu organize ettik. Şubat ayından bu yana saldırılar ciddi şekilde yoğunlaştı. Birçok aile mağdur oldu. İdlib'de ihtiyaç her geçen gün artıyor. Savaş mağduru sivillerin mağduriyetlerini gidermek için Fetih-Der ve Özgür-Der'in katkılarıyla 20 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise yaptığı açıklamada, "Suriye'de bombaların altında bizi bekleyen kardeşlerimiz var. Bu nedenle mazlumların sessiz feryatlarına duyarsız kalmayarak 2 bin adet gıda kolisi daha hazırladık. Gıda kolilerini yüklediğimiz araçlar İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde bulunan kamplara gönderildi. Dağıtımlarımızdan 2 bin ailenin faydalanmasını planlıyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Koliler yüklenirken

-Tahiroğlu'nun açıklaması

-Bulat'ın açıklaması

-Araçlar yola çıkarken

SÜRE: 2'12" BOYUT: 246 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Finikeli kadınlardan, Mehmetçik Vakfı'na bağış

AK Parti Finike Kadın Kolları üyeleri, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptıktan sonra asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

AK Parti Finike Kadın Kolları Başkanı Berrin Pehlivan ve üyeler, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı. Bağış sonrası banka önünde toplanan kadınlar, asker selamı vererek, 'Finike'den tüm Mehmetçiklere selam olsun' sloganı attı. Berrin Pehlivan, "Vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için hep birlikteyiz. Mehmetçiğimize hayır dualarımızı iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bir olmak, diri olmak, hep beraber Türkiye olmak için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önünde toplu görüntü

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Öğretmeni dövdüğü iddia edilen müdüre, yeni okulunda tepki

Antalya'da, müdürlük yaptığı okulda öğretmeni dövdüğü iddiasıyla başka okula müdür olarak görevlendirilen B.T.'ye, yeni okulundaki öğrencilerin aileleri tepki gösterdi.

Konyaaltı ilçesinde, 16 Ekim'de meydana gelen olayda, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı. Öğrencilerin okulda olduğu saatte çıkan tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kavganın basına yansımanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, bu okulun müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.

VELİLER BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okulun bazı öğretmenleri ve Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri ile okulun önünde basın açıklaması yaparak, B.T.'yi protesto etti. Veliler, bu görevlendirmenin adil olmadığını belirterek, B.T.'nin okuldan alınmasını istedi.

'MÜDÜR AÇIĞA ALINMALIYDI'

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar ise kurumların yasalardan alınan yetkiler ile yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu müdürün soruşturma ve araştırma esnasında geçici süreli açığa alınması gerekirken yine ilçenin en güzide okullarından birine görevlendirilerek adeta ödüllendirildiği görülmektedir. Yaşadığımız bu dönemde insanlara çağdışı olan şiddetin uygulanmasına karşı durulması gerekirken kurumun yöneticisinin öğretmene uyguladığı şiddet kabul edilemez. Örnek olması gereken okul idarecileri ve öğretmenler bu davranışı sergiledikleri zaman kötü örnek oluşturur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul tabelasından detay görüntüler

Okulun önünde açıklama yapanlardan detay

Okul önünde açılan pankartlardan görüntüler

Kadın öğretmenlerden detay görüntüler

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar'ın açıklaması

Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Hırsız havalandırma camında yakalandı

KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçilerin fark ettiği şüpheli Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğuna saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

75'nci Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir eve için giren Hüseyin Y., musluk ve sıhhi tesisat malzemelerini çaldı. Evde birilerini olduğunu gören komşularda polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın olan mahalle bekçileri ise evin çatısında birinin saklandığını fark etti. İhbar üzerine gelen Asayiş ekipleri kimsenin yaşamadığı evin çevresini sararak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda şüpheli Hüseyin Y., bodrum katındaki küçük pencereden atlayarak gizlendiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.'nin 6 ayrı hırsızlık dosyasından sabıkası olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin üst araması yapılması

Sırt çantasındaki malzemeler

-Evin dışından görüntü

Şüphelinin eve girişini polislere anlatılması

-Çalmak istediği malzemelerin görüntüsü

-Gizlendiği pencerenin görüntüsü

-Olay yeri inceleme yapılması

-Şüphelinin araca alınması

-Yakalandığı penceredeki fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş merkezinde bulunanların yaşadığı panik

Volkan Y.'nin alevler içerisinde koşması

Volkan Y.'nin balıkçı tezgahının üzerine atlaması, balıkçının hortumla su tutması

Röportaj

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazipaşa'ya adının verilişinin 97'nci yılı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan bando takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başladı. Etkinliklere CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kaymakam Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış kurdelesi kesildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ü şükran ve minnetle anacağız. İlçemizin adı 'Selinti' iken Mustafa Kemal Atatürk tarafından Gazipaşa ismi verilmiştir. İsim, 21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla verildiği için her sene 21 Ekim gününü de içine alacak şekilde Çekirdeksiz Nar Festivali düzenliyoruz. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi adını vermesi çok az yerleşim birimine nasip olmuştur. Böyle bir onura sahip Gazipaşa halkı olarak ne kadar gururlansak azdır" dedi.

Gazipaşa'nın iklim şartları dolayısıyla hem çekirdeksiz nar hem de tropikal meyvelerin yetiştirilmesine imkan sağladığını aktaran Başkan Yılmaz; "O nedenle bu yıl festivalimize tropikal ürünleri de dahil ettik. İlçemizde toplam 18 bin 640 dekarlık alanda 61 bin 105 ton çekirdeksiz nar ve tropikal ürün yetiştiriliyor. Muz ve avokado gibi tropik meyve üretimiyle uzun yıllardır tanınan ilçemizde artık pek çok kimsenin daha önce adını duymadığı 20'nin üzerinde tropik meyve yetiştiriliyor" diye konuştu.

CHP Milletvekili Cavit Arı, "Dünyada birçok ülke var. Belli üretim dallarında çok güçlü. Ancak ülkemiz öyle ki bir tarafında bakıyorsunuz kış meyveleriyle ünlü, bir tarafında bakıyorsunuz yaz meyveleriyle, bir tarafında bakıyorsunuz ki dünyanın neredeyse öbür tarafı diye ifade edebileceğimiz, buradan yaklaşık 12 saat ötede bulunan ülkede yetişebilen meyvelerin yetiştiği bir coğrafya. İşte tüm bu değerleri bir arada toparlayan ilçemiz Gazipaşa. Bir taraftan klasik sebzecilik, bir taraftan ünlü muzu, bir taraftan da dünyadaki yeni gelişimleri de ayak uyduracak şekilde tropikal meyve çeşitleriyle ismini duyurmakta. Bu bir taraftan Gazipaşa'nın verimli topraklarını ve güzel iklimini, bir taraftan Gazipaşa halkının çalışkanlığını göstermekte" diye konuştu.

Kaymakam Cemil Öztürk de şöyle dedi:

"Tarım Gazipaşa'nın olmazsa olması. Bugün yaklaşık 1 katrilyonluk bir rakam Gazipaşa'mızın meyve ve sebze ticaretini gösteriyor. Bu rakam önemli, bu rakam çok şey gösteriyor. Gazipaşa her ne kadar sahilleri de olsa turizmden ziyade tarıma dayalı, meyve ve sebzeciliğe dayalı bir ekonomiyle ayakta durmaktadır. Bu anlamda 10 yıl önce başlayan Çekirdeksiz Nar Festivali'ni tropikal ürünlerle birleştirerek, hem Gazipaşa'mızda tarımın gelişmesi hem de ürünlerimizin tanıtılması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette 21 Ekim Gazipaşa'mız için önemli. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bu da ilçemizi farklı kılan hususlardan birisi. İsminin Gazipaşa olması ve Atatürk tarafından verilmesi ve onun döneminde imzalanması. Bu ilçemiz için gurur verici. Barış Pınarı Harekatı vardı. Geçen hafta hızlı bir şekilde devam ediyordu. Biz festivalin müzik kısmını iptal ettik. Bu anlamda hassasiyetinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah taş değdirmesin askerlerimize."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar nar stantlarını gezdi, Gazipaşa'ya özgü çekirdeksiz nar ve tropikal meyvelerin tadına baktı. Gazipaşa Ziraat Odası festival boyunca kurduğu standa konuklara aşure ikramında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kortej yürüyüşü

Kortejin festival alanına gelişi

Protokole Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın plaket takdimi

Protokolün stantları gezmesi ve ürünlerin tadına bakmaları

Genel ve detay görüntüler

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın konuşması

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın konuşması

Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk'ün konuşması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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