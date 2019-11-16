DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ağabeyini vurup kaçtı, polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ağabeyi Veysel Ergün'ü silahla yaralayan Hasan Ergün, bir işçiyi rehin alarak kaçtı. Peşine düşen polisleri gören Hasan Ergün, silahını kendi başına dayayarak iş tekrar yerine gitti. Polislerin uyarılarını dinlemeyen Hasan Ergün, emniyet müdürlüğünün önüne giderek teslim oldu.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir nakliye firmasının ofisinde meydana geldi. Nakliye firmasının sahibi Veysel Ergün'ün kardeşi Hasan Ergün, firmanın ofisine gelerek ağabeyiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan Ergün tabancasını çıkartarak, ağabeyi Veysel Ergün'ün üzerine 6 el ateş etti. Ofisten çıkan Hasan Ergün, ofis binasının önünde gördüğü bir çalışanı silah zoruyla otomobilin direksiyonuna bindirerek İstanbul yönüne doğru kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kanlar içerisindeki Veysel Ergün'ü ambulans ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Veysel Ergün tedavi altına alındı.

Hasan Ergün ise Plaka Tanıma Sistemi ve mobese kameraları kullanılarak takibe alındı. Dilovası ilçesine kadar giderek buradan tekrar Körfez yönüne döndüğü belirlenen otomobil, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde önü kesilerek durduruldu. Burada silahını kendi başına dayayan Hasan Ergün, polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yoluna devam etti. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil önce olay yerine geri döndü. Daha sonra buradan çıkan Hasan Ergün, kaçırdığı işçiyle birlikte polis araçlarının gözetiminde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine girerek teslim oldu.

Hastanede tedavisi süren Veysel Ergün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ağabeyini vuran Hasan Ergün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulans ile hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Hasan Ergün'ün ilçe emniyet müdürlüğüne gitmesi

-İlçe emniyet önündeki polis ekipleri

-Hasan Ergün'ün kaçtığı aracın görüntüsü

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Ara tatilde termal tesislere ziyaretçi akını

İlk ve orta öğretim kurumlarında 9 günlük ara tatili fırsat bilen vatandaşlar, Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcaları doldurdu. Bölgedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Tatili fırsat bilen yerli yabancı turistler, Yalova'nın Termal ilçesindeki termal tesislere ve kaplıcalara akın etti. Konum itibariyle İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'ya yakın olması sebebiyle bölgedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Havaların serin olmasıyla birlikte özellikle çocuklar, termal sulara akın ederek tatilin keyfini çıkardı.

Tatilin ilk gününü değerlendirmek için Van'dan Yalova'ya geldiğini söyleyen Caner Çıtak, "Burada günümüz çok güzel geçiyor. Kar yağdığı zaman buralar daha güzel oluyor. Günümüz burada çok güzel geçiyor. İçeride kurşunlu banyo var, hamamlar var. Daha önce gelen arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim" dedi.

Çocuklarıyla birlikte ara tatili kaplıcalarda değerlendirdiğini dile getiren Metin Yağcı ise "Yalova bu yönüyle mükemmel bir yer. Doğası, denizi, kaplıcası, yeşil alanıyla güzel bir yer. Civardaki tatilcilerin çok uzak yerlere gitmesine gerek yok. Gelip Yalova'nın imkanlarından faydalanmalarını öneriyorum. Okul ara tatile girdi. Çocuğumu alıp kaplıca imkanlarından faydalanması için buraya getirdim. Bunu Yalova'da yaşayan veya Yalova'ya yakın olan kişilere de öneriyorum. İmkanlar çok güzel. Gelip bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Termal drone görüntüleri

-Termal havuzdan anons

-Termal detaylar

-Havuzda yüzen insan detayları

-Havuzda yüzen tatilcilerle röportaj

Süre: 04.46 Boyut: 535 MB

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/TERMAL, (Yalova), -

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Bakan Gül'den, göçükte ölen mühendisin ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te cami inşaatında meydana gelen çökme sırasında tahta ve kalasların altında kalarak yaşamını yitiren mühendis Korkut Küçükcan'ın (38) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını söyledi.

Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, önceki gün saat 15.42'de çöktü. Büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan çökme sırasında inşaatın içinde olan Mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalara yüzlerce görevli katıldı. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de seferber edildi. Ekipler arama çalışmalarının 33'üncü saatinde Küçükcan'ın cansız bedenine ulaştı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Bugün kente gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, Küçükcan ailesini taziye ziyaretinde bulundu. 2 çocuk babası Korkut Küçükcan'ın babası Kemal Küçükcan'a taziyelerini ileten Bakan Gül, ailenin acısını paylaştı.

Ziyaret sonrası konuşan Adalet Bakanı Gül, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu bir soruşturma var. Süreç savcılık kanalı ile takip edilecektir. Genç bir arkadaşımız, idealist bir arkadaşımızdı. Acı bir hadise, mekanı cennet olsun. Ailesi, çalışma arkadaşlarına tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorumö dedi.

Baba Kemal Küçükcan ise acılarının çok taze olduğunu ifade ederek, "Çocuğumuz kendini mesleğine adamış birisiydi. Nitekim de meslek görevi sırasında bu acı olayı yaşadı. Allah mekanını cennet eylesinö diye konuştu.

ÖLÇÜ ALIYORMUŞ

Bu arada, hayatını kaybeden Korkut Küçükcan'ın cami inşaatı için güçlendirme projesi yaptığı ve inşaatta ölçü almak isterken çöken iskelenin altında kaldığı öğrenildi.

Korkut Küçükcan'ın cenazesinin yarın öğle vakti toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Küçükcan'ın taziye evi

Abdulhamit Gül ile Röp.

Kemal Küçükcan ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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İddiaya girip arkadaşının ölüm ilanını verdi, sevenleri iş yerine akın etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson ile arkadaşı bir koyun için iddiaya girerek, şaka amacıyla Kurt'un öldüğü yönünde ilan verdi. Belediye, Ercan Kurt'un öldüğü yönünde anons yaparken, ilanı duyan yakınları başsağlığı için iş Kurt'un iş yerine akın etti.

Olay, bugün Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 2 çocuk babası Ercan Kurt, dükkanında durduğu sırada belediyenin ilçeye hoparlörlerle yaptığı anonsta kendisinin ölüm ilanını duydu. Anonsta Ercan Kurt'un öldüğü ve ikindi namazında defnedileceği söylendi. Duruma şaşıran Ercan Kurt, hemen belediyeye gitti. Kendisinin ölmediğini söyleyerek durumu düzelttirdi. Yaklaşık yarım saat sonra belediyeden tekrar anons yapıldı. Ercan Kurt'un ölmediği yanlış ihbar sonucu böyle bir olay yaşandığı hoparlörlerden duyuruldu. Belediyenin anonsunda ayrıca yanlış ihbarı yapan kişi hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

DÜKKANA DÖNDÜĞÜNDE BAŞSAĞLIĞINA GELENLERİ GÖRDÜ

Ercan Kurt, belediyeden yapılan anonsu düzelttirdikten sonra dükkanına döndü. Bu sırada dükkanında yakınlarından oluşan büyük bir kalabalık gördü. Ercan Kurt'un öldüğünü sananlar da karşılarında Kurt'u görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ercan Kurt durumu dükkandakilere anlattı.

"KENDİME BAKTIM SAĞIM"

Kendi ölüm ilanını duyduktan sonra çok şaşırdığını belirten Ercan Kurt, "İlan oldu belediyeden Ercan Kurt vefat etmiştir diye. Ben de kendime baktım sağım. Şaşırdım kaldım. Böyle saçmalık olur mu? Bütün millet dükkana yığıldı. Ben sağ olduğumu millete söylüyorum. Herkes şaşırdı. Ben de inanamadım. Milleti sakinleştirmeye çalıştılar. Ölme gibi bir durumum yok. İşimin başındayım. Ben neden yapıldığını anlayamadım. Şaka yapmış gidip ilan vermiş. Bunları yapanlardan şikayetçiyim. Adam şaka yapmış bütün Mengen'i yığdı dükkanın önüne." dedi.

İDDİAYA GİRMİŞLER

Şakanın Ercan Kurt'un yanında çalışan Adnan isimli bir kişi ve arkadaşı Serdar Uğur tarafından koyununa girdikleri bir iddia yüzünden yapıldığı ortaya çıktı. Serdar Uğur (49) yaptıkları şakayı şöyle anlattı:

"Ercan ustanın yanında garson olarak çalışan Adnan bey ile iddiaya girdik. Olurdu, olmazdı derken bir tane koyununa iddiaya girdik. Adnan bey dedi ki. Bu kağıdı belediyeye veremezsin. Ben de veririm dedim. O da ölüm ilanıymış. Ercan ağabeyin bundan haberi yok. İddia üzerine gittim belediyeye. Belediyeden anonsçu arkadaşa verdim. Anonsçu arkadaş da 'Bu bizim Ercan mı?' diye sordu. Ben de 'yok' dedim. 'Bu cenaze Ankara'dan gelecek' dedim. Ondan sonra kağıdı verdim. İkindi namazında gömüleceğini söyledim. Yalandan yere de Adnan'a telefon edip 'Bu cenaze ne zaman kılınacak?' diye sordum. O da yalandan 'İkindi namazında kılınacak' dedi. Böylece ilanı verdim."

"ERCAN AĞABEYİN DE ÇOK SEVENİ VARMIŞ"

Yaptığından pişman olduğunu anlatan Serdar Uğur, "İlanı verdikten 5 dakika sonra Ercan ağabeyi gördüm. Ercan ağabey ne yaptın dedim. Sen ne yapıyorsun Serdar dedi. Az sonra görürsün ne yaptığımı dedim. Ondan sonra ölüm anonsu yapıldı. Belediyede çalışan arkadaşın haberi yoktu. İddiaya girdiğimizden de haberi yoktu. Yaptım ama yaptığıma da pişman oldum. Ercan ağabeyin de çok seveni varmış. İnşallah ömrünü de uzattık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ercan Kurt'un görüntüsü

-Dükkanda çalışması

-Ercan Kurt ile röp.

-Kurt'un olayı dükkandakilere anlatması

-Belediye binası detay

-Anons hoparlörleri detay

-Serdar Uğur ile röp

Boyut: 517 MB

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

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Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gün önce zeytin ağacından düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilçe belediye meclis üyesi Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar (54), son yolcuğuna uğurlandı.

Ayvalık'ta 13 Kasım günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybedip, ağaçtan düşen 3 çocuk babası Sabahattin Tatar, hastaneye kaldırıldı. Boynu ve kaburga kemikleri kırılan Tatar, 15 Kasım günü İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Tatar, aynı günün akşamı yaşamını yitirdi.

Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörü ve milli sporcu olan Tatar için bugün Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde resmi tören düzenlendi. Cenazeye, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sporcular, eşi PTT Şube Müdürü Hatice Tatar ile diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede aile adına konuşan Sabahattin Tatar'ın yeğeni İBB Meclis üyesi Mehmet Can Erdündar, "Biz büyük bir aileyiz. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktığımızda amcamızın burada en az bizim kadar büyük bir ailesi olduğunu gördük" dedi.

Sporcular adına konuşan atlet Mert Atlı ise, Sabahattin Tatar'ın kendisi gibi sayısız sporcu yetiştirdiğini belirterek, "Ona çok şey borçluyuz. O bizim çalıştırıcımız hem de ağabeyimizdi. Birçok gence hayatı ile ilgili yön verdi. Sadece sporla ilgili değil eğitim ve hayatlarıyla ilgili destek verdi. Ayvalık aşığı bir insandı. Ayvalık halkından istediğim tek şey, onun kurduğu Atletizm kulübüne sahip çıkıp, devam etmesini sağlamanızö dedi.

'SABAHATTİN HOCAYI UNUTMAYIN'

Sabahattin Tatar'ın oğlu Baran Tatar ise, babasıyla dargın ayrılmak zorunda kaldığını belirerek, "Dünya işleri olabilir ama hiçbiriniz lütfen anneniz, babanız, kardeşlerinizle küsmeyin. Siz benim hatama düşmeyin. Sabahattin Hoca'yı unutmayınö diye konuştu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sabahattin kardeşimizin misyonunu devam ettirmek kesinlikle Ayvalık'ın sözü olsunö dedi.

Sabahattin Tatar'ın cenazesi, Şehitler Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık ilçe Mezarlığı'nda defnedildi.

PTT'den emekli Sabahattin Tatar, postanede çalıştığı sırada katıldığı Postacı Yürüyüş Yarışmaları'nda üst üste 12 yıl birinci olarak rekor kırdı. Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörlüğünün yanı sıra Ayvalık Belediyesi Atletizm Spor Kulübü Başkanlığı ve çalıştırıcılığını üstlenen Tatar, CHP'den Ayvalık Belediyesi Meclisi üyeliğini kazanmış ve Meclis Çevre Komisyonu'nda Ayvalık'ın çevre sorunlarının çözümü için görev almıştı.

Görüntü Dökümü

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-İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki törenden görüntü

- Törene katılan Kaymakam protokol ve Tatar'ın yeğeni milli tekvandocu Nur Tatar'ın görüntüsü

-Tatar'ın yeğeni İBB meclis üyesi Mehmet can erdündar ın konuşması

-Sporcu Mert Atlı konuşması

-CHP'li Belediye Meclis üyesi Ahmet Erkal'ın konuşması

-Tatar'ın oğlu Baran'ın konuşması

-Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşması

-Törende dua okunurken görüntü

-Camideki cenaze töreni öncesi görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(BALIKESİR)

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Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'de, tarlasınının kenarındaki kuru otları yakmak isteyen Levent Yüksel (39), traktörünü yaktı.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Saçaklı köyünde meydana geldi. Zeytin toplayan Levent Yüksel, tarlasının kenarındaki kuru otları temizlemek için ateşe verdi. Alevlerin bir anda büyümesiyle ateş, 17 AD 340 plakalı traktöre sıçradı. Alev alan traktörünü kurtarmak isteyen Yüksel, başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi. Ellerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yanıklar oluşan Levent Yüksel, kendi imkanlarıyla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Traktörün itfaiye ekiplerince söndürülmesinden görüntü

-Röportaj yapılırken rahatsızlanan Levent Yüksel'den görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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