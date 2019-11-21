DHA YURT BÜLTENİ-16

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Karaman'da dün gece otomobil içinde alkol aldığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun (24) boğazını keserek öldüren Mustafa Niyazi M. (23) ve otomobili kullanan Sefa A. (23), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan alkol testinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, Hasan Topuzoğlu'nu boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçakladığı belirlendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde, arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

BOĞAZINI KESİP, 6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Hastanedeki alkol muayenesinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle Topuzoğlu ile birbirlerine küfür ettikleri, olayın da bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Hasan Topuzoğlu'nun yapılan otopsisinde, boğazı kesildikten sonra vücudunun 6 farklı yerinden daha bıçaklandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorguları tamamlanan Mustafa Niyazi M. ve Sefa A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

(Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA ))

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Geldikleri camide önce dua edip, sonra hırsızlık yapan şüpheliler, tutuklandı

Bursa'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Yeşilşehir Camii'nde meydana geldi. Camiye giren iki genç, dua ettikten sonra çevreyi kontrol etti, kimsenin olmadığını fark edince de yardım kutusundaki 150 lirayı çaldı.

Durumu fark eden cami görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, iki farklı camide daha hırsızlık yapan Z.T. ile B.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı görüntüler

-Zanlıların adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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CHP'li Öztrak: Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "CHP, saraydan emir alınarak kurulmuş parti değildir. CHP'nin kuruluş dilekçesi, Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazılmıştır. Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CHP'li bir isimin gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını değerlendirdi. Öztrak, "CHP saraydan emir alınarak kurulmuş bir parti değildir. Vakti zamanında CHP, Osmanlı Sarayı emirlerine karşı gelerek kuruldu. Kurucuları, boyunlarında sarayın idam fermanıyla dolaşmışlardı. CHP'nin kuruluş dilekçesi, Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazılmıştır. Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir. Bu açıklamaların tam 1 gün beklendikten sonra sabah genel başkanımız çıkıp, bu oyunu bozmak üzere konuşma yaptıktan sonra geldi. Uzunca süre bu meseleyi gündemde tutmak isteyenlerin oyunu bozuldu ve gündemden düşmüş oldu. Neden açıklama 1 gün sonra yapıldı? Memleketin gündemini değiştirmek isteyen, milletin gerçek gündemini karartmak isteyen kim? CHP'nin içine nifak sokma çabaları var. Bu sabah genel başkanımız, yaptığı açıklamayla bunun önüne geçti" diye konuştu.

'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME GAYRETLERİNİN PARÇASI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili yaptığı, "Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da içişlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır" açıklamasını da değerlendiren CHP'li Öztrak, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın 1 ay önce Sırbistan dönüşünde ne dediğine bir bakın. Uçakta konuştuğu zaman 'Millet ittifakının zayıflayıp parçalanması çok çok önemli' diyor. Bu dizayn değil mi? Nereye koyacağız bu cümleleri? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu arada TBMM'deki bir tartışma üzerinden saray tarafından Meclis'e ayar verilmesini kabul etmiyoruz. Aslında bu da gündemi değiştirme gayretlerinin bir parçası. Vekiller arasında zaman zaman tartışmalar yaşanabilir. Grup başkan vekilimiz, özür dilemiş, olay tatlıya bağlanmışken, 'Bu iş özürle geçiştirilemez' demeler, Merve Kavakçı'ya kadar geri gitmeler. AK Parti Genel Başkanı, bu konuya böyle müdahil olmak suretiyle nereye gitmek istiyor?"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun bazı CHP'li belediye başkanları için 'Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor' sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP Sözcüsü Öztrak, "Dervişoğlu, bizim de ittifak yaptığımız İYİ Parti'nin grup başkan vekilidir. Buna ittifak çerçevesinde kamuoyu önünde cevap vermeyi çok doğru bulmuyorum. Ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini de ben baktığım zaman görmüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın salona gelişi

Salondan genel ve detay görüntü

Faik Öztrak'ın açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ,

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Gastronominin yıldızları Antalya'da

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Gastro Antalya Uluslararası Gastronomi Yıldızları Buluşması başladı.

21-24 Kasım tarihleri arasında Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, Türkiye 'den ve yurtdışından çok sayıda gastronomi uzmanı ve öğrenci katılıyor. Dört gün boyunca hem uluslararası düzeyde yarışmalar hem de gastronomi dünyasına ilişkin sempozyum ve konferansların düzenleneceği fuarı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ziyaret etti. Yemek yarışmalarında jüriyle birlikte tadım yapan Vali Karaloğlu , stantları da gezdi.

Artık yeme-içme kültürünün dünyada çok önemli bir trend olduğunu belirten Vali Karaloğlu, bütün ülkelerin kendi kültürlerinin ana taşıyıcı unsurlarından bir tanesi olan yeme-içme kültürünü diğer ülkelere ihraç etmenin derdinde olduğunu söyledi. Yeme-içme kültürü bakımından dünyada en zengin coğrafyada olduğumuza işaret eden Karaloğlu, "Anadolu coğrafyası binlerce yıldır, yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış. Her medeniyetin yeme-içme kültürü olarak bu topraklara miras bıraktığı gelenekler var. Biz şu anda bu toprakların sahibiyiz ve bırakılan bütün yeme-içme kültürlerinin de mirasçısıyız. Biz hepsini bugün miks ederek kullanıyoruz. Bir taraftan Orta Asya 'dan taşıdığımız yeme-içme alışkanlıklarımız var, bir taraftan gelip bulduğumuz alışkanlıklar var. Onun için bizim mutfağımız dünyanın en zengin mutfağı" diye konuştu.

Dünyanın en zengin mutfağına sahip olmamıza rağmen bunu daha ürüne dönüştürüp, pazara çıkaramadığımızı dile getiren Karaloğlu, "Döner, kebap, baklava, yoğurt gibi birkaç ürünümüz dışında çok fazla markamızla gastronomi dünyasında yokuz, dünya mutfağında yokuz. Bu ve benzeri etkinliklerle kendi yeme-içme kültürümüzü ürüne dönüştürüp dünyaya pazarlamamız lazım. Yeme-içme kültürümüz üzerinden artık para kazanmayı da öğrenmemiz lazım" dedi.

İnsanların sadece yeme içme kültürümüzü görmek, lezzetlerimizi tatmak için Anadolu'ya, Türkiye'ye gelmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, "İşte bunun yolu da bu ve benzeri etkinlikler. Antalya da Akdeniz 'in çok önemli bir destinasyonu. Yeme içme kültürü bakımından Akdeniz çok zengin. Antalya bunun hepsini barındırıyor. Girit'ten, Rodos'tan, Anadolu'nun her coğrafyasından gelen insanlar kendi yeme-içme kültürünü buraya taşıdığı için Antalya'da Türkiye'nin yeme-içme fotoğrafı, harmonisi var. Bunu paketleyip pazarlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Gastro Antalya'nın düzenleyicisi Karma Etkinlik Yönetimi sahibi Savaş Yalaz, bu sene ilki yapılan Gastro Antalya'nın, gastronominin yıldızlarının buluşmasını sağladığını söyledi. Yalaz, "Bir salonumuzda uluslararası 800 yarışmacının akredite olduğu bir organizasyon, diğer salonda da akademik oturumlar gerçekleşecek. Bu senenin teması narenciye. Uluslararası gastronomi birlikleri, şefler, okullar, birçok kurumun desteklediği ilk gastronomi buluşması" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aşcılardan detay görüntüler

Yemeklerden detay görüntüler

Vali Münir Karaloğlu'nun yemekleri tatması

Savaş Salaz'ın açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,