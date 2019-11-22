DHA YURT BÜLTENİ- 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de hayırsever Bilal Saygılı'nın Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'ne yaptırdığı kendi adını taşıyan cami ve külleyinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür" dedi.

İzmir'de hayırsever iş insanı Bilal Saygılı tarafından Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde yaptırılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Caminin çevresine de dikkat çeken pankartlar asıldı. Pankartlarından birinde, 'Dünya liderimiz Bornovamıza hoş geldiniz' yazarken, diğerinde ise, "Dünya 5'ten, sana olan sevgim dünyadan büyük' ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumharbaşkanı Erdoğan, açılıştan önce cuma namazını burada kıldı. Yağmura rağmen binlerce İzmirli açılışa katıldı. Vatandaşlara, yağmurda ıslanmamaları için yağmurluk dağıtıldı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami ve külliyenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün günlerder cuma. Sizleri bu mübabrek cuma gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin kentimize ülkemize ve tabii özellikle de Ege Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşaasına özellikle katkısı olan Saygılı Ailesi'ni şahsım ve milletim adına kutluyorum, tebrik ediyorum. Mimarından işçisine hattatına özellikle ahşap işçiliklerine varıncaya kadar emeği geçerleri milletim adına tebrik ederek bundan sonraki eserlerle de özellikle takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bilal Saygılı kardeşime, Saygılı Ailesi'ne böyle bir ibadethaneyi kentimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum. 16'ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla yapıldı. Toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı camimiz kentimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden biri. Camimizin altındaki konferans salonu da özellikle birçok etkinliklerde burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metrekare arsa alanına yapıldı, 28 metre kubbe yüksekliği ve her biri 50 metre uzunluğunda 2 şerefeli iki minareye sahip. Külliye bünyesinde çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası, sergi mekanları, kongre salonu da yer alıyor. Tüm bu özellikleriyle Bilal Saygılı Cami ve Küllilesi kentimize yakışır bir eser."

'CAMİ ÖĞRENMENİN, ÖĞRETMENİN İSTİŞARENİN, DİYALOĞUN MEKANIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin öğrenmenin, öğretmenin istişarenin ve diyaloğun mekanı olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Rabbim Kuran-ı Kerim'de 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başka kimseden korkmayan kimseler imar eder' buyurur. Resulümüz hadisinde kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allah-ü Teala ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor. Mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Bunun yolu da camileri ibaret ve ilimle birlikte hayatımızın da merkezi haline getirmektir. Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, dayanışmanın yeridir. Cami öğrenmenin, öğretmenin istişarenin, diyaloğun mekanıdır. Adına ümmet dediğimiz sınıf mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla ümmet olduğunun bilincine camide varırlar. Cemaatı olmayan cami yetim ve öksüzdür. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, kadınların nezaketiyle dolmayan camiler mahsun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başka olmak üzere vatandaşlarımızın Bilal Saygılı Camisi'ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum. Asırlardır canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet özellikle son dönemlerde malum Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Rabbim hayırlarınızı, emeklerinizi kabul eylesin" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

BİLAL SAYGILI CAMİ VE KÜLLİYESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Temeli 2016 yılında atılan, 16'ncı yüzyıl klasik Osmanlı mimari sanat anlayışı ve üslubu esas alınarak yapılan caminin mimarisi bugünün teknolojisi birleştirilerek inşa edildi. Cami, ana kubbe, dört yarım kubbe, köşe kubbeler, beş kubbeli revaklar ve iki minare terkibiyle tasarlandı. Cami, üç kademeli ehrami ve abidevi süliyeti ile de dikkat çekiyor. Cami ve alt katı toplam kapalı alanı 3 bin 650 metrekare, kubbe yüksekliği cami taban seviyesinden itibaren 28 metre, minare yüksekliği ise 50 metre olarak inşa edildi. Eserin kapasitesi kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla birlikte 7 bin kişilik. Ayrıca, 400 kişi kapasiteli konferans salonu, mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi bulunuyor. Her türlü sunum ve film gösterisi rahatlıkla yapılabilecek.

Görüntü Dökümü

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Camiden genel ve detay görüntüler

Cami bahçesinden görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

HABER: Umut KARAKOYUN, Davut CAN, Mustafa Köprülü, LMücanit BEKTAŞ / İZMİR,

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Çatıdan düşen işçi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 419'uncu Sokak'taki binada meydana geldi. Tamir için 4 katlı binanın çatısında çalışan İhsan İşleyen, dengesini kaybedip bahçeye düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Hastaneden detaylar

Binadan detaylar

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL, BEYŞEHİR-DHA

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Başkan Büyükkılıç: Yeraltı şehrini Türkiye ve dünya ile buluşturacağız

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehrine ilişkin, "Kurulla birlikte incelemeler yapacağız ve insanların ziyaretine açılmış olacak. Burası Kayseri için bir kazanımdır. Yeraltı şehrimizi Türkiye ve dünya ile buluşturacağız" dedi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay daha önce sık sık yeraltı şehrinin bulunduğu belirtilen Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Kentte heyecan yaratan gelişme sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeraltı şehrinde incelemede bulundu. Yeraltı şehrinde önümüzdeki günlerde temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

'MEVLAM VERDİKÇE VERİYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte Türkiye'nin en büyük yer altı şehirlerinden birinin bulunduğunu belirterek, "Mevlam verdikçe veriyor. Kayseri 7,5 milyon yıl önceki fosillerle ilgili olumlu şekilde gündeme otururken, uluslararası konuşulurken, bu defa da Türkiye'nin en büyük yeraltı şehirlerinden biriyle ilgili bulgulara ve izlere rastlandı. 1300 metre uzunluğunda, 26 kapısı olan bir yer altı şehri. Büyükbürüngüz bölgesinde erken Roma dönemine ait olduğu ifade edilen bilim adamlarımız tarafından en azından 2 bin yıllık bir geçmişe ulaşan bir yapı" dedi.

'KAYSERİ İÇİN KAZANIMDIR'

Başkan Büyükkılıç, bulunan yeraltı şehrinde temizlik ve aydınlatma çalışması yapacaklarını söyleyerek, "Kurulla birlikte incelemeler yapacağız ve insanların ziyaretine açılmış olacak. Türkiye'de meşhur adı söylenenlerden çok daha önemli bir yer şehrine ulaşılmış olacak. Burası Kayseri için bir kazanımdır. Burada Selçuklu ve Roma dönemi var. Burası değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış durumda. Yeraltı şehri Koramaz Vadisi ve Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas mahallesinin yanı başında yer alıyor. Yeraltı şehrimizi Türkiye ve dünya ile buluşturacağız" diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yeraltı şehrine dair röportaj

Yeraltı şehrinden görüntü

HABER: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ, KAYSERİ

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"Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdılar

Sivas'ta, T.Ş.'yi, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandıran 4 şüpheli, Malatya'da yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'de yaşayan T.Ş.'yi dün telefonla arayan dolandırıcılar, mağdura, elinde FETÖ'nün altınları bulunduğunu tespit ettiklerini, babasının da emniyette ifade verdiğini söyledi. T.Ş.'den altınlarını getirip, tarif ettikleri aracın yanına koymasını istedi. T.Ş. de evindeki altınları alıp, söylenilen yere bıraktı. Altınları alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken, kısa sürede dolandırıldığını anlayan T.Ş. durumu polise bildirdi.

Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.Ş.'nin tarifine uyan çok sayıda aracı durdurup, arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli aracın Malatya yönüne gittiği belirlendi. Malatya emniyetine bilgi verildi. Doğanşehir ilçesi Malatya-Adıyaman Karayolu üzerindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktası oluşturan jandarma, aracı durdurdu.

Yapılan aramada 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saat ele geçirildi. Otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler M.A., H.D., S.A., ve A.Ç. gözaltına alındı. Sivas'a getirilerek, sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen altınlar ise T.Ş.'ye teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntü

-Şüphhelilerin görüntüsü

-Polisin şüpheli araç kontrolleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,