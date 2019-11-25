DHA YURT BÜLTENİ-16

Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki tabiat parkı alanının çevresi de kafes telle çevrilerek korumaya alındı.

Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen yeni tabiat parkının çevresi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek korumaya alındı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini belirterek, "Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanı 2019 yılı içinde 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kafes tellerden görüntü

Tabiat parkı alanı ve Salda Gölü drone görüntüsü

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/BURDUR,

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Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğünü öne süren halanın iddiaları üzerine soruşturma başlatan Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin nüfus kaydı ile varsa o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defninde görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde iddiaya göre, A.Ş. ve Z.G., 1992 yılında kaçarak, evlendi. Nikahtan yaklaşık 6 ay sonra Z.G., 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 'Fatoş' adı verilen kız bebek, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem ölümü normal olarak görülen bebek, toprağa verildi.

POŞETE KOYUP, AĞZINI BAĞLADIĞI İDDİASI

A.Ş.'nin kız kardeşi A.A., olaydan 26 yıl sonra vicdan azabına dayanamadığını belirterek, jandarmaya başvurdu. Bebeğin halası A.A., ağabeyi ile yengesinin bebeği öldürdüğünü öne sürdü. A.A., jandarmada verdiği ifadede, evlendikten 6 ay sonra bebeğin dünyaya gelmesini kabullenemeyen ağabeyi A.Ş.'nin bebekten kurtulmanın yolunu aradığını anlattı. Hala, ağabeyi ile yengesinin bebeğin yanına önce sera zehri koyduğunu ve koklayarak ölmesini beklediklerini, ancak bebeğin yaşadığını öne sürdü. A.A., bunun üzerine A.Ş. ve Z.G.'nin bebeği bir çöp poşetine koyup, ağzını bağladığını, bebeğin nefessiz kalıp, boğulduğunu iddia etti. Bebeğin daha sonra normal ölüm gibi defnedildiğini belirten hala A.A., ağabeyi ile bebeğin annesi olan yengesinin, olaydan birkaç ay sonra kendisine bebekten nasıl kurtulduklarını anlattıklarını söyledi.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

A.A.'nın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılında ayrılan ve halen aynı ilçede yaşayan A.Ş. ve Z.G.'nin ifadelerine başvurdu. Anne Z.G., cinayeti A.Ş. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. A.Ş. ise iddiayı kabul etmeyerek, bebeğin normal şekilde öldüğünü öne sürdü. Z.G.'nin ifadesinde, ilişkiye girdiğini ve bebeğin babası olduğunu öne sürdüğü M.G.'nin (86) ifadesi de alındı. M.G. bebeğin babası olduğu iddiasını reddetti. İfadelerinin ardından A.Ş., Z.G. ve M.G. serbest bırakılırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

EBE VE İMAM ARAŞTIRILIYOR

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Fatoş bebeğin nüfus kaydının tespiti ile varsa bebeğin o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defni sırasında görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

'ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ, BİZE ANLATTI'

İddiayı gündeme getiren hala A.A., Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra Z.G.'nin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, doğumundan birkaç gün sonra da vefat ettiğini ve defnettiklerini anlattılar. Birkaç ay sonra köye geldiler. Ağabeyim çocuğu kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti, bize anlattı. Çocuğu bir poşete bağlamış, otopside çıkmasın diye. Poşetin içinde öldüğünü söyledi. Sonra yengem de aynı şeyi ağlayarak, anlattı. 'Çok yalvardım ama yaptı' diye. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorum ama vicdanen o kadar rahatsız oldum ki, artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Bunu adli mercilere bildirme gereği duydum. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" demişti.

Görüntü Dökümü

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Mezarlık tabelasından detay

Mezarlıktan görüntü

Fatoş bebeğin mezarından detay

A.A. ile röportaj

(GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ)

HABER: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu

Karabük'te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş insanın son olarak arkadaşını arayarak, "Beni buradan kurtar" dediği öğrenildi.

Karabük'te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük'e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

ÇAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Yıldız'ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız'ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız'ın otomobili saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız'ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız'ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çaydaki otomobil

-Otomobilin sudan çıkarılması

-Yakınlarının üzüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Ertuğrul Gazi Yıldız'ın resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Ceyhan Belediyesi, hurdaya ayrılan malzemeleri yeniden hizmete sundu

Adana'da Ceyhan Belediyesi, hurdaya atılan elektrik direği, çöp kutusu, spor aletleri, piknik masaları ve bankları tamir ederek, hizmete sundu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "İş makinelerimizi tamir ettirerek 10 milyonluk tasarruf etmiştik. Şimdi de 1 milyonluk tasarruf sağlamış bulunuyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, çocuk oyun gruplarının da içerisinde yer aldığı hurdaya atılan malzemeleri tamir ettirdi. Hurdadan çıkaran aletler ve malzemeler, yeniden parklara ve okullara takıldı. Parklarda ve bahçelerde yapılan tasarruf çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Kadir Aydar, "Göreve geldiğimiz günden beri Ceyhan'ın bir kuruş parasını kimseye yedirmeyeceğimizi söylemiştik. Bütün birimlerimizde tasarruf çalışmaları yapıyoruz. İş makinelerimizi tamir ederek, belediyemizi 10 milyonluk tasarruf ettirmiştik. Şimdi de hurdaya atılmış elektrik direklerini, çöp kutularını, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, piknik masalarını ve bankları tamir ederek yepyeni hale getirdik. Bu aletler hurda değil, milli servettir. Böylece 1 milyonluk bir tasarruf sağladık. Yeni aletler alıp, parklara takmak işin kolay yanı. Biz kaynaklarımızı Ceyhanlıların yararına kullanmaya söz verdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Parkbahçe Müdürlüğü deposu detay

-Oyun gurupları ve tüm grupların eski halinden görüntü

-Ekiplerin iyileştirme çalışmalarından detay

-Tamiri olan oyun grupları, masa ve konteynerların parktaki yeni halleri

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 'Uluslararası Öğrenci Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 14 farklı ülkeden gelerek Tokat'ta öğrenim gören bin 300 yabancı uyruklu öğrenci, kendi ülkelerindeki dansları ve yemeklerini Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla tanıttı. Yöresel yemekleri ile danslarını sergileyen Pakistan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Somali, Uganda, Afganistan, Demokratik Kongo, Çad, Kamerun, Kosova ve Nijeryalı öğrenciler, vatandaşlardan büyül ilgi gördü.

Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bünyamin Şahin ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz, "Uluslararası öğrencilerimizle 'Uluslararası öğrenci etkinliği' düzenledik. Programda öğrencilerimiz kendi yörelerine ait yemekleri hazırladı ve kendi danslarını sergiledi. Programın amacı, yabancı öğrencilere Tokat'ı tanıtmak, Tokatlıların da bu öğrencileri tanımasını sağlamak. Üniversitemizde son yıllarda çok sayıda yabancı öğrencimiz var. Yaklaşık bin 300 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte. Tamamı kendi imkanlarıyla okuyan öğrenciler. Kendileri harçlarını yatırıyorlar ve kendi imkanları ile okuyorlar. Öğrencilerimizi Tokatlılar ile buluşturmuş olduk. Çok güzel ve etkili oldu, oldukça yoğun bir katılım oldu. Vatandaşların belki isimlerini bile bilemediği ülkeler vardı, o ülkeleri tanıma fırsatları oldu. Farklı etkinliklerimizle Tokatlılara öğrencilerimizi tanıtmış olacağız" dedi.

Somali'den gelerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören Muhammed Dırsi, "Uluslararası etkinlikleri yemekleri, kültürleri, dansları bu şekilde Tokat halkına sergiledik. Tokat halkı yaptığımız yemeklerin tadını çok beğendi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Yabancı öğrencilerin yöresel ürünlerini sergilemesi

-Yöresel danslar

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

Sinop'ta 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, yürüyüş düzenlendi.

Kentte, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir araya gelen kadınlar, Sakarya Caddesi'nde buluşup, ellerinde taşıdıkları 'Kadına şiddete son' yazılı pankartla, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalıkta yer alan Memnune Türe (67), şiddete uğramış bir kadını simgeleyen makyaj yaptırarak uygulanan şiddete dikkat çekti. Türe, "Hiçbir kadın Şule Çet gibi, diğer ölen kadınlar gibi, daha öldürülecek olan kadınlar gibi olmayı hak etmiyor. Biz size kadın olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları sunuyoruz. Ama sizler bir anlık öfkeniz için, hırsınız için bizi yerden yere vuruyorsunuz. Sonra bizim yüzümüze nasıl bakmayı düşünüyorsunuz. Biz size gayet rahat bakabiliyoruz. İllaki bu duruma mı gelmemiz gerekiyor. Birimiz mezara, birimiz cezaevine, yapmayın gençler; dünya bu değil" dedi.

Yürüyüşteki grup adına konuşan Serpil Ünlütürk de tepki gösterdiği kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Etkinlik, açıklamaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kadınların sokata yürüyüşünden görüntüler

- Özel makyajla dikkat çeken Memnune Türe ile röportaj

- Serpil Ünlütürk ile röportaj

- Diğer detaylar

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP, -