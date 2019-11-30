DHA YURT BÜLTENİ-16

Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl'de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışmalarından görüntüler

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/FERİZLİ -SAKARYA,

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Bakan Kurum, Şanlıurfa'da (2)

'ŞANLIURFA'YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Şanlıurfa'da yerel yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın marka şehir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, 3 ilçede millet bahçeleri projelerini hayatta geçireceklerini söyledi.

'ARNAVUTLUK'A 500 KONUT YAPILACAK'

"Amacımız Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında tecrübeliyiz. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını başlatacak. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde dost ve kardeş ülke Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz. Nerede bir mazlum olsa nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın toplantı çıkışı konuşması

Genel ve detay görüntüler

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Bakan Soylu: Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)

AFET KONUTLARINI İNCELEDİ

Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Samsat ilçesi

Bakan Soylu'yu vatandaşların karşılaması

Bana Soylu, yapılan konutları ziyaret etmesi

Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun İstanbul 'a ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)