DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Düğünde maytap dumanı paniği kamerada

Trabzon 'da, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 22 kişi, düğün salonunda maytap dumanından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Düğün salonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uzunsokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, salonda yakılan maytapların dumanından etkilendi. İhbar üzerine salona sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişiye ilk müdahalede bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 3'ü çocuk 22 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Afganistan Hazaraları Derneği Başkanı Muhammet Gül, 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, dumandan etkilenip, fenalaşan bazı Afganlıların düğün salonundan kendileri sokağa attığı panik anları da, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, salon dışına çıkan bir Afgan kadının aniden yere yığıldığı, bazı aile fertleri ve yanlarındaki çocukların elleriyle burunlarını tuttukları, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Düğün salonu ve caddeden detaylar

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,

===================================

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı

Konya'da 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında bir ekip otosuna çarparak, polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralanmasına neden olan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Meram ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, 10 ayrı suçtan hakkında arama kararu bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı. Polis memuru Oktay ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı. Polis, kısa süre sonra Muhammed El Neccar'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında polisin durdurmak için tabanca ile ateş etmesi üzerine kolundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen El Neccar, emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Polisin, şüpheli araç üzerinde inceleme yapması

Şüphelinin kaçtığı araçtan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA-DHA

===================================

HDP'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

HDP önü eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde gergin anlar yaşandı.

Uzun süre sonra parti binasına gelen HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları Remziye Tosun ve Dersim Dağ 'ı gören aileler, "Sesimizi duyun" diyerek, seslendi. HDP'li vekiller ise ailelerin seslenişlerini duymazdan gelerek parti binasına girmek istedi. Bu sırada, bazı anne babalar, milletvekillerine terlik atarak, tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik önlenirken, Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ, kısa süre kaldıkları il binasından güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------

HDP İl Binası

HDP önünde gerginlik

Genel ve detay

Haber- Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===================================

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya 'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

====================================

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf'un parmaklarında dolaşım başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) fizik tedavi sürecinin geçen hafta başladığını belirterek, "Bundan sonra Yusuf'u daha yoğun fizik tedavi süreci bekliyor" dedi. Baba Mustafa Şimşek ise Yusuf'un 2-3 gündür odasında ayağa kalktığını belirterek, "Hocalarımız ve Yusuf, parmaklarında dolaşım ve hissinin olduğunu söylüyor" dedi.

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. Ölen gencin kolları, 25 Kasım akşamı, 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi.

AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyonun üzerinden geçen 20 günü değerlendirdi. Sorunsuz bir 20 gün geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geçen hafta itibarıyla fizik tedavi sürecine başladık" dedi. Bundan sonraki dönemde Yusuf'u daha yoğun bir fizik tedavi sürecinin beklediğini, her şeyi yiyip içtiğini ve gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Yusuf'un psikolojisi gayet sağlam, şu anda sadece ilaç dozlarını ayarlamaya çalışıyoruz. Bu beklenen süreç, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Fizik tedavi sürecinin biraz daha oturmasını bekliyoruz, muhtemelen Yusuf'u 10- 15 gün içinde evine göndereceğiz" diye konuştu.

'FARKLI BİR METOT UYGULADIK'

Yusuf Oğuz Şimşek'in çift kol naklinin, yapılan 3 çift kol naklinden daha özellikli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, " Sağlık Bakanlığı bu tür izinleri her merkeze vermiyor. Bunun da amacı o merkezlerde tecrübenin artması. Dördüncü nakli yapmış olmamız nedeniyle bizim tecrübemiz ilkinden daha farklı ve çok daha rafine. O anlamda Yusuf'a biz daha farklı bir nakil ameliyatı yaptık. Ameliyatın farkı neydi diye merak ediliyor. O da şu, kasları biraz daha birbirinden ayırmadan naklettik. Sonuçlarını hep beraber bir yılın sonunda göreceğiz. Sonrasında yapışıklığın daha az olması bekleniyor. Sonucun daha üstün olacağını düşündüğümüz için farklı bir metot uyguladık. Bunun sonucunu da daha sonra yayımlayacağız" dedi.

'HASTAMIZIN PSİKOLOJİSİ ÇOK İYİ'

Yusuf'u kaza yaşandıktan sonra, ilk günden beri takip ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

"Yusuf kazadan sonra bize gelmişti. O süreçte de tedavilerini üstlenmiştik, çok yakından tanıdığımız bir hastamız. Bu ameliyata en başından beri çok istekliydi. O anlamda çok mutlu. Bir yılın çabucak geçmesini bekliyor. Psikolojisi gayet sağlam. Her şeyin farkında, iyi bir hasta. Her şey onun için gayet iyi gidiyor. Bir yılın sonunda inşallah hayatını idame ettirebildiğine şahit olacağız. Bir yılın sonunda kimseye bağımlı olmadan hayatını idame ettirecek düzeye geleceğini umuyorum. Sinir iyileşmesi, devamlılığı olan bir süreç. Bir yılın sonunda iyileşmekle beraber her geçen gün daha iyi olacak. 5-6 yılın sonunda bile çok fark ediyor. Fizik tedavi ile kendi hareketlerini yapmasıyla 5-6 yılın sonunda iyi şeyler bekliyoruz, fonksiyon anlamında."

'CİHAN TOPAL ÇOK İYİ'

Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal 'ın da çok iyi bir hasta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "Çift kol naklinden sonra Cihan'ın ikinci bebeği oldu. Tüm işlerini kendi yapabiliyor. Antalya'ya kendi gelip gidebiliyor. Çok mutlu, kimseye ihtiyacı yok. Çok sağlam bir hasta, takiplerinde de hiç sıkıntısı yok, her şey iyi gidiyor" dedi.

BAŞVURU SAYISI BEKLENENDEN FAZLA

AÜ Hastanesi'ne beklediğinden daha fazla çift kol ve yüz nakli için başvuru olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Maalesef başvuru sayısı beklediğimizden fazla. Kol bekleyenler toplum içine karışamıyorlar, izole olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kendi hayatlarını sürdüremiyorlar. Onlar için tek alternatif kadavradan çift kol bağışı ve bu ameliyatların yapılabilmesi. Buradaki en önemli faktör de beyin ölümü gerçekleşmiş insanların ailelerinin organlarını ve dokularını bağışlaması. İşte bundan sonra süreç başlıyor. İnşallah daha duyarlı olursak, daha çok hastaya umut olacağımızı düşünüyorum. Burada en önemli faktör insanların beyin ölümünün ne olduğunu algılayıp, bizlerin anlatıp insanların daha fazla bağış yapmalarını sağlamak" diye konuştu.

5 YÜZ, 50 ÇİFT KOL NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR

Hasta sayısının her gün arttığını söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yeni kazaya uğrayan hastalarla başvuru sayısı artıyor. 5 yüz nakli, 50 çift kol nakli bekleyen hastamız var. Bunu tek kol nakli bekleyenlere indirgerseniz çok daha fazla. Fakat şu an çift kol nakline izin var. Bu anlamda gerçekten nakil bekleyen hasta sayısı az değil" dedi.

'AMELİYATA HEYECANLI GİRDİ'

Anesteziyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neval Boztuğ ise Yusuf'un ameliyata girerken çok heyecanlı olduğunu, çok uyumlu bir hasta olduğunu ve rahat uyuduğunu anlattı. Prof. Dr. Boztuğ, "Anestezi açısından hiçbir problemi olmadı. Bizim açımızdan değişik vaka, ekip olarak çok yorulduk ama çok güzel sonuçları olacak bir vaka" dedi.

Yusuf Oğuz Şimşek'in moral motivasyonunun çok iyi olduğunu ifade eden babası Mustafa Şimşek, "Yusuf'u 2-3 gündür odasında ayağa kaldırmışlar. Parmaklarında dolaşım ve hissinin olduğunu söylüyor hocalarımız ve kendisi. Bu, hocalarımız ve bizim açımızdan çok mutluluk veren bir haber. Enfeksiyon açısından sakıncalı olması nedeniyle temas kuramıyoruz ancak fizik tedavisini yapan hocalarımız parmaklarını ve bileklerini oynatıp günlük tedavisini uyguluyor. Ayağa kaldırıyorlar. Araç kullanmayı çok sever. Kısa süre sonra da doğum gününü kutlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Üniversite hastanesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Ameliyathane dış plan görüntü

Prof. Dr. Özlenen Özkan odasında çalışırken görüntü

RÖP 1: Prof. Dr. Özlenen Özkan

RÖP 2: Prof. Dr. Neval Boztuğ

RÖP 3: Mustafa Şimşek

HABER-KAMERA: Erol AKKIR - Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===============================

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi' ziyarete açıldı. Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, 9 yılda 10 milyon üzerinde ziyaretçiye Çanakkale destanını anlattıklarını söyledi.

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris Belediye Çok Amaçlı Salon'da bugün ziyarete açıldı. Bir hafta süreyle açık kalacak olan müzede 1'inci Dünya Savaşı sırasında, 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor. Müzeyi, ilk gün ilçenin 13 kırsal mahallesindeki ilköğretim okulundan iki bin öğrenci ziyaret etti. Müze yetkilileri ve öğretmenler, eşyaları inceleyen çocuklara bilgiler verdi. Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, şunları söyledi:

"Çanakkale destanının bilinmeyen yönlerine ışık tutan müzemiz İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden derlendi. Türkiye'nin 81 ilini 9 yılda dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdük. Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale'yi ve Çanakkale destanı ruhunu ayaklarına götürerek yaşatmaya çalışıyoruz. Büyük ve önemli sosyal projemiz kapsamında 9 yılda 10 milyon üzerinde ziyaretçimiz oldu. Müzemizde binin üzerinde eser mevcut. Bunların hepsi bir asırlık Çanakkale'de kullanılmış orijinal ve çok özel malzemelerdir. Müzemizde bulunan eserlerin bazıları Çanakkale'de dahi yoktur. Ziyaret eden öğretmenler, 'Çanakkale'de bu objeleri göremedik' diyorlar. Ayrıca Çanakkale destanını anlatan 30 tablomuz mevcuttur. Amacımız Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerini anlatmak ve göstermektir. Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için müzemiz bir hafta süreyle açık kalacaktır. Ocak ayı itibariyle Muğla ve tüm ilçelerinde müzemiz sergiye açılacaktır."

Hisarönü Mahallesi Hüseyin Durmaz İlkokulu öğrencisi Hatice Ersöz, "Atalarımızın ülkemizin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi yerinde gördüm. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Müzenin görüntüsü

Müzeyi gezen öğrencilerin görüntüsü

Müzeyi gezen öğrencilerle röportaj

Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============================

Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer araç ise geldiği istikametin tersine dönerek durabildi.

Kazada yaralanan adı açıklanmayan sürücü bulunduğu yerde sıkışırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazada araçlar büyük çapta hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kaza yerinden görüntüler

Kaza yapan araçlardan görüntüler

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,