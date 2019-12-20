DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Arkeolog, kaçak kazı yaparken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Ağabeyli Mahallesi'nin Ortaköy mevkisinde, define arayan bir grubun kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bölgeye hemen sivil tim gönderildi. İhbarın doğru olduğunun tespit edilmesinin ardından da operasyon yapıldı. Kaçak kazı yapan A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K.(54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58) ve U.A. (28) suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte yer altı görüntüleme cihazları, dedektör, tablet, dizüstü bilgisayar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve kazma ele geçirildi.

ARKEOLOG ÇIKTI

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheliler arasında bulunan M.K.K.'nin arkeolog olduğu ortaya çıktı. İçlerinde öğretmenler de bulunan definecilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma tabelası

Ele geçirilen malzemeler

Malzemelerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209 MB

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Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan şampiyon sporcu Yıldız'ın cenazesi, bugün öğlende İmamı Azam Camisi avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Mezarlıktaki kalabalıktan görüntüler

Dua edilmesi

Sporcunun sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay),

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Eski cezaevi, Demokrasi Müzesi; yanındaki yeşil alan ise Sınırsızlık Meydanı oluyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Türkiye'nin en küçük ve deniz manzaralı cezaevi olarak bilinen ve 2002 yılında kapatılan tarihi cezaevi binasında restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonun ardından cezaevinin Demokrasi Müzesi, bitişiğindeki yeşil alanın ise Sınırsızlık Meydanı olarak kullanılacağı bildirildi.

Datça'da, 1900'lü yılların başlarında inşa edildiği bilinen, 2002 yılına kadar kapalı ve yarı açık cezaevi olarak hizmet verdikten sonra, mülkiyeti özel şahıslara geçen ve iki yıl önce Datça Belediyesi tarafından 356 bin TL'ye kamulaştırılan tarihi bina, restore edilerek demokrasi müzesi ve bitişiğindeki yeşil alan ile birlikte Sınırsızlık Meydanı'na dönüştürülecek. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in tutuklu kaldığı dönemde hapis yatmak istediği cezaevi olarak da bilinen eski cezaevinde çevre temizliğine başlandı. Dört odalı, yaklaşık 80 metrekarelik kapalı bir alana sahip olan ve bahçesiyle birlikte 330 metre karelik bir alanı kaplayan cezaevi, bitişiğindeki 300 metre karelik yeşil alan ile birleştirilecek. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, cezaevi binasında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Datça Cezaevi'nin, Datçalılar için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Uçar, "Datça Eski cezaevi bir süredir vatandaşların özel mülkiyeti bir evdi. Uzun süre cezaevi olarak kullanıldı. Bir süredir boş bulunuyordu. Belediye olarak burasını kamulaştırdık. 356 bin TL'ye vatandaştan satın aldık. Burasını bir kültür mirası olarak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

SINIRSIZLIK MEYDANI OLACAK

Eski cezaevi binasını, kültür merkezi olarak değerlendirip, 'Sınırsızlık Meydanı'na dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Uçar, "Burasını, insanların kendilerini anlatacağı, düşüncelerini dile getireceği bir alan olarak Datça'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Gösteri ve basın açıklamaları burada yapılacak. Restorasyon çalışmalarına çevre düzenlemesi ile başladık. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Eski cezaevi, Datçalıların anılarında yer alıyor. Bu nedenle cezaevi ismi ile yaşatılmasının doğru olacağı inancındayız. Datça'da eskiden insanlar suç işleğinde, 'Seni kavak yanına gönderim' diye birbirlerine takılırlardı. Eski, kavak yanı denilen yer burasıydı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cezaevi binasında yapılan çevre temizlik çalışmalarından görüntü

Cezaevi binasının içinden görüntüler..

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Silopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilkokul öğrencileri, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balon bıraktı.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından, lösemi hastalığına ve sorunlarına dikkat çekmek adına okul bahçesinde balon etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Lösemiye dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Maske takan öğrenciler de göğüslerine yapıştırdıkları harflerle lösemi yazısını oluşturdu. Etkinlikte yer alan öğrenciler, lösemi hastaları için balon uçurduklarını ve hasta olan arkadaşlarını mutlu ettiklerini söyledi.

Her yıl 2- 8 Kasım tarihlerinin 'Lösemi Haftası' olarak kutlandığını ancak bu yıl bakanlığının verdiği talimat doğrultusunda tüm yıla yayıldığını anlatan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Sadece bir hafta olarak değil bir yıl boyunca lösemi hastalığına dikkat çekmek için yapıyoruz. Her yıl bin 500 çocuğumuz kan kanserine yakalanmaktadır. Temel amacımız buna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

Öğrencilerin ellerindeki balonlar

Röportaj

Gökyüzüne balon bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

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