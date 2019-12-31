DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen husumetli 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet K. ile ağabeyi Abdullah K. silahla yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralı kardeşlerin hastanenin acil servisinde tedavileri sürürken, polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen A.K. ile Ş.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Boşandığı eşini evinde dövdü

ADIYAMAN'da, Mehmet Sinan K., 2 yıl önce boşandığı Elif B.'yi evine girerek darbetti. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin geride bıraktığı motosikletinde ise uyuşturucu, bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Olay, öğleden sonra Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sinan K., plakasız motosikletiyle boşandığı 2 çocuğunun annesi Elif K.'nin evine geldi. İçeri giren Mehmet Sinan K. ile eski eşi Elif B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Sinan K., eski eşini tekme tokat dövmeye başladı. Kadının çığlıkları üzerine Mehmet Sinan K., motosikletini de bırakarak yaya olarak evden kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Kaçan eski kocanın geride bıraktığı motosiklette yapılan aramada ise poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ile bıçak ve tabanca bulundu. Tabanca, bıçak ve uyuşturucuya el koyan polis, eski eşini döverek kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Esrar ve bıçak

-Evin kırılan camı

-Darp edilen kadın

-Sağlık ekipleri

-Darp edilen kadının ambulansa götürülmesi

-Darp edilen kadının konuşması

-Darp edilen kadının ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Tel Abyad'da, patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak askeri kargo uçağına konuldu ve memleketi Erzurum'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit törenine katılan protokol

Şehidin cenazesi tören alanına gelmesi

Uğurlama töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye sevk edilmeleri

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

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Kediyi çelik telle asıp öldürdüler

ANTALYA'da bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılıp öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Telde asılı kedinin görüntüsü

-Polisin şeridinden görüntü

-Kediyi besleyen mahalleli görüntüsü

-Polislerden genel görüntü

-Polis ile vatandaşın kediyi indirmesi

-Nuray Yurtdaş isimli bir kadınla röp

-Detaylar

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Çorum'da cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda öğretmen Ekrem Bıyık, tarafından Fen Bilgisi dersinde dün yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ömür A., Sadık B., Kader B., ve Zeynep Yağmur U., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin kan tahlilleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tahlil sonuçlarında her hangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 5 kişi taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane acil servis

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat Pülümür ve Nazimiye ilçesinin yüksek alanlarında kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı sonrası ilçe ve köy yollarının açılması çalışması sürerken 70 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Ferit Demir 'in kar içinde anonsları

Bölgeden kar manzarası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Datçalı kadınlar, şiddetin olmadığı bir yıl diledi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kermes açan kadınlar, yeni yıl için çeşitli yiyecekler sattı. Datçalı kadınlar, kadınların öldürülmediği, çocukların istismara uğramadığı barış ve özgürlüklerle dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyesi kadınlar, yeni yıl kermesinde bir araya geldi. Kazım Yılmaz İlkokulu önünde düzenlenen kermeste; meze çeşitleri, tatlı ve çörekler satıldı. Konuşma yapan KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, kadınların öldürülmediği, çocukların istismara uğramadığı barış ve özgürlüklerle dolu yeni yıl dileğinde bulundu. Yavuz, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri kriminal suç vakası değil, toplumsal, sosyal ve kültürel bir sorundur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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KİGDER Başkanı Menşure Yavuz basın açıklaması yaparken...

Kermesten görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),