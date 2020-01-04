DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.

ARA VERİLEN YIKIMLAR SÜRÜYOR

Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıkım cep tel. görüntüleri

HABER KAMERA: TRABZON, -

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Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı.

Yangın, Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Gülşah ve Mutlu Çelebi çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede, saat 17.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sırasında evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı Gülşah Çelebi'ye kendi gaz maskesini taktığı görüldü. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve çocukların binadan çıkarılarak ambulansa bindirilmesi

İtfaiyecinin anneye kendi gaz maskesini takması

Yangın yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

BAKANLAR KAYAK TESİSİNİ AÇILIŞINI YAPTILARI TELESİYEJLE GEZDİLER

Türkiye'de kristal karıyla gözde kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kardan heykellerin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, modern telesiyej sistemini de devreye soktu. Bakanlar ve davetliler, Türkiye'de ilk ve tek olan saniyede 6 metre hız ve kapalı kabin 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesi, 2 kilometre uzunluğunda yeni telesiyej sistemi ile kayak merkezini gezdi. 11-12 yaşından beri kayak yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, ilk kez Sarıkamış'a geldiğini söyledi. Pakdemirli, "Birçok kayak tesisi gördüm, buralarda kayak yapma imkanı buldum. Ama Sarıkamış'a ilk defa geliyorum. Bundan sonra benim için tutku olacak Sarıkamış. Dünyada eşine az rastlanır kar kalites var Sarıkamış'ın. Sarıkamış'ı dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmemiz lazım. Gençlerimizi erken yaşta kayakla tanıştırmamız lazım. Erken yaşta kayakla sporla tanışan gençlerin kötü alışkanlıkları olmaz, kötü şeylere gitmez, kötü insanlarla birlikte olmazlar. Sarıkamış'a daha sık gelmeye çalışacağım. Buradan şunu söylüyorum karı, kara çevirmemiz lazım. Bunu yapmaya en iyi aday yerlerden birisi Sarıkamış'tır" dedi.

Türkiye'nin son 18 yılda spor açısından önemli bir altyapıya kavuştuğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış'tan Edirne'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her yeri inci tanesi gibi parlayan spor tesisleriyle donattıklarını kaydetti. Sarıkamış'a yaptırılan telesiyejle saatte 3 bin kişinin taşınacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış'ın kış turizmi açısından varlığı özel bir anlama haiz. Bu özel anlamı daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Sarıkamış, Kars için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, halkımıza, bu toprakların, bu ülkenin evlatları için kullanmaya devam edeceğiz. Yarınların şampiyonlarını yıldızlarını yetiştireceğiz. Bizler onların önünü açmak için omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KARS

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Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı alanda inceleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı yer olan Gemlik ilçesi Haralar bölgesindeki TSK'ya ait arazide incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti. Gemlik Askeri Veterinerlik Komutanlığı'ndan bir rütbeli komutanın eşlik ettiği heyet, fabrikanın kurulacağı alan hakkında bilgiler aldı.

"FABRİKANIN KURULACAĞI ALANDA AĞAÇ KESİMİ YAPILMAYACAKö

Fabrikanın kurulacağı arazi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Fabrika için tahsis edilen arazide inceleme yapıyoruz. Fabrika için kullanılacak alan tamamen boş, sazlık, askeri tesislerin kullanımında olmayan bir alan olacak. Dolayısıyla bu bölgede hiçbir ağaç kesimi yapılmayacakö dedi.

"SÜRECİ İLGİLİ BAKANLIKLAR YÜRÜTECEKö

Fabrikanın kurulacağı alanın TSK tarafından kullanılmadığını belirten Işık, "Bu alan askeri tesislerin dışında, kullanım dışı bir alan. Burada hiçbir ağaç kesilmeyecek. Tam tersi fabrikanın yapılacağı alan boş, kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor. Fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemeleri ilgili bakanlıklar yürütecek. Süreç resmen işlemeye başladı. Çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İnceleme yapılan alandan detaylar

-Protokol üyelerinden detaylar

-AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın alan hakkında bilgiler aktarması

Süre: 01.57 Boyut: 281 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/GEMLİK(Bursa),

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Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)

CİNSEL TACİZ VE GASP ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp eden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Hakan TÜRKTAN/ Eskişehir

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Çambaşı Yaylası'nda kar festivali

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Ordu Üniversitesi tarafından kar festivali düzenlendi.

Ordu Üniversitesi, Ordu'nun gözde mekanlarından biri olan 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenledi. Çambaşı Kayak Tesisi'nde gerçekleştirilen festivale Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Festivalin başlamasıyla birlikte Çambaşı Kayak Tesisinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, bazıları kartopu oynadı, birçok kişi de tulum eşliğinde horon tepip, halay çekti. Festivale yoğun ilgi gösteren öğrenci ve vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden kayak ve kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

'ORDU AŞKLARIN EN BÜYÜĞÜ'

Şenlikte açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehirlerin gelişmesi hususunda üniversitelerin rolünün büyük olduğunu ifade ederek, "Ordu, tutkuyla bağlanılacak olan aşkların en büyüğü diyebiliriz. Ordu'nun geleceğine inanıyorum. Şehirlerin gelişmesi konusunda üniversitelerin büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ordu'muzun da bu anlayışla devam etmesi en büyük dileğimiz. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ordu Üniversitesi Rektörümüz de bunun bilincinde. Ordu'muz sizlerle güzelleşecek" dedi.

'ÇAMBAŞI ÇEKİM MERKEZİ OLACAK'

Öğrencilerin Ordu'nun elçisi olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise "Çambaşı Yaylası dünyada sayılı çekim merkezlerinden birisi olacak. Tıpkı Avusturya ülkesindeki İnnsbruck şehri gibi olacak. Ordu sadece 3 ay değil, 12 ay ve 4 mevsim yaşanılacak bir şehir. Sizleri şehrimizde bulunan diğer yaylalarımıza da davet ediyoruz. Kışın artık üşümekten korkmayan bir şehir olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Festivalden detay görüntüler

-Tulum eşliğinde horon görüntüsü

-Öğrencilerin kızaklarla kayma görüntüsü

-Festival alanından Drone çekimi görüntüsü

-Vali Seddar Yavuz'un açıklamaları

-Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in açıklamaları

Süre: 4.25 DK. Boyut: 495 MB

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-Ordu-DHA

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