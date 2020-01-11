DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

İnşaatlardan 3 milyon TL'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

MALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 19 inşaattan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, hırsızlıkların yaşandığı adreslerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler izledikleri 1200 saatlik görüntünün ardından şüphelileri ve adreslerini tespit etti.

Polis, hırsızlığı yaptığı belirlenen, Ö.D., H.Ç. ve Y.K.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 141 çeşit toplam 3 bin parça inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalınan malzemelere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.D. ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntüler

Polis ekipleri

İnşaat malzemeleri

Çıkarılan malzemeler

Adliyeye sevk edilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

MUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, İran'dan yasa dışı yollar ile Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 ticari taksiyle beraber 18 araca da el konuldu.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynayan 7 öğrenci, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, bugün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

AFAD İNCELEME YAPTI

Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Okul bahçesinde bugün saat 21.13'te inceleme yapıldığı, kimyasal madde ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde de herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Yetkililer, öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespit edilmesi için inlemelerin sürdüğünü belirtti.

AFAD İL MÜDÜRÜ BULDAN'DAN AÇIKLAMA

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10.01.2020 tarih ve saat: 21: 13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk ilkokulu öğrencilerinden bir kaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)'de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçülerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, akşam saatlerinde kent merkezinde bir okulun bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektendir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan görüntüler

-Aktüel Fotoğraflar

Haber: Mustafa KILINÇ- Kamera: ARŞİV-

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Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı

DÜZCE'de, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ile çatışmaya girdi. Şüpheli şahıs ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ne bağlı Paşaormanı Köyü'nde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kişi aracıyla kaçmaya başladı. TEM otoyoluna doğru ilerleyen Salih M. çıkmaz sokağa girince polise ateş etmeye başladı. Asayiş şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K. de hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih M. ve Muhammet K. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı öğrenen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Dağlı, "Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimizde sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi hastanesinde tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde de Düzce'nin Muncurlu Köyü'nde bir olaya karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve jandarmaların görüntüsü

-Vali Zülkif Dağlı'nın hastanede polisi ziyaret görüntüsü

-Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 42 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2708 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın, Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi. İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 42 kişiyi yakaladı. 2 bin 758 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 56 araca çeşitli kabahatlerden 51 bin 641 lira para cezası uygularken, 23 aracı ise trafikten men etti. Umuma açık 75 işyerini denetlenirken, 10 işyerine ve 7 kişiye toplamda 16 bin 020 lira idari para cezası uyguladı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik kontrolü levhasından görüntü

-Trafik polisinin bir otomobili uygulama alanına çekmesi

-Polislerin otomobil sürücüsünün üzerini araması

-Polislerin otomobilde arama yapması

-Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

-Özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yapılması

-Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın uygulama noktasındaki yardımcılarıyla selamlaşması

-Aktaş'ın drone'u incelemesi

-Drone'un havalanması

-Drone ekranından alınan görüntü

-Aktaş'ın vatandaşlarda sohbet etmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi tabanca ile yaralandı. Olayın ardından toplanan vatandaşlar, işletmeye taş ve sopalarla saldırıp, hasar verdi. Kabalık dağıtılırken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olay yerine müdahaleye giden bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi'nde yaşayanlar, mahalleleri Volkan Düğücü ile polis memurunun yaralandığını öğrenince eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Olay üzerine ilçeye Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, olay yerine gelerek toplanan kalabalıkla konuştu ve mahallelerine dönmesini istedi. Kalabalık, ikna edilerek, evlerine gönderilirken, ilçede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kalabalık

-Polislerin aldığı önlem

-Olay yerinden detaylar

-Belediye Başkanı'nın gelmesi

-Kabalıktan detaylar

Haber: KIRKLARELİ,

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Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Atölyenin ikinci katında çıkan yangına hemen müdahale eden ekipler, alevler diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı ile ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye araçları

-İtfaiyenin soğutma çalışması yapması

-İtfaiyeden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-